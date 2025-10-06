Gatilho Swing
- Utilitários
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
Manual do Indicador Gatilho Swing
Visão Geral
O Gatilho Swing é um indicador visual avançado para MetaTrader 5 que combina múltiplas ferramentas de análise técnica em um único painel. Ele identifica níveis significativos, desenha retângulos de sessão, marca máximas/mínimas do dia anterior e sinaliza topos e fundos com setas coloridas.
Funcionalidades Principais
1. Linhas de Máxima e Mínima do Dia Anterior
-
Desenha linhas horizontais nos níveis de máxima e mínima do dia anterior
-
Texto descritivo opcional para fácil identificação
-
Personalizável em cor, estilo e espessura
2. Retângulos de Sessão H1
-
Cria retângulos visuais para cada candle de 1 hora
-
Ajustável a quantidade de retângulos mantidos no gráfico
-
Estilo e cores personalizáveis
3. Setas de Identificação de Topos e Fundos
-
Seta verde (código 233) para fundos (swing lows)
-
Seta vermelha (código 234) para topos (swing highs)
-
Baseado em análise de lookback configurável
Configurações dos Parâmetros
Configurações de Retângulos
-
RectanglesToKeep: Quantidade de retângulos a manter (0-10) - Padrão: 500
-
RectColor: Cor dos retângulos - Padrão: Magenta
-
RectWidth: Espessura das linhas - Padrão: 1
-
RectStyle: Estilo das linhas - Padrão: STYLE_DOT
Configurações de Linhas
-
ColorHigh: Cor da máxima do dia anterior - Padrão: DodgerBlue
-
ColorLow: Cor da mínima do dia anterior - Padrão: Magenta
-
LineWidth: Espessura das linhas - Padrão: 1
-
LineStyle: Estilo das linhas - Padrão: STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: Mostrar descrição nas linhas - Padrão: true
Configurações de Setas
-
ShowArrows: Ativar/desativar setas - Padrão: true
-
ArrowUpColor: Cor da seta de alta (fundo) - Padrão: Lime
-
ArrowDnColor: Cor da seta de baixa (topo) - Padrão: Red
-
ArrowSize: Tamanho das setas - Padrão: 1
-
ArrowStyle: Estilo das setas - Padrão: STYLE_DOT
Configuração de Sensibilidade
-
SwingLookback: Período para detecção de topos/fundos - Padrão: 5
Como Interpretar os Sinais
Linhas de Suporte/Resistência
-
Linha Azul: Máxima do dia anterior - potencial resistência
-
Linha Magenta: Mínima do dia anterior - potencial suporte
Retângulos H1
-
Cada retângulo representa o range de um candle de 1 hora
-
Útil para visualizar a volatilidade intra-horária
-
Áreas de congestionamento são visíveis como agrupamentos de retângulos
Sinalização com Setas
-
Seta Vermelha (Topo): Indica uma alta local após um movimento ascendente
-
Seta Verde (Fundo): Indica uma baixa local após um movimento descendente
Instalação e Uso
Instalação no MT5
-
Baixe o arquivo .mq5
-
Coloque na pasta: \MQL5\Indicators\
-
Compile no MetaEditor (F7)
-
Anexe ao gráfico através do navegador de indicadores
Aplicação no Gráfico
-
Selecione o timeframe H1 (funciona em outros, mas otimizado para H1)
-
Ajuste os parâmetros conforme sua estratégia
-
Use o Zoom para melhor visualização
Dicas de Uso
Para Day Trading
-
Use as linhas do dia anterior como níveis de referência
-
Combine as setas com outros indicadores para confirmação
-
Os retângulos ajudam a identificar períodos de consolidação
Para Swing Trading
-
Aumente o SwingLookback para detectar swings mais significativos
-
Use as linhas de suporte/resistência para planejar entradas e saídas
-
Observe clusters de setas para identificar zonas de reversão
Otimização de Parâmetros
-
Mercados voláteis: Reduza SwingLookback para 3-4
-
Mercados tranquilos: Aumente SwingLookback para 6-8
-
Para visualização limpa: Reduza RectanglesToKeep para 50-100
Análise Técnica Aplicada
Confluência de Sinais
-
Zona de Reversão Forte: Quando uma seta aparece próximo a uma linha do dia anterior
-
Breakout Confirmado: Quando o preço rompe as linhas com volume
-
Falsa Ruptura: Quando o preço toca as linhas mas retorna dentro do range
Padrões de Preço
-
Double Top/Bottom: Duas setas similares em níveis próximos
-
Triângulos: Convergência dos retângulos com redução de amplitude
-
Canais: Retângulos alinhados entre duas linhas paralelas
Limitações e Considerações
Limitações Conhecidas
-
Baseado apenas em dados de preço (OHLC)
-
Não inclui análise de volume
-
Sensível ao parâmetro SwingLookback
-
Os retângulos podem congestionar visualmente o gráfico
Recomendações
-
Sempre use em conjunto com outros indicadores
-
Ajuste as cores para contraste com seu fundo de gráfico
-
Em timeframes menores que H1, pode gerar muitos sinais falsos
-
Limpe periodicamente os objetos antigos para melhor performance
Manutenção e Atualização
Limpeza de Objetos
-
O indicador limpa automaticamente objetos antigos ao ser removido
-
Para limpeza manual: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
Performance
-
Mantenha RectanglesToKeep abaixo de 1000 para melhor performance
-
Em computadores menos potentes, desative os retângulos
Estratégias Sugeridas
Estratégia 1: Trading de Range
-
Compre na mínima do dia anterior com seta verde de confirmação
-
Venda na máxima do dia anterior com seta vermelha de confirmação
-
Stop loss fora dos retângulos adjacentes
Estratégia 2: Breakout Trading
-
Aguarde rompimento das linhas do dia anterior
-
Confirme com fechamento fora do range dos retângulos
-
Entre na retestagem com seta de confirmação
Estratégia 3: Reversão por Swing
-
Identifique clusters de setas em uma zona de preço
-
Espere divergência com RSI/Stochastic
-
Entre na primeira seta após a divergência
Personalização Avançada
Modificações de Código
-
Altere os códigos das setas (233/234) por outros códigos do MT5
-
Adicione alertas sonoros/visuais para setas específicas
-
Implemente níveis de Fibonacci nos retângulos
Integração com EAs
-
Use os nomes dos objetos para leitura por Expert Advisors
-
Os objetos são nomeados com prefixo "LastH1_" para fácil identificação
-
As linhas têm propriedades selecionáveis para interação
Suporte e Atualizações
Para questões ou sugestões:
-
Verifique os logs do MT5 para erros
-
Ajuste os parâmetros conforme o mercado
-
Considere o contexto maior do timeframe diário
Nota: Este indicador é uma ferramenta de apoio à decisão. Sempre pratique gerenciamento de risco adequado e use stop loss em todas as operações.