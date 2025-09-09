PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – 순수 가격 행동 지표 - (최소 판매 가격 $30 USD. 한 번 결제로 인디케이터를 영구 소유하세요.

(Choeso panmae gagyeok $30 USD. Han beon gyeoljero indikeiteoreul yeonggu soyuhaseyo.))

작성자: Everton
버전: 1.50
플랫폼: MetaTrader 5

플랫폼에서 설명 보기를 활성화하는 것을 잊지 마세요!
(Peullaformsueseo seolmyeong bogireul hwalseonghwahaneun geoseul itji maseyo!)

  1. 순수 가격 행동 프로필
    깔끔한 차트, 봉만 (지표 없음).
    수평선: 지지, 저항, 일일 종가, 전일 고가와 저가.
    되돌림, 돌파, 반전을 거래하는 트레이더가 사용.
    👉 지표보다 눈을 더 믿는 사람들에게 매우 효율적입니다.
    (Sunsu gagyeong haengdong peuropil / Kkalkkeumhan chateu, bongman (jipyo eopseum). / Supyeongseon: jiji, jeohang, ilil jongga, jeonil gogawa jeoga. / Doedollim, dolpa, banjeoneul georaeneun teureideoga sayong. / 👉 Jipyoboda nuneul deo midneun saramdege maeu hyoyuljeogimnida.)

설명
PriceActionCore는 가격 행동(Price Action)을 결정 기반으로 사용하는 트레이더를 위한 시각적 지표입니다. 이는 이동 평균이나 다른 파생 지표에 의존하지 않고 이전 날과 현재 날의 시가와 관련된 차트에서 가장 중요한 수평선을 자동으로 표시하여 지지, 저항 수준 및 중요한 가격 영역 식별을 용이하게 합니다.

기능
이 지표는 차트에 네 개의 수평선을 직접 그립니다. 각 선은 distinct한 색상을 가지며 선 왼쪽에 설명 레이블이 함께 표시됩니다:

High Prev (이전 날 고가) – 파란색 선 (DodgerBlue)
Low Prev (이전 날 저가) – 마젠타색 선 (Magenta)
Close Prev (이전 날 종가) – 주황색 선 (Orange)
Open Day (현재 날 시가) – 녹색 선 (Lime)

또한, 선들은 점선으로, 너비 조절이 가능하며, 24시간 후 자동으로 제거되어 차트가 깔끔하게 유지됩니다.

주요 이점
이전 날의 주요 지지 및 저항 수준 분석을 용이하게 합니다.
현재 날의 관련 가격 범위를 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.
가격 행동, 돌파 및 데이 트레이딩 전략에 이상적입니다.
불필요한 정보로 차트를 복잡하게 하지 않고 완전히 시각적이고 깔끔합니다.

사용자 정의 설정
선 색상: 사용자 정의 가능
선 너비: 조절 가능
중요 수준 읽기를 쉽게 하는 왼쪽 자동 레이블

요약
PriceActionCore.mq5는 가격 행동에만 집중하려는 트레이더를 위한 간단하면서도 강력한 도구로, 빠르고 정확한 결정을 지원하는 명확한 시각 정보를 제공합니다.


