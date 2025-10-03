Golden Monarch EA
Golden Monarch EA — Motor de Crescimento Inteligente para Traders de XAUUSD
O Golden Monarch EA é um sistema de trading automatizado avançado e focado no desempenho, oferecido estrategicamente a um preço com desconto significativo para capacitar novos traders e reduzir a barreira ao trading de nível profissional.
Foi construído para ajudar os traders a operar com confiança, aumentar contas pequenas de forma responsável e desenvolver consistência através de uma execução disciplinada — estabelecendo uma base sólida para a progressão em direção a oportunidades de nível superior.
Impulsionado por entradas de precisão, lógica de negociação adaptável e rigoroso controle de risco, o Golden Monarch EA foi projetado para atuar de forma confiável em várias condições de mercado, mantendo uma abordagem de preservação de capital focada no trader.
O Golden Monarch EA atua como a ponte entre o início e a expansão profissional, tornando-se uma solução ideal para traders que buscam crescimento estruturado em vez de exposição especulativa.
Para começar, basta anexar o EA ao gráfico XAUUSD M5, revisar os parâmetros de entrada e começar a negociar. Para oportunidades de negociação adicionais, você pode ativar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração avançada é necessária.
Principais Recursos
- Otimizado especificamente para XAUUSD no timeframe M5
- Execução rápida e desempenho estável
- Configuração simples e estrutura de parâmetros clara
Requisitos Mínimos e Recomendações
- Símbolo: XAUUSD
- Formato de Preço: Requer cotação de ouro com 2 casas decimais
- Depósito Inicial:
- Mínimo: 200 USD (com alavancagem de 1:500)
- Recomendado: 500 USD (com alavancagem de 1:500)
- Alavancagem: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)
Guia de Início Rápido
O Golden Monarch EA foi construído para desempenho consistente com controle de risco estruturado. As instruções a seguir ajudam você a começar a operar de forma eficiente.
Saldo Mínimo de Negociação
Saldo recomendado: 500 USD ou superior.
Tamanho do Lote
- Lote Fixo (padrão): Negocia um tamanho de lote constante.
- Lote Fixo = Off: Os tamanhos dos lotes são escalonados automaticamente com base no capital (equity) da conta.
Modo Scalping (Include Scalping)
Quando ativado, o EA aciona seu motor de scalping para aumentar a frequência de negociação durante períodos de maior atividade de mercado. Este recurso pode aumentar a lucratividade em condições de mercado adequadas.
Notas importantes:
- O modo scalping pode aumentar o rebaixamento (drawdown).
- Recomenda-se fazer backtest antes de usar em uma conta real.
- O modo scalping funciona efetivamente de 2024 em diante.
- Habilitar o scalping reduz o nível da grade (grid) para 2.
Para Quem é Este EA
O Golden Monarch EA é adequado tanto para traders iniciantes quanto experientes que desejam um sistema automatizado estruturado e confiável para negociar ouro com opções claras de gerenciamento de risco.
Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!