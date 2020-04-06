Breakout Emperor

Breakout Emperor — Sistema de Trading de Ruptura para XAUUSD (M15)

Breakout Emperor é um Expert Advisor (EA) automatizado de trading de ruptura, projetado para XAUUSD no timeframe M15. O sistema foi desenvolvido para identificar condições estruturadas de ruptura usando filtros de volatilidade, momentum e faixa de preço. Inclui múltiplas camadas de proteção de risco e lógica de entrada adaptativa baseada nas condições de mercado.

O EA foi avaliado através de um backtest de outubro de 2023 a julho de 2025, durante o qual executou 213 negociações na configuração testada. Todas as métricas de desempenho mostradas abaixo são baseadas exclusivamente nos resultados do backtest para este período e configuração específicos.

Visão Geral da Estratégia

A lógica de negociação utiliza uma combinação de ATR, ADX e RSI para filtrar cenários de ruptura. O EA opera dentro de zonas de volatilidade predefinidas e aplica gerenciamento de negociação adaptativo. Sua estrutura de entrada é projetada para capturar movimentos de continuação, mantendo uma exposição controlada.

Destaques Técnicos Principais

  • 213 negociações executadas no período testado
  • Resultado líquido do backtest para a configuração testada: $14,619.59 (saldo inicial $6,000)
  • Drawdown Máximo (Saldo): 6.43%
  • Drawdown Máximo (Capital): 9.39%
  • Dimensionamento dinâmico da posição baseado no capital da conta
  • Ferramentas de gerenciamento de risco: breakeven, trailing stop, amortecimento de stop-loss, realização parcial de lucro, stop baseado em drawdown
  • Refinamento de entrada usando condições ADX e RSI
  • Estatísticas principais do backtest: Fator de Lucro 1.73, Fator de Recuperação 7.37, Índice Sharpe 4.91

Filtros Inteligentes de Negociação

  • Filtro de Faixa de Preço (Range Filter): Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips
  • Filtros ADX e RSI: Usados para reduzir entradas de baixo momentum ou rupturas falsas
  • Stop Loss e Trailing Baseados em ATR: Ajusta os níveis de proteção de acordo com a volatilidade do mercado
  • Limite de Perda (Loss Cap): Opção para suspender a negociação ao se aproximar de uma redução de 30% do capital

Configuração do Backtest

  • Símbolo: XAUUSD
  • Plataforma: MT5
  • Alavancagem: 1:10
  • Sessão de Negociação: Ruptura da Sessão Asiática (Session 3)
  • Período de Teste: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Precisão da Modelagem: 99% de precisão de ticks

Resumo do Desempenho do Backtest

Métrica Valor
Total de Negociações 213
Fator de Lucro 1.73
Drawdown Máximo (Saldo) 6.43%
Lucro Médio por Negociação $68.64
Maior Negociação Lucrativa $739.62
Maior Negociação com Perda -$284.97
Índice Sharpe 4.91
Fator de Recuperação 7.37
  • Nota: Para uma replicação precisa dos resultados acima, certifique-se de que o parâmetro "EnableTradeManagement" na seção "DEBUG" esteja definido como verdadeiro (true) durante o backtesting.

Usuários Alvo

  • Traders que trabalham com XAUUSD no timeframe M15
  • Usuários que implementam metodologias focadas em ruptura
  • Traders que exigem filtros de risco estruturados e baseados em volatilidade
  • Usuários de sistemas algorítmicos que buscam um modelo de ruptura com regras predefinidas

Descrição do Sistema

Breakout Emperor é estruturado para analisar fases de compressão e expansão da volatilidade. O EA integra avaliação de faixa de preço, confirmação de momentum e adaptação ao risco. Suas opções de configuração permitem ao usuário ajustar a tolerância ao risco, os limiares de ruptura e a lógica de trailing para corresponder aos requisitos de negociação individuais.

Mais do autor
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Experts
Golden Monarch EA — Motor de Crescimento Inteligente para Traders de XAUUSD O Golden Monarch EA é um sistema de trading automatizado avançado e focado no desempenho, oferecido estrategicamente a um preço com desconto significativo para capacitar novos traders e reduzir a barreira ao trading de nível profissional. Foi construído para ajudar os traders a operar com confiança, aumentar contas pequenas de forma responsável e desenvolver consistência através de uma execução disciplinada — estabelece
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experts
Scalp Master Pro EA: Scalping de Precisão e Controle de Risco Avançado para EURUSD M15 O Scalp Master Pro EA foi projetado para traders que buscam desempenho consistente, gestão de risco estruturada e configurações de negociação de alta qualidade no prazo EURUSD M15. Ele combina duas estratégias complementares com fortes recursos de proteção para suportar resultados estáveis ao longo do tempo. Estrutura de Estratégia Dupla Este EA inclui duas abordagens de negociação integradas, permitindo flexi
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
DollarEdge Reversal EA Pro: Detecção de Reversão do USD no Prazo Diário O DollarEdge Reversal EA Pro foi projetado para identificar potenciais condições de reversão em pares de moedas USD principais. Ele opera no prazo Diário (D1) e usa a Estratégia de Reversão de Influência do USD (UIRS), um método macro-técnico que avalia a força ou fraqueza do Dólar Americano em vários símbolos relacionados. O EA se concentra na detecção sistemática de sinais, execução estruturada e parâmetros de risco config
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
SMC Order Block EA Pro com Assistência de IA para XAUUSD O SMC Order Block EA Pro é um sistema de negociação automatizado para MetaTrader 5 projetado especificamente para XAUUSD. Ele integra os Conceitos de Dinheiro Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) com um módulo assistido por IA para melhorar a tomada de decisões, a consistência e o controle de risco. O sistema é construído para ajudar os traders a gerenciar tanto contas pessoais quanto condições de prop firm com execução estruturada e ba
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Desempenho para XAUUSD e Motor de Crescimento Agressivo Eu sou o Quantum Emperor Pro, projetado para negociar XAUUSD no período M5 com precisão e velocidade. Minha força reside em oferecer um crescimento agressivo da conta, especialmente quando me é dada a liberdade de otimizar os tamanhos de lote e fazer scalping em todas as sessões do mercado. Desbloqueie meu potencial máximo e experimente uma negociação de alto desempenho, impulsionada pelo momento. Par
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5) Gold Emperor Pro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, projetado exclusivamente para negociar XAUUSD no timeframe M5 . Ele opera utilizando seis estratégias independentes que trabalham simultaneamente para identificar oportunidades de negociação sob diversas condições de mercado. Para começar a negociar, anexe o EA ao gráfico M5 de XAUUSD , ajuste os parâmetros conforme necessário e inicie o Expert Advisor. Para maio
