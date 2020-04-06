SMC Order Block EA Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versão: 2.3
- Atualizado: 14 julho 2025
- Ativações: 5
SMC Order Block EA Pro com Assistência de IA para XAUUSD
O SMC Order Block EA Pro é um sistema de negociação automatizado para MetaTrader 5 projetado especificamente para XAUUSD. Ele integra os Conceitos de Dinheiro Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) com um módulo assistido por IA para melhorar a tomada de decisões, a consistência e o controle de risco. O sistema é construído para ajudar os traders a gerenciar tanto contas pessoais quanto condições de prop firm com execução estruturada e baseada em regras.
O EA utiliza lógica de estilo institucional, identificando blocos de ordens (order blocks), viés direcional e comportamento de preço estruturado. Com o módulo de IA integrado, ele aprimora a filtragem de negociações e se adapta às mudanças nas condições de mercado.
Para começar, anexe o EA a um gráfico XAUUSD e carregue o arquivo de configurações recomendado disponível na seção de comentários do produto.
Principais Características
- Negociação totalmente automatizada sem necessidade de intervenção manual.
- Otimizado para XAUUSD no prazo H4.
- Combina lógica focada no lucro com rigorosos parâmetros de gestão de risco.
- Configuração direta com entradas de configuração claras.
Requisitos Mínimos e Recomendações
- Corretora: Qualquer corretora de boa reputação com spreads competitivos.
- Formato de Preços: Requer uma cotação XAUUSD com 2 casas decimais.
- Depósito Inicial:
- Mínimo: 150 USD (com alavancagem de 1:500)
- Recomendado: 500 USD (com alavancagem de 1:500)
- Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado).
O SMC Order Block EA Pro foi projetado para oferecer uma abordagem estruturada, consistente e adaptável à negociação de ouro usando os Conceitos de Dinheiro Inteligente com suporte de IA.
Obtenha o EA hoje e aplique um método disciplinado e sistemático à sua negociação XAUUSD.