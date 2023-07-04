Luna AI PRO
Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o Luna AI Pro EA , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado.
Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de negociação e maximizar seus lucros.
Desbloqueie todo o potencial de sua estratégia de negociação com o Luna AI Pro. Abrace o futuro da negociação e deixe a inteligência artificial avançada revolucionar sua jornada de investimento.
Experimente o poder da IA hoje e junte-se às fileiras dos traders de sucesso em todo o mundo.
Por que este EA é diferente:
- OneChartSetup -> executa todos os pares de 1 gráfico único
- Monitor de Desempenho Individual: Cada par terá automaticamente seu risco reduzido se não estiver tendo um bom desempenho e novamente aumentado se for novamente lucrativo.
- NÃO usa técnicas de negociação arriscadas como martingale, grades ou negociações com stoploss muito amplo, etc.
- Rigorosa gestão comercial e de risco
- Histórico comprovado de conta ao vivo: já funcionando ao vivo por mais de um ano
- Sem backtests falsos/manipulados
Resultados ao vivo (baixo risco): https://www.mql5.com/en/signals/1502590
Configurando o EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391
Aprendizado de Máquina Inteligente:
O Luna AI Pro aproveita o poder dos algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados de mercado históricos e em tempo real. Isso permite que o robô se adapte e evolua, melhorando continuamente suas decisões de negociação com base nas mudanças nas condições, tendências e padrões do mercado. Fique à frente e aproveite oportunidades lucrativas com facilidade.
Análise preditiva:
Nosso robô de negociação emprega análises preditivas sofisticadas para prever os movimentos do mercado com precisão.
Ao analisar vários indicadores e padrões técnicos, o Luna AI Pro fornece sinais preditivos, permitindo que você fique um passo à frente do mercado.
Estratégias personalizáveis :
Com Luna AI Pro, você está no controle total. Adapte as estratégias de negociação às suas preferências e tolerância ao risco usando nossa interface intuitiva.
Gerenciamento de riscos:
Proteja seu capital com as ferramentas avançadas de gerenciamento de risco do Luna AI Pro. Ele definirá níveis de stop-loss e take-profit para limitar automaticamente suas perdas e garantir seus ganhos. Nosso robô monitora constantemente as condições do mercado e ajusta sua estratégia de negociação de acordo, mitigando riscos potenciais e preservando seu investimento. O EA também usa uma variedade de recursos de segurança, como filtros de notícias, filtros de spread, filtros de correlação comercial, rollover e filtros de troca.
Como fazer o backtest:
para MT4, execute o backtest no período de tempo M5 para cada um dos pares otimizados. Para MT5, execute o backtest no EURUSD M5 e habilite o OneChartSetup nas configurações do EA.
Como executar ao vivo:
Primeiro, certifique-se de adicionar os seguintes 2 URLs às configurações do MT4/MT5 (Ferramentas -> Opções -> Expert Advisors -> URLs permitidos):
• https: // www .worldtimeserver.com/ (retire os espaços!)
• https: // nfs .faireconomy.media/ (retire os espaços!)
Em seguida, basta executar o EA em um gráfico EURUSD M5 e habilitar o OneChartSetup nas configurações do EA. Defina suas configurações de tamanho de lote.
Para uma compreensão completa de todos os recursos e configurações do EA, leia a descrição completa aqui
Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.