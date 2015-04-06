Gold Emperor Pro
Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5)
Gold Emperor Pro é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, projetado exclusivamente para negociar XAUUSD no timeframe M5. Ele opera utilizando seis estratégias independentes que trabalham simultaneamente para identificar oportunidades de negociação sob diversas condições de mercado.
Para começar a negociar, anexe o EA ao gráfico M5 de XAUUSD, ajuste os parâmetros conforme necessário e inicie o Expert Advisor. Para maior frequência de negociações, você pode habilitar as opções INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. Nenhuma configuração complexa é necessária.
Principais Características
- Sistema de trading totalmente automatizado
- Otimizado especificamente para XAUUSD no timeframe M5
- Seis estratégias integradas operando em paralelo
- Opções de gestão de posição baseadas em risco
- Processo de instalação e configuração simples
Requisitos Mínimos
- Símbolo: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Formato de Preço: O EA requer uma cotação de preço do ouro com 2 casas decimais
- Depósito Inicial:
- Mínimo: $500
- Recomendado: $1,000
- Alavancagem: Mínimo 1:100 (alavancagem maior pode melhorar a flexibilidade)
Guia de Início Rápido
Gold Emperor Pro foi construído para negociação consistente e controlada em XAUUSD. Abaixo está uma visão geral rápida das principais entradas e recursos.
Níveis de Risco
O EA suporta múltiplos modos de risco predefinidos baseados no capital líquido (equity). Quando habilitado, cada modo torna-se ativo assim que o saldo da conta atinge o limite correspondente:
- Risco Muito Baixo – ativa em $100
- Risco Baixo – ativa em $300
- Risco Médio-Baixo – ativa em $600
- Risco Médio – ativa em $1,000
- Risco Alto – ativa em $150,000
- Risco Muito Alto – ativa em $200,000
- Risco Extremo – ativa em $250,000
Tamanho do Lote
- Lote Fixo (Fixed Lot): Usa um tamanho de lote constante para cada negociação.
- Lote Fixo OFF: Habilita o escalonamento automático com base no capital da conta.
Tamanho de Lote Fixo Dinâmico
Quando as opções FixedLot e Dynamic Fixed Lot estão habilitadas, o EA ajusta o tamanho do lote automaticamente de acordo com marcos de capital predefinidos. Isso permite que o sistema aumente gradualmente o tamanho das posições enquanto mantém o controle de rebaixamento (drawdown).
Incluir Scalping
Habilitar esta opção ativa o Mecanismo de Scalping, permitindo que o EA execute negociações adicionais durante períodos de maior atividade de mercado. Isso pode aumentar a frequência de negociação. Os usuários devem avaliar este modo através de backtesting antes de aplicá-lo ao vivo.
Nota: O recurso INCLUDE SCALPING destina-se a dados a partir de 2024. Quando habilitado, o nível da grade (grid) é reduzido automaticamente para 2.
Incluir Sessão Asiática
Esta opção permite que o EA execute uma estratégia adicional durante a sessão de negociação asiática. Pode aumentar as oportunidades gerais de negociação, dependendo das condições do mercado.
Gold Emperor Pro oferece uma abordagem estruturada e multi-estratégia para negociação de XAUUSD. Ele é projetado para operar de forma consistente em diversos ambientes de mercado e oferece configurações flexíveis de risco e tamanho de lote para diferentes tipos de contas.