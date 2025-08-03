Quantum Grid Matrix

Título do Produto: Matriz de Grade Quântica

Descrição Resumida:

Um Expert Advisor sofisticado que gerencia o mercado de forma inteligente usando um sistema de grade dinâmica. A Matriz de Grade Quântica foi projetada para navegar pelas flutuações do mercado, estabelecendo uma grade calculada de ordens, com o objetivo de garantir lucros a partir dos movimentos naturais de preços.

Descrição Completa:
Domine o Ritmo do Mercado com Negociação Inteligente em Grade.
Você procura uma ferramenta estratégica que opere metodicamente, sem emoção? A Matriz de Grade Quântica transforma a volatilidade do mercado em oportunidade. Ela automatiza uma estratégia profissional de negociação em grade, projetada para construir sistematicamente uma posição e capturar lucro a partir do fluxo e refluxo natural do mercado.

A Estratégia Central: Gestão Inteligente de Grade

A Matriz de Grade Quântica opera com base em um princípio claro e calculado:

Entrada Inicial: O EA estabelece um ponto de partida para sua grade.

Criação de Grade Dinâmica: Conforme o preço se move, o EA automaticamente coloca uma série de ordens pendentes em intervalos predefinidos (Distância da Grade), criando uma zona de negociação estruturada.

Escala Progressiva: Para otimizar o preço médio de entrada da posição, cada nova ordem na grade pode utilizar um tamanho de lote progressivamente maior (Multiplicador de Lote). Essa técnica foi projetada para atingir a meta geral de lucro com mais eficiência.

Fechamento do Ciclo de Lucro: Assim que o preço de mercado atinge o nível de Take Profit calculado para toda a grade, todas as posições abertas são fechadas simultaneamente, completando o ciclo com lucro.

Esta é uma ferramenta avançada para traders que apreciam uma abordagem sistemática e sem interferência no mercado.

Principais Recursos:
Lógica de Grade Totalmente Automatizada: O EA gerencia todos os cálculos de espaçamento da grade e posicionamento de ordens.

Gerenciamento Avançado de Lote: Possui um multiplicador de lote sofisticado para ponderar estrategicamente novas ordens dentro da grade.

Controle Total e Personalização: Você pode ajustar todos os parâmetros-chave, incluindo Distância da Grade, Take Profit, Multiplicadores e muito mais, permitindo que você adapte o comportamento do EA ao seu estilo de negociação pessoal e apetite ao risco.

Gerenciamento Robusto de Ordens: Vem com um Número Mágico e controle de Slippage para garantir precisão e segurança em um ambiente de negociação real.

Preço de Lançamento por Tempo Limitado!
Junte-se ao nosso primeiro grupo de usuários e adquira a Quantum Grid Matrix a um preço especial de lançamento.

As primeiras 10 cópias estão disponíveis por apenas US$ 299!

Após a venda das primeiras 10 cópias, o preço aumentará permanentemente para US$ 399.

Esta é a sua chance de adquirir esta poderosa ferramenta pelo menor preço.

Configurações Recomendadas e Melhores Práticas
Para um desempenho e gerenciamento de risco ideais, siga estas recomendações atentamente.

Após a compra, baixe e carregue o arquivo ".set" fornecido primeiro. Ele contém as configurações otimizadas para a estratégia.

Configuração Recomendada:
Par de Moedas: EURUSD

Período de Tempo: M5 (5 Minutos)

Corretora: Uma corretora com spreads baixos é altamente recomendada.

Tipo de Conta: Conta Cent. Usar uma conta Cent é crucial para gerenciar riscos, pois permite que você negocie com uma base de capital menor.

Alavancagem: 1:50

Depósito mínimo: 10.000 centavos (equivalente a US$ 100). Isso fornece uma margem suficiente para que a estratégia de grade opere com eficácia.

Diretrizes importantes:
Familiarize-se com a conta demo: Recomendamos fortemente que você execute o EA em uma conta demo com as configurações recomendadas primeiro. Isso ajudará você a se familiarizar com a mecânica e o comportamento da grade antes de negociar ao vivo.

Comece com pouco: O arquivo ".set" fornecido está configurado para uma conta de 10.000 centavos. Não use lotes maiores até estar confiante com a estratégia.

