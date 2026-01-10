PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts é um indicador profissional de Smart Money, que combina zonas institucionais de Oferta e Demanda com um histograma de tendência multi-timeframe, fornecendo entradas de rejeição de alta confiabilidade.

O indicador identifica automaticamente zonas premium de Oferta e Demanda no gráfico principal e confirma as entradas através de uma forte lógica de rejeição baseada em sombras de velas. Os sinais são gerados apenas na direção da tendência dominante, claramente determinada pelo Histograma de Oferta e Demanda.

Ponto Forte

O histograma funciona como filtro de tendência.

Ele mostra visualmente se a Demanda ou Oferta domina o mercado nos timeframes superiores, garantindo operações a favor da força do mercado, e não contra ela.

Controle de Qualidade das Zonas (Sua Vantagem)

Com os parâmetros SwingDepth, o trader pode definir precisamente zonas premium:

SwingDepth maior → Zonas mais fortes e institucionais

SwingDepth menor → Zonas mais frequentes, porém menos significativas

Isso permite filtrar ruídos do mercado, focar apenas em estruturas de preço de alta qualidade e operar com precisão institucional.

Principais Funcionalidades

Zonas premium de Oferta e Demanda no gráfico principal

Setas de rejeição em zonas válidas Setas brancas → BUY (rejeição de Demanda) Setas amarelas → SELL (rejeição de Oferta)

Motor de detecção multi-zona (múltiplas estruturas de mercado)

Histograma de Oferta e Demanda (motor de determinação de tendência)

Confirmação de tendência multi-timeframe (H4 e D1)

Lógica de rejeição baseada em sombra de vela (não redesenha após o fechamento)

Alertas e notificações (popup, som, push)

Parâmetros totalmente personalizáveis

Ideal Para

Smart Money Concepts (SMC)

Trading com Oferta e Demanda

Estratégias institucionais e Order Flow

Scalping, intraday e swing trading

Defina suas zonas premium.

Siga a tendência do histograma.

Entre apenas em rejeições reais de preço.