Stability Pro MT4

5

Resultados ao vivo de baixo risco

Resultados ao vivo de alto risco


Bem-vindo ao STABILITY PRO  : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado!

Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex que utiliza.

Durante esses testes de estresse, o EA foi lucrativo em todos os meses de 2007 até hoje, como você pode ver nas imagens abaixo.

O EA utiliza o algoritmo SVG avançado (Smart Variable Grid), que não adiciona negociações de grade a distância fixa, mas analisará os movimentos do mercado para determinar as posições da grade.

Eu me esforcei muito para obter uma boa relação risco/recompensa e um forte fator de recuperação para este EA.  Portanto, você tem várias maneiras de controlar o risco e o rebaixamento, e o EA se recuperará rapidamente de qualquer perda potencial.

Para evitar falhas de conta, existem várias maneiras de colocar um SL do “pior cenário” em cada grade.  Variando de um SL baseado no rebaixamento histórico máximo até um SL muito mais restrito para evitar grandes perdas.  Estes são apenas SLs do "pior cenário" para evitar as altas perdas de patrimônio ou quebras de contas que a maioria dos EAs no mercado experimenta.

Todos os modos funcionam muito bem, mas você pode escolher qual deles é mais confortável para você.


Características:

  • EA muito fácil de usar.  Não são necessários arquivos definidos ou configurações especiais
  • Negociação em 3 pares mais adequados para negociação em grade: AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD
  • Múltiplas maneiras de determinar o risco e limitar as perdas
  • Potencial de crescimento extremo quando usado corretamente
  • Requisitos de saldo mínimo: 200$, mas recomenda-se 500$ ou mais.
  • Alavancagem: 1/100 ou melhor é recomendado.  É possível às 13h30, mas apenas em configurações de menor risco
  • Funciona em qualquer corretora (hedge para MT5) e não é sensível a spreads e slippages
  • Ajusta-se automaticamente ao sufixo do corretor (por exemplo EURUSD.ecn etc...)


Como executar o EA em sua conta real:

  • Primeiro, adicione este URL aos "URLs permitidos" nas configurações do consultor especialista MT4/MT5 -> https: // www.  worldtimeserver.com/ (remova todos os espaços!)
  • Abra um gráfico EURUSD M5
  • Anexe o EA ao gráfico e habilite "onechartsetup" nas configurações
  • Escolha suas configurações de risco e configurações de segurança (explicadas abaixo)
  • Começar!


Backtesting:

Recomenda-se executar backtests no MT5.  (Para uma boa qualidade de dados históricos, recomendo usar a corretora Alpari no MT5. Você pode usar uma conta demo para isso. Eles têm alguns dos dados históricos mais confiáveis)

Além disso, o MT5 permite executar todos os pares juntos em 1 teste, para que você possa ver muito melhor os resultados do portfólio ao usar o tamanho de lote automático.

  • Execute o teste em EURUSD M5 (ao usar OneChartSetup)
  • você pode usar "1 minuto OHLC" para qualidade, já que o EA usa apenas preços de abertura de velas, e não todos os ticks
  • Habilite o OneChartSetup nos parâmetros
  • Ao testar os pares individuais (sem OneChartSetup), você pode executar um dos 3 pares usando o período M1 e "somente preços de abertura"
  • Tenha em mente que o EA NÃO suporta outros pares além de AUDCAD, AUDNZD ou NZDCAD.  É altamente recomendado usar apenas estes 3!
  • Defina suas configurações de risco (veja abaixo os diferentes riscos)


Para MT4:  execute todos os pares individualmente (sem OneChartSetup, pois não funciona em backtesting MT4).  Recomenda-se executar cada tick ou usar TDS2 para obter resultados de backtest mais confiáveis

Se você estiver tendo problemas com o backtesting ou se seus resultados não corresponderem aos meus, entre em contato comigo por mensagem privada para que eu possa resolver isso para você!


Visão geral dos parâmetros:

  • ShowInfoPanel: habilita o painel de informações no gráfico, mostrando dados comerciais e lucros/perdas
  • Ajuste para infopanel: para ajustar o tamanho do infopanel para diferentes resoluções de tela
  • atualizar infopanel durante backtests: para ativar o infopanel em backtests (mais lento)
  • comentário: comentário para as negociações
  • MagicNumber: o número mágico usado para todas as negociações
  • OneChartSetup: habilite o OneChartSetup (execute todos os pares de um único gráfico)
  • OneChartSetup_Pairs: quais pares executar
  • enableBuyTrades: permite negociações de compra
  • enableSellTrades: permite negociações de venda
  • Max Spread Allowed: spread máximo permitido para a primeira negociação
  • use Virtual TP: desative o hardTP e saia em um takeprofit virtual
  • distância do stoploss: tamanho do stoploss para as negociações (não é realmente usado para saída, pois há uma perda máxima de DD)
  • Safety SL: Aqui você pode definir em qual DD o EA deve fechar a rede em caso de perda, para evitar uma perda maior.  O "Max DD histórico" baseia-se no período 2007-2023.
  • DD máximo permitido em moeda (por 0,01 lote): se você selecionou o Safety SL como "DD máx manual", você pode definir o valor aqui.  É baseado em 0,01 lotes e se ajustará automaticamente ao tamanho do lote em execução
  • DD máximo permitido em%: aqui você pode definir o DD máximo permitido em% do saldo ou patrimônio da conta
  • Use apenas o rebaixamento do EA para cálculo: se você executar vários EAs, é recomendado habilitar isso
  • AutoLotMode: aqui você pode escolher como o EA deve calcular o tamanho do lote.  "Startlots" significa um tamanho de lote fixo.  as outras opções são baseadas no tamanho da conta
  • Startlots: defina o tamanho fixo do tamanho do lote
  • Valor de risco de tamanho de lote automático: aqui você pode definir o quão agressivo o tamanho do lote deve ser definido.  O valor “5” é de risco médio.  O valor “10” é um risco muito alto.  O valor “1” é o risco mais baixo.
  • Seleção de saldo para cálculos de tamanho de lote automático: use "saldo" ou "patrimônio líquido" para todos os cálculos de tamanho de lote
  • OnlyUp: evita que o tamanho do lote diminua após uma perda
  • MaxLotsBroker: defina o tamanho máximo de lote permitido da sua corretora (para calcular o tamanho máximo de lote para a primeira negociação)


Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:10 
 

I have been using this EA with low risk for more than a month now. Very solid, profitable, low risk so far. I am usually not a huge fan of grid systems but I am using all EAs of the author and wanted to complete the set. Turns out it is one of his best EAs. Very happy. Two thumbs up!

