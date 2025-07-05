Custom Alerts AIO MT5

5

Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração

Visão geral
Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex, ouro, índices e criptomoedas. Se o seu corretor permitir, ações também podem ser adicionadas manualmente como símbolos extras.

1. Por que escolher o Custom Alerts AIO?

Sem necessidade de licenças adicionais
• Todos os indicadores necessários já estão integrados e prontos para uso.
• Desenvolvido exclusivamente para geração de alertas em tempo real (sem gráficos no gráfico), garantindo desempenho e simplicidade.

Cobertura completa do mercado
• Compatível com Forex, metais, criptomoedas e índices.
• Não é necessário digitar nomes de símbolos — basta selecionar as classes de ativos desejadas nas configurações.
• Ações não estão incluídas por padrão, mas podem ser adicionadas manualmente via lista de símbolos.

Profissional, eficiente e rápido
• Não requer templates nem configurações complicadas.
• Ideal para execução automatizada, uso em VPS ou monitoramento em segundo plano.

2. Como usar o Custom Alerts AIO

Instalação e ativação
• Basta adicionar o Custom Alerts AIO a qualquer gráfico no MetaTrader.
• Todos os componentes necessários são carregados automaticamente — sem configurações manuais.
• Para ativar alertas de volume em tempo real, instale também nosso módulo gratuito SI Connect, conforme explicado na Seção 2 do FAQ do FX Volume.

Selecione os mercados a serem monitorados
• Escolha entre Forex, ouro, índices e criptomoedas diretamente nas configurações.
• Para incluir ações, adicione os símbolos manualmente no parâmetro correspondente.

Configure os critérios de alerta
• Defina condições como alterações de volume, limites de força ou movimentos de preço extremos.
• Todas as regras já estão integradas — não são necessários indicadores externos.

3. Para quem é o Custom Alerts AIO?

Traders que operam múltiplos ativos
• Monitore todos os mercados a partir de um único gráfico, sem precisar trocar de janela.

Usuários de estratégias automatizadas ou IA
• Ideal para integração com sistemas baseados em inteligência artificial e algoritmos de negociação.

Usuários de VPS e traders móveis
• Consumo mínimo de recursos — perfeito para ambientes de execução em segundo plano.

4. Benefícios principais em resumo

• Não há necessidade de comprar indicadores separadamente

• Compatível com Forex, ouro, criptomoedas e índices

• Ações podem ser adicionadas como opção adicional

• Sem gráficos no gráfico — ideal para velocidade e desempenho

• Instalação simples e uso imediato

• Suporta todas as regras e estratégias explicadas no FAQ do Custom Alerts

Prefere personalização visual e gráficos no gráfico?
Você também pode usar a versão clássica do Custom Alerts, com painéis, cores e templates:

5. Recursos e suporte

FAQ: Todas as opções de alerta e configurações estão explicadas com capturas de tela no FAQ do Custom Alerts.

Comunidade: Participe do nosso grupo exclusivo de traders para trocar ideias e tirar dúvidas.

Suporte: Nossa equipe está disponível para ajudar com instalação, configuração e otimização.

Pronto para levar seu monitoramento de mercado a um novo nível?
Instale o Custom Alerts AIO hoje mesmo e receba alertas em tempo real em todos os mercados — tudo a partir de um único gráfico, com total praticidade.

