DailyChange

Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real

Visão Geral
O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do mercado.

Características Principais

  • Variação Diária em Tempo Real: Rastreia e exibe a variação de preço desde a abertura diária

  • Formato de Exibição Duplo: Mostra tanto a variação em pontos absolutos quanto percentual

  • Integração com Preço Bid: Exibe o preço Bid atual junto com dados de variação

  • Codificação de Cores Inteligente: Verde para variações positivas, vermelho para negativas

  • Posicionamento Flexível: Localização personalizável no gráfico (padrão: canto superior esquerdo)

  • Reset Automático Diário: Recalcula automaticamente na abertura do mercado

  • Sem repaint: Fornece dados precisos em tempo real sem atrasos


Produtos recomendados
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Experts
Golden Swing EA: Master Market Swings with Precision and Power! The Golden Swing EA is a sophisticated trading tool that leverages the timeless power of Fibonacci , advanced money management , and cutting-edge risk controls ️ to deliver exceptional performance across all markets. Designed for traders of all levels, this EA combines intelligence, efficiency, and flexibility to achieve a high win rate and consistent results. Core Features of Golden Swing EA Fibonacci Precision A
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilitários
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitários
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Indicadores
This auxiliary indicator displays time left before closing on the current timeframe with continuous update . It also shows the last trade price and variation from a previous day close in percentage and points. This indicator is pretty handy for daytraders and scalpers who want to precisely monitor closing and opening of candles. Indicator parameters Show in shifted end - Default: False. Display time and values on screen. If True, Displays only time to close aside last candle. Distance from the
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitários
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edição Gratuita Indicador de Detecção de Gap de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) Está procurando uma ferramenta de trading real – não apenas mais um indicador qualquer? FVG Smart Zones – Edição Gratuita oferece uma visão profissional do mercado detectando automaticamente Gaps de Valor Justo (FVG) e destacando zonas de trading de alta probabilidade diretamente no seu gráfico. Criado para traders que seguem: Conceitos de Smart Money (SMC) Conceitos de Trading ICT
FREE
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitários
Painel de negociação multifuncional para simplificar a negociação manual. Visualização de negociações e ordens, cálculos de P&L, negociação com um clique, modificação de ordens, ponto de equilíbrio, trailing stop, stop loss parcial, take profit parcial, fechamento por tempo, stop loss de capital e take profit - tudo isso é possível em um ou alguns cliques, usando teclas de atalho ou com um simples arrastar do mouse dos níveis no gráfico. A interface amigável permite que você teste os cenários ne
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Crypto Charts
Romeu Bertho
4.11 (9)
Utilitários
A análise de cripto moedas nunca foi tão fácil com o Crypto Charts para a MetaTrader 5. Basta escolher o gráfico entre bitcoin até moedas exóticas, escolher o período desejado e anexar todos os seus indicadores favoritos dos milhares disponíveis no MQL5. Gráficos das corretoras  Binance Futures,   Poloniex ,  Bitfinex ,  Binance ,  BitMEX ,  Bittrex , BitMEX Testnet ! Faça análises mais sofisticadas e aumente a eficácia de suas negociações! Deseja negociar de modo automatizado na BitMEX? Por fav
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitários
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
O SafeProfit Market Profile é o indicador de rastreamento mais avançado do Mercado de Forex. Ele foi desenvolvido para rastrear o perfil de mercado de cada sessão do dia: Asiática, Européia e Americana. Com este indicador você irá operar o Intraday sorrindo... sabendo exatamente para onde os Big Players estão posicionados e o momento exato para onde eles estão indo. O indicador é simples, rápido e objetivo rastreando no preço cada movimento dos Big Players. Saia da estatística dos 95% que só per
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitários
Painel de Comércio Completo para o método "No Nonsense Forex": Este painel encapsula quase tudo o que necessitará para executar o seu próprio algoritmo NNFX, ajudando-o a negociar ainda mais rápido e fácil. Tem 3 partes: Painel de Símbolos Alterne rapidamente para qualquer símbolo nas suas tabelas, premindo o seu nome. Informações adicionais podem ser apresentadas no painel: negociações abertas actualmente, correlação dessas negociações com outros símbolos (excepto se o seu stop loss estiver no
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilitários
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitários
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilitários
