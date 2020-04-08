ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Buy vs Sell Power Strength Visualizer

🔍 Descrição:

O Buy vs Sell Power Strength Visualizer é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores Buy Power (compra) e Sell Power (venda) e colore o fundo do gráfico de acordo com qual força está dominante:

🟢 Verde → Buy Power dominante (pressão compradora)

🔴 Vermelho → Sell Power dominante (pressão vendedora)

⚫ Preto → Equilíbrio entre forças

Ideal para traders que querem identificar rapidamente a tendência e tomar decisões mais assertivas!

🎯 Principais Benefícios:

✅ Visualização instantânea da força do mercado (sem precisar analisar números)

✅ Configuração simplificada (apenas 1 parâmetro principal)

✅ Fundo colorido dinâmico para melhor imersão no gráfico

✅ Proteção integrada contra cópia não autorizada

⚙️ Parâmetros Personalizáveis:

PeriodBuySell (período dos indicadores – padrão: 13)

📊 Como Usar:

Adicione o indicador ao seu gráfico no MT5. Observe as cores de fundo para identificar a força dominante. Use em conjunto com sua estratégia para confirmação de entradas/saídas.

🛡️ Licença e Segurança:

Disponível para compra no MQL5 Market

Ativação por hardware (vinculado ao seu computador)

Suporte técnico incluído

📌 Exemplo Prático:

mql5 // Exemplo de saída no gráfico: // [Buy Power]: 2.45 | [Sell Power]: -1.87 → FUNDO VERDE (Buy dominante)

🔗 Garanta Já o Seu!

Transforme sua análise técnica com um visual claro e profissional!

📥 Disponível para download imediato após a compra.

🔹 Clareza + Profissionalismo + Vendas! 😊



