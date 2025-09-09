PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – 純粋なプライスアクションインジケーター - (最低販売価格 $30 USD。一度の支払いでインジケーターを永久に所有できます。
(Saitei hanbai kakaku $30 USD. Ichido no shiharai de injikētā o eikyū ni shoyū dekimasu.))
作者: Everton
バージョン: 1.50
プラットフォーム: MetaTrader 5

プラットフォームで説明の表示を有効にすることを忘れないでください！
(Purattofōmu de setsumei no hyōji o yūkō ni suru koto o wasurenaide kudasai!)
純粋なプライスアクションプロファイル
クリーンなチャート、ろうそく足のみ（インジケーターなし）。
水平線：サポート、レジスタンス、日次終値、前日の高値と安値。
プルバック、ブレイクアウト、反転を取引するトレーダーが使用。
👉 インジケーターより目を信じる人に非常に効率的。
(Junsui na puraisu akushon purofairu / Kurīna na chāto, rōsokuashi dake (injikētā nashi). / Suiheisen: sapōto, rejisutansu, niciji owane, zenjitsu no takane to yasune. / Purubakku, bureikuauto, hanten o torihiki suru torēdā ga shiyō. / 👉 Injikētā yori me o shinjiru hito ni hijō ni kōritsuteki.)

説明
PriceActionCoreは、意思決定の基盤としてプライスアクションを使用するトレーダーのためのビジュアルインジケーターです。移動平均線やその他の派生インジケーターに依存することなく、前日及び当日の始値に関連するチャート上で最も重要な水平線を自動的に表示し、サポートレベル、レジスタンスレベル、重要な価格帯の識別を容易にします。

機能
このインジケーターは4本の水平線をチャート上に直接描画します。各線は異なる色で、線の左側には説明的なラベルが配置されています：

High Prev (前日の高値) – 青線 (DodgerBlue)
Low Prev (前日の安値) – マゼンタ線 (Magenta)
Close Prev (前日の終値) – オレンジ線 (Orange)
Open Day (当日の始値) – 緑線 (Lime)

さらに、線は破線で、幅は調整可能、24時間後に自動的にクリーンアップされ、チャートが整理された状態を保つようにします。

主な利点
前日の主要なサポート及びレジスタンスレベルの分析を容易にします。
当日の関連価格帯を素早く特定するのに役立ちます。
プライスアクション、ブレイクアウト、デイトレード戦略に最適です。
完全に視覚的でクリーン、不必要な情報でチャートを煩雑にしません。

カスタマイズ設定
線の色: ユーザー定義可能
線の幅: 調整可能
左側に自動ラベル付けされ、重要なレベルを読みやすくします。

概要
PriceActionCore.mq5は、価格行動に専念したいトレーダーのためのシンプルかつ強力なツールであり、迅速かつ正確な意思決定を支援する明確な視覚情報を提供します。


おすすめのプロダクト
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
インディケータ
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
ユーティリティ
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
インディケータ
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
インディケータ
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
Volatility Crasher
Lungile Mpofu
インディケータ
Volatility Crusher Indicator is a Non-Lag MT5 indicator which detect trades on any time frame. The indicator has alerts to buy and sell once a trade has been detected. It will also send pop-up signal to your mobile phone and you can trade anywhere you are with your phone while its generating signals for you on PC connected to VPS. Its recommended on m5 to h4 time frame on any pair on Deriv MT5 Broker.  Pairs recommended: Volatility Index 10, Volatility Index 25, Volatility Index 100 Volatility I
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
The indicator "JAC Trend Color Candle" for Meta Trader 5, was created to visually facilitate the trend for the trader. It is based on three parameters, which identifies the uptrend, downtrend and non-trending market. The colors are trader-configurable, and the average trader-configurable as well. trend parameters cannot be configured as they are the indicator's differential.
