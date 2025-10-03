Golden Monarch EA — Motor de Crescimento Inteligente para Traders de XAUUSD

O Golden Monarch EA é um sistema de trading automatizado avançado e focado no desempenho, oferecido estrategicamente a um preço com desconto significativo para capacitar novos traders e reduzir a barreira ao trading de nível profissional.

Foi construído para ajudar os traders a operar com confiança, aumentar contas pequenas de forma responsável e desenvolver consistência através de uma execução disciplinada — estabelecendo uma base sólida para a progressão em direção a oportunidades de nível superior.

Impulsionado por entradas de precisão, lógica de negociação adaptável e rigoroso controle de risco, o Golden Monarch EA foi projetado para atuar de forma confiável em várias condições de mercado, mantendo uma abordagem de preservação de capital focada no trader.

O Golden Monarch EA atua como a ponte entre o início e a expansão profissional, tornando-se uma solução ideal para traders que buscam crescimento estruturado em vez de exposição especulativa.

Para começar, basta anexar o EA ao gráfico XAUUSD M5, revisar os parâmetros de entrada e começar a negociar. Para oportunidades de negociação adicionais, você pode ativar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração avançada é necessária.

Principais Recursos

Otimizado especificamente para XAUUSD no timeframe M5

Execução rápida e desempenho estável

Configuração simples e estrutura de parâmetros clara

Requisitos Mínimos e Recomendações

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Formato de Preço: Requer cotação de ouro com 2 casas decimais

Requer cotação de ouro com 2 casas decimais Depósito Inicial: Mínimo: 200 USD (com alavancagem de 1:500) Recomendado: 500 USD (com alavancagem de 1:500)

Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)

Guia de Início Rápido

O Golden Monarch EA foi construído para desempenho consistente com controle de risco estruturado. As instruções a seguir ajudam você a começar a operar de forma eficiente.

Saldo Mínimo de Negociação

Saldo recomendado: 500 USD ou superior.

Tamanho do Lote

Lote Fixo (padrão): Negocia um tamanho de lote constante.

Negocia um tamanho de lote constante. Lote Fixo = Off: Os tamanhos dos lotes são escalonados automaticamente com base no capital (equity) da conta.

Modo Scalping (Include Scalping)

Quando ativado, o EA aciona seu motor de scalping para aumentar a frequência de negociação durante períodos de maior atividade de mercado. Este recurso pode aumentar a lucratividade em condições de mercado adequadas.

Notas importantes:

O modo scalping pode aumentar o rebaixamento (drawdown).

Recomenda-se fazer backtest antes de usar em uma conta real.

O modo scalping funciona efetivamente de 2024 em diante.

Habilitar o scalping reduz o nível da grade (grid) para 2.

Para Quem é Este EA

O Golden Monarch EA é adequado tanto para traders iniciantes quanto experientes que desejam um sistema automatizado estruturado e confiável para negociar ouro com opções claras de gerenciamento de risco.