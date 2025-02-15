SmartBid

3.82

SmartBid – Système de Trading basé sur un Réseau Neuronal pour XAU/USD sur le Time Frame M10

Un système de trading avancé utilisant un réseau neuronal pour optimiser les points d'entrée et de sortie en fonction des conditions du marché. Il est conçu pour offrir une gestion intelligente des transactions, un dimensionnement des positions ajusté au risque et une stratégie de récupération intégrée pour gérer le drawdown global.

Avec des niveaux de risque personnalisables, des filtres de spread, des paramètres de stop-loss et des horaires de trading ajustables, cet EA convient aux traders recherchant une approche basée sur les données pour le trading automatisé.

Caractéristiques Principales :

  1. Gestion des Risques et Filtrage des Transactions
  • Sélection du Niveau de Risque :
    • Faible – Approche conservatrice avec une exposition réduite.
    • Élevé – Stratégie agressive pour un rendement potentiel plus élevé.
  • Contrôle du Spread Maximum :
    • Limite l'exécution des transactions lorsque le spread dépasse un seuil prédéfini, minimisant ainsi l'impact du slippage.
  1. Stop-Loss et Mécanisme de Récupération
  • Pourcentage de Stop-Loss Fixe :
    • Définit le drawdown (DD) maximum autorisé pour le compte. Contrairement aux stop-loss basés sur les positions, il s'applique à l'ensemble de l'équité du compte.
  • Niveau de Stop-Loss :
    • Définir un stop-loss absolu en points pour fournir une couche de protection supplémentaire aux transactions.
  1. Horaires de Trading Adaptatifs
  • Permet de personnaliser complètement les horaires de trading, permettant aux traders de spécifier des périodes actives pour chaque jour de la semaine.
  1. Trading Intelligent Basé sur un Réseau Neuronal
  • Utilise un modèle d'apprentissage automatique pour analyser les conditions du marché et identifier les points d'entrée et de sortie optimaux.
  1. Stratégie de Récupération Intégrée
  • Implémente un mécanisme de récupération stratégique pour gérer efficacement le drawdown global tout en tentant de récupérer les pertes.
  1. Fonctionnalités Supplémentaires
  • Personnalisation du Magic Number : Permet l'exploitation simultanée de plusieurs EAs sans interférence des transactions.
  • Commentaires sur les Transactions : Option d'inclure le nom de l'EA dans les commentaires des transactions pour un suivi et une analyse simplifiés.

Cet EA combine une analyse de marché basée sur l'IA avec une gestion des risques structurée et une stratégie de récupération complète, en faisant un outil puissant pour les traders cherchant à optimiser leurs performances de trading automatisé.

Testez toujours sur un compte démo avant de trader en réel afin de vous assurer que vous êtes à l’aise avec le fonctionnement de l’EA et sa stratégie. De cette manière, vous pourrez affiner les paramètres pour les adapter à votre tolérance au risque et votre style de trading.


Avis 11
Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
166
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

