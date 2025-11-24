PriceMovementMapper

Português (Original):

PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e linhas de conexão intuitivas. Cada dia de trading é representado como um bloco distinto mostrando a jornada completa do preço da abertura ao fechamento, com extensões verticais revelando quão longe o preço viajou além dos níveis de abertura e fechamento. Perfeito para traders swing, analistas técnicos e entusiastas de price action buscando uma vantagem na identificação de oportunidades de trading de alta probabilidade. O indicador funciona em todos os instrumentos financeiros e timeframes abaixo do diário, oferecendo clareza incomparável na compreensão do movimento do mercado com opções personalizáveis de cores, estilos e preenchimento para uma experiência de trading personalizada.

PriceMovementMapper - Mapeador de Movimento de Preço
Descrição para Publicação no MQL5
PriceMovementMapper é um indicador técnico inovador que revoluciona a visualização da ação do preço no MetaTrader 5. Diferente de qualquer outra ferramenta disponível no mercado, ele oferece uma representação visual única e intuitiva do movimento diário dos preços, permitindo que traders identifiquem padrões e oportunidades com clareza nunca antes vista.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
Blocos de Ação do Preço
Retângulos coloridos que representam visualmente a relação entre abertura e fechamento diários
Cores automáticas: VERDE para dias de alta, VERMELHO para dias de baixa
Configuração personalizável de espessura e estilo das linhas

Linhas de Movimento Vertical Inteligentes
Para Dias de ALTA:
Linha da MÁXIMA ao FECHAMENTO
Linha da MÍNIMA à ABERTURA
Para Dias de BAIXA:
Linha da MÁXIMA à ABERTURA
Linha da MÍNIMA ao FECHAMENTO

Configurações Avançadas
Timeframe personalizável para análise
Quantidade de dias históricos ajustável
Linhas de referência do dia anterior
Rótulos descritivos opcionais

VANTAGENS COMPETITIVAS
Visualização Única - Combina análise de range com ação do preço
Identificação Rápida de tendências e reversões
Análise Multi-timeframe integrada
Configuração Flexível para diferentes estilos de trading
Interface Limpa sem poluição visual

APLICAÇÕES PRÁTICAS
Swing Trading: Identifique pontos de entrada baseados na ação do preço diário
Análise de Tendência: Visualize a força dos movimentos diários
Suporte/Resistência: Identifique níveis-chave através dos extremos diários
Confirmação de Padrões: Valide padrões de candlestick com visualização ampliada

PARA QUEM É ESTE INDICADOR?
Traders Iniciantes que precisam de visualização clara da ação do preço
Profissionais que buscam uma edge visual competitiva
Analistas Técnicos que trabalham com múltiplos timeframes
Swing Traders focados em movimentos diários

DISPONÍVEL AGORA - Transforme sua análise técnica com uma abordagem visual única e poderosa!
Fácil Instalação - Configure em segundos e comece a mapear o movimento do preço como nunca antes!
Destaque-se dos demais traders com uma ferramenta que realmente mostra ONDE e COMO o preço se moveu durante cada sessão de trading.
PriceMovementMapper - Não apenas veja o preço, ENTENDA seu movimento!


