BullBea Display
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
1. INFORMAÇÕES GERAIS
-
Nome do Indicador: BullBear Display
-
Versão: 1.00
-
Desenvolvedor: [Everton Messias
-
Empresa: MT5TOOLSLAB
-
Tipo: Indicador de Gráfico
-
Mercado: Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas
2. DESCRIÇÃO
O BullBear Display é um indicador visual que mostra em tempo real:
-
Força dos Bulls (compradores)
-
Força dos Bears (vendedores)
-
Domínio do mercado (quem está controlando o preço)
O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gráfico, permitindo uma análise rápida e direta do sentimento do mercado.
3. INSTALAÇÃO
-
Salve o arquivo BullBear_Display.mq5 na pasta: \MQL5\Indicators\
-
Reinicie o MetaTrader 5
-
Na janela "Navegador", localize em "Indicadores Personalizados"
-
Arraste e solte no gráfico desejado
4. PARÂMETROS DE ENTRADA
|Parâmetro
|Valor Padrão
|Descrição
|PeriodBuySell
|13
|Período utilizado para cálculo da EMA de referência. Valores menores geram sinais mais sensíveis, valores maiores geram sinais mais suavizados.
5. INTERPRETAÇÃO DOS SINAIS
DOMÍNIO DO MERCADO:
-
Domínio: Bulls: Os compradores estão controlando o mercado
-
Domínio: Bears: Os vendedores estão controlando o mercado
-
Domínio: Equilibrado: Forças equilibradas entre compradores e vendedores
VALORES NUMÉRICOS:
-
Bulls Power: Valor positivo indica força compradora, negativo indica fraqueza
-
Bears Power: Valor negativo indica força vendedora, positivo indica fraqueza
CENÁRIOS DE OPERAÇÃO:
|Cenário
|Bulls Power
|Bears Power
|Domínio
|Interpretação
|Forte Tendência de Alta
|Alto (positivo)
|Baixo (negativo)
|Bulls
|Mercado fortemente comprador
|Forte Tendência de Baixa
|Baixo (negativo)
|Alto (negativo)
|Bears
|Mercado fortemente vendedor
|Consolidação
|Valores próximos
|Valores próximos
|Equilibrado
|Mercado em equilíbrio
|Possível Reversão
|Diminuindo
|Aumentando
|Mudando
|Possível mudança de tendência
6. ESTRATÉGIAS DE USO
Estratégia 1: Confirmação de Tendência
-
Use em conjunto com outros indicadores (MACD, RSI)
-
Confirme a tendência principal com o domínio mostrado
-
Opere na direção do domínio predominante
Estratégia 2: Identificação de Divergências
-
Compare os valores de Bulls/Bears com o movimento do preço
-
Divergência positiva: Preço faz fundo mais baixo, Bulls Power faz fundo mais alto
-
Divergência negativa: Preço faz topo mais alto, Bears Power faz topo mais baixo
Estratégia 3: Entrada em Retração
-
Em tendência de alta (Domínio: Bulls), aguarde Bears Power enfraquecer
-
Em tendência de baixa (Domínio: Bears), aguarde Bulls Power enfraquecer
-
Entre na direção da tendência principal
7. CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS
|Timeframe
|PeriodBuySell
|Aplicação
|M1 - M15
|8-13
|Scalping e day trading
|M30 - H1
|13-21
|Day trading
|H4 - D1
|21-34
|Swing trading
|Semanal
|34-55
|Longo prazo
8. LIMITAÇÕES
-
Não gera sinais de entrada/saída automáticos
-
É um indicador retardado (baseado em dados históricos)
-
Deve ser usado em conjunto com análise de price action
-
Pode dar sinais falsos em mercados de baixa liquidez
9. DICAS DE USO
-
Combine com suportes e resistências para melhor precisão
-
Use em múltiplos timeframes para análise consistente
-
Ignore sinais fracos em mercados laterais
-
Ajuste o período conforme a volatilidade do ativo
10. SUPORTE TÉCNICO
-
Empresa: MT5TOOLSLAB
-
Comunidade: Participe do grupo de discussão para dicas
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este indicador é uma ferramenta de análise técnica. Não constitui recomendação de investimento. O usuário é responsável por suas decisões de trading. Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.