Panda Display Spread
Brian P Cusack
5 (2)
インディケータ
This indicator displays the spread Simple and easy to use and fully customisable: View as Pips or Pipettes Chart symbol can be hidden Text display can be changed Change color and text styles Add or hide a decimal point Spacing options between inputs Default screen positions Screen position inputs How to use 1. Simply use the default settings; or 2. Choose to show pips or pipettes; 3. Choose to display symbol, text or decimal; 4. Choose where to place it on the screen; 5. Save settings or save
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
FX Info Spread MT5
Pedro Fernandez
3 (1)
ユーティリティ
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Ena
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
インディケータ
INFOPadはMetaTrader 5ターミナルで選択された通貨ペアに関する情報を作成する情報パネルです。 この指標には5つの機能があります。 選択したシンボルの主および主な情報を表示します。売値、スプレッド、ストップレベル、スワップ、ティック値、コミッション価格。 SL目標とTP目標（確立されたストップロスとテイクプロフィットのポイント数、ドル額）の将来の目標を示します。 今日、週、月、年、選択した通貨の総利益などの期間に受け取った利益が表示されます。 それは現在のオープンポジション、そのロット（ボリューム）、ポジション数、ポイントでのポジションの利益、ドル、パーセントを表示します。 オープンディールのチャートに追加情報を表示します。それはストップロスを示し、利益レベルとこれらのストップレベルの目標を取ります。 トランザクションがシンボルに対して開かれたとき、トランザクションが閉じられたとき、トランザクションが変更されたときに、ログファイルに情報を書き込みます。 取引の開始時、取引の終了時、取引の変更時にサウンドファイルを再生します。 トランザクションを開くとき、トランザクション
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
エキスパート
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
ColorLine Indicator
MetaQuotes Ltd.
3 (1)
インディケータ
The ColorLine indicator shows the line of the price moving average on the chart. The line has diffrent colors (100 bars have the same color). The color settings of the line is changing every 5 ticks, there are 3 color schemes.  Indicator for demonstrating the DRAW_COLOR_LINE style. Draws a line at Close prices in colored pieces of 20 bars. The thickness, style and color of the line sections are changed randomly. The indicator code is published in the MQL5 Documentation in the section Indicator S
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
インディケータ
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
インディケータ
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5 は無料のアドオンであり、マトリックスアローインジケーターMT5の優れた資産です。これは、5つのユーザーがカスタマイズした時間枠と合計16の変更可能なシンボル/機器の現在のマトリックスアローインジケーターMT5信号を示しています。ユーザーは、マトリックスアローインジケーターMT5で構成される10の標準インジケーターのいずれかを有効/無効にするオプションがあります。マトリックスアローインジケーターMT5のように、10の標準インジケーター属性もすべて調整可能です。マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5には、16個の変更可能なシンボルボタンのいずれかをクリックすることで、現在のチャートを変更するオプションもあります。これにより、異なるシンボル間ではるかに高速に作業でき、取引の機会を逃すことはありません。 この無料の マトリックスアローインジケーターマルチタイムフレームパネルMT5 アドオンを使用する場合は、ここでマトリックスアローインジケーターMT5を別途購入する必要があります： https://w
FREE
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
ユーティリティ
価格アクショントレードパネルMT5は、指定された（デフォルトでは8）過去のろうそくの純粋な価格アクションデータに基づいて、任意のシンボル/楽器の売買力レベルのバランスを計算します。これにより、インジケーターのパネルで利用可能な32のシンボル/商品の価格アクションを監視することにより、可能な限り最も近い市場センチメントが得られます。 60％を超える売買力レベルは、特定のシンボルを売買するための非常に堅実なレベルを提供します（デフォルト設定を使用）。価格アクショントレードパネルMT5には、価格アクションへの標準、高速、または低速の近接に使用できる3つの計算モードがあり、リアルタイムの動きにシャープまたはスムーズに適応するために調整可能な数の価格アクションキャンドルも提供します。 価格アクショントレードパネルMT5は、MT5で見つけることができる最も簡単で使いやすいトレードパネルでもあります。追加のウィンドウやパネルを開く必要なしに、すべてのオプションと機能が1つのサーフェスにあります。これは、注文管理、リスク計算、部分閉鎖、アカウント保護ユーティリティのすべてを1つにまとめたもので、非
