BullBea Display

MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do Indicador: BullBear Display

Versão: 1.00

Desenvolvedor: [Everton Messias

Empresa: MT5TOOLSLAB

Tipo: Indicador de Gráfico

Mercado: Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas

2. DESCRIÇÃO

O BullBear Display é um indicador visual que mostra em tempo real:

Força dos Bulls (compradores)

Força dos Bears (vendedores)

Domínio do mercado (quem está controlando o preço)

O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gráfico, permitindo uma análise rápida e direta do sentimento do mercado.

3. INSTALAÇÃO

Salve o arquivo BullBear_Display.mq5 na pasta: \MQL5\Indicators\ Reinicie o MetaTrader 5 Na janela "Navegador", localize em "Indicadores Personalizados" Arraste e solte no gráfico desejado

4. PARÂMETROS DE ENTRADA

Parâmetro Valor Padrão Descrição PeriodBuySell 13 Período utilizado para cálculo da EMA de referência. Valores menores geram sinais mais sensíveis, valores maiores geram sinais mais suavizados.

5. INTERPRETAÇÃO DOS SINAIS

DOMÍNIO DO MERCADO:

Domínio: Bulls: Os compradores estão controlando o mercado

Domínio: Bears: Os vendedores estão controlando o mercado

Domínio: Equilibrado: Forças equilibradas entre compradores e vendedores

VALORES NUMÉRICOS:

Bulls Power: Valor positivo indica força compradora, negativo indica fraqueza

Bears Power: Valor negativo indica força vendedora, positivo indica fraqueza

CENÁRIOS DE OPERAÇÃO:

Cenário Bulls Power Bears Power Domínio Interpretação Forte Tendência de Alta Alto (positivo) Baixo (negativo) Bulls Mercado fortemente comprador Forte Tendência de Baixa Baixo (negativo) Alto (negativo) Bears Mercado fortemente vendedor Consolidação Valores próximos Valores próximos Equilibrado Mercado em equilíbrio Possível Reversão Diminuindo Aumentando Mudando Possível mudança de tendência

6. ESTRATÉGIAS DE USO

Estratégia 1: Confirmação de Tendência

Use em conjunto com outros indicadores (MACD, RSI)

Confirme a tendência principal com o domínio mostrado

Opere na direção do domínio predominante

Estratégia 2: Identificação de Divergências

Compare os valores de Bulls/Bears com o movimento do preço

Divergência positiva: Preço faz fundo mais baixo, Bulls Power faz fundo mais alto

Divergência negativa: Preço faz topo mais alto, Bears Power faz topo mais baixo

Estratégia 3: Entrada em Retração

Em tendência de alta (Domínio: Bulls), aguarde Bears Power enfraquecer

Em tendência de baixa (Domínio: Bears), aguarde Bulls Power enfraquecer

Entre na direção da tendência principal

7. CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS

Timeframe PeriodBuySell Aplicação M1 - M15 8-13 Scalping e day trading M30 - H1 13-21 Day trading H4 - D1 21-34 Swing trading Semanal 34-55 Longo prazo

8. LIMITAÇÕES

Não gera sinais de entrada/saída automáticos É um indicador retardado (baseado em dados históricos) Deve ser usado em conjunto com análise de price action Pode dar sinais falsos em mercados de baixa liquidez

9. DICAS DE USO

Combine com suportes e resistências para melhor precisão Use em múltiplos timeframes para análise consistente Ignore sinais fracos em mercados laterais Ajuste o período conforme a volatilidade do ativo

10. SUPORTE TÉCNICO

Empresa: MT5TOOLSLAB

Comunidade: Participe do grupo de discussão para dicas

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica. Não constitui recomendação de investimento. O usuário é responsável por suas decisões de trading. Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.