Indicement MT4

5

Bem-vindo ao Indicement!

PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto  aqui

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Restam apenas algumas cópias pelo preço atual!
  • Preço final: 990$
  • NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)

Oferta de combinação definitiva   ->   clique aqui

JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:  Clique aqui  

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS


A INDICEMENT  traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mercados de índices.

O EA usa um algoritmo muito bem pensado para encontrar o melhor preço de entrada e executa diversas estratégias internamente para distribuir o risco das negociações.

Todas as negociações têm um stoploss e um take profit, mas também use um trailing stoploss e um trailing take profit para minimizar o risco e maximizar o potencial de cada negociação.

O sistema é construído com base em uma estratégia muito popular e comprovada: negociar rompimentos de níveis importantes de suporte e resistência.  

Estou feliz em dizer que aperfeiçoei essa estratégia ao longo dos meus muitos anos de desenvolvimento de EA's


Este EA foi desenvolvido para negociar especificamente os índices US500, US30 e NAS100.

Esses mercados são particularmente adequados para negociar esse tipo de estratégia.


Os backtests mostram uma curva de crescimento muito estável, com quedas muito controladas e recuperações rápidas. 

Este EA foi submetido a testes de estresse para todos os 3 índices, usando vários pricefeeds para vários corretores. Também foram feitos testes de mercado cruzado para exterminar o risco de superotimizações.

Nada de papo de vendas do tipo "rede neural/aprendizado de máquina, IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita", mas um sistema de negociação real e honesto, baseado em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação como os backtests, sem trapaças.


Principais características:

  • Muito fácil de usar: instale em apenas 1 gráfico H1 e use um dos arquivos de conjunto fornecidos
  • Sem grade/Sem Martingale/Sem gerenciamento de risco arriscado
  • Extremamente estável a longo prazo ao usar o conjunto completo de estratégias
  • Fácil de usar para empresas de acessórios
  • Saldo mínimo da conta: 150$ (use setfile "risco extremamente baixo" para contas menores que 300$)


Configuração para backtesting: 

(É altamente recomendável usar o MT5 para backtesting, pois ele permitirá executar todos os índices ao mesmo tempo para verificar a força real do EA.)

Backtesting MT4:

A) certifique-se de preencher os SÍMBOLOS CORRETOS para os 3 índices nos parâmetros (verifique a janela MarketWatch para ver os nomes reais dos índices)

B) Selecione o símbolo que você deseja testar no testador de estratégia

C) Defina o drawdown máximo desejado por estratégia nos parâmetros ou carregue um arquivo definido  aqui

(confira a captura de tela  aqui  para ver tudo junto)


Configuração para negociação ao vivo:

A) Carregue o EA em qualquer  gráfico H1  que você quiser (EURUSD recomendado, pois tem mais ticks). O EA executará automaticamente os 3 índices, não importa em qual gráfico você o execute

B) IMPORTANTE: certifique-se de preencher os SÍMBOLOS CORRETOS para os 3 índices nos parâmetros (verifique a janela MarketWatch para ver os nomes reais dos índices) (exemplo  aqui  )

C) Defina o drawdown máximo desejado por estratégia nos parâmetros (ou carregue um dos arquivos definidos, disponíveis  aqui  )


IMPORTANTE:  Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)  



Parâmetros:

  • ShowInfoPanel    -> exibir o painel de informações no gráfico 
  • Ajuste para tamanho do Infopanel    -> no caso de exibição 4K, defina o valor para "2"
  • atualizar infopanel durante o teste    -> desabilitado para backtesting mais rápido
  • Hora de parada de sexta-feira    -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
  • Usar expiração virtual    -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração
  • BaseMagicNumber    -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias
  • Comentário para negociações    -> o comentário a ser usado para as negociações
  • Remover sufixo de comentário  -> remover a parte que adiciona mais informações aos comentários (como 'US500_A')
  • RunUS500  -> habilitar a estratégia para o índice US500 (SP500)
  • US500_Symbol  -> defina o nome do símbolo para o par US500 (muito importante defini-lo corretamente!!)
  • US500_Strat1  -> habilitar estratégia 1 para este par
  • US500_Strat2  -> habilitar estratégia 2 para este par
  • US500_Strat3  -> habilitar estratégia 3 para este par
  • Valor em $ de 1 unidade de movimento  -> o padrão é "0" (automático). Só altere isso se o tamanho do seu lote for muito alto. Peça-me instruções
  • US500_MaxSpread  -> spread máximo permitido
  • US500_Randomization  ->  isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários na mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop.
  • As  mesmas opções para US30 e NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter  -> liga ou desliga o filtro NFP
  • AutoGMT  -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto
  • GMT_OFFSET_Winter  -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
  • GMT_OFFSET_Summer  -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
  • NFP_CloseOpenTrades  -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders  -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)
  • NFP_MinutesBefore  -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes
  • NFP_MinutesAfter  -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente
  • CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ÚNICAS DO PROPIRM  -> aqui você pode modificar a entrada e saída das negociações manualmente, para torná-las diferentes em comparação com outros usuários do EA (para empresas de propriedade)
  • Método de cálculo do tamanho do lote   -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo, Risco máximo por estratégia ou Etapa do tamanho do lote
  • Startlots   -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote
  • Risco Máximo por Estratégia   -> O drawdown total máximo permitido preferido (em %) para cada estratégia. O EA então determinará o tamanho do lote com base no DD máximo histórico dessa estratégia
  • LotsizeStep  -> define o valor do passo para o qual o EA deve aumentar o tamanho do lote de 0,01 para 0,02 lotes
  • Definir Max Daily Drawdown   -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop
  • Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo   -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
  • OnlyUp   -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)
  • Horário de negociação  -> aqui você pode definir os horários em que o EA deve negociar


Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2024.09.07 16:35 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

