Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Desempenho para XAUUSD e Motor de Crescimento Agressivo

Eu sou o Quantum Emperor Pro, projetado para negociar XAUUSD no período M5 com precisão e velocidade. Minha força reside em oferecer um crescimento agressivo da conta, especialmente quando me é dada a liberdade de otimizar os tamanhos de lote e fazer scalping em todas as sessões do mercado.

Desbloqueie meu potencial máximo e experimente uma negociação de alto desempenho, impulsionada pelo momento.

Para começar, anexe o EA ao gráfico XAUUSD M5, revise os parâmetros de entrada, escolha as suas configurações de risco preferidas e desative o UseFixedLotSize. Para atividade de negociação adicional, você pode ativar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração complexa é necessária.

Principais Características

Sistema de negociação automatizado baseado em grade (grid)

Otimizado especificamente para XAUUSD no período M5

Múltiplas estratégias internas trabalhando em combinação

Opções estruturadas de gestão de risco

Configuração simples e controles de parâmetros claros

Requisitos Mínimos e Recomendações

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Formato de Preços: Requer uma cotação de ouro com 2 casas decimais

Requer uma cotação de ouro com 2 casas decimais Depósito Inicial: Mínimo: 500 USD (com alavancagem de 1:500) Recomendado: 2,500 USD (com alavancagem de 1:500)

Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)

Mínimo 1:100 (1:500 recomendado) Tipo de Conta: Conta de hedging (cobertura) necessária

Conta de hedging (cobertura) necessária VPS: Recomendado para operação contínua

Guia de Início Rápido

O Quantum Emperor Pro é projetado para desempenho consistente com controle de risco estruturado. O guia a seguir fornece uma visão geral dos modos de risco configuráveis e das opções de dimensionamento de posição.

Níveis de Risco

O EA inclui modos de risco selecionáveis que são ativados automaticamente em limites de saldo de conta especificados:

Risco Muito Baixo — ativado com saldo de 1,000 USD

Risco Baixo — ativado com saldo de 1,500 USD

Risco Médio-Baixo — ativado com saldo de 2,000 USD

Risco Médio — ativado com saldo de 2,500 USD

Risco Alto — ativado com saldo de 100,000 USD

Risco Muito Alto — ativado com saldo de 150,000 USD

Risco Extremo — ativado com saldo de 200,000 USD

Saldo Mínimo de Negociação

Saldo recomendado: 2,500 USD ou superior.

Dimensionamento de Lote

Lote Fixo (padrão): Negocia com um tamanho de lote constante.

Negocia com um tamanho de lote constante. Lote Fixo = Desligado: Os tamanhos de lote são escalonados automaticamente com o patrimônio da conta.

Dimensionamento de Lote Fixo Dinâmico

Quando ativado junto com a opção Lote Fixo, o EA ajusta o tamanho do lote com base em limites predefinidos de saldo da conta. Isso permite que o dimensionamento da posição aumente gradualmente à medida que a conta cresce, mantendo o risco controlado.

Incluir Scalping

Quando ativado, o EA aciona seu módulo de scalping para aumentar a frequência de negociação durante períodos de maior atividade do mercado. Isso pode aumentar tanto o número de negociações quanto o saque geral. O backtesting é recomendado antes de usar este recurso em uma conta real. O modo Scalping é otimizado para dados a partir de 2024 e reduz o nível de grade interno para 2.

Arquivos de configuração e orientação de configuração adicional podem ser encontrados na seção de comentários da página do produto.