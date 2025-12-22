Apollo SR Master

5

O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a força da zona de Suporte/Resistência aumenta e, consequentemente, a probabilidade de uma negociação bem-sucedida nessa área também aumenta. Essa é, na verdade, a ideia principal do indicador.

As zonas de suporte e resistência (SR) também facilitam o trabalho com Stop Loss e Take Profit. É possível usar o espaço acima ou abaixo da zona SR como Stop Loss, dependendo da direção do sinal. Além disso, zonas SR opostas podem ser usadas como áreas potenciais de Take Profit.

Também disponibilizo meu indicador "Apollo Price Action System" GRATUITAMENTE para todos os usuários do indicador Apollo SR Master. A combinação desses indicadores ajudará você a encontrar entradas ainda melhores.

POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER MINHAS DICAS DE NEGOCIAÇÃO E MEU INDICADOR "APOLLO PRICE ACTION SYSTEM" GRATUITAMENTE COMO BÔNUS!

Comentários 2
squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Produtos recomendados
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and several other patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 5 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta. Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Active o "CONTROL DEAL" para operação e as negociações baseadas no sinal do indicador serão abertas automatic
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicadores
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubra as Wolf Waves - Sua Ferramenta de Negociação Definitiva! Você está em busca de uma ferramenta poderosa para identificar facilmente as Wolf Waves em qualquer período de tempo? Não procure mais! Nosso indicador de Wolf Waves faz esse trabalho com facilidade. Veja por que ele é perfeito para você: Recursos Principais: Detecção Automática: Nosso
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestão de risco e monitoramento de limites para traders profissionais e contas de avaliação (Prop) Esta ferramenta apenas exibe, no gráfico, informações precisas de gestão de risco e limites, ajudando você a decidir com mais foco. O indicador não abre/fecha/modifica ordens e não interfere com Expert Advisors (EAs). Recursos Monitoramento do drawdown diário e total Calcula e exibe o drawdown diário e total com base no Saldo (Balance) ou no Patrimônio (Equity) (configurável). Mostra
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura. - O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O RSI SPEED é a primeira derivada do próprio RSI. - O RSI SPEED é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal. - Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, HTF MA (como nas imagens). - O indicador RSI SPEED mostra a rapidez com que o próprio RSI muda de direção - ele é muito sensíve
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
Mais do autor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Apollo Supply Demand Zones
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo Supply Demand Zones é um indicador que calcula os níveis de suporte e resistência. O indicador será útil para absolutamente todos os traders, independentemente da estratégia que eles usam. Este indicador pode se tornar um dos principais elementos do seu sistema de negociação. O indicador calcula os níveis tanto no período de tempo atual quanto pode funcionar no modo MTF, exibindo níveis de um período de tempo mais alto. Este indicador pode ser usado absolutamente em qualquer período de te
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicadores
O Apollo BuySell Predictor é um sistema de negociação profissional que inclui vários módulos de negociação. Ele fornece ao trader zonas de rompimento exclusivas, níveis de suporte e resistência baseados em fibonacci, linha de tendência de pivô, sinais de volume de recuo e outros recursos úteis que qualquer trader precisa diariamente. O sistema funcionará com qualquer par. Os prazos recomendados são M30, H1, H4. Embora o indicador também possa funcionar com outros prazos, exceto os prazos superio
Binary Trader Master
Oleg Rodin
4 (3)
Indicadores
O Binary Trader Master é um indicador baseado em seta que prevê o fechamento da vela. Ele faz sua análise dentro de apenas uma vela. Quando a vela abre leva alguns momentos para fazer a análise e prever o fechamento da vela. Em seguida, ele gera um sinal. O indicador também permite que você aplique limites de tempo que ele pode usar para a análise, o que significa que você pode realmente dizer ao indicador quanto tempo é permitido para a análise dentro da vela. O indicador monitora padrões de vo
TopBottom Checker
Oleg Rodin
4.9 (10)
Indicadores
TopBottom Checker é um indicador que determina os fundos e topos do preço. O indicador pode ser usado com qualquer par de moedas. O indicador funciona em qualquer período de tempo de M1 a D1. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou como parte de qualquer sistema de negociação que você use, pois esse indicador trabalha com os aspectos do mercado que são muito importantes para absolutamente qualquer estratégia. Os sinais indicadores podem ser usados ​​tanto para entrar
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicadores
Forex Breath System é um sistema de negociação baseado em tendências que pode ser usado em qualquer mercado. Você pode usar este sistema com moedas, metais, commodities, índices, criptografia e até ações. Também pode ser usado em qualquer período de tempo. O sistema é universal. Ele mostra tendência e fornece sinais de seta com a tendência. O indicador também pode fornecer um tipo especial de alerta quando os sinais aparecem na direção da tendência, o que torna a negociação de tendências uma tar
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Trend Cutter
Oleg Rodin
5 (2)
Indicadores
Trend Cutter é um indicador de tendência que pode ser usado em qualquer período de tempo, incluindo períodos mais baixos, como M1 e M5. O indicador é ideal para traders que preferem negociações intradiárias e também será útil para aqueles que preferem negociações de longo prazo. Você pode usar este indicador como base para o seu sistema de negociação ou como uma solução de negociação independente. O indicador fornece todos os tipos de alertas, incluindo notificações PUSH. O indicador é muito fác
BTC BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Bitcoin Predictor é um indicador baseado em seta projetado para prever reversões de preços. Esta ferramenta pode ser usada com BTC e outras criptomoedas. Também pode ser usado com moedas também. Mas você precisa verificar primeiro quais pares funcionam melhor. Alguns pares e prazos podem funcionar muito bem. Você é livre para testar e ver você mesmo. O indicador é muito fácil de usar. Tudo que você precisa é seguir as setas. O indicador pode funcionar como um sistema autônomo ou fazer parte de q
Pips Generator
Oleg Rodin
4.6 (10)
Indicadores
Apollo Pips Generator é o indicador que fornece sinais na direção da tendência. O indicador fornece vários pontos de entrada para que você sempre possa encontrar uma oportunidade de negociação para lucrar. Preste atenção nas capturas de tela. As capturas de tela mostram a ferramenta Pips Generator em combinação com minha outra ferramenta que é representada pelo canal com sinais de estrela que indicam topos e fundos. Essa combinação fornece várias maneiras de aplicar o sistema. Após a compra ENTR
Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
O Gold Buster M1 System é um sistema de negociação profissional para gráficos M1 no par XAUUSD. Mas, apesar de o sistema ter sido originalmente desenvolvido exclusivamente para negociar ouro, o sistema também pode ser usado com alguns outros pares de moedas. Após a compra, fornecerei uma lista de pares de negociação que podem ser usados ​​com o sistema além do XAUUSD, o que ampliará suas possibilidades de uso deste sistema. TODOS OS INDICADORES DO SISTEMA NÃO SE REPETEM! Este sistema é um conjun
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
Indicadores
Universal Swing Arrows é um indicador baseado em seta projetado para fornecer sinais de negociação de swing. Ele pode ser usado para qualquer par de negociação e qualquer período de negociação. AS SETAS APARECEM NA VELA ATUAL (0). OS SINAIS NÃO REPINTAM! O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou como parte de sua estratégia de negociação pessoal. A seta do indicador não é apenas um sinal, mas também seu possível nível de stop loss. O indicador calcula automaticamente o
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
Indicadores
PowerBall Signals é um indicador de sinais de COMPRA/VENDA baseado na ideia de usar zonas de suporte/resistência. O indicador detecta padrões de reversão especiais com base em zonas de suporte/resistência e fornece esses sinais em seu gráfico. A ideia principal do indicador é usar a análise MTF (Multi Time Frame) e fornecer sinais com base nos níveis do seu período atual e do próximo período superior. Este método permite prever possíveis reversões de preços em qualquer mercado, seja ele de moeda
GT Trend M1
Oleg Rodin
5 (6)
Indicadores
GT Trend é um indicador de tendência especialmente projetado para negociação em gráficos M1 e M5 . O indicador é ideal para traders que preferem negociações intradiárias. Você pode usar este indicador como base para o seu sistema de negociação ou como uma solução de negociação independente. O indicador é fácil de usar. Você só precisa seguir os sinais. Também fornecerei indicadores adicionais para todos os usuários deste indicador gratuitamente, o que ajudará a usar esse método da maneira mais e
Apollo Binary Options Indicator
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo Binary Options Indicator é um indicador de sinal para negociação de opções binárias. O sinal vem na abertura da vela atual e é válido até o fechamento. O sinal é acompanhado por uma seta, bem como uma mensagem de sinal diretamente em seu gráfico. O tempo de expiração da opção recomendado é de uma vela. Ou seja, se o gráfico for H1, o tempo de expiração será de 1 hora. Se o gráfico for M5, o tempo de expiração da opção será de 5 minutos. Mas, na verdade, você é livre para usar os sinais co
Market Strength Panel
Oleg Rodin
Indicadores
O Apollo Market Strength Panel é um indicador de vários prazos que pode ser útil para os comerciantes de forex e opções binárias. O painel representa as condições de mercado em vários prazos de M1 a H4. O indicador fornece informações sobre três aspectos importantes do mercado. Eles são Tendência, Força e Impulso. Se todos esses 3 componentes se alinharem, o indicador fornecerá um sinal de COMPRA ou VENDA, dependendo da direção do mercado. O indicador traça sinais diretamente no seu gráfico. Voc
Apollo Striker
Oleg Rodin
Indicadores
Apollo Striker é um indicador de seta de COMPRA/VENDA eficaz que prevê a direção do movimento dos preços. Este indicador é adequado para absolutamente todos os comerciantes, independentemente da estratégia preferida ou par de moedas, período de tempo. Este indicador de seta pode ser usado com absolutamente qualquer instrumento de negociação, seja moedas, metais, índices, ações ou até criptomoedas. Além disso, um trader pode facilmente adaptar os sinais do indicador para qualquer par de negociaçã
GOLD ZigZag
Oleg Rodin
Indicadores
Gold ZigZag - indicador de seta que na verdade é um ZigZag SEM REPINTURA e SEM LAG que fornece sinais na abertura de uma vela! O indicador foi projetado especialmente para o par XAUUSD (Ouro). Embora você também possa usar o indicador com outros pares, originalmente o indicador foi concebido para ser usado apenas com ouro. O indicador pode ser usado com qualquer intervalo de tempo, mas são recomendados intervalos de tempo mais altos, como H4 e D1. O indicador é fácil de usar e não requer habilid
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
T.M.M Channel System é um sistema de negociação forex que fornece sinais para COMPRA e VENDA com a tendência utilizando um indicador de canal de preço de filtro de tendência especial. Este indicador é fácil de adaptar a qualquer mercado utilizando apenas duas parâmetros. Este indicador de canal não é repintado! O indicador de canal é recomendado para negociação em gráficos H4, mas pode ser utilizado em qualquer período de tempo. Após a compra você fará o download do indicador do canal. O indicad
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Pips é um indicador de reversão de tendência altamente preciso para negociar qualquer par de moedas. Ele foi originalmente desenvolvido para negociar XAUUSD, mas a prática mostrou que o indicador pode ser usado com sucesso em outros pares. Período de tempo recomendado H1. O indicador faz um alerta somente quando o sinal é confirmado. Portanto, se você viu um alerta, poderá usar com segurança o sinal recebido. O indicador NÃO REDESENHA seus sinais! A seta pode piscar até que o sinal seja r
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
Indicadores
Apollo Global Trends é um indicador de tendência que foi criado para prever o movimento de uma tendência de mercado em qualquer par de moedas, bem como absolutamente quaisquer instrumentos de negociação, incluindo metais, índices, ações, criptomoedas e outros instrumentos de negociação. Este indicador pode ser usado para qualquer período de tempo. O indicador é adequado para negociação de longo e curto prazo. O indicador pode atuar como sistema principal ou como filtro para seus indicadores. Est
Apollo Price Action System
Oleg Rodin
Indicadores
O Apollo Price Action System é um indicador totalmente baseado no princípio Price Action. O indicador dá um sinal para comprar ou vender assim que as condições para entrar no mercado forem formadas de acordo com a estratégia do indicador. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação básico ou como um complemento ao seu próprio sistema de negociação. Este indicador é muito fácil de usar. Solo tienes que seguir las señales. O indicador mostra linhas de tendência no gráfico, como pontos
Volume Champion
Oleg Rodin
Indicadores
O Volume Champion é um indicador que analisa o volume do mercado e exibe os dados na forma de um histograma. Você não precisa se aprofundar na teoria da análise de mercado. Você pode simplesmente seguir as leituras do indicador. As barras indicadoras mostram a direção potencial do movimento dos preços com base na análise da estrutura do volume do mercado. Este indicador foi projetado para ser usado em intervalos de tempo mais altos, como H4, D1, W1. SINAIS NÃO RESPONDEM! Tecnicamente, o indicado
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Indicadores
Apollo Volume Profile é um indicador que determina a direção do movimento do mercado usando a análise de volume. O indicador é muito fácil de usar. Este indicador mostra claramente a proporção de vendedores e compradores no mercado, dependendo do período de tempo utilizado. O indicador pode ser usado como base para qualquer sistema de negociação. O indicador não redesenha seus sinais. Este indicador pode ser usado para negociar quaisquer instrumentos financeiros, como moedas, metais, índices, aç
Filtro:
squidme
667
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

Oleg Rodin
27947
Resposta do desenvolvedor Oleg Rodin 2025.12.23 10:22
Thank You very much for your kind words and feedback, my dear friend! Also Thank You very much for being among my valued return customers and supporting my work here! I appreciate this a lot! It has always been and will always be a great pleasure for me to provide you with high-quality services! I wish you wonderful trading experience and many-many green pips! May the PROFIT always be with you!:)
mpcedar
101
mpcedar 2025.12.22 16:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Oleg Rodin
27947
Resposta do desenvolvedor Oleg Rodin 2025.12.23 10:20
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicators have been helpful to you. I hope my tools will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued return customers!:)
Responder ao comentário