Produtos recomendados
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Os candles do tipo Heikin Ashi são uma ferramenta poderosa para os traders, oferecendo uma visualização clara e suave das tendências do mercado. Diferente dos candles tradicionais, eles filtram o ruído do mercado, proporcionando uma visão mais limpa da direção e força do mercado, ajudando os traders a tomar decisões mais informadas. O indicador Hull Heikin Ashi Smoothed da Minions Labs leva isso um passo além, integrando a Hull Moving Average para maior suavização e precisão. Este indicador não
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Utilitários
EA auto takeprofit, compra/venda automática, gestor de volume, negociação lateral, ponto aberto final 1 – Compra/venda de abertura automática O EA abre automaticamente a compra ou venda de acordo com as definições: lucro, stoploss, volume. Gestão de volume: número total de encomendas e tamanho fixo 2 – Take Profit automático: Take Profit com lucro mínimo de acordo com as definições, botão Take Profit de acordo com o lucro mínimo e máximo 3 – Processamento de ordens: existem 3 níveis de stoploss
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
A tendência é sua amiga! Veja a cor do indicador e faça suas operações nessa direção. Ele não repinta. Ou seja, depois que cada candle se fecha, a cor dele é definitiva e não irá se alterar. Você pode focar em movimentos mais curtos e rápidos ou tendências mais longas, basta testar o que melhor se encaixa no seu operacional de acordo com o ativo e tempo gráfico usado. Altere o parâmetro de entrada "Length" e o indicador irá se adaptar automaticamente (quanto maior ele for, maior a tendência an
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitários
O TradePad é uma ferramenta para negociação manual e algorítmica. Apresentamos uma solução simples para operações de negociação rápida e controlo de posições em diversos instrumentos de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégias! Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração e uma descrição de todas as ferramentas A interface da aplicação está adaptada para monitores de alta resolução, simples e intuitiva. Para um trabalho confortável, o comerciante re
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitários
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traça automaticamente níveis de Fibonacci, com base nos preços Máximo e Mínimo do período de tempo especificado Várias barras   podem ser unidas: por exemplo, você pode obter um Fibonacci baseado nos Máximos e Mínimos de 10 dias Minha   #1   Ferramenta : 66+ recursos, incluindo este indicador  |   Contate-me  para qualquer dúvida  |    Versão MT4 Ajuda a identificar possíveis níveis de reversão; Padrões formados nos níveis de Fibonacci tendem a ser mais fortes; Reduz   significativamente   o   t
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulses and Corrections 5" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitários
Crypto.com para MT5 Live Candlestick Stream para Metatrader 5 de Crypto.com websocket É um OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Dados de taxas ao vivo  traders, se em um gráfico de minuto, os dados OHLC não estiverem corretos, podem fornecer análises erradas no estudo técnico do gráfico, este produto garante que fornece dados precisos em tempo real, o que pode ajudar na análise manual você pode verificar meu outro produto de criptografia no meu perfil https://www.mql5.com/en/users/rajesh
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
O indicador mostra padrões harmônicos no gráfico   sem repintar   com o mínimo de atraso possível. A busca por topos de indicadores é baseada no princípio de onda de análise de preços. As configurações avançadas permitem que você escolha parâmetros para seu estilo de negociação. Na abertura de uma vela (barra), quando um novo padrão é formado, uma seta da direção provável do movimento do preço é fixada, a qual permanece inalterada. O indicador reconhece os seguintes padrões e suas variedades: AB
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Versão gratuita do ProEngulfing é o QualifiedEngulfing, com limitação de um sinal por dia e menos funcionalidades. Junte-se ao canal Koala Trading Solution na comunidade mql5 para saber as últimas novidades sobre todos os produtos Koala. Link de adesão: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution A versão MT4 deste produto já está disponível para download no link abaixo: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Apresentando o ProEngulfing – Seu indicador profissional
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Os compradores deste produto também adquirem
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitários
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitários
Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitários
ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitários
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilitários
O Partial Close Expert   é uma ferramenta que combina diversas funções em um sistema automatizado. Este EA pode ajudar os traders a gerenciar suas posições com mais eficiência, oferecendo diversas opções para gerenciar riscos e maximizar ganhos potenciais. Com o Partial Close Expert, os comerciantes podem definir um       fechamento parcial       nível para garantir lucros, um       parada móvel       nível para proteger lucros e limitar perdas, um       empatar       nível para garantir que a
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitários
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitários
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitários
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitários
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitários
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitários
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitários
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitários
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitários
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitários
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Mais do autor
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Descrição Geral O   Digital Clock   é um indicador desenvolvido por   Everton Messias   que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma. Características Principais: Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos) Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho) Posicionamento flexível em qualquer área do chart Atualiza
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Manual do Indicador Gatilho Swing Visão Geral O   Gatilho Swing   é um indicador visual avançado para MetaTrader 5 que combina múltiplas ferramentas de análise técnica em um único painel. Ele identifica níveis significativos, desenha retângulos de sessão, marca máximas/mínimas do dia anterior e sinaliza topos e fundos com setas coloridas. Funcionalidades Principais 1. Linhas de Máxima e Mínima do Dia Anterior Desenha linhas horizontais nos níveis de máxima e mínima do dia anterior Texto descrit
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbr
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY 1. INFORMAÇÕES GERAIS Nome do Indicador:  BullBear Display Versão:  1.00 Desenvolvedor:  [Everton Messias Empresa:  MT5TOOLSLAB Tipo:  Indicador de Gráfico Mercado:  Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas 2. DESCRIÇÃO O  BullBear Display  é um indicador visual que mostra em tempo real: Força dos Bulls (compradores) Força dos Bears (vendedores) Domínio do mercado (quem está controlando o preço) O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gr
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
PullbackShit – Sinais no M5 O PullbackShit é um indicador desenvolvido para traders que buscam entradas objetivas em pullbacks no timeframe de 5 minutos. Baseado na interação entre preço e média móvel, o indicador marca no gráfico os pontos potenciais de compra e venda com setas visuais claras . Principais funções: Pullbacks validados : gera sinal somente quando o preço retorna à média e confirma o movimento. Sinais claros e visuais : setas verdes (compra) e vermelhas (venda) diretamente no g
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbri
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5 Descrição O   Daily First Hour Lines   é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência. Características Principais Linhas do Primeir
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre. ) Autor: Everton  Versão: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5  "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!" Perfil Price Action Puro Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores). Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior. Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas. Funcionalidades Principais: •   Retângulos Dinâmicos:   Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação. •   Retângulos Fixos Diários:   Cria re
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional Descrição O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva. Características Principais Análise Multi-Timeframe Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe Visualização de níveis
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlockLongTimeFlexible - Visualizador de Blocos Temporais Domine a Análise Temporal do Mercado O BlockLongTimeFlexible é a ferramenta definitiva para traders e analistas que precisam visualizar e analisar períodos temporais de forma profissional e intuitiva. Crie retângulos visuais personalizáveis que destacam ciclos, sazonalidades e padrões temporais diretamente no seu gráfico. Manual Simples do Indicador BlockLongTimeFlexible O Que Este Indicador Faz? Cria retângulos coloridos no gráfico para
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura. 1. Instalação Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators Reinicie o MT5 Adicione o indicador ao gráfico 2. Configurações Visibilidade High, Low, Open, Close, Mid Range Ative apenas os níveis necessários. Parâmetros Individuais Cada linha
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileira Descrição Técnica: O Price Movement Mapper B3 é um indicador avançado desenvolvido especificamente para análise técnica de ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Este tool visual mapeia os movimentos diários de preços através de uma representação gráfica única que combina blocos coloridos com linhas verticais estratégicas. Características Principais: Blocos Diários Coloridos : Representação visual clara da relaç
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário