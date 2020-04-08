Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Maximize seu Trading Alinhado à Tendência com H4 & M30 Turning Point PRO!
Diga adeus às suposições e à confusão nos gráficos. Este indicador premium combina a detecção de tendência em prazos maiores com sinais precisos de pontos de reversão de curto prazo, fornecendo oportunidades claras de compra e venda.
Por que os traders adoram:
-
H4 EMA200 Tendência: Saiba qual é a tendência dominante em um instante. Negocie apenas na direção da tendência.
-
Setas de Execução M30: Aguarde pontos de reversão de alta probabilidade confirmados por tendência, estrutura e volatilidade.
-
Etiquetas Inteligentes: Sempre saiba quando antecipar uma seta de COMPRA ou VENDA — sem confusão, sem sinais perdidos.
-
Alertas Opcionais: Pop-ups, notificações push e e-mails disparados apenas uma vez por configuração, evitando excesso de alertas.
-
Linhas e Visuais Personalizáveis: Mostre ou oculte as linhas EMA de H4 e M30, com etiquetas limpas para um layout de gráfico profissional.
-
Filtros Swing + ATR: Apenas estruturas de mercado fortes geram sinais — negocie com confiança!
Perfeito para:
-
Traders de Forex, metais e CFDs que desejam entradas alinhadas com a tendência.
-
Traders ativos que precisam de sinais confiáveis de execução em M30.
-
Iniciantes que procuram indicações visuais claras sem desordem no gráfico.
Prazos Recomendados:
-
H4: Determina a tendência
-
M30: Execução e pontos de reversão
Dica Profissional: Combine com gerenciamento de risco adequado para maximizar o sucesso. Entre apenas quando a seta de ponto de reversão em M30 estiver alinhada com a tendência em H4.
Desbloqueie hoje mesmo o trading de nível profissional — pare de adivinhar e comece a operar com confiança!