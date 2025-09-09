PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre.)

Autor: Everton

Versão: 1.50

Plataforma: MetaTrader 5

"Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!"



Perfil Price Action Puro

Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores).

Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior.

Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.

👉 Muito eficiente para quem confia mais no olho do que em indicadores.

Descrição

O PriceActionCore é um indicador visual para traders que utilizam Price Action como base de suas decisões. Ele exibe automaticamente as linhas horizontais mais importantes do gráfico, relacionadas ao dia anterior e à abertura do dia atual, facilitando a identificação de níveis de suporte, resistência e zonas críticas de preço sem depender de médias móveis ou outros indicadores derivados.

Funcionalidade

O indicador desenha quatro linhas horizontais diretamente no gráfico, cada uma com uma cor distinta e acompanhada de uma etiqueta descritiva posicionada no lado esquerdo da linha:

High Prev (Máxima do dia anterior) – linha azul (DodgerBlue) Low Prev (Mínima do dia anterior) – linha magenta (Magenta) Close Prev (Fechamento do dia anterior) – linha laranja (Orange) Open Day (Abertura do dia atual) – linha verde (Lime)

Além disso, as linhas são tracejadas, ajustáveis em largura, e são automaticamente limpas após 24 horas, garantindo que o gráfico permaneça organizado.

Principais Benefícios

Facilita a análise de níveis-chave de suporte e resistência do dia anterior.

Ajuda a identificar rapidamente a faixa de preço relevante para o dia atual.

Ideal para estratégias de Price Action, Breakouts e Day Trading .

Totalmente visual e limpo, sem sobrecarregar o gráfico com informações desnecessárias.

Configurações Personalizáveis

Cores das linhas: definidas pelo usuário.

Largura das linhas: ajustável.

Etiquetas automáticas no lado esquerdo, facilitando a leitura dos níveis importantes.

Resumo

O PriceActionCore.mq5 é uma ferramenta simples, porém poderosa, para traders que desejam se concentrar exclusivamente no comportamento do preço, oferecendo informações visuais claras que suportam decisões rápidas e precisas.