추천 제품
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
지표
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
유틸리티
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
지표
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
지표
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
지표
The Supertrend indicator is a trend-following technical analysis tool designed to help traders identify the direction of market trends and potential entry/exit points. It operates based on price data and Average True Range (ATR) to create a dynamic signal line that changes color depending on the current trend. Green color: Indicates an uptrend. Red color: Indicates a downtrend. Supertrend is a useful indicator for both short-term and long-term trading, helping to filter out market noise and focu
FREE
Volatility Crasher
Lungile Mpofu
지표
Volatility Crusher Indicator is a Non-Lag MT5 indicator which detect trades on any time frame. The indicator has alerts to buy and sell once a trade has been detected. It will also send pop-up signal to your mobile phone and you can trade anywhere you are with your phone while its generating signals for you on PC connected to VPS. Its recommended on m5 to h4 time frame on any pair on Deriv MT5 Broker.  Pairs recommended: Volatility Index 10, Volatility Index 25, Volatility Index 100 Volatility I
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
BlueBoat Fimathe PrimeCycle
Sebastian Wehrfritz
지표
BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
지표
The indicator "JAC Trend Color Candle" for Meta Trader 5, was created to visually facilitate the trend for the trader. It is based on three parameters, which identifies the uptrend, downtrend and non-trending market. The colors are trader-configurable, and the average trader-configurable as well. trend parameters cannot be configured as they are the indicator's differential.
Panda Display Spread
Brian P Cusack
5 (2)
지표
This indicator displays the spread Simple and easy to use and fully customisable: View as Pips or Pipettes Chart symbol can be hidden Text display can be changed Change color and text styles Add or hide a decimal point Spacing options between inputs Default screen positions Screen position inputs How to use 1. Simply use the default settings; or 2. Choose to show pips or pipettes; 3. Choose to display symbol, text or decimal; 4. Choose where to place it on the screen; 5. Save settings or save
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
지표
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
FX Info Spread MT5
Pedro Fernandez
3 (1)
유틸리티
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Ena
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
지표
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
지표
INFOPad는 MetaTrader 5 터미널에서 선택한 통화 쌍에 대한 정보를 생성하는 정보 패널입니다. 이 표시기에는 5가지 기능이 있습니다. 선택한 기호에 대한 주요 및 주요 정보를 표시합니다. 매도호가 매수, 스프레드, 스탑 레벨, 스왑, 틱 값, 수수료 가격; SL 목표와 TP 목표의 미래 목표를 보여줍니다(설정된 손절매와 이익실현의 포인트 수, 달러 금액). 그것은 기간 동안 받은 이익을 보여줍니다: 오늘, 주, 월, 연도, 선택한 통화에 대한 총 이익; 현재 오픈 포지션, 로트(볼륨), 포지션 수, 포지션 이익(포인트, 달러, 퍼센트)을 보여줍니다. 미결 거래에 대한 차트에 대한 추가 정보를 표시합니다. 그것은 손절매 및 이익 수준 및 이러한 정지 수준의 목표를 보여줍니다. 심볼에서 트랜잭션이 열리거나 트랜잭션이 닫히거나 트랜잭션이 수정될 때 로그 파일에 정보를 기록합니다. 거래를 열 때, 거래를 닫을 때, 거래를 수정할 때 사운드 파일을 재생합니다. 거래 개시, 거래
FREE
ColorLine Indicator
MetaQuotes Ltd.
3 (1)
지표
The ColorLine indicator shows the line of the price moving average on the chart. The line has diffrent colors (100 bars have the same color). The color settings of the line is changing every 5 ticks, there are 3 color schemes.  Indicator for demonstrating the DRAW_COLOR_LINE style. Draws a line at Close prices in colored pieces of 20 bars. The thickness, style and color of the line sections are changed randomly. The indicator code is published in the MQL5 Documentation in the section Indicator S
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
지표
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
지표
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
지표
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 는 Matrix Arrow Indicator MT5 를 위한 무료 추가 기능이자 훌륭한 자산입니다. 5개의 사용자 맞춤형 타임프레임과 총 16개의 수정 가능한 기호/기기에 대한 현재 매트릭스 화살표 표시기 MT5 신호를 보여줍니다. 사용자는 Matrix Arrow Indicator MT5 로 구성된 10개의 표준 표시기를 활성화/비활성화할 수 있습니다. Matrix Arrow Indicator MT5 에서와 같이 10개의 모든 표준 지표 속성도 조정 가능합니다. 매트릭스 화살표 표시기 다중 시간 프레임 패널 MT5는 16개의 수정 가능한 기호 버튼 중 하나를 클릭하여 첨부된 현재 차트를 변경할 수 있는 옵션도 제공합니다. 이렇게 하면 다른 기호 간에 훨씬 빠르게 작업할 수 있고 다시는 거래 기회를 놓치지 않을 수 있습니다. 이 무료 Matrix Arrow Indicator Multi Timef
FREE
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
유틸리티
Price Action Trade Panel MT5 는 지정된(기본적으로 8개) 과거 양초의 순수한 가격 조치 데이터를 기반으로 모든 기호/상품의 구매/판매력 수준 균형을 계산합니다. 이는 지표 패널에서 사용할 수 있는 32개 기호/상품의 가격 움직임을 모니터링하여 가장 가까운 시장 심리를 제공합니다. 60% 이상의 매수/매도 수준은 특정 기호(기본 설정 사용)를 매수/매도할 수 있는 매우 견고한 수준을 제공합니다.   Price Action Trade Panel MT5 에는 가격 행동에 대한 표준, 빠르거나 느린 근접에 대해 사용할 수 있는 3가지 계산 모드가 있으며 실시간 움직임에 더 날카롭거나 부드러운 적응을 위해 조정 가능한 가격 행동 캔들을 제공합니다. Price Action Trade Panel MT5 는 또한 MT5에서 찾을 수 있는 가장 간단하고 사용하기 쉬운 거래 패널입니다. 추가 창이나 패널을 열 필요 없이 한 표면에 모든 옵션과 기능이 있습니다. 그것은 인터페
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
지표
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Supertrend MetaTrader 5
Vladimir Karputov
지표
'Supertrend MetaTrader 5' 지표는 가장 간단한 추세 거래 시스템의 기초입니다. 그러나 여전히 매우 효과적입니다. 지표는 모든 시간대(현재 차트의 시간대)에서 작동합니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 지표는 추세를 따르고 있으며 추세가 변경되면 지표가 추세 변경 지점을 정확하게 표시합니다. 'Supertrend MetaTrader 5'의 기본은 가격과 승수를 곱한 'Average True Range 지표' 값을 비교하는 것입니다('ATR' 대신 'True Range'를 기반으로 계산된 '이동 평균'을 사용하는 옵션도 있음) . 지표는 추세 시장 영역과 매개변수 10 및 3('ATR 기간'은 10, 'ATR 승수'는 3)에서 최상의 결과를 보여줍니다. D1 기간에는 확인 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 매개변수에서 지표 유형을 'ATR' 또는 '이동 평균'으로 설정할 수 있으며('ATR 계산 방법 변경 ?' 매개변수가 이를 담당함) '매수' 및 '매도' 신호 화살
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
지표
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
지표
HMA Color – Master Smoothed A clean, high-precision visual Hull Moving Average indicator with fully smoothed trend color display. Designed for professional scalpers and algorithmic traders who want a simple, fast, powerful trend view without noise. This indicator is built with a double smoothing system , making the Hull curve extremely soft and responsive. When the trend is bullish, the HMA line automatically switches to Green and shows upward candles. When the trend is bearish, the HMA line swi
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
유틸리티
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
지표
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Experts
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
지표
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
유틸리티
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
유틸리티
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
유틸리티
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
유틸리티
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
유틸리티
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
유틸리티
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
유틸리티
Local Trade Copier EA 는 외부 소스에서 거래 신호를 실행해야 하거나 MAM 또는 PAMM 계정 없이 동시에 여러 계정을 관리해야 하는 개인 거래자 또는 계정 관리자를 위한 솔루션입니다. 최대 8개의 마스터 계정에서 무제한 슬레이브 계정으로 복사합니다. [ 설치 가이드 | 업데이트 가이드 | 문제 해결 | 자주하는 질문 | 모든 제품 ] 100% 자체 호스팅 설치 및 사용이 간편함 설치 프로그램, 구성 파일, 서버, 메모리 파이프 또는 DLL이 사용되지 않음 EA를 영원히 사용하기 위한 1000번의 활성화 로컬 실행, 네트워크 대기 시간 없음 필요한 모든 기능을 구현합니다. 최대 8개의 마스터 계정 및 무제한 슬레이브 계정 모든 브로커 및 DD/NDD/ECN/STP 실행과 함께 작동 다른 계정 통화를 사용하는 계정에서 작동 라이브 계정과 데모 계정 간에 구분 없이 작동 마스터 및 슬레이브 계정에서 기호 이름의 접미사 지원 매직 넘버 및 주문 댓글로 필터링 다른 거래
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
유틸리티
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
제작자의 제품 더 보기
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Gatilho Swing 인디케이터 설명서 개요 Gatilho Swing 은 MetaTrader 5용 고급 시각적 인디케이터로, 여러 기술 분석 도구를 단일 패널에 통합합니다. 중요 수준을 식별하고, 세션 사각형을 그리며, 전일 고가/저가를 표시하고, 상단과 하단을 색상 화살표로 신호합니다. 주요 기능 1. 전일 고가 및 저가 라인 전일 고가 및 저가 수준에 수평선 그림 쉬운 식별을 위한 선택적 설명 텍스트 색상, 스타일, 두께 사용자 정의 가능 2. H1 세션 사각형 각 1시간 봉에 대한 시각적 사각형 생성 차트에 유지할 사각형 수량 조정 가능 사용자 정의 가능한 스타일과 색상 3. 상단 및 하단 식별 화살표 하단(스윙 저점)용 녹색 화살표(코드 233) 상단(스윙 고점)용 빨간색 화살표(코드 234) 구성 가능한 과거 기간 분석 기반 매개변수 설정 사각형 설정 RectanglesToKeep: 유지할 사각형 수량(0-10) - 기본값: 500 RectColor: 사각형 색상 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일반 설명 Digital Clock은 Everton Messias가 개발한 MetaTrader 5 전용 실시간 디지털 시계 표시 인디케이터입니다. 이 도구는 트레이더가 차트를 분석하면서도 중요한 시간 정보를 즉시 확인할 수 있도록 도와줍니다. 외부 프로그램이나 브라우저, 또는 컴퓨터의 시스템 시간을 별도로 확인할 필요 없이, 거래 화면 안에서 모든 시간을 한눈에 볼 수 있도록 설계되었습니다. 특히 세션 변화나 뉴스 발표 시점 등 시간 관리가 중요한 전략을 사용하는 트레이더에게 큰 이점을 제공합니다. 주요 기능: 실시간 표시 – 시·분·초 단위로 정확한 시간 업데이트 완전 사용자 설정 – 색상, 글꼴, 글자 크기를 자유롭게 구성 가능 위치 설정 가능 – 차트 좌측, 우측, 상단, 하단 등 원하는 위치에 배치 1초 단위 자동 갱신 – 지연 없이 최신 시간 표시 유지 모든 MT5 템플릿과 호환 – 다크 모드·라이트 모드 모두 최적화 세션 기반 전략에
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
1. 일반 정보 지표명:   BullBear Display 버전:   1.00 개발자:   [당신의 이름] 회사:   MT5TOOLSLAB 유형:   차트 지표 시장:   외환, 주식, 선물, 암호화폐 2. 설명 BullBear Display   는 실시간으로 다음을 표시하는 시각적 지표입니다: 강세(매수자)의 힘 약세(매도자)의 힘 시장 지배력 (가격을 통제하는 쪽) 이 지표는 차트 왼쪽 상단에 정보를 표시하여 시장 심리를 빠르게 분석할 수 있게 합니다. 3. 설치 BullBear_Display.mq5   파일 저장:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5 재시작 "내비게이터" 창에서 "사용자 지정 지표" 찾기 원하는 차트로 드래그 앤 드롭 4. 입력 매개변수 PeriodBuySell   (기본값: 13): EMA 참조 계산 기간. 낮은 값은 더 민감한 신호를, 높은 값은 더 부드러운 신호를 생성합니다. 5. 신호 해석 지배: 강세:   매수자가 시장을 지배
