DailyFirstHourLines
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 1.8
- Ativações: 5
Descrição
O Daily First Hour Lines é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência.
Características Principais
-
Linhas do Primeiro Candle H1: Traça linhas pontilhadas nos níveis de máxima e mínima do primeiro candle de 1 hora de cada dia
-
Referências do Dia Anterior: Inclui linhas tracejadas com os níveis de máxima e mínima do dia anterior
-
Código de Cores Intuitivo:
-
Azul (DodgerBlue) para máximas
-
Magenta para mínimas
-
-
Limpeza Automática: Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado
-
Atualização Diária: Processa automaticamente uma vez por dia após as 01:00
Benefícios para Traders
-
Identificação de Suporte/Resistência: As linhas do primeiro candle H1 frequentemente funcionam como importantes níveis de suporte e resistência intraday
-
Análise de Contexto: As linhas do dia anterior fornecem contexto adicional para a análise de preços
-
Visual Limpo: Design discreto que não polui o gráfico com informações desnecessárias
-
Totalmente Automático: Não requer intervenção manual após a instalação
Como Utilizar
-
Instale o indicador no MetaTrader 5
-
Anexe-o ao gráfico desejado (recomendado: gráficos H1, H4 ou Diário)
-
Observe as linhas que são automaticamente plotadas:
-
Linhas pontilhadas: Máxima e mínima do primeiro candle H1 do dia atual
-
Linhas tracejadas: Máxima e mínima do dia anterior
-
Aplicações no Trading
-
Breakout Trading: Use os níveis como pontos de entrada para rompimentos
-
Reversão à Média: Opere contra os extremos quando o preço se afasta significativamente
-
Gerenciamento de Risco: Utilize os níveis para definir stops e targets
-
Análise de Tendência: Identifique a força da tendência observando como o preço reage aos níveis
Configuração Técnica
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Timeframes: Todos (otimizado para H1 e superiores)
-
Mercados: Forex, Ações, Índices, Commodities
-
Recursos: Baixo consumo de CPU, atualização eficiente
Código Fonte
O indicador foi desenvolvido em MQL5 seguindo as melhores práticas de programação, com código limpo e comentado para fácil compreensão e personalização.
Nota: Este indicador é uma ferramenta de auxílio à análise e não garante resultados lucrativos. Recomenda-se sempre utilizar stop loss e gerenciamento adequado de risco em todas as operações.