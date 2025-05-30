SmartChoise MT4
- Experts
- Gabriel Costin Floricel
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
SmartChoise MT4 EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M15
-
Manual do Usuário: Disponível no link da minha página de perfil.
Para o momento, corresponde à versão MT5 — algumas opções foram removidas na versão MT4, mas todas as configurações atuais estão explicadas lá. Um manual dedicado ao MT4 será lançado futuramente.
-
SmartChoise MT4 foi projetado para crescimento controlado e de longo prazo, alimentado por um motor de rede neural que se adapta às mudanças das condições de mercado. O objetivo é fornecer entradas inteligentes, exposição controlada e recuperação constante de rebaixamentos — tudo isso sem utilizar martingale.
-
Este EA é ideal para usuários que valorizam consistência, transparência e a flexibilidade de ajustar o risco de acordo com seu perfil.
-
Decisões Baseadas em Rede Neural: Analisa continuamente os dados ao vivo para ajustar o comportamento de negociação.
-
Sem Martingale: Foco em crescimento sustentável sem aumentar o risco.
-
Tamanho de Lote Dinâmico: Baseado em capital, volatilidade, força de tendência e condições de mercado.
-
Múltiplos Níveis de Risco: Baixo, Médio, Alto, Extremo
-
Estilos de Negociação: Conservador (menos operações) ou Agressivo (mais operações)
-
Estratégia de Tendência Apenas: Otimizada e aprimorada para maior confiabilidade
-
Sistema Avançado de Recuperação: Gerencia o rebaixamento de forma inteligente
-
Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop Virtuais (ocultos do corretor)
-
Detecção de Suporte/Resistência e Padrões de Velas (opcional)
-
Filtro de Notícias: Pausa as negociações em grandes eventos
-
Botões de Painel para Entradas Manuais e Recuperação
-
Contas pequenas podem não ser ideais para estratégias baseadas em recuperação devido à capacidade limitada de suportar rebaixamentos.
-
Use Hard Stop % e SL para operações mais seguras em saldos menores.
-
Desativar o sistema de recuperação ou usar tamanho de lote fixo transforma o EA em um bot simples de TP/SL.
-
Definir um Take Profit ou Trailing Stop desativa a lógica interna de lucro do EA. As operações só serão encerradas quando o TP ou o nível de trailing for atingido.
-
O backtest não reflete os resultados ao vivo devido à natureza adaptativa da rede neural. Sempre faça testes em conta demo primeiro.
-
Contas Pequenas
-
Use Risco Baixo ou Médio
-
Foque em preservação de capital e crescimento constante
-
-
Contas Maiores / Usuários Experientes
-
Podem explorar Risco Alto ou Extremo
-
Adequado para estratégias com maior retorno e maior tolerância a rebaixamento
-
-
Nível de Risco: Baixo (1), Médio (2), Alto (3), Extremo (4)
-
Estilo de Negociação: Conservador (C) (menos operações, menor risco) ou Agressivo (A) (mais operações, maior risco)
-
Hard Stop %: Limite diário de perda (ex.: 20 = máximo de 20% de rebaixamento sobre o capital)
-
Max Spread: Controla as entradas durante períodos de alta volatilidade
-
Trailing Stop Loss Virtual (Oculto) - Os níveis de SL são gerenciados apenas internamente pelo EA. Isso oferece melhor proteção e evita interferências indesejadas.
-
Suspende entradas antes/depois de notícias de alto impacto (Baixo, Médio, Alto)
-
Personalize o tempo de buffer para suspender entradas antes/depois de eventos de notícias
-
Nota: É necessário habilitar o WebRequest para o filtro de notícias funcionar.
Cada operação inclui um comentário para identificar a estratégia utilizada:
-
NN = Rede Neural
-
TR = Tendência
-
R = Recuperação
-
M = Entrada Manual usando os botões do painel
-
MR = Recuperação Manual adicionada pelos botões do painel
Exemplo: SmartChoise_4A_NN significa que uma operação foi aberta com:
-
Risco Extremo (4) - onde 1 = Baixo, 2 = Médio, 3 = Alto, 4 = Extremo
-
Estilo Agressivo (A) - onde C = Conservador, A = Agressivo
-
Estratégia de Rede Neural (NN) - onde NN = Rede Neural, TR = Tendência
-
Sempre teste o EA em uma conta demo primeiro. Isso ajuda a entender como ele se comporta nas configurações escolhidas / corretora e garante que o risco esteja de acordo com suas expectativas.
-
Para diversificar o risco, você pode rodar múltiplos gráficos com diferentes Magic Numbers.
-
Para tornar o uso mais seguro e simples, removi a maioria das opções que aumentam o tamanho do lote, pois alguns usuários estavam assumindo riscos excessivos sem entender totalmente o impacto.
-
Algumas estratégias também eram muito arriscadas, então melhorei a rede neural e mantive apenas uma versão aprimorada da Estratégia de Tendência, que apresentou um desempenho mais estável e confiável.
-
A maioria das configurações disponíveis é semelhante à versão MT5, portanto, leia o manual com atenção antes de usar em conta real.
-
Nota: A principal diferença é que, se você definir um Take Profit ou Trailing Stop, a lógica interna de lucro do EA será desativada. Isso significa que as operações só serão encerradas quando o nível de Take Profit ou Trailing Stop for atingido.
This EA is pure gold!