Scalp Master Pro EA: Scalping de Precisão e Controle de Risco Avançado para EURUSD M15

O Scalp Master Pro EA foi projetado para traders que buscam desempenho consistente, gestão de risco estruturada e configurações de negociação de alta qualidade no prazo EURUSD M15. Ele combina duas estratégias complementares com fortes recursos de proteção para suportar resultados estáveis ao longo do tempo.

Estrutura de Estratégia Dupla

Este EA inclui duas abordagens de negociação integradas, permitindo flexibilidade em diferentes condições de mercado:

Modo de Reversão à Média (Mean Reversion Mode): Usa Bandas de Bollinger e RSI para identificar exaustão de preços e potenciais zonas de reversão. Esta abordagem visa capturar pullbacks de mercado e correções de curto prazo.

Usa Bandas de Bollinger e RSI para identificar exaustão de preços e potenciais zonas de reversão. Esta abordagem visa capturar pullbacks de mercado e correções de curto prazo. Modo de Seguimento de Tendência (Trend Following Mode): Utiliza cruzamentos de médias móveis rápidas/lentas, confirmação de RSI e sinais de candlestick para participar em movimentos direcionais sustentados.

Recursos de Gestão de Risco

O Scalp Master Pro EA inclui vários mecanismos integrados destinados a apoiar a preservação de capital a longo prazo:

Dimensionamento Dinâmico de Lote (Dynamic Lot Sizing): Ajusta automaticamente o tamanho do lote de acordo com a porcentagem de risco definida e a distância do stop loss.

Ajusta automaticamente o tamanho do lote de acordo com a porcentagem de risco definida e a distância do stop loss. Opção de Lote Fixo (Fixed Lot Option): Permite negociar com um volume fixo quando preferido.

Permite negociar com um volume fixo quando preferido. Proteção contra Perda Diária (Daily Loss Protection): Interrompe a negociação do dia se o limite de perda predefinido for atingido.

Interrompe a negociação do dia se o limite de perda predefinido for atingido. Controle Máximo de Uso de Margem (Maximum Margin Usage Control): Ajuda a manter níveis de margem seguros, limitando a alocação de posições quando a exposição ao mercado se torna alta.

Confirmação de Prazo Superior

O EA pode fazer referência a tendências de prazo superior (por exemplo, M30) para validar a direção da negociação. Isso ajuda a melhorar a precisão da entrada, alinhando as negociações com uma estrutura de mercado maior.

Ferramentas Opcionais de Gestão de Negociação

Várias funções de otimização podem ser ativadas para personalizar a proteção de lucro e o comportamento de saída:

Ajuste de Ponto de Equilíbrio (Breakeven Adjustment): Move o stop loss para o ponto de equilíbrio assim que um limite de lucro especificado for atingido.

Move o stop loss para o ponto de equilíbrio assim que um limite de lucro especificado for atingido. Trailing Stop Baseado em ATR (ATR-Based Trailing Stop): Ajusta o trailing stop dinamicamente com base na volatilidade.

Ajusta o trailing stop dinamicamente com base na volatilidade. Lucro Parcial (Partial Take Profit): Permite a saída gradual de posições em níveis de lucro predefinidos.

Ferramentas de Filtragem de Mercado

O Scalp Master Pro EA inclui filtros para evitar condições de negociação desfavoráveis:

Horário de Negociação Personalizado (Custom Trading Hours): Configure quais horas e dias o EA tem permissão para negociar.

Configure quais horas e dias o EA tem permissão para negociar. Filtro de Notícias (Planejado): Um aprimoramento futuro destinado a evitar divulgações econômicas de alto impacto.

Um aprimoramento futuro destinado a evitar divulgações econômicas de alto impacto. Filtro de Spread (Spread Filter): Bloqueia novas negociações quando o spread excede um limite definido pelo usuário.

Resumo do Backtest (EURUSD M15)

O EA foi testado no EURUSD M15 sob condições de negociação realistas:

Período do Backtest: 2025.01.01 – 2025.07.16

2025.01.01 – 2025.07.16 Depósito Inicial: 6,000 USD

6,000 USD Alavancagem: 1:30

1:30 Risco por Negociação: 1.25%

1.25% Qualidade da Modelagem: 100% Ticks Reais

100% Ticks Reais Lucro Líquido Total: 1,178.05 USD

1,178.05 USD Lucro Médio Mensal: Aproximadamente 170.19 USD

Aproximadamente 170.19 USD Fator de Lucro: 6.47

6.47 Drawdown Máximo do Saldo: 1.34% (92.97 USD)

1.34% (92.97 USD) Drawdown Máximo do Patrimônio: 1.84% (121.28 USD)

Para um backtesting preciso, certifique-se de que o parâmetro EnableTradeManagement na seção DEBUG esteja ativado.

