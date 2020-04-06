Um algoritmo de negociação de pullback projetado com precisão para o mercado forex.

Performance ao vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - nenhum arquivo definido é necessário, apenas padrões são usados.

Como funciona

O BounceEdge EA é um algoritmo robusto projetado para capturar recuos intradiários em todos os pares de moedas. Ele analisa a ação do preço de cada moeda e abre negociações antecipando um retorno aos níveis de preço anteriores.

O sistema é totalmente otimizado para 28 pares de moedas, cobrindo todas as combinações de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD e NZD.

Os principais recursos incluem:

• Execução sequencial de negociações para uma entrada suave no mercado.

• Stop Loss comum fixo.

• Take Profit dinâmico que se ajusta em tempo real às condições de mercado.

Essa estratégia combina precisão, segurança e eficiência, criando o potencial para um crescimento sustentável com riscos controlados e tornando-se uma ferramenta confiável para traders que buscam resultados estáveis a longo prazo.

Instruções de configuração

• Anexe o EA ao período M5 nos seguintes gráficos: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

• Certifique-se de que as configurações de fuso horário do EA estejam corretas. Os padrões são válidos para a maioria das corretoras.

• Mantenha um mínimo de US$ 300 por par.

• Isso é tudo — o EA gerencia o resto.

Use o BounceEdge como um sistema de reversão simples (operação única, SL = TP) ou expanda com lógica multi-operação, mantendo o controle de risco unificado. Usuários avançados podem personalizar a negociação por dia da semana ou por intervalos de 3 horas (até 8 períodos intradiários). Isso permite identificar padrões de preços sensíveis ao tempo, exclusivos para cada par, e ajustar sua estratégia para obter os melhores resultados.





Requisitos técnicos

• Prazo: M5.

• Pares: Qualquer par de moedas.

• Corretora: Qualquer conta protegida; ECN com spreads baixos é preferível, mas não obrigatório.

• VPS: Qualquer VPS básico é suficiente.

• Swaps: taxas de swap favoráveis melhoram o desempenho a longo prazo.

Negocie de forma inteligente e segura

• O desempenho passado, seja ao vivo ou testado, não garante resultados futuros.

• Embora todos os pares de moedas sejam suportados, o uso de vários pares simultaneamente aumenta a exposição total. O requisito de capital típico é de pelo menos US$ 300 por par.

• As negociações podem ser realizadas por períodos prolongados — certifique-se de que seu corretor oferece condições de swap favoráveis.

BounceEdge EA — Sua ferramenta completa para negociações confiantes. Desenvolvido para desempenho. Ajustado para segurança. Projetado para traders que levam o mercado a sério.

Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem privada.

Ative sua vantagem hoje mesmo.