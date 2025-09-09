PriceActionCore (MT5) – 순수 가격 행동 지표 - (최소 판매 가격 $30 USD. 한 번 결제로 인디케이터를 영구 소유하세요.

작성자: Everton

버전: 1.50

플랫폼: MetaTrader 5

플랫폼에서 설명 보기를 활성화하는 것을 잊지 마세요!

순수 가격 행동 프로필

깔끔한 차트, 봉만 (지표 없음).

수평선: 지지, 저항, 일일 종가, 전일 고가와 저가.

되돌림, 돌파, 반전을 거래하는 트레이더가 사용.

👉 지표보다 눈을 더 믿는 사람들에게 매우 효율적입니다.

설명

PriceActionCore는 가격 행동(Price Action)을 결정 기반으로 사용하는 트레이더를 위한 시각적 지표입니다. 이는 이동 평균이나 다른 파생 지표에 의존하지 않고 이전 날과 현재 날의 시가와 관련된 차트에서 가장 중요한 수평선을 자동으로 표시하여 지지, 저항 수준 및 중요한 가격 영역 식별을 용이하게 합니다.

기능

이 지표는 차트에 네 개의 수평선을 직접 그립니다. 각 선은 distinct한 색상을 가지며 선 왼쪽에 설명 레이블이 함께 표시됩니다:

High Prev (이전 날 고가) – 파란색 선 (DodgerBlue)

Low Prev (이전 날 저가) – 마젠타색 선 (Magenta)

Close Prev (이전 날 종가) – 주황색 선 (Orange)

Open Day (현재 날 시가) – 녹색 선 (Lime)

또한, 선들은 점선으로, 너비 조절이 가능하며, 24시간 후 자동으로 제거되어 차트가 깔끔하게 유지됩니다.

주요 이점

이전 날의 주요 지지 및 저항 수준 분석을 용이하게 합니다.

현재 날의 관련 가격 범위를 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.

가격 행동, 돌파 및 데이 트레이딩 전략에 이상적입니다.

불필요한 정보로 차트를 복잡하게 하지 않고 완전히 시각적이고 깔끔합니다.

사용자 정의 설정

선 색상: 사용자 정의 가능

선 너비: 조절 가능

중요 수준 읽기를 쉽게 하는 왼쪽 자동 레이블

요약

PriceActionCore.mq5는 가격 행동에만 집중하려는 트레이더를 위한 간단하면서도 강력한 도구로, 빠르고 정확한 결정을 지원하는 명확한 시각 정보를 제공합니다.



