Gatilho Swing

Manual do Indicador Gatilho Swing

Visão Geral

O Gatilho Swing é um indicador visual avançado para MetaTrader 5 que combina múltiplas ferramentas de análise técnica em um único painel. Ele identifica níveis significativos, desenha retângulos de sessão, marca máximas/mínimas do dia anterior e sinaliza topos e fundos com setas coloridas.

Funcionalidades Principais

1. Linhas de Máxima e Mínima do Dia Anterior

  • Desenha linhas horizontais nos níveis de máxima e mínima do dia anterior

  • Texto descritivo opcional para fácil identificação

  • Personalizável em cor, estilo e espessura

2. Retângulos de Sessão H1

  • Cria retângulos visuais para cada candle de 1 hora

  • Ajustável a quantidade de retângulos mantidos no gráfico

  • Estilo e cores personalizáveis

3. Setas de Identificação de Topos e Fundos

  • Seta verde (código 233) para fundos (swing lows)

  • Seta vermelha (código 234) para topos (swing highs)

  • Baseado em análise de lookback configurável

Configurações dos Parâmetros

Configurações de Retângulos

  • RectanglesToKeep: Quantidade de retângulos a manter (0-10) - Padrão: 500

  • RectColor: Cor dos retângulos - Padrão: Magenta

  • RectWidth: Espessura das linhas - Padrão: 1

  • RectStyle: Estilo das linhas - Padrão: STYLE_DOT

Configurações de Linhas

  • ColorHigh: Cor da máxima do dia anterior - Padrão: DodgerBlue

  • ColorLow: Cor da mínima do dia anterior - Padrão: Magenta

  • LineWidth: Espessura das linhas - Padrão: 1

  • LineStyle: Estilo das linhas - Padrão: STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: Mostrar descrição nas linhas - Padrão: true

Configurações de Setas

  • ShowArrows: Ativar/desativar setas - Padrão: true

  • ArrowUpColor: Cor da seta de alta (fundo) - Padrão: Lime

  • ArrowDnColor: Cor da seta de baixa (topo) - Padrão: Red

  • ArrowSize: Tamanho das setas - Padrão: 1

  • ArrowStyle: Estilo das setas - Padrão: STYLE_DOT

Configuração de Sensibilidade

  • SwingLookback: Período para detecção de topos/fundos - Padrão: 5

Como Interpretar os Sinais

Linhas de Suporte/Resistência

  • Linha Azul: Máxima do dia anterior - potencial resistência

  • Linha Magenta: Mínima do dia anterior - potencial suporte

Retângulos H1

  • Cada retângulo representa o range de um candle de 1 hora

  • Útil para visualizar a volatilidade intra-horária

  • Áreas de congestionamento são visíveis como agrupamentos de retângulos

Sinalização com Setas

  • Seta Vermelha (Topo): Indica uma alta local após um movimento ascendente

  • Seta Verde (Fundo): Indica uma baixa local após um movimento descendente

Instalação e Uso

Instalação no MT5

  1. Baixe o arquivo .mq5

  2. Coloque na pasta: \MQL5\Indicators\

  3. Compile no MetaEditor (F7)

  4. Anexe ao gráfico através do navegador de indicadores

Aplicação no Gráfico

  1. Selecione o timeframe H1 (funciona em outros, mas otimizado para H1)

  2. Ajuste os parâmetros conforme sua estratégia

  3. Use o Zoom para melhor visualização

Dicas de Uso

Para Day Trading

  • Use as linhas do dia anterior como níveis de referência

  • Combine as setas com outros indicadores para confirmação

  • Os retângulos ajudam a identificar períodos de consolidação

Para Swing Trading

  • Aumente o SwingLookback para detectar swings mais significativos

  • Use as linhas de suporte/resistência para planejar entradas e saídas

  • Observe clusters de setas para identificar zonas de reversão

Otimização de Parâmetros

  • Mercados voláteis: Reduza SwingLookback para 3-4

  • Mercados tranquilos: Aumente SwingLookback para 6-8

  • Para visualização limpa: Reduza RectanglesToKeep para 50-100

Análise Técnica Aplicada

Confluência de Sinais

  1. Zona de Reversão Forte: Quando uma seta aparece próximo a uma linha do dia anterior

  2. Breakout Confirmado: Quando o preço rompe as linhas com volume

  3. Falsa Ruptura: Quando o preço toca as linhas mas retorna dentro do range

Padrões de Preço

  • Double Top/Bottom: Duas setas similares em níveis próximos

  • Triângulos: Convergência dos retângulos com redução de amplitude

  • Canais: Retângulos alinhados entre duas linhas paralelas

Limitações e Considerações

Limitações Conhecidas

  • Baseado apenas em dados de preço (OHLC)

  • Não inclui análise de volume

  • Sensível ao parâmetro SwingLookback

  • Os retângulos podem congestionar visualmente o gráfico

Recomendações

  • Sempre use em conjunto com outros indicadores

  • Ajuste as cores para contraste com seu fundo de gráfico

  • Em timeframes menores que H1, pode gerar muitos sinais falsos

  • Limpe periodicamente os objetos antigos para melhor performance

Manutenção e Atualização

Limpeza de Objetos

  • O indicador limpa automaticamente objetos antigos ao ser removido

  • Para limpeza manual: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Performance

  • Mantenha RectanglesToKeep abaixo de 1000 para melhor performance

  • Em computadores menos potentes, desative os retângulos

Estratégias Sugeridas

Estratégia 1: Trading de Range

  • Compre na mínima do dia anterior com seta verde de confirmação

  • Venda na máxima do dia anterior com seta vermelha de confirmação

  • Stop loss fora dos retângulos adjacentes

Estratégia 2: Breakout Trading

  • Aguarde rompimento das linhas do dia anterior

  • Confirme com fechamento fora do range dos retângulos

  • Entre na retestagem com seta de confirmação

Estratégia 3: Reversão por Swing

  • Identifique clusters de setas em uma zona de preço

  • Espere divergência com RSI/Stochastic

  • Entre na primeira seta após a divergência

Personalização Avançada

Modificações de Código

  • Altere os códigos das setas (233/234) por outros códigos do MT5

  • Adicione alertas sonoros/visuais para setas específicas

  • Implemente níveis de Fibonacci nos retângulos

Integração com EAs

  • Use os nomes dos objetos para leitura por Expert Advisors

  • Os objetos são nomeados com prefixo "LastH1_" para fácil identificação

  • As linhas têm propriedades selecionáveis para interação

Suporte e Atualizações

Para questões ou sugestões:

  1. Verifique os logs do MT5 para erros

  2. Ajuste os parâmetros conforme o mercado

  3. Considere o contexto maior do timeframe diário

Nota: Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão. Sempre pratique gerenciamento de risco adequado e use stop loss em todas as operações.


