Indicement MT4

Bem-vindo ao Indicement!

PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual!

Preço final: 990$

NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva -> clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO: Clique aqui

VERSION 4.0 LIVE RESULTS

OLD VERSION FINAL RESULTS





A INDICEMENT traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mercados de índices.

O EA usa um algoritmo muito bem pensado para encontrar o melhor preço de entrada e executa diversas estratégias internamente para distribuir o risco das negociações.

Todas as negociações têm um stoploss e um take profit, mas também use um trailing stoploss e um trailing take profit para minimizar o risco e maximizar o potencial de cada negociação.

O sistema é construído com base em uma estratégia muito popular e comprovada: negociar rompimentos de níveis importantes de suporte e resistência.

Estou feliz em dizer que aperfeiçoei essa estratégia ao longo dos meus muitos anos de desenvolvimento de EA's





Este EA foi desenvolvido para negociar especificamente os índices US500, US30 e NAS100.

Esses mercados são particularmente adequados para negociar esse tipo de estratégia.





Os backtests mostram uma curva de crescimento muito estável, com quedas muito controladas e recuperações rápidas.

Este EA foi submetido a testes de estresse para todos os 3 índices, usando vários pricefeeds para vários corretores. Também foram feitos testes de mercado cruzado para exterminar o risco de superotimizações.

Nada de papo de vendas do tipo "rede neural/aprendizado de máquina, IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita", mas um sistema de negociação real e honesto, baseado em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem.

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação como os backtests, sem trapaças.





Principais características:

Muito fácil de usar: instale em apenas 1 gráfico H1 e use um dos arquivos de conjunto fornecidos

Sem grade/Sem Martingale/Sem gerenciamento de risco arriscado

Extremamente estável a longo prazo ao usar o conjunto completo de estratégias

Fácil de usar para empresas de acessórios

Saldo mínimo da conta: 150$ (use setfile "risco extremamente baixo" para contas menores que 300$)



Configuração para backtesting: (É altamente recomendável usar o MT5 para backtesting, pois ele permitirá executar todos os índices ao mesmo tempo para verificar a força real do EA.) Backtesting MT4: A) certifique-se de preencher os SÍMBOLOS CORRETOS para os 3 índices nos parâmetros (verifique a janela MarketWatch para ver os nomes reais dos índices) B) Selecione o símbolo que você deseja testar no testador de estratégia C) Defina o drawdown máximo desejado por estratégia nos parâmetros ou carregue um arquivo definido aqui (confira a captura de tela aqui para ver tudo junto)

Configuração para negociação ao vivo: A) Carregue o EA em qualquer gráfico H1 que você quiser (EURUSD recomendado, pois tem mais ticks). O EA executará automaticamente os 3 índices, não importa em qual gráfico você o execute

B) IMPORTANTE: certifique-se de preencher os SÍMBOLOS CORRETOS para os 3 índices nos parâmetros (verifique a janela MarketWatch para ver os nomes reais dos índices) (exemplo aqui ) C) Defina o drawdown máximo desejado por estratégia nos parâmetros (ou carregue um dos arquivos definidos, disponíveis aqui )

IMPORTANTE: Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)







Parâmetros:



ShowInfoPanel -> exibir o painel de informações no gráfico

-> exibir o painel de informações no gráfico Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de exibição 4K, defina o valor para "2"

-> no caso de exibição 4K, defina o valor para "2" atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido

-> desabilitado para backtesting mais rápido Hora de parada de sexta-feira -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)

-> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado) SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

-> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP Usar expiração virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

-> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias

-> o número mágico base que será usado para todas as estratégias Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

-> o comentário a ser usado para as negociações Remover sufixo de comentário -> remover a parte que adiciona mais informações aos comentários (como 'US500_A')

-> remover a parte que adiciona mais informações aos comentários (como 'US500_A') RunUS500 -> habilitar a estratégia para o índice US500 (SP500)

-> habilitar a estratégia para o índice US500 (SP500) US500_Symbol -> defina o nome do símbolo para o par US500 (muito importante defini-lo corretamente!!)

-> defina o nome do símbolo para o par US500 (muito importante defini-lo corretamente!!) US500_Strat1 -> habilitar estratégia 1 para este par

-> habilitar estratégia 1 para este par US500_Strat2 -> habilitar estratégia 2 para este par

-> habilitar estratégia 2 para este par US500_Strat3 -> habilitar estratégia 3 para este par

-> habilitar estratégia 3 para este par Valor em $ de 1 unidade de movimento -> o padrão é "0" (automático). Só altere isso se o tamanho do seu lote for muito alto. Peça-me instruções

-> o padrão é "0" (automático). Só altere isso se o tamanho do seu lote for muito alto. Peça-me instruções US500_MaxSpread -> spread máximo permitido

-> spread máximo permitido US500_Randomization -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários na mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop.

-> As mesmas opções para US30 e NAS100 (USTECH)

EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

-> liga ou desliga o filtro NFP AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto

-> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

-> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!) GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

-> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!) NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

-> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP) NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

-> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP) NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

-> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

-> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ÚNICAS DO PROPIRM -> aqui você pode modificar a entrada e saída das negociações manualmente, para torná-las diferentes em comparação com outros usuários do EA (para empresas de propriedade)

-> aqui você pode modificar a entrada e saída das negociações manualmente, para torná-las diferentes em comparação com outros usuários do EA (para empresas de propriedade) Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo, Risco máximo por estratégia ou Etapa do tamanho do lote

-> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo, Risco máximo por estratégia ou Etapa do tamanho do lote Startlots -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote

-> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote Risco Máximo por Estratégia -> O drawdown total máximo permitido preferido (em %) para cada estratégia. O EA então determinará o tamanho do lote com base no DD máximo histórico dessa estratégia

-> O drawdown total máximo permitido preferido (em %) para cada estratégia. O EA então determinará o tamanho do lote com base no DD máximo histórico dessa estratégia LotsizeStep -> define o valor do passo para o qual o EA deve aumentar o tamanho do lote de 0,01 para 0,02 lotes

-> define o valor do passo para o qual o EA deve aumentar o tamanho do lote de 0,01 para 0,02 lotes Definir Max Daily Drawdown -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop

-> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote

-> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)

-> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas) Horário de negociação -> aqui você pode definir os horários em que o EA deve negociar



