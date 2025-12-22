O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a força da zona de Suporte/Resistência aumenta e, consequentemente, a probabilidade de uma negociação bem-sucedida nessa área também aumenta. Essa é, na verdade, a ideia principal do indicador.

As zonas de suporte e resistência (SR) também facilitam o trabalho com Stop Loss e Take Profit. É possível usar o espaço acima ou abaixo da zona SR como Stop Loss, dependendo da direção do sinal. Além disso, zonas SR opostas podem ser usadas como áreas potenciais de Take Profit.

Também disponibilizo meu indicador "Apollo Price Action System" GRATUITAMENTE para todos os usuários do indicador Apollo SR Master. A combinação desses indicadores ajudará você a encontrar entradas ainda melhores.