BlocoSwingBR
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 3.20
- Ativações: 5
BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada
Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas.
Funcionalidades Principais:
• Retângulos Dinâmicos: Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação.
• Retângulos Fixos Diários: Cria retângulos fixos baseados na máxima e mínima de cada dia, proporcionando referências visuais claras dos limites diários.
• Linhas de Referência: Traça automaticamente as linhas de máxima e mínima do dia anterior, essenciais para identificar níveis de suporte e resistência.
• Detecção de Swing Points: Identifica e marca automaticamente topos e fundos de swing com setas intuitivas, facilitando a análise de reversões e continuidade de tendências.
Características Técnicas:
-
Totalmente personalizável (cores, espessuras, estilos de linha)
-
Compatível com todos os timeframes e instrumentos
-
Interface organizada por grupos de configuração
-
Otimizado para performance
-
Prefixo exclusivo para fácil gerenciamento de objetos
Aplicações Práticas:
Ideal para traders que utilizam análise de preço, identificação de níveis-chave, detecção de padrões de swing e definição de áreas de suporte e resistência. Perfeito para estratégias baseadas em price action e análise técnica clássica.
Configuração Simplificada:
Organizado em seções lógicas para configuração intuitiva dos retângulos dinâmicos, fixos, linhas do dia anterior e setas de swing, permitindo adaptação às preferências visuais de cada trader.
Disponível para download na Biblioteca MQL5.