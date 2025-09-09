PriceActionCore (MT5) – 純粋なプライスアクションインジケーター - (最低販売価格 $30 USD。一度の支払いでインジケーターを永久に所有できます。

作者: Everton

バージョン: 1.50

プラットフォーム: MetaTrader 5

プラットフォームで説明の表示を有効にすることを忘れないでください！

純粋なプライスアクションプロファイル

クリーンなチャート、ろうそく足のみ（インジケーターなし）。

水平線：サポート、レジスタンス、日次終値、前日の高値と安値。

プルバック、ブレイクアウト、反転を取引するトレーダーが使用。

👉 インジケーターより目を信じる人に非常に効率的。

説明

PriceActionCoreは、意思決定の基盤としてプライスアクションを使用するトレーダーのためのビジュアルインジケーターです。移動平均線やその他の派生インジケーターに依存することなく、前日及び当日の始値に関連するチャート上で最も重要な水平線を自動的に表示し、サポートレベル、レジスタンスレベル、重要な価格帯の識別を容易にします。

機能

このインジケーターは4本の水平線をチャート上に直接描画します。各線は異なる色で、線の左側には説明的なラベルが配置されています：

High Prev (前日の高値) – 青線 (DodgerBlue)

Low Prev (前日の安値) – マゼンタ線 (Magenta)

Close Prev (前日の終値) – オレンジ線 (Orange)

Open Day (当日の始値) – 緑線 (Lime)

さらに、線は破線で、幅は調整可能、24時間後に自動的にクリーンアップされ、チャートが整理された状態を保つようにします。

主な利点

前日の主要なサポート及びレジスタンスレベルの分析を容易にします。

当日の関連価格帯を素早く特定するのに役立ちます。

プライスアクション、ブレイクアウト、デイトレード戦略に最適です。

完全に視覚的でクリーン、不必要な情報でチャートを煩雑にしません。

カスタマイズ設定

線の色: ユーザー定義可能

線の幅: 調整可能

左側に自動ラベル付けされ、重要なレベルを読みやすくします。

概要

PriceActionCore.mq5は、価格行動に専念したいトレーダーのためのシンプルかつ強力なツールであり、迅速かつ正確な意思決定を支援する明確な視覚情報を提供します。



