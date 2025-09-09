PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - (

PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre.)

Autor: Everton 
Versão: 1.50
Plataforma: MetaTrader 5

 "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!"

  1. Perfil Price Action Puro
    Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores).
    Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior.
    Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
    👉 Muito eficiente para quem confia mais no olho do que em indicadores.

Descrição

O PriceActionCore é um indicador visual para traders que utilizam Price Action como base de suas decisões. Ele exibe automaticamente as linhas horizontais mais importantes do gráfico, relacionadas ao dia anterior e à abertura do dia atual, facilitando a identificação de níveis de suporte, resistência e zonas críticas de preço sem depender de médias móveis ou outros indicadores derivados.

Funcionalidade

O indicador desenha quatro linhas horizontais diretamente no gráfico, cada uma com uma cor distinta e acompanhada de uma etiqueta descritiva posicionada no lado esquerdo da linha:

  1. High Prev (Máxima do dia anterior) – linha azul (DodgerBlue)

  2. Low Prev (Mínima do dia anterior) – linha magenta (Magenta)

  3. Close Prev (Fechamento do dia anterior) – linha laranja (Orange)

  4. Open Day (Abertura do dia atual) – linha verde (Lime)

Além disso, as linhas são tracejadas, ajustáveis em largura, e são automaticamente limpas após 24 horas, garantindo que o gráfico permaneça organizado.

Principais Benefícios

  • Facilita a análise de níveis-chave de suporte e resistência do dia anterior.

  • Ajuda a identificar rapidamente a faixa de preço relevante para o dia atual.

  • Ideal para estratégias de Price Action, Breakouts e Day Trading.

  • Totalmente visual e limpo, sem sobrecarregar o gráfico com informações desnecessárias.

Configurações Personalizáveis

  • Cores das linhas: definidas pelo usuário.

  • Largura das linhas: ajustável.

  • Etiquetas automáticas no lado esquerdo, facilitando a leitura dos níveis importantes.

Resumo

O PriceActionCore.mq5 é uma ferramenta simples, porém poderosa, para traders que desejam se concentrar exclusivamente no comportamento do preço, oferecendo informações visuais claras que suportam decisões rápidas e precisas.


