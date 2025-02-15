SmartBid
- 专家
- Gabriel Costin Floricel
- 版本: 1.9
- 更新: 3 八月 2025
- 激活: 20
SmartBid – 基于神经网络的 XAU/USD M10 时间框架交易系统
一种先进的交易系统，利用神经网络根据市场情况优化交易进出场。它旨在提供智能的交易管理、风险调整的仓位大小以及集成的恢复策略，以管理总体回撤。
通过可自定义的风险水平、点差过滤、止损设置和交易时间，该EA适合寻求数据驱动的自动交易方法的交易者。
主要特点：
- 风险管理和交易过滤
- 风险等级选择：
- 低 – 保守策略，减少风险暴露。
- 高 – 激进策略，追求更高的潜在回报。
- 最大点差控制：
- 当点差超过预设阈值时，限制交易执行，以减少滑点影响。
- 止损和恢复机制
- 硬止损百分比：
- 设置账户允许的最大回撤百分比。与基于仓位的止损不同，它适用于账户整体权益。
- 止损水平：
- 以点数定义绝对止损水平，为交易提供额外保护。
- 自适应交易时间
- 完全自定义的交易时间表，允许交易者为每个工作日指定活跃交易时段。
- 基于神经网络的智能交易
- 使用机器学习模型分析市场情况，并根据历史模式和实时数据确定最佳的进出场点。
- 内置恢复策略
- 实施战略性恢复机制，有效管理总体回撤，同时尝试收回亏损。
- 其他功能
- Magic Number 自定义： 支持多个EA同时运行而不干扰交易。
- 交易备注： 可在交易备注中包含EA名称，便于跟踪和分析。
此EA将基于AI的市场分析与结构化的风险管理和全面的恢复策略相结合，使其成为寻求提升自动交易表现的交易者的强大工具。
在进行真实交易之前，请始终在模拟账户上进行测试，以确保您熟悉EA的工作方式和策略。这样，您可以调整设置，使其符合您的个人风险承受能力和交易风格。
Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!
Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.