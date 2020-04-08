DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5

Descrição

O Daily First Hour Lines é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência.

Características Principais

Linhas do Primeiro Candle H1 : Traça linhas pontilhadas nos níveis de máxima e mínima do primeiro candle de 1 hora de cada dia

Referências do Dia Anterior : Inclui linhas tracejadas com os níveis de máxima e mínima do dia anterior

Código de Cores Intuitivo : Azul (DodgerBlue) para máximas Magenta para mínimas

Limpeza Automática : Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado

Atualização Diária: Processa automaticamente uma vez por dia após as 01:00

Benefícios para Traders

Identificação de Suporte/Resistência : As linhas do primeiro candle H1 frequentemente funcionam como importantes níveis de suporte e resistência intraday

Análise de Contexto : As linhas do dia anterior fornecem contexto adicional para a análise de preços

Visual Limpo : Design discreto que não polui o gráfico com informações desnecessárias

Totalmente Automático: Não requer intervenção manual após a instalação

Como Utilizar

Instale o indicador no MetaTrader 5 Anexe-o ao gráfico desejado (recomendado: gráficos H1, H4 ou Diário) Observe as linhas que são automaticamente plotadas: Linhas pontilhadas: Máxima e mínima do primeiro candle H1 do dia atual

Linhas tracejadas: Máxima e mínima do dia anterior

Aplicações no Trading

Breakout Trading : Use os níveis como pontos de entrada para rompimentos

Reversão à Média : Opere contra os extremos quando o preço se afasta significativamente

Gerenciamento de Risco : Utilize os níveis para definir stops e targets

Análise de Tendência: Identifique a força da tendência observando como o preço reage aos níveis

Configuração Técnica

Plataforma : MetaTrader 5

Timeframes : Todos (otimizado para H1 e superiores)

Mercados : Forex, Ações, Índices, Commodities

Recursos: Baixo consumo de CPU, atualização eficiente

Código Fonte

O indicador foi desenvolvido em MQL5 seguindo as melhores práticas de programação, com código limpo e comentado para fácil compreensão e personalização.

Nota: Este indicador é uma ferramenta de auxílio à análise e não garante resultados lucrativos. Recomenda-se sempre utilizar stop loss e gerenciamento adequado de risco em todas as operações.



