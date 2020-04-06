Breakout Emperor
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versão: 1.1
- Atualizado: 23 julho 2025
- Ativações: 5
Breakout Emperor — Sistema de Trading de Ruptura para XAUUSD (M15)
Breakout Emperor é um Expert Advisor (EA) automatizado de trading de ruptura, projetado para XAUUSD no timeframe M15. O sistema foi desenvolvido para identificar condições estruturadas de ruptura usando filtros de volatilidade, momentum e faixa de preço. Inclui múltiplas camadas de proteção de risco e lógica de entrada adaptativa baseada nas condições de mercado.
O EA foi avaliado através de um backtest de outubro de 2023 a julho de 2025, durante o qual executou 213 negociações na configuração testada. Todas as métricas de desempenho mostradas abaixo são baseadas exclusivamente nos resultados do backtest para este período e configuração específicos.
Visão Geral da Estratégia
A lógica de negociação utiliza uma combinação de ATR, ADX e RSI para filtrar cenários de ruptura. O EA opera dentro de zonas de volatilidade predefinidas e aplica gerenciamento de negociação adaptativo. Sua estrutura de entrada é projetada para capturar movimentos de continuação, mantendo uma exposição controlada.
Destaques Técnicos Principais
- 213 negociações executadas no período testado
- Resultado líquido do backtest para a configuração testada: $14,619.59 (saldo inicial $6,000)
- Drawdown Máximo (Saldo): 6.43%
- Drawdown Máximo (Capital): 9.39%
- Dimensionamento dinâmico da posição baseado no capital da conta
- Ferramentas de gerenciamento de risco: breakeven, trailing stop, amortecimento de stop-loss, realização parcial de lucro, stop baseado em drawdown
- Refinamento de entrada usando condições ADX e RSI
- Estatísticas principais do backtest: Fator de Lucro 1.73, Fator de Recuperação 7.37, Índice Sharpe 4.91
Filtros Inteligentes de Negociação
- Filtro de Faixa de Preço (Range Filter): Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips
- Filtros ADX e RSI: Usados para reduzir entradas de baixo momentum ou rupturas falsas
- Stop Loss e Trailing Baseados em ATR: Ajusta os níveis de proteção de acordo com a volatilidade do mercado
- Limite de Perda (Loss Cap): Opção para suspender a negociação ao se aproximar de uma redução de 30% do capital
Configuração do Backtest
- Símbolo: XAUUSD
- Plataforma: MT5
- Alavancagem: 1:10
- Sessão de Negociação: Ruptura da Sessão Asiática (Session 3)
- Período de Teste: 2023.10.01 – 2025.07.22
- Precisão da Modelagem: 99% de precisão de ticks
Resumo do Desempenho do Backtest
|Métrica
|Valor
|Total de Negociações
|213
|Fator de Lucro
|1.73
|Drawdown Máximo (Saldo)
|6.43%
|Lucro Médio por Negociação
|$68.64
|Maior Negociação Lucrativa
|$739.62
|Maior Negociação com Perda
|-$284.97
|Índice Sharpe
|4.91
|Fator de Recuperação
|7.37
- Nota: Para uma replicação precisa dos resultados acima, certifique-se de que o parâmetro "EnableTradeManagement" na seção "DEBUG" esteja definido como verdadeiro (true) durante o backtesting.
Usuários Alvo
- Traders que trabalham com XAUUSD no timeframe M15
- Usuários que implementam metodologias focadas em ruptura
- Traders que exigem filtros de risco estruturados e baseados em volatilidade
- Usuários de sistemas algorítmicos que buscam um modelo de ruptura com regras predefinidas
Descrição do Sistema
Breakout Emperor é estruturado para analisar fases de compressão e expansão da volatilidade. O EA integra avaliação de faixa de preço, confirmação de momentum e adaptação ao risco. Suas opções de configuração permitem ao usuário ajustar a tolerância ao risco, os limiares de ruptura e a lógica de trailing para corresponder aos requisitos de negociação individuais.