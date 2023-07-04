Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$

Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o Luna AI Pro EA , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado.

Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de negociação e maximizar seus lucros.

Desbloqueie todo o potencial de sua estratégia de negociação com o Luna AI Pro. Abrace o futuro da negociação e deixe a inteligência artificial avançada revolucionar sua jornada de investimento.

Experimente o poder da IA ​​hoje e junte-se às fileiras dos traders de sucesso em todo o mundo.





Por que este EA é diferente:

OneChartSetup -> executa todos os pares de 1 gráfico único

Monitor de Desempenho Individual: Cada par terá automaticamente seu risco reduzido se não estiver tendo um bom desempenho e novamente aumentado se for novamente lucrativo.

NÃO usa técnicas de negociação arriscadas como martingale, grades ou negociações com stoploss muito amplo, etc.

Rigorosa gestão comercial e de risco

Histórico comprovado de conta ao vivo: já funcionando ao vivo por mais de um ano

Sem backtests falsos/manipulados









Resultados ao vivo (baixo risco): https://www.mql5.com/en/signals/1502590 Configurando o EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391





Aprendizado de Máquina Inteligente:

O Luna AI Pro aproveita o poder dos algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados de mercado históricos e em tempo real. Isso permite que o robô se adapte e evolua, melhorando continuamente suas decisões de negociação com base nas mudanças nas condições, tendências e padrões do mercado. Fique à frente e aproveite oportunidades lucrativas com facilidade.





Análise preditiva:

Nosso robô de negociação emprega análises preditivas sofisticadas para prever os movimentos do mercado com precisão.

Ao analisar vários indicadores e padrões técnicos, o Luna AI Pro fornece sinais preditivos, permitindo que você fique um passo à frente do mercado.





Estratégias personalizáveis :

Com Luna AI Pro, você está no controle total. Adapte as estratégias de negociação às suas preferências e tolerância ao risco usando nossa interface intuitiva.





Gerenciamento de riscos:

Proteja seu capital com as ferramentas avançadas de gerenciamento de risco do Luna AI Pro. Ele definirá níveis de stop-loss e take-profit para limitar automaticamente suas perdas e garantir seus ganhos. Nosso robô monitora constantemente as condições do mercado e ajusta sua estratégia de negociação de acordo, mitigando riscos potenciais e preservando seu investimento. O EA também usa uma variedade de recursos de segurança, como filtros de notícias, filtros de spread, filtros de correlação comercial, rollover e filtros de troca.





Como fazer o backtest:

para MT4, execute o backtest no período de tempo M5 para cada um dos pares otimizados. Para MT5, execute o backtest no EURUSD M5 e habilite o OneChartSetup nas configurações do EA.





Como executar ao vivo:

Primeiro, certifique-se de adicionar os seguintes 2 URLs às configurações do MT4/MT5 (Ferramentas -> Opções -> Expert Advisors -> URLs permitidos):

• https: // www .worldtimeserver.com/ (retire os espaços!)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (retire os espaços!)

Em seguida, basta executar o EA em um gráfico EURUSD M5 e habilitar o OneChartSetup nas configurações do EA. Defina suas configurações de tamanho de lote.





