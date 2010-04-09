BullBea Display

MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY

1. INFORMAÇÕES GERAIS

  • Nome do Indicador:  BullBear Display

  • Versão:  1.00

  • Desenvolvedor:  [Everton Messias

  • Empresa:  MT5TOOLSLAB

  • Tipo:  Indicador de Gráfico

  • Mercado:  Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas

2. DESCRIÇÃO

O  BullBear Display  é um indicador visual que mostra em tempo real:

  • Força dos Bulls (compradores)

  • Força dos Bears (vendedores)

  • Domínio do mercado (quem está controlando o preço)

O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gráfico, permitindo uma análise rápida e direta do sentimento do mercado.

3. INSTALAÇÃO

  1. Salve o arquivo  BullBear_Display.mq5  na pasta:  \MQL5\Indicators\

  2. Reinicie o MetaTrader 5

  3. Na janela "Navegador", localize em "Indicadores Personalizados"

  4. Arraste e solte no gráfico desejado

4. PARÂMETROS DE ENTRADA

Parâmetro Valor Padrão Descrição
PeriodBuySell 13 Período utilizado para cálculo da EMA de referência. Valores menores geram sinais mais sensíveis, valores maiores geram sinais mais suavizados.

5. INTERPRETAÇÃO DOS SINAIS

DOMÍNIO DO MERCADO:

  • Domínio: Bulls:  Os compradores estão controlando o mercado

  • Domínio: Bears:  Os vendedores estão controlando o mercado

  • Domínio: Equilibrado:  Forças equilibradas entre compradores e vendedores

VALORES NUMÉRICOS:

  • Bulls Power:  Valor positivo indica força compradora, negativo indica fraqueza

  • Bears Power:  Valor negativo indica força vendedora, positivo indica fraqueza

CENÁRIOS DE OPERAÇÃO:

Cenário Bulls Power Bears Power Domínio Interpretação
Forte Tendência de Alta Alto (positivo) Baixo (negativo) Bulls Mercado fortemente comprador
Forte Tendência de Baixa Baixo (negativo) Alto (negativo) Bears Mercado fortemente vendedor
Consolidação Valores próximos Valores próximos Equilibrado Mercado em equilíbrio
Possível Reversão Diminuindo Aumentando Mudando Possível mudança de tendência

6. ESTRATÉGIAS DE USO

Estratégia 1: Confirmação de Tendência

  • Use em conjunto com outros indicadores (MACD, RSI)

  • Confirme a tendência principal com o domínio mostrado

  • Opere na direção do domínio predominante

Estratégia 2: Identificação de Divergências

  • Compare os valores de Bulls/Bears com o movimento do preço

  • Divergência positiva: Preço faz fundo mais baixo, Bulls Power faz fundo mais alto

  • Divergência negativa: Preço faz topo mais alto, Bears Power faz topo mais baixo

Estratégia 3: Entrada em Retração

  • Em tendência de alta (Domínio: Bulls), aguarde Bears Power enfraquecer

  • Em tendência de baixa (Domínio: Bears), aguarde Bulls Power enfraquecer

  • Entre na direção da tendência principal

7. CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS

Timeframe PeriodBuySell Aplicação
M1 - M15 8-13 Scalping e day trading
M30 - H1 13-21 Day trading
H4 - D1 21-34 Swing trading
Semanal 34-55 Longo prazo

8. LIMITAÇÕES

  1. Não gera sinais de entrada/saída automáticos

  2. É um indicador retardado (baseado em dados históricos)

  3. Deve ser usado em conjunto com análise de price action

  4. Pode dar sinais falsos em mercados de baixa liquidez

9. DICAS DE USO

  1. Combine com suportes e resistências para melhor precisão

  2. Use em múltiplos timeframes para análise consistente

  3. Ignore sinais fracos em mercados laterais

  4. Ajuste o período conforme a volatilidade do ativo

10. SUPORTE TÉCNICO

  • Empresa:  MT5TOOLSLAB

  • Comunidade:  Participe do grupo de discussão para dicas

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica. Não constitui recomendação de investimento. O usuário é responsável por suas decisões de trading. Teste sempre em conta demo antes de usar em conta real.

