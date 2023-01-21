Apex Trader MT4
Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex - o Apex Trader .
Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.
Como desenvolvedor, dediquei muito tempo e recursos pesquisando e criando este robô.
Tenho usado uma variedade de estratégias diferentes, incluindo reversão à média e acompanhamento de tendências, para garantir que o Apex Trader seja capaz de se adaptar a quaisquer condições de mercado.
E o resultado é um robô capaz de lidar até mesmo com as condições de mercado mais desafiadoras.
A Apex Trader é especializada na negociação dos pares de moedas AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD, utilizando um sistema de rede inteligente com níveis variáveis de lucro.
O robô também possui medidas de segurança para evitar estourar a conta, que geralmente é o risco dos sistemas de grade, tornando-o uma escolha adequada para traders de todos os níveis.
O sistema smart grid permite que o Apex Trader abra várias posições, aumentando as chances de lucrar com a tendência.
Ele também usa um gerenciamento inteligente dos níveis de take-profit, que se adapta às condições do mercado.
Isso garante que os lucros potenciais sejam bloqueados, minimizando o risco de perder dinheiro.
Isso também significa que quando uma grade fica maior e o risco aumenta, também há uma recompensa potencial muito maior quando uma grade é fechada com sucesso.
Portanto, ao contrário dos sistemas de grade normais, onde o risco é muito alto versus a recompensa potencial, com o Apex Trader, quando o risco aumenta, a recompensa potencial também aumenta significativamente.
Isso dá uma chance muito maior de sustentabilidade a longo prazo para um sistema de grade.
Como executar o EA para negociação ao vivo ou backtesting:
para backtesting, basta executar em AUDCAD, AUDNZD ou NZDCAD M15 e executar o EA com uma das 5 predefinições disponíveis, disponível aqui . Mas desative o OneChartSetup para backtesting.
Para negociação ao vivo, é recomendável usar o OneChartSetup e executar apenas 1 gráfico EURUSD M15 para executar todos os pares otimizados automaticamente a partir de 1 gráfico.
Este EA é otimizado para o período 2020-2023, mas o teste fora da amostra também foi confirmado para o período 2016-2020.
Informações importantes sobre como definir seu risco:
- Contas abaixo de $ 2.000 -> use o "conjunto de grade ultra conservador", LotsizeStep = 2.000 ou maior
- Saldo da conta entre $ 2.000 e $ 5.000 -> use o conjunto "grade conservadora", LotsizeStep = 3.000 ou maior
- Saldo da conta entre $ 5000 e $ 15000 -> use o conjunto "grade elevada", LotsizeStep = 4000 ou maior
- Saldo da conta maior que $ 15000 -> use o conjunto "grade ideal", LotsizeStep = 15000 ou maior
- Configuração extrema (5K ou contas maiores): você gosta mais de jogar do que negociar e busca resultados extremos -> use o conjunto "Grade ideal", com LotsizeStep = 5000
- É sempre melhor executar um backtest da configuração antes de aplicar essa configuração em uma conta ativa
the Apex EA by Wim is a robust and reliable trading tool for Forex traders. Its ease of use, performance, and excellent support make it a valuable addition to any trader's toolkit.