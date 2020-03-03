Quantum Emperor Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versão: 5.42
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 10
Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Desempenho para XAUUSD e Motor de Crescimento Agressivo
Eu sou o Quantum Emperor Pro, projetado para negociar XAUUSD no período M5 com precisão e velocidade. Minha força reside em oferecer um crescimento agressivo da conta, especialmente quando me é dada a liberdade de otimizar os tamanhos de lote e fazer scalping em todas as sessões do mercado.
Desbloqueie meu potencial máximo e experimente uma negociação de alto desempenho, impulsionada pelo momento.
Para começar, anexe o EA ao gráfico XAUUSD M5, revise os parâmetros de entrada, escolha as suas configurações de risco preferidas e desative o UseFixedLotSize. Para atividade de negociação adicional, você pode ativar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração complexa é necessária.
Principais Características
- Sistema de negociação automatizado baseado em grade (grid)
- Otimizado especificamente para XAUUSD no período M5
- Múltiplas estratégias internas trabalhando em combinação
- Opções estruturadas de gestão de risco
- Configuração simples e controles de parâmetros claros
Requisitos Mínimos e Recomendações
- Símbolo: XAUUSD
- Formato de Preços: Requer uma cotação de ouro com 2 casas decimais
- Depósito Inicial:
- Mínimo: 500 USD (com alavancagem de 1:500)
- Recomendado: 2,500 USD (com alavancagem de 1:500)
- Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)
- Tipo de Conta: Conta de hedging (cobertura) necessária
- VPS: Recomendado para operação contínua
Guia de Início Rápido
O Quantum Emperor Pro é projetado para desempenho consistente com controle de risco estruturado. O guia a seguir fornece uma visão geral dos modos de risco configuráveis e das opções de dimensionamento de posição.
Níveis de Risco
O EA inclui modos de risco selecionáveis que são ativados automaticamente em limites de saldo de conta especificados:
- Risco Muito Baixo — ativado com saldo de 1,000 USD
- Risco Baixo — ativado com saldo de 1,500 USD
- Risco Médio-Baixo — ativado com saldo de 2,000 USD
- Risco Médio — ativado com saldo de 2,500 USD
- Risco Alto — ativado com saldo de 100,000 USD
- Risco Muito Alto — ativado com saldo de 150,000 USD
- Risco Extremo — ativado com saldo de 200,000 USD
Saldo Mínimo de Negociação
Saldo recomendado: 2,500 USD ou superior.
Dimensionamento de Lote
- Lote Fixo (padrão): Negocia com um tamanho de lote constante.
- Lote Fixo = Desligado: Os tamanhos de lote são escalonados automaticamente com o patrimônio da conta.
Dimensionamento de Lote Fixo Dinâmico
Quando ativado junto com a opção Lote Fixo, o EA ajusta o tamanho do lote com base em limites predefinidos de saldo da conta. Isso permite que o dimensionamento da posição aumente gradualmente à medida que a conta cresce, mantendo o risco controlado.
Incluir Scalping
Quando ativado, o EA aciona seu módulo de scalping para aumentar a frequência de negociação durante períodos de maior atividade do mercado. Isso pode aumentar tanto o número de negociações quanto o saque geral. O backtesting é recomendado antes de usar este recurso em uma conta real. O modo Scalping é otimizado para dados a partir de 2024 e reduz o nível de grade interno para 2.
Arquivos de configuração e orientação de configuração adicional podem ser encontrados na seção de comentários da página do produto.