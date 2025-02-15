SmartBid – Sistema de Trading para XAU/USD Baseado em Rede Neural para o Time Frame M10

Um sistema de trading avançado que utiliza uma rede neural para otimizar as entradas e saídas de operações com base nas condições do mercado. Foi desenvolvido para fornecer gestão inteligente de operações, dimensionamento de posição ajustado ao risco e uma estratégia de recuperação integrada para gerenciar o drawdown total.

Com níveis de risco personalizáveis, filtros de spread, configurações de stop loss e horários de trading ajustáveis, este EA é adequado para traders que buscam uma abordagem orientada por dados para o trading automatizado.

Principais Funcionalidades:

Gestão de Risco e Filtragem de Operações

Seleção do Nível de Risco: Baixo – Abordagem conservadora com menor exposição. Alto – Estratégia agressiva para maiores retornos potenciais.

Controle Máximo de Spread: Limita a execução de operações quando o spread excede um limite pré-definido, minimizando o impacto do slippage.



Stop Loss e Mecanismo de Recuperação

Porcentagem de Stop Loss Fixo: Define o percentual máximo de drawdown permitido na conta. Diferente do stop loss baseado em posição, aplica-se ao patrimônio total da conta.

Nível de Stop Loss: Define um stop loss absoluto em pontos para fornecer uma camada adicional de proteção nas operações.



Horários de Trading Adaptáveis

Horários totalmente personalizáveis, permitindo que os traders especifiquem períodos ativos de trading para cada dia da semana.

Trading Inteligente Baseado em Rede Neural

Utiliza um modelo de machine learning para analisar as condições do mercado e identificar pontos ideais de entrada e saída.

Estratégia de Recuperação Integrada

Implementa um mecanismo de recuperação para gerenciar eficientemente o drawdown total, controlando o risco enquanto tenta recuperar perdas.

Funcionalidades Adicionais

Personalização do Magic Number: Permite operar com múltiplos EAs simultaneamente sem interferência entre as operações.

Comentários nas Operações: Opção de incluir o nome do EA nos comentários das operações para facilitar o rastreamento e a análise.

Este EA combina a análise de mercado baseada em IA com uma gestão de risco estruturada e uma estratégia de recuperação abrangente, tornando-se uma poderosa ferramenta para traders que buscam melhorar seu desempenho no trading automatizado.

Sempre teste em uma conta demo antes de operar ao vivo para garantir que você esteja confortável com o funcionamento do EA e sua estratégia. Assim, você pode ajustar as configurações para corresponder à sua tolerância ao risco e estilo de negociação.



