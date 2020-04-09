Digital Clock Real Time Display

🕐 Descrição Geral

O Digital Clock é um indicador desenvolvido por Everton Messias que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma.

Características Principais:

  • ⏰ Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos)

  • 🎨 Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho)

  • 📍 Posicionamento flexível em qualquer área do chart

  • 🔄 Atualização automática a cada segundo

  • 💻 Compatível com todos os timeframes e instrumentos

⚙️ Instalação

Passo a Passo:

  1. Baixe o arquivo  DigitalClock.mq5

  2. Abra o MetaTrader 5

  3. Acesse o MetaEditor:

    • Pressione  F4  ou

    • Clique em  Tools    MetaQuotes Language Editor

  4. Importe o arquivo:

    • No MetaEditor, clique em  File    Open

    • Selecione o arquivo  DigitalClock.mq5

    • Ou arraste o arquivo para a janela do MetaEditor

  5. Compile o indicador:

    • Pressione  F7  ou

    • Clique no botão  Compile

  6. Adicione ao chart:

    • Volte ao MetaTrader 5

    • Na janela  Navigator , clique em  Indicators    Custom

    • Arraste o  DigitalClock  para o chart

    • Ou clique com botão direito no chart →  Indicators    Custom    DigitalClock

⚙️ Configuração

Parâmetros de Entrada:

Ao adicionar o indicador ou abrir suas propriedades, você verá as seguintes opções:

Aparência:

  • Text Color - Cor do texto do relógio

  • Font Size - Tamanho da fonte (8-40 pixels)

  • Font Name - Tipo da fonte (recomendado: Arial Bold)

Posicionamento:

  • Horizontal Position - Posição horizontal:

    • 0  = Esquerda

    • 1  = Direita

    • 2  = Centro

  • Vertical Position - Posição vertical:

    • 0  = Topo

    • 1  = Base

    • 2  = Meio

  • X Offset - Ajuste fino horizontal (em pixels)

  • Y Offset - Ajuste fino vertical (em pixels)

🎯 Como Usar

Posicionamento Básico:

Exemplo 1 - Canto Superior Direito:

text

Horizontal Position = 1 (Right) Vertical Position = 0 (Top) X Offset = 10 Y Offset = 20

Exemplo 2 - Centro do Chart:

text 
Horizontal Position = 2 (Center)
Vertical Position = 2 (Middle)
X Offset = 0
Y Offset = 0

Exemplo 3 - Canto Inferior Esquerdo:

text

Horizontal Position = 0 (Left) Vertical Position = 1 (Bottom) X Offset = 10 Y Offset = 20

Ajustes Finos:

Use X Offset e Y Offset para micro-ajustes:

  • Aumente X Offset → Move para direita

  • Diminua X Offset → Move para esquerda

  • Aumente Y Offset → Move para baixo

  • Diminua Y Offset → Move para cima

🎨 Personalização

Cores Recomendadas:

Cor Código Aparência
Verde LED clrLimeGreen 🟢
Vermelho clrRed 🔴
Azul clrDodgerBlue 🔵
Branco clrWhite
Amarelo clrYellow 🟡

Fontes Recomendadas:

  • Arial Bold - Mais legível

  • Courier New - Estilo digital

  • Lucida Console - Compacta

  • Tahoma - Moderna

Tamanhos Sugeridos:

  • Pequeno: 12-14px

  • Médio: 16-18px

  • Grande: 20-24px

  • Extra Grande: 26-30px

💡 Dicas e Truques

1. Para Destaque Visual:

text 
Text Color = clrLimeGreen
Font Size = 18
Font Name = "Arial Bold"

2. Para Discreção:

text

Text Color = clrGray Font Size = 14 Font Name = "Tahoma"

3. Posicionamento Inteligente:

  • Use canto superior direito para não interferir no preço

  • Use canto inferior esquerdo para não cobrir indicadores

  • Centralize se tiver espaço disponível

4. Multi-Timeframe:

O indicador funciona em todos os timeframes simultaneamente. Você pode:

  • Usar configurações diferentes por timeframe

  • Ou manter a mesma configuração para consistência

🔧 Solução de Problemas

Problema: Relógio não aparece

Solução:

  1. Verifique se o indicador foi compilado sem erros

  2. Confirme se está na lista de indicadores customizados

  3. Tente aumentar o Font Size

Problema: Relógio em posição errada

Solução:

  1. Ajuste Horizontal Position e Vertical Position

  2. Use X Offset e Y Offset para refinamento

  3. Redimensione a janela do chart

Problema: Horário incorreto

Solução:

  • O indicador usa o horário do computador

  • Verifique as configurações de data/hora do Windows

Problema: Texto cortado

Solução:

  1. Diminua o Font Size

  2. Ajuste a posição para área com mais espaço

  3. Use uma fonte mais compacta

📞 Suporte

Desenvolvedor: Everton Messias

Para reportar problemas ou sugestões:

  1. Verifique primeiro este manual

  2. Confirme a configuração dos parâmetros

  3. Teste em chart limpo (sem outros indicadores)

🔄 Atualizações

O indicador é mantido e atualizado regularmente. Para verificar atualizações:

  1. Acompanhe o código fonte

  2. Verifique novas versões no site oficial

  3. Consulte a comunidade MQL5

⚠️ Disclaimer

Este indicador é fornecido "como está", sem garantias de qualquer tipo. O desenvolvedor não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso deste software. Use por sua própria conta e risco.

🎯 Desenvolvido com precisão para traders profissionais!

Última atualização: Dezembro 2023


