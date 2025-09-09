PriceActionCore
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.52
- Активации: 5
PriceActionCore (MT5) – Индикатор чистого Прайс Экшн - (МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ $30 USD. Заплатите один раз и используйте индикатор навсегда. MINIMAL'NAYA TSENA PRODAZHI $30 USD. Zaplatite odin raz i ispol'zuyte indikator navsegda.)
Автор: Everton
Платформа: MetaTrader 5
Не забудьте включить отображение описания на платформе!
(Ne zabud'te vklyuchit' otobrazheniye opisaniya na platforme!)
Чистые графики, только свечи (без индикаторов).
Горизонтальные линии: поддержка, сопротивление, дневное закрытие, максимум и минимум предыдущего дня.
Используется трейдерами, которые торгуют откаты, пробои и развороты.
👉 Очень эффективен для тех, кто доверяет глазам больше, чем индикаторам.
(Profil' chistogo prayks ekshn / Chistyye grafici, tol'ko svechi (bez indikatorov). / Gorizontal'nyye linii: podderzhka, soprotivleniye, dnevnoye zakrytiye, maksimum i minimum predydushchego dnya. / Ispol'zuyetsya treyderami, kotoryye torguyut otkati, proboi i razvoroty. / 👉 Ochen' effektiven dlya tekh, kto doveryayet glazam bol'she, chem indikatoram.)
Описание
PriceActionCore – это визуальный индикатор для трейдеров, использующих Прайс Экшн в основе своих решений. Он автоматически отображает наиболее важные горизонтальные линии на графике, связанные с предыдущим днём и открытием текущего дня, облегчая идентификацию уровней поддержки, сопротивления и критических ценовых зон без зависимости от скользящих средних или других производных индикаторов.
Функциональность
Индикатор рисует четыре горизонтальные линии непосредственно на графике, каждая из которых имеет distinctный цвет и сопровождается описательной меткой, расположенной с левой стороны линии:
High Prev (Максимум предыдущего дня) – синяя линия (DodgerBlue)
Low Prev (Минимум предыдущего дня) – пурпурная линия (Magenta)
Close Prev (Закрытие предыдущего дня) – оранжевая линия (Orange)
Open Day (Открытие текущего дня) – зелёная линия (Lime)
Кроме того, линии пунктирные, настраиваемые по ширине и автоматически очищаются через 24 часа, что гарантирует аккуратность графика.
Основные преимущества
Облегчает анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления предыдущего дня.
Помогает быстро определить relevantный ценовой диапазон для текущего дня.
Идеален для стратегий Прайс Экшн, пробоев и внутридневной торговли.
Полностью визуальный и чистый, без загромождения графика ненужной информацией.
Настраиваемые параметры
Цвета линий: определяются пользователем.
Ширина линий: регулируется.
Автоматические метки с левой стороны, облегчающие чтение важных уровней.
Резюме
PriceActionCore.mq5 – это простой, но мощный инструмент для трейдеров, желающих сосредоточиться исключительно на поведении цены, предлагающий чёткую визуальную информацию для поддержки быстрых и точных решений.