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
インディケータ
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Supertrend MetaTrader 5
Vladimir Karputov
インディケータ
「Supertrend MetaTrader 5」インジケーターは、最も単純なトレンド取引システムの基礎です。それでも、それは非常に効果的です。インジケーターは、任意の時間枠 (現在のチャートの時間枠) で機能します。名前からわかるように、このインジケーターはトレンドを追跡し、トレンドが変化すると、インジケーターはトレンドの変化点を正確に示します。 「Supertrend MetaTrader 5」の基本は、価格と乗数を掛けた「Average True Range indicator」の値を比較することです (「ATR」の代わりに「True Range」に基づいて計算された「移動平均」を使用するオプションもあります)。 . このインディケータは、トレンド マーケット エリアでパラメータ 10 と 3 を使用して最良の結果を示します (「ATR 期間」は 10 に等しく、「ATR 乗数」は 3 に等しくなります)。 D1 タイムフレームでは、確認インジケーターを使用することをお勧めします。 パラメータでは、指標タイプを「ATR」または「移動平均」に設定できます (「ATR 計算方法
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
インディケータ
HMA Color – Master Smoothed A clean, high-precision visual Hull Moving Average indicator with fully smoothed trend color display. Designed for professional scalpers and algorithmic traders who want a simple, fast, powerful trend view without noise. This indicator is built with a double smoothing system , making the Hull curve extremely soft and responsive. When the trend is bullish, the HMA line automatically switches to Green and shows upward candles. When the trend is bearish, the HMA line swi
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
エキスパート
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
エキスパート
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
ユーティリティ
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
インディケータ
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
エキスパート
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
インディケータ
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
インディケータ
平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーター 平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーターは、標準的な価格データをより滑らかでトレンドに沿ったローソク足に変換し、市場トレンドや潜在的な反転ポイントをより簡単に識別できるようにする強力なツールです。 主な特徴: 明確なトレンド識別: 異なるローソク足の色で上昇トレンドと下降トレンドを視覚的に区別します。 ノイズの低減: 価格変動をフィルタリングし、 市場の主要な動きをより明確に表示します。 早期トレンド検出: 標準チャートでトレンドの変化が明らかになる前に、 潜在的なトレンド変化を予測します。 汎用性: 単独で使用することも、 他のテクニカル指標と組み合わせて総合的な分析を行うこともできます。 カスタマイズ可能な設定: インジケーターを特定の取引設定や戦略に合わせて調整できます。 メリット: トレンドを特定し、 潜在的なエントリーポイントと出口ポイントを識別する能力を向上させます。 市場ノイズの影響を減らし、 重要な価格変動に集中します。 市場ダイナミクスをより明確に理解することで、 より情報に基づいた取引決定を行うことができます。 検証済
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
ユーティリティ
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
ユーティリティ
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 向け暗号資産チャートツール 概要 Crypto Charting for MT5 は、WebSocket を介して暗号資産の OHLC チャートデータをリアルタイムで提供します。複数の取引所に対応し、MT5 上で履歴データの自動更新が可能です。 機能 WebSocket によるリアルタイムデータ 自動履歴データ更新 接続障害時のスケジュール更新 全ての MT5 時間足に対応 OHLCV データ構成 ストラテジーテスターに対応 自動再接続機能付き 対応取引所 Binance、Bybit、OKX、KuCoin、MEXC、Gate.io、Bitget、XT.com 補足情報 ティックデータおよび板情報には、別製品の Crypto Ticks をご覧ください。 注意事項 DLL を使用していません。VPS に適しています。 Strategy Tester では WebRequest 機能は動作しません。 デモをご希望の場合は、MQL5 のプライベートメッセージでご連絡ください。 Full Documentati
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
ユーティリティ
Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
ユーティリティ
