Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5)

Gold Emperor Pro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, projetado exclusivamente para negociar XAUUSD no timeframe M5. Ele opera utilizando seis estratégias independentes que trabalham simultaneamente para identificar oportunidades de negociação sob diversas condições de mercado.

Para começar a negociar, anexe o EA ao gráfico M5 de XAUUSD, ajuste os parâmetros conforme necessário e inicie o Expert Advisor. Para maior frequência de negociações, você pode habilitar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração complexa é necessária.

Principais Características

Sistema de trading totalmente automatizado

Otimizado especificamente para XAUUSD no timeframe M5

Seis estratégias integradas operando em paralelo

Opções de gestão de posição baseadas em risco

Processo de instalação e configuração simples

Requisitos Mínimos

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Timeframe: M5

M5 Formato de Preço: O EA requer uma cotação de preço do ouro com 2 casas decimais

O EA requer uma Depósito Inicial: Mínimo: $500 Recomendado: $1,000

Alavancagem: Mínimo 1:100 (alavancagem maior pode melhorar a flexibilidade)

Guia de Início Rápido

Gold Emperor Pro foi construído para negociação consistente e controlada em XAUUSD. Abaixo está uma visão geral rápida das principais entradas e recursos.

Níveis de Risco

O EA suporta múltiplos modos de risco predefinidos baseados no capital líquido (equity). Quando habilitado, cada modo torna-se ativo assim que o saldo da conta atinge o limite correspondente:

Risco Muito Baixo – ativa em $100

Risco Baixo – ativa em $300

Risco Médio-Baixo – ativa em $600

Risco Médio – ativa em $1,000

Risco Alto – ativa em $150,000

Risco Muito Alto – ativa em $200,000

Risco Extremo – ativa em $250,000

Tamanho do Lote

Lote Fixo (Fixed Lot): Usa um tamanho de lote constante para cada negociação.

Usa um tamanho de lote constante para cada negociação. Lote Fixo OFF: Habilita o escalonamento automático com base no capital da conta.

Tamanho de Lote Fixo Dinâmico

Quando as opções FixedLot e Dynamic Fixed Lot estão habilitadas, o EA ajusta o tamanho do lote automaticamente de acordo com marcos de capital predefinidos. Isso permite que o sistema aumente gradualmente o tamanho das posições enquanto mantém o controle de rebaixamento (drawdown).

Incluir Scalping

Habilitar esta opção ativa o Mecanismo de Scalping, permitindo que o EA execute negociações adicionais durante períodos de maior atividade de mercado. Isso pode aumentar a frequência de negociação. Os usuários devem avaliar este modo através de backtesting antes de aplicá-lo ao vivo.

Nota: O recurso INCLUDE SCALPING destina-se a dados a partir de 2024. Quando habilitado, o nível da grade (grid) é reduzido automaticamente para 2.

Incluir Sessão Asiática

Esta opção permite que o EA execute uma estratégia adicional durante a sessão de negociação asiática. Pode aumentar as oportunidades gerais de negociação, dependendo das condições do mercado.

Gold Emperor Pro oferece uma abordagem estruturada e multi-estratégia para negociação de XAUUSD. Ele é projetado para operar de forma consistente em diversos ambientes de mercado e oferece configurações flexíveis de risco e tamanho de lote para diferentes tipos de contas.