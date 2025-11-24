Português (Original):

PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e linhas de conexão intuitivas. Cada dia de trading é representado como um bloco distinto mostrando a jornada completa do preço da abertura ao fechamento, com extensões verticais revelando quão longe o preço viajou além dos níveis de abertura e fechamento. Perfeito para traders swing, analistas técnicos e entusiastas de price action buscando uma vantagem na identificação de oportunidades de trading de alta probabilidade. O indicador funciona em todos os instrumentos financeiros e timeframes abaixo do diário, oferecendo clareza incomparável na compreensão do movimento do mercado com opções personalizáveis de cores, estilos e preenchimento para uma experiência de trading personalizada.

PriceMovementMapper - Mapeador de Movimento de Preço

Descrição para Publicação no MQL5

PriceMovementMapper é um indicador técnico inovador que revoluciona a visualização da ação do preço no MetaTrader 5. Diferente de qualquer outra ferramenta disponível no mercado, ele oferece uma representação visual única e intuitiva do movimento diário dos preços, permitindo que traders identifiquem padrões e oportunidades com clareza nunca antes vista.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

Blocos de Ação do Preço

Retângulos coloridos que representam visualmente a relação entre abertura e fechamento diários

Cores automáticas: VERDE para dias de alta, VERMELHO para dias de baixa

Configuração personalizável de espessura e estilo das linhas

Linhas de Movimento Vertical Inteligentes

Para Dias de ALTA:

Linha da MÁXIMA ao FECHAMENTO

Linha da MÍNIMA à ABERTURA

Para Dias de BAIXA:

Linha da MÁXIMA à ABERTURA

Linha da MÍNIMA ao FECHAMENTO

Configurações Avançadas

Timeframe personalizável para análise

Quantidade de dias históricos ajustável

Linhas de referência do dia anterior

Rótulos descritivos opcionais

VANTAGENS COMPETITIVAS

Visualização Única - Combina análise de range com ação do preço

Identificação Rápida de tendências e reversões

Análise Multi-timeframe integrada

Configuração Flexível para diferentes estilos de trading

Interface Limpa sem poluição visual

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Swing Trading: Identifique pontos de entrada baseados na ação do preço diário

Análise de Tendência: Visualize a força dos movimentos diários

Suporte/Resistência: Identifique níveis-chave através dos extremos diários

Confirmação de Padrões: Valide padrões de candlestick com visualização ampliada

PARA QUEM É ESTE INDICADOR?

Traders Iniciantes que precisam de visualização clara da ação do preço

Profissionais que buscam uma edge visual competitiva

Analistas Técnicos que trabalham com múltiplos timeframes

Swing Traders focados em movimentos diários

DISPONÍVEL AGORA - Transforme sua análise técnica com uma abordagem visual única e poderosa!

Fácil Instalação - Configure em segundos e comece a mapear o movimento do preço como nunca antes!

Destaque-se dos demais traders com uma ferramenta que realmente mostra ONDE e COMO o preço se moveu durante cada sessão de trading.

PriceMovementMapper - Não apenas veja o preço, ENTENDA seu movimento!