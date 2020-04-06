BounceEdge EA
- Experts
- Ervand Oganesyan
- Versão: 1.2
- Ativações: 10
Um algoritmo de negociação de pullback projetado com precisão para o mercado forex.
Performance ao vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - nenhum arquivo definido é necessário, apenas padrões são usados.
Como funciona
O BounceEdge EA é um algoritmo robusto projetado para capturar recuos intradiários em todos os pares de moedas. Ele analisa a ação do preço de cada moeda e abre negociações antecipando um retorno aos níveis de preço anteriores.
O sistema é totalmente otimizado para 28 pares de moedas, cobrindo todas as combinações de USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD e NZD.
Os principais recursos incluem:
• Execução sequencial de negociações para uma entrada suave no mercado.
• Stop Loss comum fixo.
• Take Profit dinâmico que se ajusta em tempo real às condições de mercado.
Essa estratégia combina precisão, segurança e eficiência, criando o potencial para um crescimento sustentável com riscos controlados e tornando-se uma ferramenta confiável para traders que buscam resultados estáveis a longo prazo.
Instruções de configuração
• Anexe o EA ao período M5 nos seguintes gráficos: EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.
• Certifique-se de que as configurações de fuso horário do EA estejam corretas. Os padrões são válidos para a maioria das corretoras.
• Mantenha um mínimo de US$ 300 por par.
• Isso é tudo — o EA gerencia o resto.
Use o BounceEdge como um sistema de reversão simples (operação única, SL = TP) ou expanda com lógica multi-operação, mantendo o controle de risco unificado. Usuários avançados podem personalizar a negociação por dia da semana ou por intervalos de 3 horas (até 8 períodos intradiários). Isso permite identificar padrões de preços sensíveis ao tempo, exclusivos para cada par, e ajustar sua estratégia para obter os melhores resultados.
Requisitos técnicos
• Prazo: M5.
• Pares: Qualquer par de moedas.
• Corretora: Qualquer conta protegida; ECN com spreads baixos é preferível, mas não obrigatório.
• VPS: Qualquer VPS básico é suficiente.
• Swaps: taxas de swap favoráveis melhoram o desempenho a longo prazo.
Negocie de forma inteligente e segura
• O desempenho passado, seja ao vivo ou testado, não garante resultados futuros.
• Embora todos os pares de moedas sejam suportados, o uso de vários pares simultaneamente aumenta a exposição total. O requisito de capital típico é de pelo menos US$ 300 por par.
• As negociações podem ser realizadas por períodos prolongados — certifique-se de que seu corretor oferece condições de swap favoráveis.
BounceEdge EA — Sua ferramenta completa para negociações confiantes. Desenvolvido para desempenho. Ajustado para segurança. Projetado para traders que levam o mercado a sério.
Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para me enviar uma mensagem privada.
Ative sua vantagem hoje mesmo.