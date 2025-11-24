PriceMovementMapper
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 3.32
- Ativações: 5
Português (Original):
PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e linhas de conexão intuitivas. Cada dia de trading é representado como um bloco distinto mostrando a jornada completa do preço da abertura ao fechamento, com extensões verticais revelando quão longe o preço viajou além dos níveis de abertura e fechamento. Perfeito para traders swing, analistas técnicos e entusiastas de price action buscando uma vantagem na identificação de oportunidades de trading de alta probabilidade. O indicador funciona em todos os instrumentos financeiros e timeframes abaixo do diário, oferecendo clareza incomparável na compreensão do movimento do mercado com opções personalizáveis de cores, estilos e preenchimento para uma experiência de trading personalizada.
PriceMovementMapper - Mapeador de Movimento de Preço
Descrição para Publicação no MQL5
PriceMovementMapper é um indicador técnico inovador que revoluciona a visualização da ação do preço no MetaTrader 5. Diferente de qualquer outra ferramenta disponível no mercado, ele oferece uma representação visual única e intuitiva do movimento diário dos preços, permitindo que traders identifiquem padrões e oportunidades com clareza nunca antes vista.
CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
Blocos de Ação do Preço
Retângulos coloridos que representam visualmente a relação entre abertura e fechamento diários
Cores automáticas: VERDE para dias de alta, VERMELHO para dias de baixa
Configuração personalizável de espessura e estilo das linhas
Linhas de Movimento Vertical Inteligentes
Para Dias de ALTA:
Linha da MÁXIMA ao FECHAMENTO
Linha da MÍNIMA à ABERTURA
Para Dias de BAIXA:
Linha da MÁXIMA à ABERTURA
Linha da MÍNIMA ao FECHAMENTO
Configurações Avançadas
Timeframe personalizável para análise
Quantidade de dias históricos ajustável
Linhas de referência do dia anterior
Rótulos descritivos opcionais
VANTAGENS COMPETITIVAS
Visualização Única - Combina análise de range com ação do preço
Identificação Rápida de tendências e reversões
Análise Multi-timeframe integrada
Configuração Flexível para diferentes estilos de trading
Interface Limpa sem poluição visual
APLICAÇÕES PRÁTICAS
Swing Trading: Identifique pontos de entrada baseados na ação do preço diário
Análise de Tendência: Visualize a força dos movimentos diários
Suporte/Resistência: Identifique níveis-chave através dos extremos diários
Confirmação de Padrões: Valide padrões de candlestick com visualização ampliada
PARA QUEM É ESTE INDICADOR?
Traders Iniciantes que precisam de visualização clara da ação do preço
Profissionais que buscam uma edge visual competitiva
Analistas Técnicos que trabalham com múltiplos timeframes
Swing Traders focados em movimentos diários
DISPONÍVEL AGORA - Transforme sua análise técnica com uma abordagem visual única e poderosa!
Fácil Instalação - Configure em segundos e comece a mapear o movimento do preço como nunca antes!
Destaque-se dos demais traders com uma ferramenta que realmente mostra ONDE e COMO o preço se moveu durante cada sessão de trading.
PriceMovementMapper - Não apenas veja o preço, ENTENDA seu movimento!