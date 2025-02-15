SmartBid
- Experts
- Gabriel Costin Floricel
- Versão: 1.9
- Atualizado: 3 agosto 2025
- Ativações: 20
SmartBid – Sistema de Trading para XAU/USD Baseado em Rede Neural para o Time Frame M10
Um sistema de trading avançado que utiliza uma rede neural para otimizar as entradas e saídas de operações com base nas condições do mercado. Foi desenvolvido para fornecer gestão inteligente de operações, dimensionamento de posição ajustado ao risco e uma estratégia de recuperação integrada para gerenciar o drawdown total.
Com níveis de risco personalizáveis, filtros de spread, configurações de stop loss e horários de trading ajustáveis, este EA é adequado para traders que buscam uma abordagem orientada por dados para o trading automatizado.
Principais Funcionalidades:
- Gestão de Risco e Filtragem de Operações
- Seleção do Nível de Risco:
- Baixo – Abordagem conservadora com menor exposição.
- Alto – Estratégia agressiva para maiores retornos potenciais.
- Controle Máximo de Spread:
- Limita a execução de operações quando o spread excede um limite pré-definido, minimizando o impacto do slippage.
- Stop Loss e Mecanismo de Recuperação
- Porcentagem de Stop Loss Fixo:
- Define o percentual máximo de drawdown permitido na conta. Diferente do stop loss baseado em posição, aplica-se ao patrimônio total da conta.
- Nível de Stop Loss:
- Define um stop loss absoluto em pontos para fornecer uma camada adicional de proteção nas operações.
- Horários de Trading Adaptáveis
- Horários totalmente personalizáveis, permitindo que os traders especifiquem períodos ativos de trading para cada dia da semana.
- Trading Inteligente Baseado em Rede Neural
- Utiliza um modelo de machine learning para analisar as condições do mercado e identificar pontos ideais de entrada e saída.
- Estratégia de Recuperação Integrada
- Implementa um mecanismo de recuperação para gerenciar eficientemente o drawdown total, controlando o risco enquanto tenta recuperar perdas.
- Funcionalidades Adicionais
- Personalização do Magic Number: Permite operar com múltiplos EAs simultaneamente sem interferência entre as operações.
- Comentários nas Operações: Opção de incluir o nome do EA nos comentários das operações para facilitar o rastreamento e a análise.
Este EA combina a análise de mercado baseada em IA com uma gestão de risco estruturada e uma estratégia de recuperação abrangente, tornando-se uma poderosa ferramenta para traders que buscam melhorar seu desempenho no trading automatizado.Sempre teste em uma conta demo antes de operar ao vivo para garantir que você esteja confortável com o funcionamento do EA e sua estratégia. Assim, você pode ajustar as configurações para corresponder à sua tolerância ao risco e estilo de negociação.
Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!
Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.