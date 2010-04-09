PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – Saf Fiyat Hareketi Göstergesi - (MİNİMUM SATIŞ FİYATI $30 USD. Bir kez ödeyin, göstergeye sonsuz sahip olun.)

Yazar: Everton
Sürüm: 1.50
Platform: MetaTrader 5

Platformda açıklama görünümünü etkinleştirmeyi unutmayın!

  1. Saf Fiyat Hareketi Profili
    Temiz grafikler, sadece mumlar (göstergesiz).
    Yatay çizgiler: destek, direnç, günlük kapanış, önceki günün yüksek ve düşüğü.
    Geri çekilmeler, kırılmalar ve dönüşler işlemleri yapan trader'lar tarafından kullanılır.
    👉 Göstergelerden çok gözlerine güvenenler için çok verimlidir.

Açıklama
PriceActionCore, kararlarının temeli olarak Fiyat Hareketi'ni kullanan trader'lar için görsel bir göstergedir. Hareketli ortalamalara veya diğer türetilmiş göstergelere güvenmeden, önceki gün ve mevcut günün açılışıyla ilgili grafikteki en önemli yatay çizgileri otomatik olarak gösterir, destek, direnç seviyelerinin ve kritik fiyat bölgelerinin tanımlanmasını kolaylaştırır.

İşlevsellik
Gösterge, grafik üzerine doğrudan dört yatay çizgi çizer. Her çizginin kendine özgü bir rengi vardır ve çizginin sol tarafında konumlandırılmış açıklayıcı bir etiket eşlik eder:

High Prev (Önceki günün yükseği) – mavi çizgi (DodgerBlue)
Low Prev (Önceki günün düşüğü) – macenta çizgi (Magenta)
Close Prev (Önceki günün kapanışı) – turuncu çizgi (Orange)
Open Day (Mevcut günün açılışı) – yeşil çizgi (Lime)

Ayrıca, çizgiler kesikli, genişlik ayarlanabilir ve 24 saat sonra otomatik olarak temizlenir, böylece grafiğin düzenli kalması sağlanır.

Ana Faydalar
Önceki günün kilit destek ve direnç seviyelerinin analizini kolaylaştırır.
Mevcut gün için ilgili fiyat aralığını hızlıca belirlemeye yardımcı olur.
Fiyat Hareketi, Breakout ve Günlük İşlem stratejileri için idealdir.
Tamamen görsel ve temizdir, grafiği gereksiz bilgilerle doldurmaz.

Özelleştirilebilir Ayarlar
Çizgi renkleri: kullanıcı tanımlı.
Çizgi genişliği: ayarlanabilir.
Sol tarafta otomatik etiketler, önemli seviyelerin okunmasını kolaylaştırır.

Özet
PriceActionCore.mq5, yalnızca fiyat davranışına odaklanmak isteyen trader'lar için basit ama güçlü bir araçtır, hızlı ve kesin kararları destekleyen net görsel bilgiler sunar.


Yazarın diğer ürünleri
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
BullBea Display – Pro Sürüm Analizde hassasiyet ve hıza değer veren traderlar için tasarlanmış profesyonel bir araç keşfedin.   BullBea Display , alıcıların (Boğalar) ve satıcıların (Ayılar) gerçek gücünü grafik üzerinde anlık olarak gösterir - gereksiz sinyaller olmadan piyasayı kimin kontrol ettiğini net bir şekilde görmenizi sağlar. Sade tasarım, anlaşılır metrikler ve   MetaTrader   ile tam uyum - tüm bunlar grafiğinizin görünümünü değiştirmeden. Artık gücün nerede olduğunu, zayıflığın nered
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
PullbackShit – M5 Sinyalleri PullbackShit, 5 dakikalık zaman diliminde objektif geri çekilme girişleri arayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir göstergedir. Fiyat ve hareketli ortalama etkileşimine dayanarak, grafik üzerinde potansiyel alım ve satım noktalarını net görsel oklarla işaretler.   Temel Özellikler: Doğrulanmış geri çekilmeler:   Sadece fiyat ortalamaya döndüğünde ve hareketi onayladığında sinyal üretir. Net görsel sinyaller:   Grafik üzerinde yeşil (alım) ve kırmızı (satım) okla
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Açıklama : "Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:   Yeşil   → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)   Kırmızı   → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)   Siyah   → Güç dengesi Trend
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Göstergeler
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 için Gösterge Açıklama Daily First Hour Lines , her işlem seansının ilk 1 saatlik mumuna dayalı olarak destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak çizen MetaTrader 5 için yenilikçi bir teknik göstergedir. Finansal piyasalarda işlem yapan traderlar için geliştirilen bu gösterge, potansiyel dönüş noktalarını ve trend devamlılığını belirlemek için kritik görsel referanslar sağlar. Ana Özellikler İlk H1 Mum Çizgileri : Her günün ilk 1 saatlik mumunun yüksek ve
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Günlük Değişim Göstergesi - Gerçek Zamanlı Piyasa Değişimi Görüntüleme Genel Bakış Günlük Değişim Göstergesi, MetaTrader 5 için tasarlanmış profesyonel bir işlem aracıdır ve grafiğinizde doğrudan günlük fiyat değişimlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Bu hafif ancak güçlü gösterge, mevcut günün fiyat değişimini hem mutlak puan hem de yüzde olarak gösterir ve anlık piyasa değerlendirmesi için Bid fiyat çizgisinin yanında uygun şekilde konumlandırılır. Temel Özellikler Gerçek Zamanlı Günlü
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama Açıklama First Order Block of the Day   (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir. Ana Özellikler Otomatik Tanımlama : 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini oto
