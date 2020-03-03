Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Desempenho para XAUUSD e Motor de Crescimento Agressivo

Eu sou o Quantum Emperor Pro, projetado para negociar XAUUSD no período M5 com precisão e velocidade. Minha força reside em oferecer um crescimento agressivo da conta, especialmente quando me é dada a liberdade de otimizar os tamanhos de lote e fazer scalping em todas as sessões do mercado.

Desbloqueie meu potencial máximo e experimente uma negociação de alto desempenho, impulsionada pelo momento.

Para começar, anexe o EA ao gráfico XAUUSD M5, revise os parâmetros de entrada, escolha as suas configurações de risco preferidas e desative o UseFixedLotSize. Para atividade de negociação adicional, você pode ativar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração complexa é necessária.

Principais Características

  • Sistema de negociação automatizado baseado em grade (grid)
  • Otimizado especificamente para XAUUSD no período M5
  • Múltiplas estratégias internas trabalhando em combinação
  • Opções estruturadas de gestão de risco
  • Configuração simples e controles de parâmetros claros

Requisitos Mínimos e Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD
  • Formato de Preços: Requer uma cotação de ouro com 2 casas decimais
  • Depósito Inicial:
    • Mínimo: 500 USD (com alavancagem de 1:500)
    • Recomendado: 2,500 USD (com alavancagem de 1:500)
  • Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)
  • Tipo de Conta: Conta de hedging (cobertura) necessária
  • VPS: Recomendado para operação contínua

Guia de Início Rápido

O Quantum Emperor Pro é projetado para desempenho consistente com controle de risco estruturado. O guia a seguir fornece uma visão geral dos modos de risco configuráveis e das opções de dimensionamento de posição.

Níveis de Risco

O EA inclui modos de risco selecionáveis que são ativados automaticamente em limites de saldo de conta especificados:

  • Risco Muito Baixo — ativado com saldo de 1,000 USD
  • Risco Baixo — ativado com saldo de 1,500 USD
  • Risco Médio-Baixo — ativado com saldo de 2,000 USD
  • Risco Médio — ativado com saldo de 2,500 USD
  • Risco Alto — ativado com saldo de 100,000 USD
  • Risco Muito Alto — ativado com saldo de 150,000 USD
  • Risco Extremo — ativado com saldo de 200,000 USD

Saldo Mínimo de Negociação

Saldo recomendado: 2,500 USD ou superior.

Dimensionamento de Lote

  • Lote Fixo (padrão): Negocia com um tamanho de lote constante.
  • Lote Fixo = Desligado: Os tamanhos de lote são escalonados automaticamente com o patrimônio da conta.

Dimensionamento de Lote Fixo Dinâmico

Quando ativado junto com a opção Lote Fixo, o EA ajusta o tamanho do lote com base em limites predefinidos de saldo da conta. Isso permite que o dimensionamento da posição aumente gradualmente à medida que a conta cresce, mantendo o risco controlado.

Incluir Scalping

Quando ativado, o EA aciona seu módulo de scalping para aumentar a frequência de negociação durante períodos de maior atividade do mercado. Isso pode aumentar tanto o número de negociações quanto o saque geral. O backtesting é recomendado antes de usar este recurso em uma conta real. O modo Scalping é otimizado para dados a partir de 2024 e reduz o nível de grade interno para 2.

Arquivos de configuração e orientação de configuração adicional podem ser encontrados na seção de comentários da página do produto.

