TPSpro RFI Levels
- Indicadores
- Roman Podpora
- Versão: 5.5
- Atualizado: 7 abril 2025
Principais funções:
- Exibe zonas ativas de vendedores e compradores!
- LOGIC AI - Exibição de zonas (círculos) para busca de pontos de entrada ao ativar um modelo
O indicador exibe todos os níveis/zonas de impulso iniciais corretos para compras e vendas. Quando esses níveis/zonas são ativados, onde a busca por pontos de entrada começa, os níveis mudam de cor e são preenchidos com cores específicas. Setas também aparecem para uma percepção mais intuitiva da situação.
Para melhorar a clareza visual, foi adicionada uma função para exibir zonas nas quais os pontos de entrada são pesquisados usando inteligência artificial.
- Exibição de níveis/zonas de um período de tempo maior (modo MTF)
Foi adicionada uma função para exibir níveis/zonas usando um intervalo de tempo maior. Além disso, o indicador possui uma função de detecção automática de tendências ( TPSproTREND PRO ).
- Um algoritmo profissional passo a passo separado para negociação
O algoritmo foi projetado para negociação intradiária tanto na direção da tendência quanto contra ela. Instruções detalhadas são fornecidas para cada modelo ativo.
- Funciona em diferentes períodos de tempo O indicador TPSpro RFI Levels pode ser usado em qualquer intervalo de tempo no gráfico, de minuto (M1) a mensal (MN).
- Alertas gráficos e sonoros O indicador fornece indicações gráficas e sonoras, o que lhe permite não perder os sinais para entrar em uma negociação. Notificações para celular também estão disponíveis.
- Scanner de modelo ativo simples e eficaz Este é um scanner de padrões ativos muito compacto que alerta e envia notificações automaticamente para seu telefone quando os padrões são ativados em todos os intervalos de tempo em uma direção.
- Para especialistas e iniciantes
Um guia de vídeo passo a passo e instruções explicarão como trabalhar com o indicador usando um exemplo específico, mesmo que você esteja fazendo isso pela primeira vez.
Com este indicador você pode:
- - É fácil determinar níveis para pontos de entrada no mercado, tanto a favor quanto contra a tendência.
- - Determinar alvos (pontos de saída) com alta precisão em qualquer período de tempo.
- - Incluir níveis (RFI) de um período de tempo maior - modo MTF.
- - Apenas três modelos para determinar a prioridade de negociação.
Teclas de atalho:
- R - Mostrar todos os níveis de RFI no histórico
- Z - Ocultar/mostrar painel
- eu - Exibição do início dos níveis (modo MTF-2)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!