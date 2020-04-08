DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5

Descrição

O Daily First Hour Lines é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência.

Características Principais

  • Linhas do Primeiro Candle H1: Traça linhas pontilhadas nos níveis de máxima e mínima do primeiro candle de 1 hora de cada dia

  • Referências do Dia Anterior: Inclui linhas tracejadas com os níveis de máxima e mínima do dia anterior

  • Código de Cores Intuitivo:

    • Azul (DodgerBlue) para máximas

    • Magenta para mínimas

  • Limpeza Automática: Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado

  • Atualização Diária: Processa automaticamente uma vez por dia após as 01:00

Benefícios para Traders

  • Identificação de Suporte/Resistência: As linhas do primeiro candle H1 frequentemente funcionam como importantes níveis de suporte e resistência intraday

  • Análise de Contexto: As linhas do dia anterior fornecem contexto adicional para a análise de preços

  • Visual Limpo: Design discreto que não polui o gráfico com informações desnecessárias

  • Totalmente Automático: Não requer intervenção manual após a instalação

Como Utilizar

  1. Instale o indicador no MetaTrader 5

  2. Anexe-o ao gráfico desejado (recomendado: gráficos H1, H4 ou Diário)

  3. Observe as linhas que são automaticamente plotadas:

    • Linhas pontilhadas: Máxima e mínima do primeiro candle H1 do dia atual

    • Linhas tracejadas: Máxima e mínima do dia anterior

Aplicações no Trading

  • Breakout Trading: Use os níveis como pontos de entrada para rompimentos

  • Reversão à Média: Opere contra os extremos quando o preço se afasta significativamente

  • Gerenciamento de Risco: Utilize os níveis para definir stops e targets

  • Análise de Tendência: Identifique a força da tendência observando como o preço reage aos níveis

Configuração Técnica

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Timeframes: Todos (otimizado para H1 e superiores)

  • Mercados: Forex, Ações, Índices, Commodities

  • Recursos: Baixo consumo de CPU, atualização eficiente

Código Fonte

O indicador foi desenvolvido em MQL5 seguindo as melhores práticas de programação, com código limpo e comentado para fácil compreensão e personalização.

Nota: Este indicador é uma ferramenta de auxílio à análise e não garante resultados lucrativos. Recomenda-se sempre utilizar stop loss e gerenciamento adequado de risco em todas as operações.