Compreenda a estratégia: Este EA é uma ferramenta poderosa projetada para traders que entendem os princípios de negociação baseada em grade e gerenciamento de posições.
Produtos recomendados
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experts
Visão geral: Straddle scalper é um EA que abre straddles em determinadas horas e/ou dias. O Take Profit é gerado dinamicamente usando a relação ATR. Requisitos: Uma conta de cobertura é necessária para abrir straddles. Uma otimização estrita (em preços abertos) é obrigatória. O que é um straddle? Um straddle é a ação de abrir uma compra e uma venda ao mesmo tempo. Como funciona este EA? Após ser otimizado com sucesso, o EA abrirá um straddle em cada nova barra (H1 Timeframe) designada pe
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Dragon Quantum
Yassine Mouhssine
5 (4)
Experts
Dragon Quantum EA – Sistema Avançado de IA para XAUUSD e EURUSD Dragon Quantum EA é um sistema de trading totalmente automatizado desenvolvido com tecnologias avançadas de Inteligência Artificial. Ele utiliza uma arquitetura neural híbrida baseada em modelos LSTM e Transformer para analisar o comportamento do preço nos pares XAUUSD e EURUSD. Essa estrutura permite identificar padrões de mercado, adaptar-se às mudanças de volatilidade e gerar sinais técnicos em tempo real. Principais Recursos M
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX é um Consultor Especializado (EA) avançado, projetado para traders que buscam uma abordagem robusta, diversificada e multi-estratégica para o trading algorítmico. Desenvolvido para oferecer uma gestão de risco excepcional, adaptabilidade ao mercado e otimização de desempenho, este EA integra modelos quantitativos sofisticados e algoritmos de aprendizado de máquina para aumentar a lucratividade em ambientes de mercado em constante mudança. Seja você um trader institucional ou um inv
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experts
O FXmax EA é um dos melhores Expert Advisors para o Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis e utiliza indicadores padrão do Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experts
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Gold Rebate Flow MT5
Sergey Batudayev
Experts
Gold Rebate Flow MT5 is a fully automated gold (XAUUSD) Expert Advisor originally designed as a “rebate machine” . It generates a large number of trades and high turnover, aiming to keep market result around breakeven or with a small profit, while the main income comes from broker rebate/cashback . How the EA works Trades only XAUUSD on MT5 accounts. Grid logic with ATR-based step : distance between orders dynamically adapts to gold volatility. Limit of orders per side and a soft martingale to c
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Lógica da estratégia Pump and Dump for MT5 Expert Advisor é um consultor de negociação totalmente automatizado criado por um trader para traders. A estratégia é “comprar mais barato, vender mais caro”. Os pedidos são abertos após um aumento / queda significativa no preço. O significado básico da estratégia Pump and Dump é comprar um ativo mais barato quando o preço cai e vendê-lo mais caro quando o preço sobe. Você provavelmente notou que após movimentos bruscos de preços no mercado, uma revers
Ronin MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Negociação de Precisão numa Disparada O RONIN é um Expert Advisor disciplinado e poderoso, desenvolvido para traders que valorizam a precisão, o controlo e a eficiência. Inspirado pelo espírito do samurai solitário, RONIN executa operações de entrada única utilizando uma combinação inteligente de Bulls Power, Bears Power e o indicador Alligator. Este EA foi concebido
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Um algoritmo de negociação de pullback projetado com precisão para o mercado forex. Performance ao vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - nenhum arquivo definido é necessário, apenas padrões são usados. Como funciona O BounceEdge EA é um algoritmo robusto projetado para capturar recuos intradiários em todos os pares de moedas. Ele analisa a ação do preço de cada moeda e abre negociações antecipando um retorno aos níveis de preço anteriores. O sistema é totalmente otimizado para 28 par
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout com precisão de ordem pendente "Nusantara" é um Expert Advisor (EA) baseado numa estratégia de breakout box que é melhorada com a execução de ordens pendentes distanciadas e equipada com um sistema de alternância de gestão de risco. Concebido para traders sérios que desejam uma estratégia automatizada e segura que se mantenha flexível face às mudança
GOLD Animal
Gang Zou
Experts
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Experts
The Recover PRO is an advanced trend and recovery system. It is designed to attempt recovery of losing trades. Each recovery attempt aims to results in break-even or small profits and these levels can be adjusted by the user. The user has a lot of control over what the EA does. These are the features that comes with the EA: Features: The EA can run on multiple charts and will open trades for the attached symbol. The EA opens trades on strong trends and recovers any losing trade while maintaining
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experts
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М30 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте де
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (96)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.71 (45)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (8)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (21)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Desconto por tempo limitado. Restam apenas 5 de 20 vagas — quase esgotado. A atualização principal foi concluída. O preço em breve aumentará para USD 599 , e o preço final será USD 1500 . Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (88)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
Leia isto primeiro (Muito importante) Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO OFERTA DE LANÇAMENTO! O preço atual é válido apenas para um número limitado de cópias. Após o esgotamento do estoque, o preço aumentará. O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizad
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (30)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge, not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. Fixe
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
Mais do autor
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold Trade Manager Assistan
Watcharapon Sangkaew
Utilitários
This EA is a Trade Assistant designed to manage your manually opened trades automatically. It helps you control risk and maximize profits without staring at the screen all day. Perfect for Gold (XAUUSD) scalpers and day traders. Key Features: Auto Initial Stop Loss (ATR): Automatically places a Stop Loss immediately after you open a trade, based on market volatility (ATR). Manual SL Compatible (Hybrid Mode): You can still set your own Stop Loss manually when entering a trade. The EA will respect
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicadores
Multi-TF Trend Dashboard Short Description / Slogan: See the entire market trend in a single glance! A simple, clean, and powerful dashboard for every trader. Full Description: (1. For Free Distribution) Hello MQL5 Community, I am excited to share the Multi-TF Trend Dashboard , a tool I developed to simplify trend analysis. This indicator is offered completely free as a contribution to this amazing community. (2. Indicator's Functionality) Are you tired of constantly switching between timeframe
FREE
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Experts
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Quantum Sniper X
Watcharapon Sangkaew
Experts
Quantum Sniper X Gold Quantum Sniper X Gold is the next-generation trading algorithm for XAUUSD, merging Sniper Precision with Quantum Logic to calculate the highest probability entry points in the gold market. Unlike traditional EAs that chase prices, Quantum Sniper X patiently waits for the market to come to it. It utilizes a sophisticated Dual-Moving Average mechanism to execute trades at precise Pullback levels, ensuring the best possible Risk-Reward Ratio. Quantum Performance Metrics (6
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário