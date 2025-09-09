PriceActionCore (MT5) – Indicador de Acción del Precio Puro - (PRECIO MÍNIMO DE VENTA $30 USD. Pague una vez y sea propietario del indicador para siempre.)

Autor: Everton

Versión: 1.50

Plataforma: MetaTrader 5

¡Recuerda activar la visualización de la descripción en la plataforma!



Perfil de Acción del Precio Puro

Gráficos limpios, solo velas (sin indicadores).

Líneas horizontales: soporte, resistencia, cierre diario, máximo y mínimo del día anterior.

Usado por traders que operan retrocesos, rupturas y reversiones.

👉 Muy eficiente para quienes confían más en los ojos que en los indicadores.

Descripción

PriceActionCore es un indicador visual para traders que utilizan la Acción del Precio como base de sus decisiones. Muestra automáticamente las líneas horizontales más importantes del gráfico, relacionadas con el día anterior y la apertura del día actual, facilitando la identificación de niveles de soporte, resistencia y zonas críticas de precio sin depender de medias móviles u otros indicadores derivados.

Funcionalidad

El indicador dibuja cuatro líneas horizontales directamente en el gráfico, cada una con un color distinto y acompañada de una etiqueta descriptiva posicionada en el lado izquierdo de la línea:

High Prev (Máximo del día anterior) – línea azul (DodgerBlue)

Low Prev (Mínimo del día anterior) – línea magenta (Magenta)

Close Prev (Cierre del día anterior) – línea naranja (Orange)

Open Day (Apertura del día actual) – línea verde (Lime)

Además, las líneas son discontinuas (tracejadas), ajustables en anchura, y se limpian automáticamente después de 24 horas, garantizando que el gráfico permanezca organizado.

Principales Beneficios

Facilita el análisis de niveles clave de soporte y resistencia del día anterior.

Ayuda a identificar rápidamente el rango de precio relevante para el día actual.

Ideal para estrategias de Acción del Precio, Breakouts y Day Trading.

Totalmente visual y limpio, sin sobrecargar el gráfico con información innecesaria.

Configuraciones Personalizables

Colores de las líneas: definidos por el usuario.

Anchura de las líneas: ajustable.

Etiquetas automáticas en el lado izquierdo, facilitando la lectura de los niveles importantes.

Resumen

PriceActionCore.mq5 es una herramienta simple, pero poderosa, para traders que desean concentrarse exclusivamente en el comportamiento del precio, ofreciendo información visual clara que respalda decisiones rápidas y precisas.



