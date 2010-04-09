PriceActionCore (MT5) – Indicateur de Price Action Pur - (PRIX MINIMAL DE VENTE 30 USD. Payez une fois et possédez l'indicateur pour toujours.)

Auteur : Everton

Version : 1.50

Plateforme : MetaTrader 5

N'oubliez pas d'activer l'affichage de la description sur la plateforme !



Profil de Price Action Pure

Graphiques propres, seulement des chandeliers (sans indicateurs).

Lignes horizontales : support, résistance, clôture quotidienne, haut et bas de la veille.

Utilisé par les traders qui tradent les retracements, les ruptures et les inversions.

👉 Très efficace pour ceux qui font plus confiance à leurs yeux qu'aux indicateurs.

Description

PriceActionCore est un indicateur visuel pour les traders qui utilisent la Price Action comme base de leurs décisions. Il affiche automatiquement les lignes horizontales les plus importantes du graphique, liées à la veille et à l'ouverture du jour en cours, facilitant l'identification des niveaux de support, de résistance et des zones de prix critiques sans dépendre des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs dérivés.

Fonctionnalité

L'indicateur dessine quatre lignes horizontales directement sur le graphique, chacune avec une couleur distincte et accompagnée d'une étiquette descriptive positionnée sur le côté gauche de la ligne :

High Prev (Plus haut de la veille) – ligne bleue (DodgerBlue)

Low Prev (Plus bas de la veille) – ligne magenta (Magenta)

Close Prev (Clôture de la veille) – ligne orange (Orange)

Open Day (Ouverture du jour en cours) – ligne verte (Lime)

De plus, les lignes sont en pointillés, ajustables en largeur, et sont automatiquement effacées après 24 heures, garantissant que le graphique reste organisé.

Principaux Avantages

Facilite l'analyse des niveaux clés de support et de résistance de la veille.

Aide à identifier rapidement la fourchette de prix pertinente pour le jour en cours.

Idéal pour les stratégies de Price Action, de Breakout et de Day Trading.

Entièrement visuel et épuré, sans encombrer le graphique avec des informations inutiles.

Paramètres Personnalisables

Couleurs des lignes : définissables par l'utilisateur.

Largeur des lignes : ajustable.

Étiquettes automatiques sur le côté gauche, facilitant la lecture des niveaux importants.

Résumé

PriceActionCore.mq5 est un outil simple mais puissant pour les traders qui souhaitent se concentrer exclusivement sur le comportement des prix, offrant des informations visuelles claires qui soutiennent des décisions rapides et précises.



