PriceMovementMapperBR

Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileira

Descrição Técnica:

O Price Movement Mapper B3 é um indicador avançado desenvolvido especificamente para análise técnica de ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Este tool visual mapeia os movimentos diários de preços através de uma representação gráfica única que combina blocos coloridos com linhas verticais estratégicas.

Características Principais:

  • Blocos Diários Coloridos: Representação visual clara da relação abertura/fechamento

    • Verde para candles de ALTA (fechamento ≥ abertura)

    • Vermelho para candles de BAIXA (fechamento < abertura)

  • Cobertura Temporal Completa: Blocos desenhados das 00:00 às 23:59 (24 horas)

  • Posicionamento Inteligente de Pavios: Linhas verticais posicionadas no meio exato do pregão da B3 (~13:30)

  • Linhas de Referência: Máximo e mínimo do dia anterior com rótulos descritivos

  • Sistema de Avisos: Alerta sobre disponibilidade de dados históricos

Configurações Personalizáveis:

  • Quantidade de dias a exibir (1-200+)

  • Espessura e estilo das bordas

  • Cores personalizáveis para alta/baixa

  • Opção de preenchimento dos blocos com controle de opacidade

  • Configurações específicas do horário B3 (10:00-17:59)

Exclusividade B3:

Este indicador foi desenvolvido considerando as particularidades do mercado brasileiro:

  • Horário de pregão específico da B3

  • Ajuste automático para splits e grupamentos

  • Posicionamento temporal preciso dos elementos visuais

  • Otimizado para o comportamento dos ativos brasileiros

Funcionalidades Técnicas:

  • Compatível com todos os timeframes intraday (M1 a H12)

  • Atualização automática em novos candles H1

  • Sistema de limpeza automática de objetos gráficos

  • Verificação de disponibilidade de dados históricos

  • Desempenho otimizado para visualização contínua

Requisitos:

  • MetaTrader 5

  • Timeframes menores que D1 (intraday)

  • Dados históricos do ativo

  • Ativos negociados na B3 (recomendado)

Nota Importante:

Este indicador foi especificamente desenvolvido para análise de ativos da Bolsa Brasileira. Sua configuração padrão está otimizada para o horário de pregão da B3 (10:00-17:59) e pode não funcionar adequadamente para outras bolsas ou pares de moedas.

Uso Recomendado:

  • Análise visual rápida de tendências diárias

  • Identificação de níveis de suporte e resistência

  • Análise de força relativa entre abertura e fechamento

  • Mapeamento histórico de movimentos de preço

O Price Movement Mapper B3 oferece uma visão clara e organizada dos movimentos diários de preços, facilitando a análise técnica e a tomada de decisões informadas no mercado brasileiro.

Versão: 3.32
Desenvolvedor: Everton Messias
Categoria: Indicadores
Tipo: Gráfico
Ativos: Ações B3, ETFs brasileiros, BDRs


