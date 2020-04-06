SMC Order Block EA Pro

SMC Order Block EA Pro com Assistência de IA para XAUUSD

O SMC Order Block EA Pro é um sistema de negociação automatizado para MetaTrader 5 projetado especificamente para XAUUSD. Ele integra os Conceitos de Dinheiro Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) com um módulo assistido por IA para melhorar a tomada de decisões, a consistência e o controle de risco. O sistema é construído para ajudar os traders a gerenciar tanto contas pessoais quanto condições de prop firm com execução estruturada e baseada em regras.

O EA utiliza lógica de estilo institucional, identificando blocos de ordens (order blocks), viés direcional e comportamento de preço estruturado. Com o módulo de IA integrado, ele aprimora a filtragem de negociações e se adapta às mudanças nas condições de mercado.

Para começar, anexe o EA a um gráfico XAUUSD e carregue o arquivo de configurações recomendado disponível na seção de comentários do produto.

Principais Características

       
  • Negociação totalmente automatizada sem necessidade de intervenção manual.
    •    
  • Otimizado para XAUUSD no prazo H4.
    •    
  • Combina lógica focada no lucro com rigorosos parâmetros de gestão de risco.
    •    
  • Configuração direta com entradas de configuração claras.

Requisitos Mínimos e Recomendações

       
  • Corretora: Qualquer corretora de boa reputação com spreads competitivos.
    •    
  • Formato de Preços: Requer uma cotação XAUUSD com 2 casas decimais.
    •    
  • Depósito Inicial:        
                 
    • Mínimo: 150 USD (com alavancagem de 1:500)
      •            
    • Recomendado: 500 USD (com alavancagem de 1:500)
      •        
       
    •    
  • Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado).

O SMC Order Block EA Pro foi projetado para oferecer uma abordagem estruturada, consistente e adaptável à negociação de ouro usando os Conceitos de Dinheiro Inteligente com suporte de IA.

Obtenha o EA hoje e aplique um método disciplinado e sistemático à sua negociação XAUUSD.

