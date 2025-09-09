PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – Индикатор чистого Прайс Экшн - (МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ $30 USD. Заплатите один раз и используйте индикатор навсегда. MINIMAL'NAYA TSENA PRODAZHI $30 USD. Zaplatite odin raz i ispol'zuyte indikator navsegda.)


Автор: Everton
Версия: 1.50
Платформа: MetaTrader 5

Не забудьте включить отображение описания на платформе!
(Ne zabud'te vklyuchit' otobrazheniye opisaniya na platforme!)

Профиль чистого прайс экшн
Чистые графики, только свечи (без индикаторов).
Горизонтальные линии: поддержка, сопротивление, дневное закрытие, максимум и минимум предыдущего дня.
Используется трейдерами, которые торгуют откаты, пробои и развороты.
👉 Очень эффективен для тех, кто доверяет глазам больше, чем индикаторам.
(Profil' chistogo prayks ekshn / Chistyye grafici, tol'ko svechi (bez indikatorov). / Gorizontal'nyye linii: podderzhka, soprotivleniye, dnevnoye zakrytiye, maksimum i minimum predydushchego dnya. / Ispol'zuyetsya treyderami, kotoryye torguyut otkati, proboi i razvoroty. / 👉 Ochen' effektiven dlya tekh, kto doveryayet glazam bol'she, chem indikatoram.)

Описание
PriceActionCore – это визуальный индикатор для трейдеров, использующих Прайс Экшн в основе своих решений. Он автоматически отображает наиболее важные горизонтальные линии на графике, связанные с предыдущим днём и открытием текущего дня, облегчая идентификацию уровней поддержки, сопротивления и критических ценовых зон без зависимости от скользящих средних или других производных индикаторов.

Функциональность
Индикатор рисует четыре горизонтальные линии непосредственно на графике, каждая из которых имеет distinctный цвет и сопровождается описательной меткой, расположенной с левой стороны линии:

High Prev (Максимум предыдущего дня) – синяя линия (DodgerBlue)
Low Prev (Минимум предыдущего дня) – пурпурная линия (Magenta)
Close Prev (Закрытие предыдущего дня) – оранжевая линия (Orange)
Open Day (Открытие текущего дня) – зелёная линия (Lime)

Кроме того, линии пунктирные, настраиваемые по ширине и автоматически очищаются через 24 часа, что гарантирует аккуратность графика.

Основные преимущества
Облегчает анализ ключевых уровней поддержки и сопротивления предыдущего дня.
Помогает быстро определить relevantный ценовой диапазон для текущего дня.
Идеален для стратегий Прайс Экшн, пробоев и внутридневной торговли.
Полностью визуальный и чистый, без загромождения графика ненужной информацией.

Настраиваемые параметры
Цвета линий: определяются пользователем.
Ширина линий: регулируется.
Автоматические метки с левой стороны, облегчающие чтение важных уровней.

Резюме
PriceActionCore.mq5 – это простой, но мощный инструмент для трейдеров, желающих сосредоточиться исключительно на поведении цены, предлагающий чёткую визуальную информацию для поддержки быстрых и точных решений.


Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Утилиты
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Утилиты
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Утилиты
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Утилиты
Local Trade Copier EA — это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по работе с клиентами, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управлять несколькими счетами одновременно, без необходимости использования МАМ или ПАММ-счета. Он копирует до 8 основных учетных записей на неограниченное количество подчиненных учетных записей. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Вс
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Утилиты
Торговый инструмент Binance для MT5 1. Этот продукт включает в себя графики в реальном времени через Websocket, исторические графики, автоматическое обновление при перезапуске терминала MT5 для обеспечения бесперебойной работы без ручного вмешательства, что обеспечивает бесперебойную торговлю на Binance. Торговля, графики в реальном времени и исторические данные доступны для спотовых и фьючерсных сделок. Функции графиков: 1. Графики в реальном времени OHLC через Websocket (wss) 2. Обновление
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Утилиты
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Утилиты
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Утилиты
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Partial Close Expert   — это инструмент, объединяющий множество функций в одну автоматизированную систему. Этот советник поможет трейдерам эффективнее управлять позициями, предлагая различные варианты управления рисками и максимизации потенциальной прибыли. С помощью Partial Close Expert трейдеры могут установить       частичное закрытие       уровень для фиксации прибыли,       трейлинг-стоп       уровень для защиты прибыли и ограничения убытков,       точка безубыточности       уровень, гаран
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Утилиты
Количественная Панель Pro Идеальная Мульти-ЭА Панель Мониторинга для Квантовых Трейдеров Хватит переключаться между графиками и внешними инструментами для отслеживания алгоритмических стратегий! Quant Panel Pro предоставляет профессиональный мониторинг портфеля в одном стильном и удобном интерфейсе. Ключевые Возможности Количественная Аналитика Под Рукой Агрегирование прибыли и убытков (P&L) в реальном времени для всех советников Статистический анализ процента выигрышных сделок и частоты торговл
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Руководство по индикатору Gatilho Swing Обзор Gatilho Swing   — это продвинутый визуальный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет несколько инструментов технического анализа в одной панели. Он идентифицирует значимые уровни, рисует прямоугольники сессий, отмечает максимумы/минимумы предыдущего дня и сигнализирует о вершинах и основаниях с помощью цветных стрелок. Основные возможности 1. Линии максимума и минимума предыдущего дня Рисует горизонтальные линии на уровнях максимума и минимум
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Общее описание Digital Clock — это индикатор, разработанный Эвертоном Мессиасом, который отображает цифровые часы в реальном времени прямо на графике MetaTrader 5. Он идеально подходит для трейдеров, которым важно следить за временем торговых сессий, не покидая платформу. Основные функции: Отображение времени в реальном режиме (часы:минуты:секунды) Полная настройка цвета, шрифта и размера Гибкое размещение в любой точке графика Автоматическое обновление каждую секунду Совмести
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) Описание: Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует: Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей) Красный → Доминирует Сила Продажи (давление
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название индикатора:   BullBear Display Версия:   1.00 Разработчик:  É verton Messias Компания:   MT5TOOLSLAB Тип:   Индикатор графика Рынок:   Форекс, Акции, Фьючерсы, Криптовалюты 2. ОПИСАНИЕ BullBear Display   — визуальный индикатор, показывающий в реальном времени: Силу быков (покупателей) Силу медведей (продавцов) Доминирование на рынке (кто контролирует цену) Индикатор отображает эту информацию в верхнем левом углу графика, позволяя быстро анализировать настроения рынк
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
PullbackShit – Сигналы на M5 PullbackShit – это индикатор, разработанный для трейдеров, ищущих объективные точки входа на откатах на пятиминутном таймфрейме. Основанный на взаимодействии цены и скользящей средней, индикатор отмечает на графике потенциальные точки покупки и продажи четкими визуальными стрелками.   Основные функции: Проверенные откаты:   Генерирует сигнал только при возврате цены к средней и подтверждении движения. Четкие визуальные сигналы:   Зеленые (покупка) и красные (прода
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) Описание: Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует: Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей) Красный → Доминирует Сила Продажи (давление
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
