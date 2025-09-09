PriceActionCore
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.52
- Ativações: 5
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - (
PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre.)
Autor: Everton
Versão: 1.50
Plataforma: MetaTrader 5
"Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!"
-
Perfil Price Action Puro
Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores).
Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior.
Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
👉 Muito eficiente para quem confia mais no olho do que em indicadores.
Descrição
O PriceActionCore é um indicador visual para traders que utilizam Price Action como base de suas decisões. Ele exibe automaticamente as linhas horizontais mais importantes do gráfico, relacionadas ao dia anterior e à abertura do dia atual, facilitando a identificação de níveis de suporte, resistência e zonas críticas de preço sem depender de médias móveis ou outros indicadores derivados.
Funcionalidade
O indicador desenha quatro linhas horizontais diretamente no gráfico, cada uma com uma cor distinta e acompanhada de uma etiqueta descritiva posicionada no lado esquerdo da linha:
-
High Prev (Máxima do dia anterior) – linha azul (DodgerBlue)
-
Low Prev (Mínima do dia anterior) – linha magenta (Magenta)
-
Close Prev (Fechamento do dia anterior) – linha laranja (Orange)
-
Open Day (Abertura do dia atual) – linha verde (Lime)
Além disso, as linhas são tracejadas, ajustáveis em largura, e são automaticamente limpas após 24 horas, garantindo que o gráfico permaneça organizado.
Principais Benefícios
-
Facilita a análise de níveis-chave de suporte e resistência do dia anterior.
-
Ajuda a identificar rapidamente a faixa de preço relevante para o dia atual.
-
Ideal para estratégias de Price Action, Breakouts e Day Trading.
-
Totalmente visual e limpo, sem sobrecarregar o gráfico com informações desnecessárias.
Configurações Personalizáveis
-
Cores das linhas: definidas pelo usuário.
-
Largura das linhas: ajustável.
-
Etiquetas automáticas no lado esquerdo, facilitando a leitura dos níveis importantes.
Resumo
O PriceActionCore.mq5 é uma ferramenta simples, porém poderosa, para traders que desejam se concentrar exclusivamente no comportamento do preço, oferecendo informações visuais claras que suportam decisões rápidas e precisas.