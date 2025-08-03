Quantum Grid Matrix

Título do Produto: Matriz de Grade Quântica





Descrição Resumida:





Um Expert Advisor sofisticado que gerencia o mercado de forma inteligente usando um sistema de grade dinâmica. A Matriz de Grade Quântica foi projetada para navegar pelas flutuações do mercado, estabelecendo uma grade calculada de ordens, com o objetivo de garantir lucros a partir dos movimentos naturais de preços.





Descrição Completa:

Domine o Ritmo do Mercado com Negociação Inteligente em Grade.

Você procura uma ferramenta estratégica que opere metodicamente, sem emoção? A Matriz de Grade Quântica transforma a volatilidade do mercado em oportunidade. Ela automatiza uma estratégia profissional de negociação em grade, projetada para construir sistematicamente uma posição e capturar lucro a partir do fluxo e refluxo natural do mercado.





A Estratégia Central: Gestão Inteligente de Grade





A Matriz de Grade Quântica opera com base em um princípio claro e calculado:





Entrada Inicial: O EA estabelece um ponto de partida para sua grade.





Criação de Grade Dinâmica: Conforme o preço se move, o EA automaticamente coloca uma série de ordens pendentes em intervalos predefinidos (Distância da Grade), criando uma zona de negociação estruturada.





Escala Progressiva: Para otimizar o preço médio de entrada da posição, cada nova ordem na grade pode utilizar um tamanho de lote progressivamente maior (Multiplicador de Lote). Essa técnica foi projetada para atingir a meta geral de lucro com mais eficiência.





Fechamento do Ciclo de Lucro: Assim que o preço de mercado atinge o nível de Take Profit calculado para toda a grade, todas as posições abertas são fechadas simultaneamente, completando o ciclo com lucro.





Esta é uma ferramenta avançada para traders que apreciam uma abordagem sistemática e sem interferência no mercado.





Principais Recursos:

Lógica de Grade Totalmente Automatizada: O EA gerencia todos os cálculos de espaçamento da grade e posicionamento de ordens.





Gerenciamento Avançado de Lote: Possui um multiplicador de lote sofisticado para ponderar estrategicamente novas ordens dentro da grade.





Controle Total e Personalização: Você pode ajustar todos os parâmetros-chave, incluindo Distância da Grade, Take Profit, Multiplicadores e muito mais, permitindo que você adapte o comportamento do EA ao seu estilo de negociação pessoal e apetite ao risco.





Gerenciamento Robusto de Ordens: Vem com um Número Mágico e controle de Slippage para garantir precisão e segurança em um ambiente de negociação real.





Preço de Lançamento por Tempo Limitado!

Junte-se ao nosso primeiro grupo de usuários e adquira a Quantum Grid Matrix a um preço especial de lançamento.





As primeiras 10 cópias estão disponíveis por apenas US$ 299!





Após a venda das primeiras 10 cópias, o preço aumentará permanentemente para US$ 399.





Esta é a sua chance de adquirir esta poderosa ferramenta pelo menor preço.





Configurações Recomendadas e Melhores Práticas

Para um desempenho e gerenciamento de risco ideais, siga estas recomendações atentamente.





Após a compra, baixe e carregue o arquivo ".set" fornecido primeiro. Ele contém as configurações otimizadas para a estratégia.





Configuração Recomendada:

Par de Moedas: EURUSD





Período de Tempo: M5 (5 Minutos)





Corretora: Uma corretora com spreads baixos é altamente recomendada.





Tipo de Conta: Conta Cent. Usar uma conta Cent é crucial para gerenciar riscos, pois permite que você negocie com uma base de capital menor.





Alavancagem: 1:50





Depósito mínimo: 10.000 centavos (equivalente a US$ 100). Isso fornece uma margem suficiente para que a estratégia de grade opere com eficácia.





Diretrizes importantes:

Familiarize-se com a conta demo: Recomendamos fortemente que você execute o EA em uma conta demo com as configurações recomendadas primeiro. Isso ajudará você a se familiarizar com a mecânica e o comportamento da grade antes de negociar ao vivo.





Comece com pouco: O arquivo ".set" fornecido está configurado para uma conta de 10.000 centavos. Não use lotes maiores até estar confiante com a estratégia.





Compreenda a estratégia: Este EA é uma ferramenta poderosa projetada para traders que entendem os princípios de negociação baseada em grade e gerenciamento de posições.