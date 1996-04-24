BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada

Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas.

Funcionalidades Principais:

• Retângulos Dinâmicos: Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação.

• Retângulos Fixos Diários: Cria retângulos fixos baseados na máxima e mínima de cada dia, proporcionando referências visuais claras dos limites diários.

• Linhas de Referência: Traça automaticamente as linhas de máxima e mínima do dia anterior, essenciais para identificar níveis de suporte e resistência.

• Detecção de Swing Points: Identifica e marca automaticamente topos e fundos de swing com setas intuitivas, facilitando a análise de reversões e continuidade de tendências.

Características Técnicas:

Totalmente personalizável (cores, espessuras, estilos de linha)

Compatível com todos os timeframes e instrumentos

Interface organizada por grupos de configuração

Otimizado para performance

Prefixo exclusivo para fácil gerenciamento de objetos

Aplicações Práticas:

Ideal para traders que utilizam análise de preço, identificação de níveis-chave, detecção de padrões de swing e definição de áreas de suporte e resistência. Perfeito para estratégias baseadas em price action e análise técnica clássica.

Configuração Simplificada:

Organizado em seções lógicas para configuração intuitiva dos retângulos dinâmicos, fixos, linhas do dia anterior e setas de swing, permitindo adaptação às preferências visuais de cada trader.

Disponível para download na Biblioteca MQL5.