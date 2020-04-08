Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Maximize seu Trading Alinhado à Tendência com H4 & M30 Turning Point PRO!

Diga adeus às suposições e à confusão nos gráficos. Este indicador premium combina a detecção de tendência em prazos maiores com sinais precisos de pontos de reversão de curto prazo, fornecendo oportunidades claras de compra e venda.

Por que os traders adoram:

  • H4 EMA200 Tendência: Saiba qual é a tendência dominante em um instante. Negocie apenas na direção da tendência.

  • Setas de Execução M30: Aguarde pontos de reversão de alta probabilidade confirmados por tendência, estrutura e volatilidade.

  • Etiquetas Inteligentes: Sempre saiba quando antecipar uma seta de COMPRA ou VENDA — sem confusão, sem sinais perdidos.

  • Alertas Opcionais: Pop-ups, notificações push e e-mails disparados apenas uma vez por configuração, evitando excesso de alertas.

  • Linhas e Visuais Personalizáveis: Mostre ou oculte as linhas EMA de H4 e M30, com etiquetas limpas para um layout de gráfico profissional.

  • Filtros Swing + ATR: Apenas estruturas de mercado fortes geram sinais — negocie com confiança!

Perfeito para:

  • Traders de Forex, metais e CFDs que desejam entradas alinhadas com a tendência.

  • Traders ativos que precisam de sinais confiáveis de execução em M30.

  • Iniciantes que procuram indicações visuais claras sem desordem no gráfico.

Prazos Recomendados:

  • H4: Determina a tendência

  • M30: Execução e pontos de reversão

Dica Profissional: Combine com gerenciamento de risco adequado para maximizar o sucesso. Entre apenas quando a seta de ponto de reversão em M30 estiver alinhada com a tendência em H4.

Desbloqueie hoje mesmo o trading de nível profissional — pare de adivinhar e comece a operar com confiança!


TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4. O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em: Tendência de alta (Trending UP) Tendência de baixa (Trending DOWN) Mercado lateral / Sem condição de
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones é um indicador avançado projetado para detectar automaticamente as zonas críticas do mercado , como o máximo e o mínimo do dia , exibindo setas de rejeição extremamente precisas quando o preço reage fortemente nesses níveis. Ele combina ação do preço, níveis diários e um sistema de confirmação baseado em dois Estocásticos (H1 + M5) para entregar sinais claros, confiáveis e de alta probabilidade. Ideal para traders intraday, scalpers e swing traders que buscam entra
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones é um indicador poderoso de ação do preço que identifica automaticamente os níveis mais importantes do mercado com base nos dados do dia anterior: máxima , mínima , linha média , além das linhas de abertura e fechamento do dia. O indicador também detecta rejeições de pavio (wick rejections) e desenha automaticamente setas de Compra e Venda quando o mercado mostra sinais de reversão nessas zonas. É ideal para traders que utilizam n
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Scalpers Zone – Indicador Ultimate de Oferta/Demanda + Rejeição Estocástica e Triple Touch O Scalpers Zone foi projetado para traders que buscam entradas de alta probabilidade em scalp trading. Ele detecta zonas de oferta e demanda diárias e de 7 dias, destacando áreas onde essas zonas se alinham perfeitamente, marcando os pontos de reversão mais fortes. Para ativos voláteis como criptomoedas e ouro, a espessura da zona pode ser aumentada para melhor visibilidade e precisão. Principais Recursos:
