SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M15

  • Manual do Usuário: Disponível no link da minha página de perfil.
    Para o momento, corresponde à versão MT5 — algumas opções foram removidas na versão MT4, mas todas as configurações atuais estão explicadas lá. Um manual dedicado ao MT4 será lançado futuramente.

  • SmartChoise MT4 foi projetado para crescimento controlado e de longo prazo, alimentado por um motor de rede neural que se adapta às mudanças das condições de mercado. O objetivo é fornecer entradas inteligentes, exposição controlada e recuperação constante de rebaixamentos — tudo isso sem utilizar martingale.

  • Este EA é ideal para usuários que valorizam consistência, transparência e a flexibilidade de ajustar o risco de acordo com seu perfil.

Tecnologia Principal

  • Decisões Baseadas em Rede Neural: Analisa continuamente os dados ao vivo para ajustar o comportamento de negociação.

  • Sem Martingale: Foco em crescimento sustentável sem aumentar o risco.

  • Tamanho de Lote Dinâmico: Baseado em capital, volatilidade, força de tendência e condições de mercado.

Principais Recursos

  • Múltiplos Níveis de Risco: Baixo, Médio, Alto, Extremo

  • Estilos de Negociação: Conservador (menos operações) ou Agressivo (mais operações)

  • Estratégia de Tendência Apenas: Otimizada e aprimorada para maior confiabilidade

  • Sistema Avançado de Recuperação: Gerencia o rebaixamento de forma inteligente

  • Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop Virtuais (ocultos do corretor)

  • Detecção de Suporte/Resistência e Padrões de Velas (opcional)

  • Filtro de Notícias: Pausa as negociações em grandes eventos

  • Botões de Painel para Entradas Manuais e Recuperação

Notas Importantes

  • Contas pequenas podem não ser ideais para estratégias baseadas em recuperação devido à capacidade limitada de suportar rebaixamentos.

  • Use Hard Stop % e SL para operações mais seguras em saldos menores.

  • Desativar o sistema de recuperação ou usar tamanho de lote fixo transforma o EA em um bot simples de TP/SL.

  • Definir um Take Profit ou Trailing Stop desativa a lógica interna de lucro do EA. As operações só serão encerradas quando o TP ou o nível de trailing for atingido.

  • O backtest não reflete os resultados ao vivo devido à natureza adaptativa da rede neural. Sempre faça testes em conta demo primeiro.

Recomendações de Uso

  • Contas Pequenas

    • Use Risco Baixo ou Médio

    • Foque em preservação de capital e crescimento constante

  • Contas Maiores / Usuários Experientes

    • Podem explorar Risco Alto ou Extremo

    • Adequado para estratégias com maior retorno e maior tolerância a rebaixamento

Configuração Básica

  • Nível de Risco: Baixo (1), Médio (2), Alto (3), Extremo (4)

  • Estilo de Negociação: Conservador (C) (menos operações, menor risco) ou Agressivo (A) (mais operações, maior risco)

  • Hard Stop %: Limite diário de perda (ex.: 20 = máximo de 20% de rebaixamento sobre o capital)

  • Max Spread: Controla as entradas durante períodos de alta volatilidade

  • Trailing Stop Loss Virtual (Oculto) - Os níveis de SL são gerenciados apenas internamente pelo EA. Isso oferece melhor proteção e evita interferências indesejadas.

Filtro de Notícias

  • Suspende entradas antes/depois de notícias de alto impacto (Baixo, Médio, Alto)

  • Personalize o tempo de buffer para suspender entradas antes/depois de eventos de notícias

  • Nota: É necessário habilitar o WebRequest para o filtro de notícias funcionar.

Comentários nas Operações

Cada operação inclui um comentário para identificar a estratégia utilizada:

  • NN = Rede Neural

  • TR = Tendência

  • R = Recuperação

  • M = Entrada Manual usando os botões do painel

  • MR = Recuperação Manual adicionada pelos botões do painel

Exemplo: SmartChoise_4A_NN significa que uma operação foi aberta com:

  • Risco Extremo (4) - onde 1 = Baixo, 2 = Médio, 3 = Alto, 4 = Extremo

  • Estilo Agressivo (A) - onde C = Conservador, A = Agressivo

  • Estratégia de Rede Neural (NN) - onde NN = Rede Neural, TR = Tendência

Antes de Operar em Conta Real

  • Sempre teste o EA em uma conta demo primeiro. Isso ajuda a entender como ele se comporta nas configurações escolhidas / corretora e garante que o risco esteja de acordo com suas expectativas.

  • Para diversificar o risco, você pode rodar múltiplos gráficos com diferentes Magic Numbers.

  • Para tornar o uso mais seguro e simples, removi a maioria das opções que aumentam o tamanho do lote, pois alguns usuários estavam assumindo riscos excessivos sem entender totalmente o impacto.

  • Algumas estratégias também eram muito arriscadas, então melhorei a rede neural e mantive apenas uma versão aprimorada da Estratégia de Tendência, que apresentou um desempenho mais estável e confiável.

  • A maioria das configurações disponíveis é semelhante à versão MT5, portanto, leia o manual com atenção antes de usar em conta real.

  • Nota: A principal diferença é que, se você definir um Take Profit ou Trailing Stop, a lógica interna de lucro do EA será desativada. Isso significa que as operações só serão encerradas quando o nível de Take Profit ou Trailing Stop for atingido.


Comentários
Lester David Saldana Reyes
412
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

