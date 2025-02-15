SmartBid

SmartBid – XAU/USD M10 타임프레임용 신경망 기반 거래 시스템

시장 상황에 따라 진입 및 청산을 최적화하기 위해 신경망을 활용한 고급 거래 시스템입니다. 이 시스템은 지능형 거래 관리, 위험에 맞춘 포지션 크기 조정, 그리고 전체 손실 관리용 통합 복구 전략을 제공합니다.

사용자 정의 가능한 위험 수준, 스프레드 필터, 손절매 설정 및 거래 시간을 통해 데이터 기반의 자동 거래 방식을 원하는 트레이더에게 적합한 EA입니다.

주요 기능:

  1. 위험 관리 및 거래 필터링
  • 위험 수준 선택:
    • 낮음 – 보수적인 접근 방식으로 노출을 줄임.
    • 높음 – 잠재적 수익을 높이기 위한 공격적인 전략.
  • 최대 스프레드 제어:
    • 스프레드가 미리 설정된 임계값을 초과할 경우 거래 실행을 제한하여 슬리피지 영향을 최소화합니다.
  1. 손절매 및 복구 메커니즘
  • 고정 손절매 비율:
    • 계좌의 최대 손실 비율을 설정합니다. 포지션 단위의 손절매와 달리 계좌 자산 전체에 적용됩니다.
  • 손절매 수준:
    • 거래 보호층을 추가하기 위해 포인트 단위의 절대 손절매를 설정할 수 있습니다.
  1. 적응형 거래 시간
  • 사용자 정의 가능한 거래 일정 설정을 통해 요일별로 활성 거래 기간을 지정할 수 있습니다.
  1. 신경망 기반의 지능형 거래
  • 머신러닝 모델을 사용하여 시장 상황을 분석하고 최적의 진입 및 청산 포인트를 식별합니다.
  1. 통합된 복구 전략
  • 전체 손실을 효율적으로 관리하고 손실 회복을 시도하면서 위험 노출을 통제하는 전략적 복구 메커니즘을 구현합니다.
  1. 추가 기능
  • 매직 넘버 설정: 여러 EA가 서로 간섭하지 않고 동시에 작동할 수 있습니다.
  • 거래 코멘트: 거래 코멘트에 EA 이름을 포함하여 추적 및 분석을 쉽게 할 수 있습니다.

이 EA는 AI 기반 시장 분석과 구조화된 위험 관리, 종합적인 복구 전략을 결합하여 자동 거래 성과를 향상시키고자 하는 트레이더에게 강력한 도구가 됩니다.

EA의 작동 방식과 전략에 익숙해질 수 있도록 실제 거래 전에 항상 데모 계정에서 테스트하세요. 이렇게 하면 개인의 위험 감수 성향과 거래 스타일에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다.


리뷰 12
Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
177
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Miko
288
Miko 2025.03.19 12:09 
 

it is ok for a reversal bot

