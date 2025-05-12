EasyInsight AIO MT5

4.91

EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço

Visão geral
Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas.
EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.

Sem troca de janelas, sem bagunça, sem sobreposições de gráficos. Apenas dados estruturados e puros, exportados automaticamente para você focar em decisões inteligentes baseadas em dados — sem perder tempo na frente do gráfico.

Por que EASY Insight AIO?

Verdadeiramente tudo-em-um
• Sem configuração, sem instalação de indicadores, sem sobreposição em gráficos. Basta instalar, rodar e exportar — é simples assim.

Cobertura multiativos
• Escaneie e analise Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e Ações — tudo que seu corretor oferece.

Exportação de dados pronta para IA
• CSVs altamente estruturados e otimizados para prompts, feitos para uso direto em ferramentas e plataformas de IA.

Exportação completa inclui:
• Análise de força de moedas em 3 períodos selecionáveis
• Sentimento de mercado via mudanças nas posições líquidas compradas
• Mudanças de volume, volatilidade e zonas precisas de suporte/resistência
• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1
• Todos os dados prontos para exportar — sem necessidade de configuração adicional

Engenharia de prompts inteligente
• Arquivos de prompt integrados orientam sua IA na interpretação do export e geração de ideias de trading em segundos.

Automação sem esforço
• As exportações são automaticamente organizadas em pastas por classe de ativo (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com arquivos “timelapse” para facilitar o backtest, treinamento de IA e desenvolvimento de estratégias.

Toda a potência, sem complicação

Não é necessário comprar, licenciar ou configurar indicadores separados. O EASY Insight AIO já inclui tudo — instantaneamente. Você obtém somente os dados, sem afetar seus gráficos e sem etapas manuais.

Confiado pela comunidade

A comunidade EASY Insight cresce rapidamente, já compartilhando prompts avançados de IA, estratégias automatizadas de trading e até frameworks completos de EA — tudo baseado nessa exportação pura de dados. Usuários relataram trades lucrativos em cripto e outros mercados poucos dias após o lançamento.

Veja o EASY Insight AIO em ação

Veja exemplos reais e demonstrações completas em nossa playlist de IA para trading no YouTube.

Recursos & Suporte

• Novo no EASY Insight? Comece aqui: FAQ EasyInsight
• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments

Recapitulando – por que EASY Insight AIO?

• Exportação CSV com um clique para todas as principais classes de ativos
• 100% dados: sem indicadores, sem sobreposições, sem configuração
• Projetado para trading com IA — estruturado, otimizado para prompts e pronto para uso
• Conveniência tudo-em-um e zero esforço manual
• Utilizado por uma comunidade em rápido crescimento que está construindo o futuro do trading orientado por dados
• Eficiente, moderno e pronto para sua próxima operação

Pronto para operar de forma mais inteligente e sem esforço?
Adquira o EASY Insight AIO hoje e aproveite o verdadeiro trading de precisão com IA, sem nenhuma configuração.

Comentários 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

Responder ao comentário