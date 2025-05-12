EasyInsight AIO MT5
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço
Visão geral
Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas.
EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.
Sem troca de janelas, sem bagunça, sem sobreposições de gráficos. Apenas dados estruturados e puros, exportados automaticamente para você focar em decisões inteligentes baseadas em dados — sem perder tempo na frente do gráfico.
Por que EASY Insight AIO?
Verdadeiramente tudo-em-um
• Sem configuração, sem instalação de indicadores, sem sobreposição em gráficos. Basta instalar, rodar e exportar — é simples assim.
Cobertura multiativos
• Escaneie e analise Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e Ações — tudo que seu corretor oferece.
Exportação de dados pronta para IA
• CSVs altamente estruturados e otimizados para prompts, feitos para uso direto em ferramentas e plataformas de IA.
Exportação completa inclui:
• Análise de força de moedas em 3 períodos selecionáveis
• Sentimento de mercado via mudanças nas posições líquidas compradas
• Mudanças de volume, volatilidade e zonas precisas de suporte/resistência
• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1
• Todos os dados prontos para exportar — sem necessidade de configuração adicional
Engenharia de prompts inteligente
• Arquivos de prompt integrados orientam sua IA na interpretação do export e geração de ideias de trading em segundos.
Automação sem esforço
• As exportações são automaticamente organizadas em pastas por classe de ativo (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com arquivos “timelapse” para facilitar o backtest, treinamento de IA e desenvolvimento de estratégias.
Toda a potência, sem complicação
Não é necessário comprar, licenciar ou configurar indicadores separados. O EASY Insight AIO já inclui tudo — instantaneamente. Você obtém somente os dados, sem afetar seus gráficos e sem etapas manuais.
Confiado pela comunidade
A comunidade EASY Insight cresce rapidamente, já compartilhando prompts avançados de IA, estratégias automatizadas de trading e até frameworks completos de EA — tudo baseado nessa exportação pura de dados. Usuários relataram trades lucrativos em cripto e outros mercados poucos dias após o lançamento.
Veja o EASY Insight AIO em ação
Veja exemplos reais e demonstrações completas em nossa playlist de IA para trading no YouTube.
Recursos & Suporte
• Novo no EASY Insight? Comece aqui: FAQ EasyInsight
• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments
Recapitulando – por que EASY Insight AIO?
• Exportação CSV com um clique para todas as principais classes de ativos
• 100% dados: sem indicadores, sem sobreposições, sem configuração
• Projetado para trading com IA — estruturado, otimizado para prompts e pronto para uso
• Conveniência tudo-em-um e zero esforço manual
• Utilizado por uma comunidade em rápido crescimento que está construindo o futuro do trading orientado por dados
• Eficiente, moderno e pronto para sua próxima operação
Pronto para operar de forma mais inteligente e sem esforço?
Adquira o EASY Insight AIO hoje e aproveite o verdadeiro trading de precisão com IA, sem nenhuma configuração.
I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!