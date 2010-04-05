First Block
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor
Descrição
O indicador First Order Block of the Day é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas.
Características Principais
-
Identificação Automática: Desenha automaticamente o retângulo do primeiro bloco de ordens do dia baseado no candle de 1h
-
Linhas de Referência: Adiciona as máximas e mínimas do dia anterior como áreas de suporte/resistência
-
Gestão de Objetos: Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado
-
Visualização Clara: Diferentes cores e estilos para fácil identificação dos elementos gráficos
Importância do Primeiro Bloco de Ordens de 1 Hora
O primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação é amplamente reconhecido como uma das áreas mais significativas para análise de price action devido a:
Alta Liquidez e Participação do Mercado
-
Representa a acumulação/distribuição inicial dos grandes participantes
-
Estabelece a faixa de negociação inicial que frequentemente atua como referência para o resto da sessão
-
Concentra um volume significativo de ordens institucionais
Forte Atuação como Suporte/Resistência
-
Como suporte: Quando o preço retorna a esta área após uma movimentação bullish, frequentemente encontra compradores
-
Como resistência: Em tendências de baixa, esta área geralmente oferece forte rejeição aos movimentos de alta
-
Rompimento significativo: A quebra decisiva deste bloco frequentemente indica mudança no sentimento do mercado
Valor Preditivo
-
A direção do rompimento inicial deste bloco frequentemente estabelece o tom para a sessão
-
Retornos a esta área após rompimentos oferecem oportunidades de entrada com melhor relação risco/retorno
Como Utilizar
-
O indicador funciona automaticamente após a instalação
-
Aguarde a formação completa do primeiro candle de 1h do dia
-
Observe como o preço interage com o bloco identificado ao longo da sessão
-
Utilize as linhas de máximo/mínimo do dia anterior como áreas adicionais de interesse
Parâmetros Técnicos
-
Timeframe recomendado: H1 ou menores para entradas precisas
-
Pairs: Funciona com qualquer par de moedas ou ativo
-
Horário de funcionamento: Ativa-se automaticamente após as 01:00 GMT
Este indicador é especialmente valioso para traders institucionais, operadores de futures e qualquer profissional que reconheça a importância das áreas de valor no mercado financeiro.
Nota: Este indicador deve ser utilizado como parte de uma estratégia completa de trading, considerando análise adicional e gestão de risco adequada.