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
PullbackShit은 5분 타임프레임에서 객관적인 풀백 진입점을 찾는 트레이더를 위해 설계된 지표입니다. 가격과 이동 평균의 상호 작용을 기반으로 차트에 잠재적인 매수 및 매도 지점을 명확한 시각적 화살표로 표시합니다.   주요 기능: 검증된 풀백:   가격이 평균으로 돌아가고 움직임을 확인할 때만 신호 생성. 명확한 시각적 신호:   차트에 녹색(매수) 및 빨간색(매도) 화살표 표시. 노이즈 필터:   연속적인 신호를 피해 신뢰성 향상. M5 전용:   5분 타임프레임에 최적화. 권장 사항:   자산의 추세에 반대되는 신호는 거래하지 않는 것이 좋습니다. 중요한 경고! PullbackShit은 매우 복잡하고 정밀하며 민감한 분석 코드를 기반으로 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발되었으며, 5분 차트에서만 작동합니다. 사용 방법: M5 차트에서만 사용하세요. 인디케이터를 추가한 후에는 시간 프레임을 변경하지 마세요. “신호 설정 수정 허용” 박스는 체크하지 마세요.
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer) "매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:   초록색   → 매수 세기 우세 (매수 압력)   빨간색   → 매도 세기 우세 (매도 압력)   검은색   → 힘의 균형 트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!   주요 이점 : 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요) 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정) 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상 내장된 복제 방지 기능 ️   사용자 정의 가능한 매개변수 : PeriodBuySell   (지표 기간 - 기본값: 13)   사용 방법
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5용 지표 설명 Daily First Hour Lines 는 각 trading 세션의 첫 1시간 봉을 기반으로 지지와 저항 수준을 자동으로 그리는 MetaTrader 5용 혁신적인 기술 지표입니다. 금융 시장에서 거래하는 trader들을 위해 개발된 이 지표는 잠재적인 반전 지점과 trend 연속성을 식별하기 위한 중요한 시각적 참조를 제공합니다. 주요 특징 첫 H1 봉 라인 : 매일 첫 1시간 봉의 high와 low 수준에 점선을 그림 전일 참조 : 전일 high와 low 수준을 포함하는 dashed 라인 직관적인 색상 코딩 : high에는 blue (DodgerBlue) low에는 magenta 자동 정리 : 48시간 이상된 객체를 자동으로 제거하여 chart 정리 상태 유지 일일 업데이트 : 01:00 이후 하루에 한 번 자동 처리 Trader를 위한 이점 지지/저항 식별 : 첫 H1 봉 라인은 중요한 intrad
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
일일 변화 지표 - 실시간 시장 변동성 표시 개요 일일 변화 지표는 MetaTrader 5를 위해 설계된 전문 트레이딩 도구로, 차트에서 직접 일일 가격 변동을 실시간으로 모니터링합니다. 이 가볍지만 강력한 지표는 현재 일일 가격 변화를 절대적 포인트와 백분율로 동시에 표시하며, 즉각적인 시장 평가를 위해 Bid 가격선 옆에 편리하게 위치합니다. 주요 특징 실시간 일일 변동: 일일 시가 이후 가격 변화 추적 및 표시 이중 표시 형식: 절대적 포인트 변화와 백분율 변동 동시 표시 Bid 가격 통합: 현재 Bid 가격을 변동 데이터와 함께 표시 스마트 색상 코딩: 양수 변화는 녹색, 음수 변화는 빨간색 유연한 위치 조정: 차트 내 사용자 정의 위치 설정 (기본: 좌측 상단) 자동 일일 재설정: 시장 개장 시 자동 재계산 재표시 없음: 지연 없는 정확한 실시간 데이터 제공
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별 설명 First Order Block of the Day   (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다. 주요 특징 자동 식별 : 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다). 참조선 : 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다. 객체 관리 : 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다. 명확한 시각화 : 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다. 첫 1시간 주문 블록의 중요성 거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
BlocoSwingBR 지표 가치 영역 식별기 BlocoSwingBR 는 차트에서 핵심 가격 영역 을 강조하여 빠른 의사결정을 돕습니다. 주요 기능: 동적 사각형 일일 고정 사각형 전일 고저선 스윙 화살표 유연한 설정 트레이더 혜택: 방어 및 공격 구역 식별 스윙 패턴 인식 Price Action 전략 강화 자동 지지/저항 표시 BlocoSwingBR - 고급 그래픽 분석 지표 BlocoSwingBR을 소개합니다. MetaTrader 5용 전문 기술 지표로, 여러 통합 그래픽 도구를 통해 시장 구조에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 주요 기능: •   동적 사각형:   선택한 시간 프레임에서 각 캔들의 범위를 나타내는 사각형을 자동으로 그려 거래 영역을 빠르게 시각화할 수 있습니다. •   고정 일일 사각형:   각 날짜의 최고가와 최저가를 기반으로 고정 사각형을 생성하여 일일 경계에 대한 명확한 시각적 참조를 제공합니다. •
