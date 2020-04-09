Digital Clock Real Time Display
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.0
🕐 Descrição Geral
O Digital Clock é um indicador desenvolvido por Everton Messias que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma.
Características Principais:
-
⏰ Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos)
-
🎨 Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho)
-
📍 Posicionamento flexível em qualquer área do chart
-
🔄 Atualização automática a cada segundo
-
💻 Compatível com todos os timeframes e instrumentos
⚙️ Instalação
Passo a Passo:
-
Baixe o arquivo DigitalClock.mq5
-
Abra o MetaTrader 5
-
Acesse o MetaEditor:
-
Pressione F4 ou
-
Clique em Tools → MetaQuotes Language Editor
-
-
Importe o arquivo:
-
No MetaEditor, clique em File → Open
-
Selecione o arquivo DigitalClock.mq5
-
Ou arraste o arquivo para a janela do MetaEditor
-
-
Compile o indicador:
-
Pressione F7 ou
-
Clique no botão Compile
-
-
Adicione ao chart:
-
Volte ao MetaTrader 5
-
Na janela Navigator , clique em Indicators → Custom
-
Arraste o DigitalClock para o chart
-
Ou clique com botão direito no chart → Indicators → Custom → DigitalClock
-
⚙️ Configuração
Parâmetros de Entrada:
Ao adicionar o indicador ou abrir suas propriedades, você verá as seguintes opções:
Aparência:
-
Text Color - Cor do texto do relógio
-
Font Size - Tamanho da fonte (8-40 pixels)
-
Font Name - Tipo da fonte (recomendado: Arial Bold)
Posicionamento:
-
Horizontal Position - Posição horizontal:
-
0 = Esquerda
-
1 = Direita
-
2 = Centro
-
-
Vertical Position - Posição vertical:
-
0 = Topo
-
1 = Base
-
2 = Meio
-
-
X Offset - Ajuste fino horizontal (em pixels)
-
Y Offset - Ajuste fino vertical (em pixels)
🎯 Como Usar
Posicionamento Básico:
Exemplo 1 - Canto Superior Direito:
Horizontal Position = 1 (Right) Vertical Position = 0 (Top) X Offset = 10 Y Offset = 20
Exemplo 2 - Centro do Chart:
Horizontal Position = 2 (Center) Vertical Position = 2 (Middle) X Offset = 0 Y Offset = 0
Exemplo 3 - Canto Inferior Esquerdo:
Horizontal Position = 0 (Left) Vertical Position = 1 (Bottom) X Offset = 10 Y Offset = 20
Ajustes Finos:
Use X Offset e Y Offset para micro-ajustes:
-
Aumente X Offset → Move para direita
-
Diminua X Offset → Move para esquerda
-
Aumente Y Offset → Move para baixo
-
Diminua Y Offset → Move para cima
🎨 Personalização
Cores Recomendadas:
|Cor
|Código
|Aparência
|Verde LED
|clrLimeGreen
|🟢
|Vermelho
|clrRed
|🔴
|Azul
|clrDodgerBlue
|🔵
|Branco
|clrWhite
|⚪
|Amarelo
|clrYellow
|🟡
Fontes Recomendadas:
-
Arial Bold - Mais legível
-
Courier New - Estilo digital
-
Lucida Console - Compacta
-
Tahoma - Moderna
Tamanhos Sugeridos:
-
Pequeno: 12-14px
-
Médio: 16-18px
-
Grande: 20-24px
-
Extra Grande: 26-30px
💡 Dicas e Truques
1. Para Destaque Visual:
Text Color = clrLimeGreen Font Size = 18 Font Name = "Arial Bold"
2. Para Discreção:
Text Color = clrGray Font Size = 14 Font Name = "Tahoma"
3. Posicionamento Inteligente:
-
Use canto superior direito para não interferir no preço
-
Use canto inferior esquerdo para não cobrir indicadores
-
Centralize se tiver espaço disponível
4. Multi-Timeframe:
O indicador funciona em todos os timeframes simultaneamente. Você pode:
-
Usar configurações diferentes por timeframe
-
Ou manter a mesma configuração para consistência
🔧 Solução de Problemas
Problema: Relógio não aparece
Solução:
-
Verifique se o indicador foi compilado sem erros
-
Confirme se está na lista de indicadores customizados
-
Tente aumentar o Font Size
Problema: Relógio em posição errada
Solução:
-
Ajuste Horizontal Position e Vertical Position
-
Use X Offset e Y Offset para refinamento
-
Redimensione a janela do chart
Problema: Horário incorreto
Solução:
-
O indicador usa o horário do computador
-
Verifique as configurações de data/hora do Windows
Problema: Texto cortado
Solução:
-
Diminua o Font Size
-
Ajuste a posição para área com mais espaço
-
Use uma fonte mais compacta
📞 Suporte
Desenvolvedor: Everton Messias
Para reportar problemas ou sugestões:
-
Verifique primeiro este manual
-
Confirme a configuração dos parâmetros
-
Teste em chart limpo (sem outros indicadores)
🔄 Atualizações
O indicador é mantido e atualizado regularmente. Para verificar atualizações:
-
Acompanhe o código fonte
-
Verifique novas versões no site oficial
-
Consulte a comunidade MQL5
⚠️ Disclaimer
Este indicador é fornecido "como está", sem garantias de qualquer tipo. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso deste software. Use por sua própria conta e risco.
🎯 Desenvolvido com precisão para traders profissionais!
Última atualização: Dezembro 2023