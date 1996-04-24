DailyChange
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real
Visão Geral
O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do mercado.
Características Principais
-
Variação Diária em Tempo Real: Rastreia e exibe a variação de preço desde a abertura diária
-
Formato de Exibição Duplo: Mostra tanto a variação em pontos absolutos quanto percentual
-
Integração com Preço Bid: Exibe o preço Bid atual junto com dados de variação
-
Codificação de Cores Inteligente: Verde para variações positivas, vermelho para negativas
-
Posicionamento Flexível: Localização personalizável no gráfico (padrão: canto superior esquerdo)
-
Reset Automático Diário: Recalcula automaticamente na abertura do mercado
-
Sem repaint: Fornece dados precisos em tempo real sem atrasos