ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Buy vs Sell Power Strength Visualizer
🔍 Descrição:
O Buy vs Sell Power Strength Visualizer é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores Buy Power (compra) e Sell Power (venda) e colore o fundo do gráfico de acordo com qual força está dominante:
-
🟢 Verde → Buy Power dominante (pressão compradora)
-
🔴 Vermelho → Sell Power dominante (pressão vendedora)
-
⚫ Preto → Equilíbrio entre forças
Ideal para traders que querem identificar rapidamente a tendência e tomar decisões mais assertivas!
🎯 Principais Benefícios:
✅ Visualização instantânea da força do mercado (sem precisar analisar números)
✅ Configuração simplificada (apenas 1 parâmetro principal)
✅ Fundo colorido dinâmico para melhor imersão no gráfico
✅ Proteção integrada contra cópia não autorizada
⚙️ Parâmetros Personalizáveis:
-
PeriodBuySell (período dos indicadores – padrão: 13)
📊 Como Usar:
-
Adicione o indicador ao seu gráfico no MT5.
-
Observe as cores de fundo para identificar a força dominante.
-
Use em conjunto com sua estratégia para confirmação de entradas/saídas.
🛡️ Licença e Segurança:
-
Disponível para compra no MQL5 Market
-
Ativação por hardware (vinculado ao seu computador)
-
Suporte técnico incluído
📌 Exemplo Prático:
// Exemplo de saída no gráfico: // [Buy Power]: 2.45 | [Sell Power]: -1.87 → FUNDO VERDE (Buy dominante)
🔗 Garanta Já o Seu!
Transforme sua análise técnica com um visual claro e profissional!
📥 Disponível para download imediato após a compra.
🔹 Clareza + Profissionalismo + Vendas! 😊