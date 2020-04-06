Breakout Emperor — Sistema de Trading de Ruptura para XAUUSD (M15)

Breakout Emperor é um Expert Advisor (EA) automatizado de trading de ruptura, projetado para XAUUSD no timeframe M15. O sistema foi desenvolvido para identificar condições estruturadas de ruptura usando filtros de volatilidade, momentum e faixa de preço. Inclui múltiplas camadas de proteção de risco e lógica de entrada adaptativa baseada nas condições de mercado.

O EA foi avaliado através de um backtest de outubro de 2023 a julho de 2025, durante o qual executou 213 negociações na configuração testada. Todas as métricas de desempenho mostradas abaixo são baseadas exclusivamente nos resultados do backtest para este período e configuração específicos.

Visão Geral da Estratégia

A lógica de negociação utiliza uma combinação de ATR, ADX e RSI para filtrar cenários de ruptura. O EA opera dentro de zonas de volatilidade predefinidas e aplica gerenciamento de negociação adaptativo. Sua estrutura de entrada é projetada para capturar movimentos de continuação, mantendo uma exposição controlada.

Destaques Técnicos Principais

213 negociações executadas no período testado

Resultado líquido do backtest para a configuração testada: $14,619.59 (saldo inicial $6,000)

Drawdown Máximo (Saldo): 6.43%

Drawdown Máximo (Capital): 9.39%

Dimensionamento dinâmico da posição baseado no capital da conta

Ferramentas de gerenciamento de risco: breakeven, trailing stop, amortecimento de stop-loss, realização parcial de lucro, stop baseado em drawdown

Refinamento de entrada usando condições ADX e RSI

Estatísticas principais do backtest: Fator de Lucro 1.73, Fator de Recuperação 7.37, Índice Sharpe 4.91

Filtros Inteligentes de Negociação

Filtro de Faixa de Preço (Range Filter): Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips

Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips Filtros ADX e RSI: Usados para reduzir entradas de baixo momentum ou rupturas falsas

Usados para reduzir entradas de baixo momentum ou rupturas falsas Stop Loss e Trailing Baseados em ATR: Ajusta os níveis de proteção de acordo com a volatilidade do mercado

Ajusta os níveis de proteção de acordo com a volatilidade do mercado Limite de Perda (Loss Cap): Opção para suspender a negociação ao se aproximar de uma redução de 30% do capital

Configuração do Backtest

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Plataforma: MT5

MT5 Alavancagem: 1:10

1:10 Sessão de Negociação: Ruptura da Sessão Asiática (Session 3)

Ruptura da Sessão Asiática (Session 3) Período de Teste: 2023.10.01 – 2025.07.22

2023.10.01 – 2025.07.22 Precisão da Modelagem: 99% de precisão de ticks

Resumo do Desempenho do Backtest

Métrica Valor Total de Negociações 213 Fator de Lucro 1.73 Drawdown Máximo (Saldo) 6.43% Lucro Médio por Negociação $68.64 Maior Negociação Lucrativa $739.62 Maior Negociação com Perda -$284.97 Índice Sharpe 4.91 Fator de Recuperação 7.37

Nota: Para uma replicação precisa dos resultados acima, certifique-se de que o parâmetro "EnableTradeManagement" na seção "DEBUG" esteja definido como verdadeiro (true) durante o backtesting.

Usuários Alvo

Traders que trabalham com XAUUSD no timeframe M15

Usuários que implementam metodologias focadas em ruptura

Traders que exigem filtros de risco estruturados e baseados em volatilidade

Usuários de sistemas algorítmicos que buscam um modelo de ruptura com regras predefinidas

Descrição do Sistema

Breakout Emperor é estruturado para analisar fases de compressão e expansão da volatilidade. O EA integra avaliação de faixa de preço, confirmação de momentum e adaptação ao risco. Suas opções de configuração permitem ao usuário ajustar a tolerância ao risco, os limiares de ruptura e a lógica de trailing para corresponder aos requisitos de negociação individuais.