Daily First Hour Lines - Индикатор для MetaTrader 5 Описание Daily First Hour Lines   - это инновационный технический индикатор для MetaTrader 5, который автоматически строит уровни поддержки и сопротивления на основе первой свечи 1 часа каждой торговой сессии. Разработанный для трейдеров, работающих на финансовых рынках, этот индикатор предоставляет crucial визуальные ориентиры для идентификации потенциальных точек разворота и продолжения тенденции. Основные характеристики Линии первой H1 свечи
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор First Order Block of the Day - Идентификация областей стоимости Описание Индикатор   First Order Block of the Day   (Первый блок ордеров дня) — это важнейший инструмент для трейдеров, работающих на основе концепции блоков ордеров и анализа рыночного профиля. Этот индикатор автоматически идентифицирует первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов каждого дня — область, имеющую крайне важное значение для принятия стратегических решений. Основные характеристики Автоматическая
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор Daily Change - Отображение рыночных изменений в реальном времени Обзор Daily Change Indicator - это профессиональный торговый инструмент для MetaTrader 5, который обеспечивает мониторинг дневных изменений цены непосредственно на вашем графике. Этот легкий, но мощный индикатор отображает изменение цены за текущий день как в абсолютных пунктах, так и в процентном соотношении, удобно расположенное рядом с линией цены Bid для мгновенной оценки рынка. Ключевые особенности Изменения за ден
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор First Order Block of the Day - Идентификация областей стоимости Описание Индикатор   First Order Block of the Day   (Первый блок ордеров дня) — это важнейший инструмент для трейдеров, работающих на основе концепции блоков ордеров и анализа рыночного профиля. Этот индикатор автоматически идентифицирует первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов каждого дня — область, имеющую крайне важное значение для принятия стратегических решений. Основные характеристики Автоматическая
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Индикатор BlocoSwingBR Определитель зон стоимости BlocoSwingBR помогает выделять ключевые ценовые зоны на графике для лучшего анализа и принятия решений. Основные функции: Динамические прямоугольники Фиксированные дневные прямоугольники Линии предыдущего дня (High/Low) Стрелки свинга Гибкие настройки Преимущества для трейдера: Определение зон защиты и атаки Распознавание свингов (High/Low) Объективные стратегии Price Action Автоматическая поддержка/сопротивление Bl
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Индикаторы
BlockOscilationDay – Профессиональный визуальный анализ рынка Описание BlockOscilationDay – это сложный технический индикатор, который обеспечивает четкий и элегантный визуальный анализ рыночных движений. Разработанный для трейдеров, ценящих простоту и эффективность, индикатор сочетает в себе несколько уровней информации в чистом и интуитивно понятном интерфейсе. Основные особенности Мультитаймфреймовый анализ Настраиваемые динамические линии тренда на любом таймфрейме Визуализация значимых
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
BlockLongTimeFlexible - Визуализатор Временных Блоков Освойте Временной Анализ Рынка BlockLongTimeFlexible - это передовой инструмент для трейдеров и аналитиков, которым необходимо профессионально и интуитивно визуализировать и анализировать временные периоды. Создавайте настраиваемые визуальные прямоугольники, которые выделяют циклы, сезонности и временные паттерны непосредственно на вашем графике. Что делает этот индикатор Создает   цветные прямоугольники   на графике для标记特定时间段。Ид
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
RUSSIAN (Русский) EssentialLines Indicator v3.00 – Руководство EssentialLines v3.00 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически наносит уровни предыдущего дня: High, Low, Open, Close и Mid Range. Каждый уровень имеет индивидуальный контроль видимости, цвета, стиля и толщины. Установка Скопируйте файл в: MT5/MQL5/Indicators Перезапустите MT5 Добавьте индикатор на график Настройки Видимость: High, Low, Open, Close, Mid Range Активируйте только нужные уровни. Индивидуальные параметры: ц
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
PriceMovementMapper революционизирует технический анализ своим уникальным визуальным подходом к прайс экшен. Этот инновационный индикатор для MT5 создает динамические блоки, которые отображают дневные диапазоны открытия/закрытия с умными вертикальными линиями, показывающими экстремумы цены. В отличие от обычных инструментов, он обеспечивает кристально четкую визуализацию структуры рынка, силы тренда и ключевых уровней поддержки/сопротивления с помощью цветных прямоугольников и интуитивных соеди
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Утилиты
Price Movement Mapper B3 - Эксклюзивный индикатор для бразильской фондовой биржи Техническое описание: Price Movement Mapper B3 - это продвинутый индикатор, разработанный специально для технического анализа активов, торгуемых на Бразильской фондовой бирже (B3). Этот визуальный инструмент отображает дневные движения цен через уникальное графическое представление, сочетающее цветные блоки со стратегически размещенными вертикальными линиями. Ключевые особенности: Цветные дневные блоки : Четкое виз
