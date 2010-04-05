First Block

Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor

Descrição
O indicador First Order Block of the Day é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas.

Características Principais

  • Identificação Automática: Desenha automaticamente o retângulo do primeiro bloco de ordens do dia baseado no candle de 1h

  • Linhas de Referência: Adiciona as máximas e mínimas do dia anterior como áreas de suporte/resistência

  • Gestão de Objetos: Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado

  • Visualização Clara: Diferentes cores e estilos para fácil identificação dos elementos gráficos

Importância do Primeiro Bloco de Ordens de 1 Hora
O primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação é amplamente reconhecido como uma das áreas mais significativas para análise de price action devido a:

Alta Liquidez e Participação do Mercado

  • Representa a acumulação/distribuição inicial dos grandes participantes

  • Estabelece a faixa de negociação inicial que frequentemente atua como referência para o resto da sessão

  • Concentra um volume significativo de ordens institucionais

Forte Atuação como Suporte/Resistência

  • Como suporte: Quando o preço retorna a esta área após uma movimentação bullish, frequentemente encontra compradores

  • Como resistência: Em tendências de baixa, esta área geralmente oferece forte rejeição aos movimentos de alta

  • Rompimento significativo: A quebra decisiva deste bloco frequentemente indica mudança no sentimento do mercado

Valor Preditivo

  • A direção do rompimento inicial deste bloco frequentemente estabelece o tom para a sessão

  • Retornos a esta área após rompimentos oferecem oportunidades de entrada com melhor relação risco/retorno

Como Utilizar

  1. O indicador funciona automaticamente após a instalação

  2. Aguarde a formação completa do primeiro candle de 1h do dia

  3. Observe como o preço interage com o bloco identificado ao longo da sessão

  4. Utilize as linhas de máximo/mínimo do dia anterior como áreas adicionais de interesse

Parâmetros Técnicos

  • Timeframe recomendado: H1 ou menores para entradas precisas

  • Pairs: Funciona com qualquer par de moedas ou ativo

  • Horário de funcionamento: Ativa-se automaticamente após as 01:00 GMT

Este indicador é especialmente valioso para traders institucionais, operadores de futures e qualquer profissional que reconheça a importância das áreas de valor no mercado financeiro.

Nota: Este indicador deve ser utilizado como parte de uma estratégia completa de trading, considerando análise adicional e gestão de risco adequada.



Mais do autor
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Descrição Geral O   Digital Clock   é um indicador desenvolvido por   Everton Messias   que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma. Características Principais: Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos) Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho) Posicionamento flexível em qualquer área do chart Atualiza
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Manual do Indicador Gatilho Swing Visão Geral O   Gatilho Swing   é um indicador visual avançado para MetaTrader 5 que combina múltiplas ferramentas de análise técnica em um único painel. Ele identifica níveis significativos, desenha retângulos de sessão, marca máximas/mínimas do dia anterior e sinaliza topos e fundos com setas coloridas. Funcionalidades Principais 1. Linhas de Máxima e Mínima do Dia Anterior Desenha linhas horizontais nos níveis de máxima e mínima do dia anterior Texto descrit
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbr
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY 1. INFORMAÇÕES GERAIS Nome do Indicador:  BullBear Display Versão:  1.00 Desenvolvedor:  [Everton Messias Empresa:  MT5TOOLSLAB Tipo:  Indicador de Gráfico Mercado:  Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas 2. DESCRIÇÃO O  BullBear Display  é um indicador visual que mostra em tempo real: Força dos Bulls (compradores) Força dos Bears (vendedores) Domínio do mercado (quem está controlando o preço) O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gr
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
PullbackShit – Sinais no M5 O PullbackShit é um indicador desenvolvido para traders que buscam entradas objetivas em pullbacks no timeframe de 5 minutos. Baseado na interação entre preço e média móvel, o indicador marca no gráfico os pontos potenciais de compra e venda com setas visuais claras . Principais funções: Pullbacks validados : gera sinal somente quando o preço retorna à média e confirma o movimento. Sinais claros e visuais : setas verdes (compra) e vermelhas (venda) diretamente no g
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbri
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5 Descrição O   Daily First Hour Lines   é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência. Características Principais Linhas do Primeir
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre. ) Autor: Everton  Versão: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5  "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!" Perfil Price Action Puro Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores). Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior. Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas. Funcionalidades Principais: •   Retângulos Dinâmicos:   Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação. •   Retângulos Fixos Diários:   Cria re
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional Descrição O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva. Características Principais Análise Multi-Timeframe Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe Visualização de níveis
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlockLongTimeFlexible - Visualizador de Blocos Temporais Domine a Análise Temporal do Mercado O BlockLongTimeFlexible é a ferramenta definitiva para traders e analistas que precisam visualizar e analisar períodos temporais de forma profissional e intuitiva. Crie retângulos visuais personalizáveis que destacam ciclos, sazonalidades e padrões temporais diretamente no seu gráfico. Manual Simples do Indicador BlockLongTimeFlexible O Que Este Indicador Faz? Cria retângulos coloridos no gráfico para
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura. 1. Instalação Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators Reinicie o MT5 Adicione o indicador ao gráfico 2. Configurações Visibilidade High, Low, Open, Close, Mid Range Ative apenas os níveis necessários. Parâmetros Individuais Cada linha
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Português (Original): PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e l
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileira Descrição Técnica: O Price Movement Mapper B3 é um indicador avançado desenvolvido especificamente para análise técnica de ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Este tool visual mapeia os movimentos diários de preços através de uma representação gráfica única que combina blocos coloridos com linhas verticais estratégicas. Características Principais: Blocos Diários Coloridos : Representação visual clara da relaç