Produtos recomendados
My Pivot
Ashok Kumar Singha
Indicadores
My Pivot is an Indicator based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. This Indicator will Plot 11 SR zones including Pivot Line which will definitely help you to understand the exact SR zones of the Market. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices.  All Timeframe All Brokers All type of Trading S
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
Mt5TradeCopier
Mcblastus Gicharu Ndiba
Utilitários
Forex Trade copier MT5.  It copies forex trades, positions, orders from any accounts to any other account,  MT5 even multiple accounts. The unique copying algorithm exactly copies all trades from the master account to your client account. It is also noted for its high operation speed and Tough error handling. It also can copy from demo account to live account too. It is one of the best free trade copiers that can do ,  MT5 or to multiple accounts  MT5 to multiple accounts  Features of Trade Copi
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper é um indicador desenvolvido para scalping e trading de curto prazo, integrado com qualquer gráfico e instrumento financeiro (moedas, criptografia, ações, metais). No seu trabalho ela utiliza a análise de ondas e um filtro de direção de tendência. Recomendado para utilização em intervalos de tempo de M1 a H4. Como trabalhar com o indicador. O indicador contém 2 parâmetros externos para alteração de configurações, os restantes já estão configurados por defeito. As setas grand
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indicadores
Indicador Support & Resistance é uma modificação do indicador Fractals, padrão Bill Williams. O indicador funciona em qualquer prazo. Ele exibe os níveis de suporte e resistência no gráfico e permite a definição do stop loss e take profit (você pode verificar o valor exato, colocando o cursor do mouse sobre o nível). Linhas tracejadas Azul são nível de suporte. Linhas tracejadas vermelho são nível de resistência. Se você quiser, você pode mudar o estilo e a cor dessas linhas. Se o preço se aprox
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Targets   são o melhor indicador de tendência. O algoritmo exclusivo do indicador analisa o movimento do preço do ativo, levando em consideração fatores de análise técnica e matemática, determina os pontos de entrada mais rentáveis, emite um sinal em forma de seta e o nível de preço (ENTRADA DE COMPRA / Entrada de VENDA) para abra um pedido. O indicador também exibe imediatamente o nível de preço para Stop Loss e cinco níveis de preços para Take Profit. ATENÇÃO:   O indicador é muito fáci
Alpha Risk Controller PRO
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Utilitários
Alpha Risk Controller PRO – Complete Risk Discipline for Every Trader Most traders lose not because their strategy is wrong, but because their risk is inconsistent , their lot sizes fluctuate , and their drawdown grows silently . Alpha Risk Controller PRO provides a consistent, structured, and disciplined framework to keep trading controlled and stable. This tool monitors exposure, manages position size, safeguards the account, and enforces rules that prevent emotional mistakes. It works with bo
Advanced Account Monitoring
Bruno Werneck Vieira
Utilitários
Resumo do Monitoramento Avançado de Conta para MT5 O Monitoramento Avançado de Conta para MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitoramento avançado de contas, oferecendo aos traders insights detalhados sobre seu desempenho operacional. Este indicador fornece um painel abrangente para acompanhar rebaixamentos, lucros e volumes de negociação em diferentes períodos. Abaixo está uma visão geral de suas principais funções: Monitoramento de Conta e Robôs O indicador permite monitorar toda a
Countdown timer PRO
Mikhail Basov
Utilitários
Script "Bar Close Timer Pro"  is designed to display a real-time countdown to the closure of the current bar. This professional tool is tailored for traders working on any timeframe, enhancing chart analysis efficiency through precise time control. The script automatically adapts to the chart’s current timeframe (M1, H1, D1, etc.), calculating the remaining time until the candle closes. (Note: When switching timeframes, the script must be reattached to the chart.) Flexible display settings: Cus
FREE
Binary Trade Panel MT5
Omar Alkassar
Utilitários
O Binary Trade Panel é uma ferramenta muito útil para negociar opções binárias na plataforma MT4/MT5. Não há mais necessidade de configurar plugins fora do MT4/MT5. Este é um painel simples e conveniente no gráfico MT4/MT5. O Binary Trade Panel é uma ferramenta útil para traders que usam a plataforma MT4/MT5 para negociar opções binárias. É um painel simples e conveniente que permite aos traders colocar negociações de opções binárias diretamente do gráfico MT4/MT5, sem a necessidade de configur
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Versão gratuita do ProEngulfing é o QualifiedEngulfing, com limitação de um sinal por dia e menos funcionalidades. Junte-se ao canal Koala Trading Solution na comunidade mql5 para saber as últimas novidades sobre todos os produtos Koala. Link de adesão: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution A versão MT4 deste produto já está disponível para download no link abaixo: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Apresentando o ProEngulfing – Seu indicador profissional
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
Golden Limit
Renato Fridschtein
Indicadores
