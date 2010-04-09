PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - (MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.)

Yazar: Everton

Sürüm: 1.50

Platform: MetaTrader 5

Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın!

Saf Fiyat Hareketi Profili

Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz).

Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü.

Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır.

👉 Göstergelerden çok gözlerine güvenenler için çok verimlidir.

Açıklama

PriceActionCore, kararlarının temeli olarak Fiyat Hareketi'ni kullanan trader'lar için görsel bir göstergedir. Hareketli ortalamalara veya diğer türetilmiş göstergelere güvenmeden, önceki gün ve mevcut günün açılışıyla ilgili grafikteki en önemli yatay çizgileri otomatik olarak gösterir, destek, direnç seviyelerinin ve kritik fiyat bölgelerinin tanımlanmasını kolaylaştırır.

İşlevsellik

Gösterge, grafik üzerine doğrudan dört yatay çizgi çizer. Her çizginin kendine özgü bir rengi vardır ve çizginin sol tarafında konumlandırılmış açıklayıcı bir etiket eşlik eder:

High Prev (Önceki günün yükseği) – mavi çizgi (DodgerBlue)

Low Prev (Önceki günün düşüğü) – macenta çizgi (Magenta)

Close Prev (Önceki günün kapanışı) – turuncu çizgi (Orange)

Open Day (Mevcut günün açılışı) – yeşil çizgi (Lime)

Ayrıca, çizgiler kesikli, genişlik ayarlanabilir ve 24 saat sonra otomatik olarak temizlenir, böylece grafiğin düzenli kalması sağlanır.

Ana Faydalar

Önceki günün kilit destek ve direnç seviyelerinin analizini kolaylaştırır.

Mevcut gün için ilgili fiyat aralığını hızlıca belirlemeye yardımcı olur.

Fiyat Hareketi, Breakout ve Günlük İşlem stratejileri için idealdir.

Tamamen görsel ve temizdir, grafiği gereksiz bilgilerle doldurmaz.

Özelleştirilebilir Ayarlar

Çizgi renkleri: kullanıcı tanımlı.

Çizgi genişliği: ayarlanabilir.

Sol tarafta otomatik etiketler, önemli seviyelerin okunmasını kolaylaştırır.

Özet

PriceActionCore.mq5, yalnızca fiyat davranışına odaklanmak isteyen trader'lar için basit ama güçlü bir araçtır, hızlı ve kesin kararları destekleyen net görsel bilgiler sunar.