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
지표
BlockOscilationDay – 전문 시장 시각 분석 설명 BlockOscilationDay는 시장 움직임을 명확하고 우아하게 시각 분석하는 정교한 기술 지표입니다. 간결함과 효율성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 깔끔하고 직관적인 인터페이스에 여러 정보 계층을 결합합니다. 주요 특징 다중 시간대 분석 모든 시간대에서 구성 가능한 동적 추세선 전일 중요 수준 시각화 직관적인 색상의 일일 오실레이션 사각형 미니멀리스트 디자인 깔끔하고 복잡하지 않은 시각 인터페이스 쉬운 해석을 위한 신호등 색상 코드(녹색/빨강) 가격 분석을 방해하지 않는 디스크리트 그래픽 요소 스마트 기능성 고점 및 저점 스윙 자동 감지 전일 지지선 및 저항선 시장의 주도적 방향을 나타내는 사각형 전환점을 위한 선택적 화살표 사용자 정의 설정 추세선 유지할 선의 수 사용자 정의 가능한 두께 및 스타일 분석용 특정 시간대 일일 사각형 조정 가능한 표시 기간 사용자 정의 가
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
BlockLongTimeFlexible - 시간 블록 시각화 도구 시장의 시간적 분석을 마스터하세요 BlockLongTimeFlexible은 시간대를 전문적이고 직관적으로 시각화하고 분석해야 하는 트레이더와 분석가를 위한 궁극적인 도구입니다. 차트에서 직접 주기, 계절성 및 시간적 패턴을 강조하는 사용자 정의 가능한 시각적 사각형을 생성하세요. BlockLongTimeFlexible 지표 간편 매뉴얼 이 지표는 무엇을 하나요? 특정 기간을 표시하기 위해 차트에 색상 사각형을 생성합니다. 계절적 패턴, 시장 주기 분석 및 기간 비교에 이상적입니다. 3단계 기본 설정 1. 기간 유형 선택 년/월/주: 시간 단위를 선택합니다. 블록당 단위: 각 사각형이 나타내는 단위 수를 설정합니다(예: 2주). 블록 수: 생성할 사각형 수를 설정합니다. 2. 날짜 정의 (선택 사항) 고정 날짜 사용: 특정 기간에 대해 활성화합니다. 시작/종료 날짜: 첫 번째 블록을 정의합니다. 다음 블록들
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
EssentialLines Indicator v3.00 – 매뉴얼 EssentialLines v3.00은 MetaTrader 5용 지표로, 전일 High, Low, Open, Close, Mid Range를 자동으로 표시합니다. 각 라인은 가시성, 색상, 스타일, 두께를 개별 설정할 수 있습니다. 설치 MT5/MQL5/Indicators 복사 MT5 재시작 차트에 추가 설정 필요한 라인만 활성화 색상, 스타일(SOLID, DASH 등), 두께(1–5 px) 기본 설정: Day Trade, Swing Trade, Minimalist 정보 라인 클릭 시 전일 데이터 표시 60%↑ 강함 40–60% 중립 40%↓ 약함 전략 Breakout, Range, Opening 자동 기능 00:00 업데이트 오래된 라인 제거 로그 기록 문제 안 보임 → 가시성 색상 적용 안됨 → 설정 중복 → 삭제 후 다시 추가 제한 알림 없음 전일 기준 백테스트 없음 요구사항 MT5 종목 히스토리
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
PriceMovementMapper는 가격 행동에 대한 독특한 시각적 접근 방식으로 기술 분석을 혁신합니다. MT5용 이 혁신적인 지표는 동적 블록을 생성하여 일일 시가/종가 범위를 지능형 수직선으로 매핑하고 가격 극한값을 보여줍니다. 기존 도구와 달리 색상으로 구분된 사각형과 직관적인 연결선을 통해 시장 구조, 추세 강도 및 주요 지지/저항 수준을 선명하게 시각화합니다. 각 거래일은 시가에서 종가까지 가격의 전체 여정을 보여주는 독특한 블록으로 표현되며, 수직 확장은 가격이 시가 및 종가 수준을 얼마나 넘어 이동했는지 보여줍니다. 높은 확률의 거래 기회 식별에서 우위를 찾는 스윙 트레이더, 기술 분석가 및 가격 행동 애호가에게 이상적입니다. 이 지표는 모든 금융 상품 및 일간 이하의 모든 타임프레임에서 작동하며, 사용자 정의 가능한 색상, 스타일 및 채우기 옵션을 통해 시장 움직임에 대한 비교할 수 없는 명확성과 맞춤형 거래 경험을 제공합니다. PriceMovementMapper
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
유틸리티
Price Movement Mapper B3 - 브라질 주식 시장 전용 지표 기술 설명: Price Movement Mapper B3는 브라질 증권 거래소(B3)에서 거래되는 자산의 기술적 분석을 위해 특별히 개발된 고급 지표입니다. 이 시각적 도구는 색상 블록과 전략적으로 배치된 수직선을 결합한 고유한 그래픽 표현을 통해 일일 가격 변동을 매핑합니다. 주요 특징: 컬러 일일 블록 : 시가/종가 관계의 명확한 시각적 표현 완전한 시간 커버리지 : 00:00부터 23:59까지 블록 그리기 (24시간) 스마트 심지 위치 : B3 거래 세션 중간에 수직선 배치 (~13:30) 참조 라인 : 설명 레이블이 있는 전일 고가 및 저가 경고 시스템 : 과거 데이터 가용성에 대한 알림 B3 전용 기능: 브라질 시장 특성 고려 개발: 특정 B3 거래 시간 (10:00-17:59) 주식 분할 및 역분할 자동 조정 시각적 요소의 정확한 시간적 위치 브라질 자산 거동에 최적화 요구사항: MetaTra
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변