Atenciosamente,
Daniel & Alain

Comentários 1
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

Produtos recomendados
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
O indicador Gann Box é uma ferramenta poderosa e versátil projetada para ajudar os traders a identificar e explorar os níveis-chave do mercado. Este indicador permite desenhar um retângulo no gráfico, que é automaticamente dividido em várias zonas com níveis estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Quando o preço atinge um desses níveis, alarmes são acionados, oferecendo assim uma ajuda valiosa para as decisões de trading. Você sabe instantaneamente como o mercado está evoluindo em relação à zona q
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilitários
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicadores
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Afribold Cybernetic Affluence
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
AfriBold Cybernetic Affluence  Your Key to Autonated Trading In the dynamic world of financial markets, navigating the intricate patterns and making informed decisions can be a daunting task. Even seasoned traders face challenges in consistently outperforming the market. This is where the AfriBold Cybernetic Affluence emerges as a powerful tool, designed to automate your trading strategies. Harnessing the Power of AI The AfriBold Cybernetic Wealth Expert Advisor is a cutting-edge trading tool
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
Utilitários
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilitários
Precisa abrir múltiplas posições/negociações de uma só vez? Criamos sua solução fácil. Agora você pode inserir várias posições ao mesmo tempo. Você pode definir o tamanho do lote, o número de posições, obter lucro e parar a perda. Por exemplo: você deseja comprar 3, 5, 10 ou qualquer número de posições com um determinado tamanho de lote. Agora você pode fazer isso simplesmente tocando no botão "Comprar". Ou Por exemplo: você deseja vender 3, 5, 10 ou qualquer número de posições com um determina
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitários
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitários
Assuma o controle de sua rotina de negociação sem esforço com o revolucionário Trades Time Manager. Essa ferramenta potente automatiza a execução de ordens em horários designados, transformando sua abordagem de negociação. Crie listas de tarefas personalizadas para diversas ações de negociação, desde a compra até a definição de pedidos, tudo sem intervenção manual. Guia de instalação e entradas do Trades Time Manager Se você deseja receber notificações sobre o EA, adicione nosso URL ao terminal
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitários
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Jabidabi Sessions
Attila Csenge
Indicadores
Jabidabi Session Indicator The Market Session Indicator is a powerful tool used by traders to identify and track different trading sessions within the forex and stock markets. It visually highlights key trading periods, such as the Asian, European, and North American sessions, directly on the trading chart. This indicator is especially useful for traders who follow ICT (Inner Circle Trader) strategies, which emphasize the significance of various market sessions for optimal trading opportunities.
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitários
Chart Walker X Engine | Machine-led instincts Powerful MT5 chart analysis engine equipped with a sophisticated neural network algorithm. This cutting-edge technology enables traders to perform comprehensive chart analysis effortlessly on any financial chart. With its advanced capabilities, Chart Walker streamlines the trading process by providing highly accurate trading entries based on the neural network's insights. Its high-speed calculations ensure swift and efficient analysis, empowering tra
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilitários
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Precisão de elite com IA de nova geração AlphaGain AI é um poderoso Expert Advisor (EA) para MetaTrader 5, impulsionado por inteligência artificial e dados históricos para gerar sinais precisos e consistentes. Ideal para traders que buscam consistência com controle de risco rigoroso e execução inteligente. Principais recursos: Núcleo com IA: identifica padrões de velas, zonas de volatilidade e lógica de momentum; Treinado com mais de 10 anos de dados; Estratégia avançada
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Experts
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
Os compradores deste produto também adquirem
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitários
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitários
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitários
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitários
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitários
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitários
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitários
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitários
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitários
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitários
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada. Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilitários
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitários
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitários
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilitários
Não existe software igual no mundo e que represente um "console" universal de negociação informando sinais para operar, entrada automatizada do mercado, configurando o Stop Loss e o Take Profit, assim como o Trailling Profit para diversas negociações em apenas uma janela aberta. O controle intuitivo do Expert Advisor em "três cliques" garante um uso abrangente de todas as suas funções em diferentes computadores, incluindo tablets. Interagindo com indicadores de sinal adicionais que marcam o gráf
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitários
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
Fly With Gold Trend Filter Dashboard
Daniele Bonann
Utilitários
Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO Market Condition & Trend Analysis Dashboard for MT4 / MT5 Fly With Gold – Scenario Dashboard PRO is a professional market condition analysis indicator designed to help traders identify trend, range (lateral), and neutral market phases in real time. This product is an analysis and decision-support tool . It does not generate trading signals , does not open trades , and does not guarantee profits . What the Indicator Does Analyzes market conditions and classi
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitários
Uma série de produtos sob marca FiboPlusWave Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso. Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico. Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal. Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações).    Particularidade s : sem se aprofundar na teoria das ondas de Ellio
ForexSource Dashboard
Adnan Abdul Rehman
Utilitários
This is a multipurpose indicator and has the following indicators in it with dashboard ( scanner) and chart indicator on multi time frames . Divergent Bar Market Profile  ( Daily Weekly Monthly Intraday and Custom Period , Market Profile Day type ) Order Block Inside Bars  Higher High Higher Close and Lower Low and Lower Close  Imbalance Finder Scalping Currency Strength Meter Momentum candles VSA Setups Much more  See for your self Who am I? - https://www.linkedin.com/in/adnanreh
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitários
O TradePad é uma ferramenta para negociação manual e algorítmica. Apresentamos uma solução simples para operações de negociação rápida e controlo de posições em diversos instrumentos de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégias! Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração e uma descrição de todas as ferramentas A interface da aplicação está adaptada para monitores de alta resolução, simples e intuitiva. Para um trabalho confortável, o comerciante re
Mais do autor
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
Liberte o poder do SIEA PRO NG: o EA de negociação inteligente e de próxima geração O SIEA PRO NG não é apenas uma atualização - é um salto revolucionário. Desenvolvido com tecnologia de ponta e apoiado por cinco anos de dados proprietários de volume real, o SIEA PRO NG foi projetado para ajudá-lo a negociar de maneira mais inteligente, rápida e eficaz do que nunca. Quer você seja um trader experiente ou novo em sistemas automatizados, este EA oferece precisão e desempenho em que você pode con
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indicadores
FX Dynamic: Acompanhe a Volatilidade e as Tendências com Análise ATR Personalizável Visão Geral FX Dynamic é uma ferramenta poderosa que utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para fornecer aos traders insights incomparáveis sobre a volatilidade diária e intradiária. Ao configurar limites de volatilidade claros —por exemplo, 80%, 100% e 130%—, você pode identificar rapidamente oportunidades de lucro ou receber alertas quando o mercado ultrapassar faixas normais. FX Dynamic se adapta ao f
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indicadores
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1. Leia a descrição básica do nosso sistema de negociação simples e a sua principal actualização estratégica em 2020 2. Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo FX Trend mostra a direcção da tendência, duração, intensidade e a classificação da tendência resultante para todos os períodos de tempo em tempo real. Verá num relance em que direcção as tendên
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Indicadores
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1.   Leia a descrição básica do nosso   sistema de   negociação simples e   a sua principal actualização estratégica em 2020 2.   Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo FX Trend   mostra a direcção da tendência, duração, intensidade e a classificação da tendência resultante para todos os períodos de tempo em tempo real. Verá num relance em que direcçã
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitários
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1. Leia a descrição básica do nosso sistema de negociação simples e a sua principal actualização estratégica em 2020 2. Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo Este Gestor de Negociação é o complemento ideal para todos os utilizadores de FX Trend que gostam de utilizar uma gestão de negociação totalmente automatizada. Detecta imediatamente as suas ne
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitários
