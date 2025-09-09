PriceActionCore (MT5) – 纯价格行为指标 - (最低售价 $30 USD。一次支付，永久拥有该指标。

作者: Everton

版本: 1.50

平台: MetaTrader 5

请记得在平台上启用描述视图！

纯价格行为配置

干净的图表，仅蜡烛图（无指标）。

水平线：支撑、阻力、每日收盘价、前一日最高和最低点。

用于交易回调、突破和反转的交易者。

👉 对于更信任眼睛而非指标的人来说非常高效。

描述

PriceActionCore 是一款为以价格行为作为决策基础的交易者设计的视觉指标。它自动在图表上显示与前一个交易日和当前交易日开盘相关的最重要水平线，便于识别支撑位、阻力位和关键价格区域，而无需依赖移动平均线或其他衍生指标。

功能

该指标直接在图表上绘制四条水平线，每条线具有 distinct 的颜色，并在线条左侧附有描述性标签：

High Prev (前一日最高价) – 蓝色线 (DodgerBlue)

Low Prev (前一日最低价) – 洋红色线 (Magenta)

Close Prev (前一日收盘价) – 橙色线 (Orange)

Open Day (当日开盘价) – 绿色线 (Lime)

此外，线条为虚线，宽度可调，并在 24 小时后自动清除，确保图表保持整洁。

主要优点

便于分析前一交易日的关键支撑位和阻力位。

有助于快速识别当前交易日的相关价格区间。

非常适合价格行为、突破和日内交易策略。

完全视觉化且简洁，不会用不必要的信息杂乱图表。

可定制设置

线条颜色：用户自定义。

线条宽度：可调节。

左侧自动显示标签，便于读取重要水平。

总结

PriceActionCore.mq5 是一款简单而强大的工具，适合那些希望专注于价格行为的交易者，它提供清晰的视觉信息，支持快速而精确的决策。



