Apex Trader MT4

5

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Apenas 5 exemplares disponíveis por 199$
  • Preço final: 999$
  • NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!  (para 2 contas comerciais)

Resultados ao vivo:  

https://www.mql5.com/en/signals/1836525

high risk account


Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -   o Apex Trader  .

Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.

 

Como desenvolvedor, dediquei muito tempo e recursos pesquisando e criando este robô.

Tenho usado uma variedade de estratégias diferentes, incluindo reversão à média e acompanhamento de tendências, para garantir que o Apex Trader seja capaz de se adaptar a quaisquer condições de mercado.

E o resultado é um robô capaz de lidar até mesmo com as condições de mercado mais desafiadoras.


A Apex Trader é especializada na negociação dos pares de moedas AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD, utilizando um sistema de rede inteligente com níveis variáveis ​​de lucro.

O robô também possui medidas de segurança para evitar estourar a conta, que geralmente é o risco dos sistemas de grade, tornando-o uma escolha adequada para traders de todos os níveis.

 

O sistema smart grid permite que o Apex Trader abra várias posições, aumentando as chances de lucrar com a tendência.

Ele também usa um gerenciamento inteligente dos níveis de take-profit, que se adapta às condições do mercado.

Isso garante que os lucros potenciais sejam bloqueados, minimizando o risco de perder dinheiro. 

Isso também significa que quando uma grade fica maior e o risco aumenta, também há uma recompensa potencial muito maior quando uma grade é fechada com sucesso.

Portanto, ao contrário dos sistemas de grade normais, onde o risco é muito alto versus a recompensa potencial, com o Apex Trader,  quando o risco aumenta, a recompensa potencial também aumenta significativamente.  

Isso dá uma chance muito maior de sustentabilidade a longo prazo para um sistema de grade.


Como executar o EA para negociação ao vivo ou backtesting:

para backtesting, basta executar em AUDCAD, AUDNZD ou NZDCAD M15 e executar o EA com uma das 5 predefinições disponíveis,  disponível aqui  .  Mas desative o OneChartSetup para backtesting.

Para negociação ao vivo, é recomendável usar o OneChartSetup e executar apenas 1 gráfico EURUSD M15 para executar todos os pares otimizados automaticamente a partir de 1 gráfico.

Este EA é otimizado para o período 2020-2023, mas o teste fora da amostra também foi confirmado para o período 2016-2020.

Por favor, leia o manual


Informações importantes sobre como definir seu risco:

  • Contas abaixo de $ 2.000 -> use o "conjunto de grade ultra conservador", LotsizeStep = 2.000 ou maior
  • Saldo da conta entre $ 2.000 e $ 5.000 -> use o conjunto "grade conservadora", LotsizeStep = 3.000 ou maior
  • Saldo da conta entre $ 5000 e $ 15000 -> use o conjunto "grade elevada", LotsizeStep = 4000 ou maior 
  • Saldo da conta maior que $ 15000 -> use o conjunto "grade ideal", LotsizeStep = 15000 ou maior
  • Configuração extrema (5K ou contas maiores): você gosta mais de jogar do que negociar e busca resultados extremos -> use o conjunto "Grade ideal", com LotsizeStep = 5000
  • É sempre melhor executar um backtest da configuração antes de aplicar essa configuração em uma conta ativa


Agus Darma Kusuma
1483
Agus Darma Kusuma 2024.07.03 16:00 
 

the Apex EA by Wim is a robust and reliable trading tool for Forex traders. Its ease of use, performance, and excellent support make it a valuable addition to any trader's toolkit. However, potential users should

Zhengyan Jia
527
Zhengyan Jia 2024.01.14 03:57 
 

Great

Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2023.07.01 12:19 
 

Great EA in trading the 3 pairs that tend to have a high percentage of returning to the mean price. Works well, with good safe DD on the backtests if you set it up correctly. And as always great customer service from Wim.

