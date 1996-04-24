Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor

Descrição

O indicador First Order Block of the Day é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas.

Características Principais

Identificação Automática : Desenha automaticamente o retângulo do primeiro bloco de ordens do dia baseado no candle de 1h

Linhas de Referência : Adiciona as máximas e mínimas do dia anterior como áreas de suporte/resistência

Gestão de Objetos : Remove automaticamente objetos com mais de 48 horas para manter o gráfico organizado

Visualização Clara: Diferentes cores e estilos para fácil identificação dos elementos gráficos

Importância do Primeiro Bloco de Ordens de 1 Hora

O primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação é amplamente reconhecido como uma das áreas mais significativas para análise de price action devido a:

Alta Liquidez e Participação do Mercado

Representa a acumulação/distribuição inicial dos grandes participantes

Estabelece a faixa de negociação inicial que frequentemente atua como referência para o resto da sessão

Concentra um volume significativo de ordens institucionais

Forte Atuação como Suporte/Resistência

Como suporte : Quando o preço retorna a esta área após uma movimentação bullish, frequentemente encontra compradores

Como resistência : Em tendências de baixa, esta área geralmente oferece forte rejeição aos movimentos de alta

Rompimento significativo: A quebra decisiva deste bloco frequentemente indica mudança no sentimento do mercado

Valor Preditivo

A direção do rompimento inicial deste bloco frequentemente estabelece o tom para a sessão

Retornos a esta área após rompimentos oferecem oportunidades de entrada com melhor relação risco/retorno

Como Utilizar

O indicador funciona automaticamente após a instalação Aguarde a formação completa do primeiro candle de 1h do dia Observe como o preço interage com o bloco identificado ao longo da sessão Utilize as linhas de máximo/mínimo do dia anterior como áreas adicionais de interesse

Parâmetros Técnicos

Timeframe recomendado : H1 ou menores para entradas precisas

Pairs : Funciona com qualquer par de moedas ou ativo

Horário de funcionamento: Ativa-se automaticamente após as 01:00 GMT

Este indicador é especialmente valioso para traders institucionais, operadores de futures e qualquer profissional que reconheça a importância das áreas de valor no mercado financeiro.

Nota: Este indicador deve ser utilizado como parte de uma estratégia completa de trading, considerando análise adicional e gestão de risco adequada.