Não há limites! O indicador Golden Limit é a ferramenta definitiva para ter uma leitura clara e fácil dos movimentos do preço no gráfico. Ele projeta faixas de suporte e resistência, calculadas por modelos estatísticos envolvendo Price Action e a sequência de Fibonacci, revelando de antemão o comportamento dos preços e os melhores locais para operar (e para não operar). Ainda conta com duas médias móveis para auxiliar na escolha das melhores entradas. O Método Golden Limit foi criado a parti
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
No MetaTrader, traçar várias   linhas horizontais   e acompanhar seus respectivos níveis de preço pode ser uma tarefa trabalhosa. Este indicador desenha automaticamente várias linhas horizontais em intervalos iguais para configurar alertas de preço, marcar níveis de suporte e resistência e outros usos manuais. Este indicador é ideal para traders iniciantes no Forex que estão em busca de oportunidades para obter lucros rápidos comprando e vendendo. As linhas horizontais ajudam a identificar possí
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Break Legs and Order Block Finder
Parham Vakilizand
Indicadores
Visão Geral Break Legs and Order Block Finder é um indicador de estrutura de mercado de última geração para o MetaTrader 5, desenvolvido para traders de Smart Money, operadores com base em estrutura e estratégias de estilo institucional. Ele destaca automaticamente os principais eventos do mercado — como Break of Structure (BOS) , Market Structure Shift (MSS) , Fair Value Gaps (FVG) e Order Blocks (OB) — diretamente no gráfico. Projetado para traders profissionais e varejistas sérios, este indic
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha. Recursos: Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna. Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos. Cor e estilo personal
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicadores
O CombinerPRO é um indicador sofisticado para MetaTrader 5, desenvolvido para traders de opções binárias, mercados OTC, sintéticos, criptomoedas e forex. Ele gera sinais precisos de CALL e PUT utilizando uma combinação de filtros técnicos e permite integração com indicadores externos para maior confluência de estratégias. Com um painel de estatísticas em tempo real e capacidade de backtest, o CombinerPRO capacita os traders a otimizarem suas estratégias. Principais Funcionalidades ️ Geração de
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
True Trendlines MT5
Thoriq Jameel
Indicadores
True TrendLines MT5 - Smart Trend Detection & Alerts Overview True TrendLines MT5 is a professional-grade technical analysis tool that automatically identifies and plots high-probability trend lines on your MetaTrader 5 charts. Using a sophisticated swing point detection algorithm, it helps traders visualize key market structure and potential reversal points with precision. Key Features Automatic Trend Line Detection Identifies valid swing highs and lows based on your chosen strength paramet
FREE
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Os compradores deste produto também adquirem
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitários
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitários
Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitários
ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitários
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Utilitários
O Partial Close Expert   é uma ferramenta que combina diversas funções em um sistema automatizado. Este EA pode ajudar os traders a gerenciar suas posições com mais eficiência, oferecendo diversas opções para gerenciar riscos e maximizar ganhos potenciais. Com o Partial Close Expert, os comerciantes podem definir um       fechamento parcial       nível para garantir lucros, um       parada móvel       nível para proteger lucros e limitar perdas, um       empatar       nível para garantir que a
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitários
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitários
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitários
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitários
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitários
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitários
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitários
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitários
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitários
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Mais do autor
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Descrição Geral O   Digital Clock   é um indicador desenvolvido por   Everton Messias   que exibe um relógio digital em tempo real diretamente no chart do MetaTrader 5. O indicador é perfeito para traders que precisam acompanhar o horário durante as sessões de trading sem precisar sair da plataforma. Características Principais: Exibição em tempo real (horas:minutos:segundos) Totalmente personalizável (cores, fonte, tamanho) Posicionamento flexível em qualquer área do chart Atualiza
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbr
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
MANUAL DO INDICADOR BULLBEAR DISPLAY 1. INFORMAÇÕES GERAIS Nome do Indicador:  BullBear Display Versão:  1.00 Desenvolvedor:  [Everton Messias Empresa:  MT5TOOLSLAB Tipo:  Indicador de Gráfico Mercado:  Forex, Ações, Futuros, Criptomoedas 2. DESCRIÇÃO O  BullBear Display  é um indicador visual que mostra em tempo real: Força dos Bulls (compradores) Força dos Bears (vendedores) Domínio do mercado (quem está controlando o preço) O indicador exibe essas informações no canto superior esquerdo do gr
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
