Digital Clock Real Time Display

🕐 Descrição Geral

O Digital Clock é um indicador desenvolvido por Everton Messias que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma.

Características Principais:

⏰ Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos)

🎨 Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho)

📍 Posicionamento flexível em qualquer área do chart

🔄 Atualização automática a cada segundo

💻 Compatível com todos os timeframes e instrumentos

⚙️ Instalação

Passo a Passo:

Baixe o arquivo DigitalClock.mq5 Abra o MetaTrader 5 Acesse o MetaEditor: Pressione F4 ou

Clique em Tools → MetaQuotes Language Editor Importe o arquivo: No MetaEditor, clique em File → Open

Selecione o arquivo DigitalClock.mq5

Ou arraste o arquivo para a janela do MetaEditor Compile o indicador: Pressione F7 ou

Clique no botão Compile Adicione ao chart: Volte ao MetaTrader 5

Na janela Navigator , clique em Indicators → Custom

Arraste o DigitalClock para o chart

Ou clique com botão direito no chart → Indicators → Custom → DigitalClock

⚙️ Configuração

Parâmetros de Entrada:

Ao adicionar o indicador ou abrir suas propriedades, você verá as seguintes opções:

Aparência:

Text Color - Cor do texto do relógio

Font Size - Tamanho da fonte (8-40 pixels)

Font Name - Tipo da fonte (recomendado: Arial Bold)

Posicionamento:

Horizontal Position - Posição horizontal: 0 = Esquerda 1 = Direita 2 = Centro

Vertical Position - Posição vertical: 0 = Topo 1 = Base 2 = Meio

X Offset - Ajuste fino horizontal (em pixels)

Y Offset - Ajuste fino vertical (em pixels)

🎯 Como Usar

Posicionamento Básico:

Exemplo 1 - Canto Superior Direito:

text Horizontal Position = 1 (Right) Vertical Position = 0 (Top) X Offset = 10 Y Offset = 20

Exemplo 2 - Centro do Chart:

text Horizontal Position = 2 (Center) Vertical Position = 2 (Middle) X Offset = 0 Y Offset = 0

Exemplo 3 - Canto Inferior Esquerdo:

text Horizontal Position = 0 (Left) Vertical Position = 1 (Bottom) X Offset = 10 Y Offset = 20

Ajustes Finos:

Use X Offset e Y Offset para micro-ajustes:

Aumente X Offset → Move para direita

Diminua X Offset → Move para esquerda

Aumente Y Offset → Move para baixo

Diminua Y Offset → Move para cima

🎨 Personalização

Cores Recomendadas:

Cor Código Aparência Verde LED clrLimeGreen 🟢 Vermelho clrRed 🔴 Azul clrDodgerBlue 🔵 Branco clrWhite ⚪ Amarelo clrYellow 🟡

Fontes Recomendadas:

Arial Bold - Mais legível

Courier New - Estilo digital

Lucida Console - Compacta

Tahoma - Moderna

Tamanhos Sugeridos:

Pequeno : 12-14px

Médio : 16-18px

Grande : 20-24px

Extra Grande: 26-30px

💡 Dicas e Truques

1. Para Destaque Visual:

text Text Color = clrLimeGreen Font Size = 18 Font Name = "Arial Bold"

2. Para Discreção:

text Text Color = clrGray Font Size = 14 Font Name = "Tahoma"

3. Posicionamento Inteligente:

Use canto superior direito para não interferir no preço

Use canto inferior esquerdo para não cobrir indicadores

Centralize se tiver espaço disponível

4. Multi-Timeframe:

O indicador funciona em todos os timeframes simultaneamente. Você pode:

Usar configurações diferentes por timeframe

Ou manter a mesma configuração para consistência

🔧 Solução de Problemas

Problema: Relógio não aparece

Solução:

Verifique se o indicador foi compilado sem erros Confirme se está na lista de indicadores customizados Tente aumentar o Font Size

Problema: Relógio em posição errada

Solução:

Ajuste Horizontal Position e Vertical Position Use X Offset e Y Offset para refinamento Redimensione a janela do chart

Problema: Horário incorreto

Solução:

O indicador usa o horário do computador

Verifique as configurações de data/hora do Windows

Problema: Texto cortado

Solução:

Diminua o Font Size Ajuste a posição para área com mais espaço Use uma fonte mais compacta

📞 Suporte

Desenvolvedor: Everton Messias

Para reportar problemas ou sugestões:

Verifique primeiro este manual Confirme a configuração dos parâmetros Teste em chart limpo (sem outros indicadores)

🔄 Atualizações

O indicador é mantido e atualizado regularmente. Para verificar atualizações:

Acompanhe o código fonte Verifique novas versões no site oficial Consulte a comunidade MQL5

⚠️ Disclaimer

Este indicador é fornecido "como está", sem garantias de qualquer tipo. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso deste software. Use por sua própria conta e risco.

🎯 Desenvolvido com precisão para traders profissionais!

Última atualização: Dezembro 2023