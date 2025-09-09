PriceActionCore (MT5) – Индикатор чистого Прайс Экшн - (МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ $30 USD. Заплатите один раз и используйте индикатор навсегда. MINIMAL'NAYA TSENA PRODAZHI $30 USD. Zaplatite odin raz i ispol'zuyte indikator navsegda.)



Автор: Everton

Версия: 1.50

Платформа: MetaTrader 5

Не забудьте включить отображение описания на платформе!

(Ne zabud'te vklyuchit' otobrazheniye opisaniya na platforme!)

Профиль чистого прайс экшн

Чистые графики, только свечи (без индикаторов).

Горизонтальные линии: поддержка, сопротивление, дневное закрытие, максимум и минимум предыдущего дня.

Используется трейдерами, которые торгуют откаты, пробои и развороты.

👉 Очень эффективен для тех, кто доверяет глазам больше, чем индикаторам.

(Profil' chistogo prayks ekshn / Chistyye grafici, tol'ko svechi (bez indikatorov). / Gorizontal'nyye linii: podderzhka, soprotivleniye, dnevnoye zakrytiye, maksimum i minimum predydushchego dnya. / Ispol'zuyetsya treyderami, kotoryye torguyut otkati, proboi i razvoroty. / 👉 Ochen' effektiven dlya tekh, kto doveryayet glazam bol'she, chem indikatoram.)

Описание

PriceActionCore – это визуальный индикатор для трейдеров, использующих Прайс Экшн в основе своих решений. Он автоматически отображает наиболее важные горизонтальные линии на графике, связанные с предыдущим днём и открытием текущего дня, облегчая идентификацию уровней поддержки, сопротивления и критических ценовых зон без зависимости от скользящих средних или других производных индикаторов.

Функциональность

Индикатор рисует четыре горизонтальные линии непосредственно на графике, каждая из которых имеет distinctный цвет и сопровождается описательной меткой, расположенной с левой стороны линии:

High Prev (Максимум предыдущего дня) – синяя линия (DodgerBlue)

Low Prev (Минимум предыдущего дня) – пурпурная линия (Magenta)

Close Prev (Закрытие предыдущего дня) – оранжевая линия (Orange)

Open Day (Открытие текущего дня) – зелёная линия (Lime)

Кроме того, линии пунктирные, настраиваемые по ширине и автоматически очищаются через 24 часа, что гарантирует аккуратность графика.

Основные преимущества

Облегчает анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления предыдущего дня.

Помогает быстро определить relevantный ценовой диапазон для текущего дня.

Идеален для стратегий Прайс Экшн, пробоев и внутридневной торговли.

Полностью визуальный и чистый, без загромождения графика ненужной информацией.

Настраиваемые параметры

Цвета линий: определяются пользователем.

Ширина линий: регулируется.

Автоматические метки с левой стороны, облегчающие чтение важных уровней.

Резюме

PriceActionCore.mq5 – это простой, но мощный инструмент для трейдеров, желающих сосредоточиться исключительно на поведении цены, предлагающий чёткую визуальную информацию для поддержки быстрых и точных решений.



