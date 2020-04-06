SMC Order Block EA Pro com Assistência de IA para XAUUSD

O SMC Order Block EA Pro é um sistema de negociação automatizado para MetaTrader 5 projetado especificamente para XAUUSD. Ele integra os Conceitos de Dinheiro Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) com um módulo assistido por IA para melhorar a tomada de decisões, a consistência e o controle de risco. O sistema é construído para ajudar os traders a gerenciar tanto contas pessoais quanto condições de prop firm com execução estruturada e baseada em regras.

O EA utiliza lógica de estilo institucional, identificando blocos de ordens (order blocks), viés direcional e comportamento de preço estruturado. Com o módulo de IA integrado, ele aprimora a filtragem de negociações e se adapta às mudanças nas condições de mercado.

Para começar, anexe o EA a um gráfico XAUUSD e carregue o arquivo de configurações recomendado disponível na seção de comentários do produto.

Principais Características

Negociação totalmente automatizada sem necessidade de intervenção manual.

Otimizado para XAUUSD no prazo H4.

Combina lógica focada no lucro com rigorosos parâmetros de gestão de risco.

Configuração direta com entradas de configuração claras.

Requisitos Mínimos e Recomendações

Corretora: Qualquer corretora de boa reputação com spreads competitivos.

Qualquer corretora de boa reputação com spreads competitivos. Formato de Preços: Requer uma cotação XAUUSD com 2 casas decimais.

Requer uma cotação XAUUSD com 2 casas decimais. Depósito Inicial: Mínimo: 150 USD (com alavancagem de 1:500) Recomendado: 500 USD (com alavancagem de 1:500)

Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado).

O SMC Order Block EA Pro foi projetado para oferecer uma abordagem estruturada, consistente e adaptável à negociação de ouro usando os Conceitos de Dinheiro Inteligente com suporte de IA.

Obtenha o EA hoje e aplique um método disciplinado e sistemático à sua negociação XAUUSD.