EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço

Visão geral

Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas.

EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.

Sem troca de janelas, sem bagunça, sem sobreposições de gráficos. Apenas dados estruturados e puros, exportados automaticamente para você focar em decisões inteligentes baseadas em dados — sem perder tempo na frente do gráfico.

Por que EASY Insight AIO?

Verdadeiramente tudo-em-um

• Sem configuração, sem instalação de indicadores, sem sobreposição em gráficos. Basta instalar, rodar e exportar — é simples assim. Cobertura multiativos

• Escaneie e analise Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e Ações — tudo que seu corretor oferece. Exportação de dados pronta para IA

• CSVs altamente estruturados e otimizados para prompts, feitos para uso direto em ferramentas e plataformas de IA. Exportação completa inclui:

• Análise de força de moedas em 3 períodos selecionáveis

• Sentimento de mercado via mudanças nas posições líquidas compradas

• Mudanças de volume, volatilidade e zonas precisas de suporte/resistência

• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1

• Todos os dados prontos para exportar — sem necessidade de configuração adicional Engenharia de prompts inteligente

• Arquivos de prompt integrados orientam sua IA na interpretação do export e geração de ideias de trading em segundos. Automação sem esforço

• As exportações são automaticamente organizadas em pastas por classe de ativo (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com arquivos “timelapse” para facilitar o backtest, treinamento de IA e desenvolvimento de estratégias.

Toda a potência, sem complicação

Não é necessário comprar, licenciar ou configurar indicadores separados. O EASY Insight AIO já inclui tudo — instantaneamente. Você obtém somente os dados, sem afetar seus gráficos e sem etapas manuais.

Confiado pela comunidade

A comunidade EASY Insight cresce rapidamente, já compartilhando prompts avançados de IA, estratégias automatizadas de trading e até frameworks completos de EA — tudo baseado nessa exportação pura de dados. Usuários relataram trades lucrativos em cripto e outros mercados poucos dias após o lançamento.

Veja o EASY Insight AIO em ação

Veja exemplos reais e demonstrações completas em nossa playlist de IA para trading no YouTube.

Recursos & Suporte

• Novo no EASY Insight? Comece aqui: FAQ EasyInsight

• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments

Recapitulando – por que EASY Insight AIO?

• Exportação CSV com um clique para todas as principais classes de ativos

• 100% dados: sem indicadores, sem sobreposições, sem configuração

• Projetado para trading com IA — estruturado, otimizado para prompts e pronto para uso

• Conveniência tudo-em-um e zero esforço manual

• Utilizado por uma comunidade em rápido crescimento que está construindo o futuro do trading orientado por dados

• Eficiente, moderno e pronto para sua próxima operação

Pronto para operar de forma mais inteligente e sem esforço?

Adquira o EASY Insight AIO hoje e aproveite o verdadeiro trading de precisão com IA, sem nenhuma configuração.