Crosshair é uma ferramenta fantástica que simplifica a nossa análise gráfica trazendo as velas de preço perfeitamente de acordo com os valores indicadores nas subjanelas. Pode activá-lo e desactivá-lo através de uma única pressão no "C" do seu teclado, e fornece um modo de régua para medições precisas que podem ser activadas e desactivadas através da tecla "R" do seu teclado. Por favor, veja o nosso pequeno vídeo tutorial incorporado abaixo para ver como funciona.
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicadores
FX Dynamic: Acompanhe a Volatilidade e as Tendências com Análise ATR Personalizável Visão Geral FX Dynamic é uma ferramenta poderosa que utiliza cálculos de Average True Range (ATR) para fornecer aos traders insights incomparáveis sobre a volatilidade diária e intradiária. Ao configurar limites de volatilidade claros —por exemplo, 80%, 100% e 130%—, você pode identificar rapidamente oportunidades de lucro ou receber alertas quando o mercado ultrapassar faixas normais. FX Dynamic se adapta ao f
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitários
Quer tornar-se um comerciante forex de 5 estrelas constantemente lucrativo? 1.   Leia a descrição básica do nosso   sistema de   negociação simples   e   a sua principal actualização estratégica em 2020 2.   Envie um screenshot da sua compra para obter o seu convite pessoal para o nosso chat de negociação exclusivo Este Gestor de Negociação   é o complemento ideal para todos os utilizadores de   FX Trend   que gostam de utilizar uma gestão de negociação totalmente automatizada. Detecta imedia
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Liberte a consistência e a confiança nas suas transacções com a Taurus A Taurus representa o auge da inovação e do refinamento na negociação de Reversão à Média, alimentada pelos nossos dados exclusivos de volume de negociação real. Concebida para proporcionar um equilíbrio excecional entre o risco e a recompensa, a Taurus assegura uma experiência de negociação sem stress, ao mesmo tempo que gere as transacções com precisão e cuidado. Porquê escolher a Taurus? Estratégia avançada de reversão
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitários
O SI Connect é um utilitário que estabelece a ligação aos nossos servidores para utilizar o Volume FX ou os sistemas de negociação SIEA. Instruções técnicas para preparar o seu terminal para a utilização do SI Connect Permitir pedidos na web e inserir https://stein.investments à lista de URLs permitidas no seu Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Só precisa de uma instância EA em execução por terminal, mas tem de correr constantemente em segundo plano para obter os últimos dados do
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
As chaves do sucesso no comércio Forex são a disciplina, a paciência e uma vantagem clara, como temos com a nossa análise única do volume real de transacções. Esta é a nossa experiência de 10 anos de negociação de Forex, e todos estes factores-chave estão resumidos na série S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). O SIEA ZEN proporciona uma relação risco-recompensa muito equilibrada e sobrevive facilmente a todas as circunstâncias do mercado - mesmo as mais críticas como a Corona, Brexit
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitários
O SI Connect é um utilitário que estabelece a ligação aos nossos servidores para utilizar o Volume FX ou os sistemas de negociação SIEA. Instruções técnicas para preparar o seu terminal para a utilização do SI Connect Permitir pedidos na web e inserir https://stein.investments à lista de URLs permitidas no seu Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Só precisa de uma instância EA em execução por terminal, mas tem de correr constantemente em segundo plano para obter os últimos dados do
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
As chaves do sucesso   no comércio Forex são a disciplina, a paciência e uma vantagem clara, como temos com a nossa análise única do volume real de transacções. Esta é a nossa experiência de 10 anos de negociação de Forex, e todos estes factores-chave estão resumidos na série   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ). O   SIEA ZEN   proporciona uma relação risco-recompensa muito equilibrada e sobrevive facilmente a todas as circunstâncias do mercado - mesmo as mais críticas como a
Crosshair
Daniel Stein
Utilitários
Crosshair é uma ferramenta fantástica que simplifica a nossa análise gráfica trazendo as velas de preço perfeitamente de acordo com os valores indicadores nas subjanelas. Pode activá-lo e desactivá-lo através de uma única pressão no "C" do seu teclado, e fornece um modo de régua para medições precisas que podem ser activadas e desactivadas através da tecla "R" do seu teclado. Por favor, veja o nosso pequeno vídeo tutorial incorporado abaixo para ver como funciona.
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Liberte o poder do SIEA PRO NG: o EA de negociação inteligente e de próxima geração O SIEA PRO NG não é apenas uma atualização - é um salto revolucionário. Desenvolvido com tecnologia de ponta e apoiado por cinco anos de dados proprietários de volume real, o SIEA PRO NG foi projetado para ajudá-lo a negociar de maneira mais inteligente, rápida e eficaz do que nunca. Quer você seja um trader experiente ou novo em sistemas automatizados, este EA oferece precisão e desempenho em que você pode con
Filtro:
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

Responder ao comentário