Take control of your operations efficiently at trading, mannaging by an smart way the risk of your positions. Whit this tools, you can: Estimate the potencial profits or losses from your operations, either in money or pips. You also can visualize profits or losses by substracting the spread cost previusly configured in the tool’s input parameters. Calculate the lot size or margin required for your orders. Estimate the risk/reward ratios of your positions. Study the negative impact of the spread
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
ユーティリティ
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
ユーティリティ
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
ユーティリティ
MT5用Binance取引ツール 1. 本製品には、Websocketからのライブチャート、ヒストリカルチャート、そしてMT5ターミナルの再起動時に自動更新される機能が搭載されています。これにより、手動操作なしでスムーズにBinance取引を行うことができます。 スポットと先物で取引、ライブチャート、ヒストリカルデータが利用可能です。 チャート機能： 1. Websocket (wss) 経由のライブOHLCチャート 2. APIからの履歴更新 3. MT5を開くたびにチャートの履歴を自動更新 4. M1からMN1まで、すべての時間枠に対応 5. 利用可能なデータ：始値、高値、安値、終値、実出来高、ティック出来高 6. ストラテジーテスターを使用して、暗号資産データでエキスパートアドバイザーのあらゆる戦略をバックテストできます。 チャートと履歴に関する手順： 1. MT5オプションにURLを追加します。 2. 任意のチャートでユーティリティを起動し、モードをLIVEに設定し、取引所（例：Binance Spot）を選択します。初回実行時のみ「シンボルの作成」を「有効」にして、
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
ユーティリティ
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
ユーティリティ
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
ユーティリティ
GLX1 Renko Builder   Expert Advisor (EA) can create the Renko bar charts on any symbol. The Renko charts are generated as real-time custom symbol charts which can be further used for technical analysis with any MT5 compatible indicator.  Find the free   GLX1 Renko Euro   Expert Advisor from here.  https://www.mql5.com/en/market/product/115074 Included Features: Truly responsive Renko Charting on a custom symbol chart Accurate automatic live chart update Ability to attach any MT5 indicator Abi
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
ユーティリティ
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
ユーティリティ
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA は、MAMまたはPAMMアカウントを必要とせずに、外部ソースからのトレードシグナルを実行する必要がある、または同時に複数のアカウントを管理する必要がある個々のトレーダーまたはアカウントマネージャー向けのソリューションです。最大8つのマスターアカウントから無制限のスレーブアカウントにコピーします [ インストールガイド | アップデートガイド | トラブルシューティング | FAQ | すべての製品 ] 100％セルフホスト インストールと使用が簡単 インストーラー、構成ファイル、サーバー、メモリパイプ、DLLは使用されていません EAを永久に使用するための1000回のアクティベーション ローカル実行、ネットワーク遅延なし それはあなたがこれまでに必要とするすべての機能を実装します： 最大8つのマスターアカウントと無制限のスレーブアカウント すべてのブローカーおよびDD / NDD / ECN / STP実行で動作します 異なる口座通貨の口座で動作します ライブアカウントとデモアカウントの間で区別なく機能します マスターアカウントとスレーブア
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
ユーティリティ
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
ユーティリティ
Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
ユーティリティ
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
ユーティリティ
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
ユーティリティ
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
ユーティリティ
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
作者のその他のプロダクト
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