PullbackShit – Sinais no M5 O PullbackShit é um indicador desenvolvido para traders que buscam entradas objetivas em pullbacks no timeframe de 5 minutos. Baseado na interação entre preço e média móvel, o indicador marca no gráfico os pontos potenciais de compra e venda com setas visuais claras . Principais funções: Pullbacks validados : gera sinal somente quando o preço retorna à média e confirma o movimento. Sinais claros e visuais : setas verdes (compra) e vermelhas (venda) diretamente no g
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Buy vs Sell Power Strength Visualizer Descrição: O   Buy vs Sell Power Strength Visualizer   é um indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma a análise de força do mercado em uma experiência visual intuitiva. Ele plota os indicadores   Buy Power   (compra) e   Sell Power   (venda) e   colore o fundo do gráfico   de acordo com qual força está dominante: Verde   → Buy Power dominante (pressão compradora) Vermelho   → Sell Power dominante (pressão vendedora) Preto   → Equilíbri
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5 Descrição O   Daily First Hour Lines   é um indicador técnico inovador para MetaTrader 5 que traça automaticamente os níveis de suporte e resistência com base no primeiro candle de 1 hora de cada sessão de trading. Desenvolvido para traders que operam no mercado financeiro, este indicador fornece referências visuais cruciais para identificar potenciais pontos de reversão e continuidade de tendência. Características Principais Linhas do Primeir
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Price Action Puro - ( PREÇO MÍNIMO DE VENDA $30 USD. Pague uma vez e possua o indicador para sempre. ) Autor: Everton  Versão: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5  "Lembre-se de ativar a visualização de descrição na plataforma!" Perfil Price Action Puro Gráficos limpos, apenas candles (sem indicadores). Linhas horizontais: suporte, resistência, fechamento diário, máxima e mínima do dia anterior. Usado por traders que operam pullbacks, rompimentos e reversões.
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador First Order Block of the Day - Identificação de Áreas de Valor Descrição O indicador   First Order Block of the Day   é uma ferramenta essencial para traders que operam com base no conceito de blocos de ordens e análise de perfil de mercado. Este indicador identifica automaticamente o primeiro bloco de ordens formado na primeira hora de negociação de cada dia, uma área de extrema importância para a tomada de decisões estratégicas. Características Principais Identificação Automática :
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlocoSwingBR - Indicador de Análise Gráfica Avançada Apresentamos o BlocoSwingBR, um indicador técnico profissional para MetaTrader 5 que oferece uma visão abrangente da estrutura do mercado através de múltiplas ferramentas gráficas integradas. Funcionalidades Principais: •   Retângulos Dinâmicos:   Desenha automaticamente retângulos representando a amplitude de cada candle no timeframe selecionado, permitindo visualizar rapidamente as áreas de negociação. •   Retângulos Fixos Diários:   Cria re
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional Descrição O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva. Características Principais Análise Multi-Timeframe Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe Visualização de níveis
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
BlockLongTimeFlexible - Visualizador de Blocos Temporais Domine a Análise Temporal do Mercado O BlockLongTimeFlexible é a ferramenta definitiva para traders e analistas que precisam visualizar e analisar períodos temporais de forma profissional e intuitiva. Crie retângulos visuais personalizáveis que destacam ciclos, sazonalidades e padrões temporais diretamente no seu gráfico. Manual Simples do Indicador BlockLongTimeFlexible O Que Este Indicador Faz? Cria retângulos coloridos no gráfico para
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual EssentialLines v3.00 é um indicador para MetaTrader 5 que desenha automaticamente os níveis do dia anterior: High, Low, Open, Close e Mid Range. Cada linha possui controle individual de visibilidade, cor, estilo e largura. 1. Instalação Copie o arquivo para: MT5/MQL5/Indicators Reinicie o MT5 Adicione o indicador ao gráfico 2. Configurações Visibilidade High, Low, Open, Close, Mid Range Ative apenas os níveis necessários. Parâmetros Individuais Cada linha
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Português (Original): PriceMovementMapper revoluciona a análise técnica com sua abordagem visual única à ação do preço. Este indicador inovador para MT5 cria blocos dinâmicos que mapeiam os ranges diários de abertura/fechamento com linhas verticais inteligentes mostrando os extremos de preço. Diferente de ferramentas convencionais, ele fornece visualização cristalina da estrutura de mercado, força da tendência e níveis-chave de suporte/resistência através de retângulos codificados por cores e l
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileira Descrição Técnica: O Price Movement Mapper B3 é um indicador avançado desenvolvido especificamente para análise técnica de ativos negociados na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Este tool visual mapeia os movimentos diários de preços através de uma representação gráfica única que combina blocos coloridos com linhas verticais estratégicas. Características Principais: Blocos Diários Coloridos : Representação visual clara da relaç
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário