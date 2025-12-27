BlueBoat Fimathe PrimeCycle
- Indicadores
- Sebastian Wehrfritz
- Versão: 1.10
- Atualizado: 27 dezembro 2025
BlueBoat – Prime Cycle é um indicador técnico para MetaTrader 5 que analisa e visualiza ciclos de mercado com base no modelo de ciclos FIMATHE (Marcello Ferreira).
O indicador identifica e marca estruturas de ciclo históricas e atuais, como CA, C1, C2, C3, permitindo ao trader compreender a dinâmica estrutural do preço ao longo do tempo.
O indicador combina análise histórica (backtest) com marcação em tempo real, oferecendo uma visão clara tanto dos ciclos passados quanto do ciclo ativo no gráfico atual.
Principais funcionalidades
-
Análise histórica de ciclos
Permite analisar um número ilimitado de ciclos semanais ou diários com base no modelo FIMATHE.
-
Marcação em tempo real
O ciclo atual é identificado e atualizado automaticamente no gráfico durante o mercado ao vivo.
-
Compatível com múltiplos timeframes
Funciona nos timeframes M15 e M5, com lógica interna independente do gráfico.
-
Modos de ciclo
-
Ciclos semanais (Weekly)
-
Ciclos diários (Daily)
-
-
Filtro por sessão (disponível em M5)
O usuário pode escolher exibir ciclos de:
-
Sessão Oceania
-
Sessão Londres
-
Sessão Nova York
-
Todas as sessões combinadas
-
-
Visualização clara e estruturada
As fases dos ciclos são desenhadas diretamente no gráfico, facilitando a interpretação da estrutura do mercado.
Como funciona
O indicador analisa o histórico de preços e identifica os ciclos de acordo com a lógica FIMATHE:
-
CA (Control Area) é definida como a estrutura inicial do ciclo.
-
C1, C2, C3, … surgem apenas após o rompimento confirmado da estrutura completa anterior.
-
A lógica é totalmente reativa, sem projeções ou previsões futuras.
Após configurado, o indicador mantém a análise ativa e atualiza os ciclos automaticamente conforme o mercado evolui.
Para quem é este indicador
Este indicador é indicado para traders que:
-
Utilizam análise estrutural e ciclos de mercado
-
Trabalham com estratégias baseadas em sessões
-
Desejam estudar o comportamento do preço em ciclos semanais ou diários
-
Operam de forma discricionária, com suporte visual avançado
O BlueBoat – Prime Cycle não gera sinais de compra ou venda.
Ele é uma ferramenta de análise para apoiar decisões de trading.