概要説明 Digital Clock は、Everton Messias によって開発された MetaTrader 5 用のリアルタイム・デジタル時計インジケーターです。このツールは、トレーダーがチャート分析を行いながら、取引セッションの時間を即座に確認できるよう設計されています。外部アプリを開いたり、PC のシステム時計を確認したりする必要がなく、取引画面内ですべての時間情報を一元的に把握できます。特に、ロンドン・ニューヨーク・アジアなどのセッション切り替わりを重視するトレーダーや、時間に敏感なエントリー戦略を使うユーザーにとって、非常に役立つインジケーターです。 主な特徴: リアルタイム表示 — 時・分・秒を毎秒更新し、常に正確な時間を表示 豊富なカスタマイズ性 — 色、フォント、サイズを自由に調整可能 柔軟な位置設定 — チャートの上下左右、または中央へも配置可能 自動更新 — 毎秒リフレッシュし、常に最新状態を維持 全タイムフレーム・全銘柄に対応 — どの市場・どの分析スタイルでも使用可能 ライト/ダークテーマ両対応 — MT5 のど
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Gatilho Swing インジケーターマニュアル 概要 Gatilho Swing は、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。 主な機能 1. 前日の高値と安値ライン 前日の高値と安値のレベルに水平線を描画 簡単な識別のためのオプションの説明テキスト 色、スタイル、太さをカスタマイズ可能 2. H1セッション長方形 各1時間足に対して視覚的な長方形を作成 チャート上に保持する長方形の数を調整可能 カスタマイズ可能なスタイルと色 3. トップとボトム識別矢印 ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233） トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234） 設定可能な過去期間の分析に基づく パラメータ設定 長方形設定 RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500 RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ Rec
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
1. 基本情報 インジケーター名:   BullBear Display バージョン:   1.00 開発者:   [あなたの名前] 会社:   MT5TOOLSLAB 種類:   チャートインジケーター 市場:   外国為替、株式、先物、暗号通貨 2. 説明 BullBear Display   は以下をリアルタイムで表示する視覚的インジケーターです： ブル（買い手）の強さ ベア（売り手）の強さ 市場支配権（価格をコントロールしている側） このインジケーターはチャートの左上隅に情報を表示し、市場センチメントの迅速な分析を可能にします。 3. インストール BullBear_Display.mq5   を保存:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5を再起動 「ナビゲータ」ウィンドウで「カスタムインジケーター」を探す 目的のチャートにドラッグ＆ドロップ 4. 入力パラメータ PeriodBuySell   (デフォルト: 13): EMA参照計算の期間。低い値はより敏感なシグナルを、高い値はより滑らかなシグナルを生成します。 5. シグナル解釈 支配: ブル
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
PullbackShit – M5のシグナル PullbackShitは、5分足のプルバックでの客観的なエントリーポイントを探すトレーダー向けに設計されたインジケーターです。 価格と移動平均線の相互作用に基づいて、チャート上で明確な視覚的な矢印で潜在的な買いと売りのポイントをマークします。   主な機能: 検証済みプルバック:   価格が移動平均に戻り、動きを確認した場合のみシグナルを生成。 明確な視覚的シグナル:   チャート上に緑（買い）と赤（売り）の矢印を表示。 ノイズフィルター:   連続したシグナルを回避し、信頼性を向上。 M5専用:   5分足専用に設計・最適化。 推奨事項:   資産のトレンドに逆らってシグナルを取引することは推奨されません。 重要な注意事項！ PullbackShitは、非常に複雑で精密かつ繊細な分析コードを使用してMetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたため、5分足チャートでのみ機能します。 使用方法： 5分足チャートのみ。インジケーターを追加後、タイムフレームを変更しないでください。「シグナル設定の変更を許可する」ボックスは空
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 インジケーター 説明 Daily First Hour Lines   は、MetaTrader 5 用の革新的なテクニカルインジケーターで、各トレーディングセッションの最初の1時間足キャンドルに基づいてサポートとレジスタンスレベルを自動的にプロットします。金融市場で取引するトレーダー向けに開発されたこのインジケーターは、潜在的な反転ポイントとトレンド継続を識別するための重要な視覚的参照を提供します。 主な特徴 最初のH1キャンドルライン : 毎日の最初の1時間足キャンドルの高値と安値のレベルに点線を引く 前日参照 : 前日の高値と安値のレベルを含む破線 直感的なカラーコーディング : 高値には青（DodgerBlue） 安値にはマゼンタ 自動クリーンアップ : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保つ 毎日更新 : 01:00後に1日1回自動的に処理される トレーダーへのメリット サポート/レジスタンスの識別 : 最初のH1キャンドルラインは、重要な intraday
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示 概要 デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。 主な特徴 リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示 デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示 Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示 スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤 柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅） 自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算 再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlocoSwingBR インジケーター バリューエリア識別 BlocoSwingBR は、チャート上の 重要な価格ゾーン を強調し、分析を簡単にします。 