Resumo do Monitoramento Avançado de Conta para MT5 O Monitoramento Avançado de Conta para MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitoramento avançado de contas, oferecendo aos traders insights detalhados sobre seu desempenho operacional. Este indicador fornece um painel abrangente para acompanhar rebaixamentos, lucros e volumes de negociação em diferentes períodos. Abaixo está uma visão geral de suas principais funções: Monitoramento de Conta e Robôs O indicador permite monitorar toda a
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitários
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitários
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitários
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitários
Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitários
ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
Mais do autor
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Descrição Geral O   Digital Clock   é um indicador desenvolvido por   Everton Messias   que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma. Características Principais: Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos) Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho) Posicionamento flexível em qualquer área do chart Atualiza
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Manual do Indicador Gatilho Swing Visão Geral O   Gatilho Swing   é um indicador visual avançado para MetaTrader 5 que combina múltiplas ferramentas de análise técnica em um único painel. Ele identifica níveis significativos, desenha retângulos de sessão, marca máximas/mínimas do dia anterior e sinaliza topos e fundos com setas coloridas. Funcionalidades Principais 1. Linhas de Máxima e Mínima do Dia Anterior Desenha linhas horizontais nos níveis de máxima e mínima do dia anterior Texto descrit
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbr
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY 1. INFORMAÇÕES GERAIS Nome do Indicador:  BullBear Display Versão:  1.00 Desenvolvedor:  [Everton Messias Empresa:  MT5TOOLSLAB Tipo:  Indicador de Gráfico Mercado:  Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas 2. DESCRIÇÃO O  BullBear Display  é um indicador visual que mostra em tempo real: Força dos Bulls (compradores) Força dos Bears (vendedores) Domínio do mercado (quem está controlando o preço) O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gr
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
PullbackShit – Sinais no M5 O PullbackShit é um indicador desenvolvido para traders que buscam entradas objetivas em pullbacks no timeframe de 5 minutos. Baseado na interação entre preço e média móvel, o indicador marca no gráfico os pontos potenciais de compra e venda com setas visuais claras . Principais funções: Pullbacks validados : gera sinal somente quando o preço retorna à média e confirma o movimento. Sinais claros e visuais : setas verdes (compra) e vermelhas (venda) diretamente no g
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbri
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5 Descrição O   Daily First Hour Lines   é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência. Características Principais Linhas do Primeir
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre. ) Autor: Everton  Versão: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5  "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!" Perfil Price Action Puro Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores). Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior. Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas. Funcionalidades Principais: •   Retângulos Dinâmicos:   Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação. •   Retângulos Fixos Diários:   Cria re
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional Descrição O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva. Características Principais Análise Multi-Timeframe Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe Visualização de níveis
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlockLongTimeFlexible - Visualizador de Blocos Temporais Domine a Análise Temporal do Mercado O BlockLongTimeFlexible é a ferramenta definitiva para traders e analistas que precisam visualizar e analisar períodos temporais de forma profissional e intuitiva. Crie retângulos visuais personalizáveis que destacam ciclos, sazonalidades e padrões temporais diretamente no seu gráfico. Manual Simples do Indicador BlockLongTimeFlexible O Que Este Indicador Faz? Cria retângulos coloridos no gráfico para
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura. 1. Instalação Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators Reinicie o MT5 Adicione o indicador ao gráfico 2. Configurações Visibilidade High, Low, Open, Close, Mid Range Ative apenas os níveis necessários. Parâmetros Individuais Cada linha
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Português (Original): PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e l
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileira Descrição Técnica: O Price Movement Mapper B3 é um indicador avançado desenvolvido especificamente para análise técnica de ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Este tool visual mapeia os movimentos diários de preços através de uma representação gráfica única que combina blocos coloridos com linhas verticais estratégicas. Características Principais: Blocos Diários Coloridos : Representação visual clara da relaç
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário