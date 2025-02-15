SmartBid – XAU/USD için M10 Zaman Çerçevesinde Sinir Ağı Tabanlı Ticaret Sistemi

Piyasa koşullarına göre giriş ve çıkış noktalarını optimize etmek için sinir ağı kullanan gelişmiş bir ticaret sistemi. Akıllı ticaret yönetimi, risk ayarlı pozisyon büyüklüğü ve genel zarar yönetimi için entegre bir toparlanma stratejisi sunmak üzere tasarlanmıştır.

Özelleştirilebilir risk seviyeleri, spread filtreleri, stop loss ayarları ve ticaret saatleri ile bu EA, veri odaklı bir otomatik ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için uygundur.

Ana Özellikler:

Risk Yönetimi ve Ticaret Filtresi

Risk Seviyesi Seçimi: Düşük – Düşük riskle daha korumacı yaklaşım. Yüksek – Daha yüksek getiri potansiyeli için agresif strateji.

Maksimum Spread Kontrolü: Spread belirli bir eşik değeri aştığında ticareti sınırlayarak kayma etkisini en aza indirir.



Stop Loss ve Toparlanma Mekanizması

Sabit Stop Loss Yüzdesi: Hesap için izin verilen maksimum zarar oranını belirler. Pozisyon tabanlı stop loss'lardan farklı olarak, hesap bakiyesinin tamamına uygulanır.

Stop Loss Seviyesi: İşlemleri korumak için ekstra güvenlik katmanı sağlamak amacıyla puan cinsinden mutlak stop loss tanımlanabilir.



Bu EA, AI destekli piyasa analizi ile yapılandırılmış risk yönetimini birleştirir ve güçlü bir toparlanma stratejisi sunarak otomatik ticaret performanslarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir araç haline gelir.

EA’nın çalışma şekline ve stratejisine alıştığınızdan emin olmak için canlı işlem yapmadan önce her zaman bir demo hesapta test edin. Böylece, kişisel risk toleransınıza ve işlem stilinize uygun şekilde ayarları ince ayar yapabilirsiniz.