主な機能: ダイナミック長方形 日足固定長方形（高値/安値） 前日のライン スイング矢印 柔軟な設定 トレーダーのメリット: 攻防ゾーンを特定 スイングパターン認識 Price Action 戦略の明確化 自動サポート/レジスタンス BlocoSwingBR - 高度なグラフィカル分析指標 BlocoSwingBR をご紹介します。これは MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルなテクニカル指標で、統合された複数のグラフィカルツールを通じて、市場構造の包括的なビューを提供します。 主な機能： •   動的矩形：   選択した時間足の各キャンドルの範囲を表す矩形を自動的に描画し、取引エリアを素早く視覚化できます。 •   固定日次矩形：   各日の高値と安値に基づいて固定矩形を作成し、日次の境界線を明確に視覚的に参照できます。 •   参照線：   前日の高値と安
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析 説明 BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。 主な特徴 マルチタイムフレーム分析 任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン 前日の重要なレベルを視覚化 直感的な色の日次オシレーション矩形 ミニマリストデザイン 整理された視覚インターフェース 簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤） 価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素 スマート機能 高値・安値スイングの自動検出 前日のサポートラインとレジスタンスライン 市場の主要な方向を示す矩形 転換点のオプション矢印 カスタマイズ設定 トレンドライン 保持するラインの数 カスタマイズ可能な太さとスタイル 分析用の特定のタイムフレーム 日次矩形 調整可能な表示期間 カスタマイズ可能なラインスタイル 現在価格の
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlockLongTimeFlexible - 時間ブロックビューアー 市場の時間分析をマスター BlockLongTimeFlexibleは、プロフェッショナルで直感的に時間枠を視覚化・分析する必要があるトレーダーやアナリストのための究極のツールです。チャート上に直接、サイクル、季節性、時間パターンを強調するカスタマイズ可能な視覚的長方形を作成します。 BlockLongTimeFlexibleインジケーター簡易マニュアル このインジケーターの機能 特定の期間をマークするために、チャート上に色付きの長方形を作成します。季節パターン、市場サイクルの分析、期間比較に最適です。 3ステップの基本設定 1. 期間タイプの選択 年/月/週：時間単位を選択 ブロックあたりの単位数：各長方形が表す単位数（例：2週間） ブロック数：作成する長方形の数 2. 日付の定義（オプション） 固定日付を使用：特定の期間にチェック 開始/終了日：最初の長方形を定義 次の長方形は自動的に作成されます 3. 色のカスタマイズ メインカラー：すべてのブロック用 カラーグループ：特定のブロック
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。 インストール MT5/MQL5/Indicators にコピー MT5 を再起動 チャートへ追加 設定 必要なラインのみ有効化 色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px） プリセット Day Trade、Swing Trade、Minimalist 情報表示 クリックすると前日のデータ表示 60%以上：強い 40–60%：中立 40%未満：弱い 戦略 Breakout、Range、Opening 自動動作 00:00 に更新 古いライン削除 ログに記録 トラブル 表示されない → 可視性確認 色が変わらない → 設定確認 重複 → 再追加 制限 アラートなし 前日レベルのみ バックテスト不可 必要条件 MT5 シンボル履歴
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceMovementMapperは、価格変動に対する独自の視覚的アプローチでテクニカル分析に革命をもたらします。このMT5用の革新的なインジケーターは、始値/終値のデイリーレンジを、価格の極値を示すスマートな垂直線で動的にマッピングします。従来のツールとは異なり、色分けされた長方形と直感的な接続線を通じて、市場構造、トレンドの強さ、主要なサポート/レジスタンスレベルを水晶のようにクリアに可視化します。各取引日は、始値から終値までの価格の完全な軌跡を示す個別のブロックとして表現され、垂直方向の延長線は価格が始値・終値レベルをどれだけ超えて動いたかを明らかにします。高確率の取引機会を特定する優位性を求めるスイングトレーダー、テクニカルアナリスト、プライスアクション愛好家に最適です。このインジケーターは全ての金融商品および日足以下のタイムフレームで動作し、カスタマイズ可能な色、スタイル、塗りつぶしオプションによるパーソナライズされた取引体験と、市場の動きを理解する比類のない明確さを提供します。 PriceMovementMapper - 価格変動マッパー MQL5公開用説明 Pr
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Price Movement Mapper B3 - ブラジル株式市場専用インジケーター 技術説明: Price Movement Mapper B3は、ブラジル証券取引所（B3）で取引される資産のテクニカル分析のために特別に開発された高度なインジケーターです。この視覚的ツールは、カラーブロックと戦略的に配置された垂直線を組み合わせた独自のグラフィック表現を通じて、日々の価格変動をマッピングします。 主な特徴: カラー日次ブロック : 始値/終値関係の明確な視覚的表現 完全な時間カバレッジ : 00:00から23:59までブロックを描画（24時間） スマートウィック配置 : B3取引セッションの真ん中に垂直線を配置（〜13:30） 参照ライン : 前日の高値と安値に説明ラベル付き 警告システム : ヒストリカルデータの可用性に関するアラート B3専用機能: ブラジル市場の特性を考慮して開発： 特定のB3取引時間（10:00-17:59） 株式分割・逆分割の自動調整 視覚要素の正確な時間配置 ブラジル資産の行動に最適化 要件: MetaTrader 5 D1より小さいタイムフレーム（
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信