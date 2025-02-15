SmartBid

SmartBid – 基于神经网络的 XAU/USD M10 时间框架交易系统

一种先进的交易系统，利用神经网络根据市场情况优化交易进出场。它旨在提供智能的交易管理、风险调整的仓位大小以及集成的恢复策略，以管理总体回撤。

通过可自定义的风险水平、点差过滤、止损设置和交易时间，该EA适合寻求数据驱动的自动交易方法的交易者。

主要特点：

  1. 风险管理和交易过滤
  • 风险等级选择：
    • 低 – 保守策略，减少风险暴露。
    • 高 – 激进策略，追求更高的潜在回报。
  • 最大点差控制：
    • 当点差超过预设阈值时，限制交易执行，以减少滑点影响。
  1. 止损和恢复机制
  • 硬止损百分比：
    • 设置账户允许的最大回撤百分比。与基于仓位的止损不同，它适用于账户整体权益。
  • 止损水平：
    • 以点数定义绝对止损水平，为交易提供额外保护。
  1. 自适应交易时间
  • 完全自定义的交易时间表，允许交易者为每个工作日指定活跃交易时段。
  1. 基于神经网络的智能交易
  • 使用机器学习模型分析市场情况，并根据历史模式和实时数据确定最佳的进出场点。
  1. 内置恢复策略
  • 实施战略性恢复机制，有效管理总体回撤，同时尝试收回亏损。
  1. 其他功能
  • Magic Number 自定义： 支持多个EA同时运行而不干扰交易。
  • 交易备注： 可在交易备注中包含EA名称，便于跟踪和分析。

此EA将基于AI的市场分析与结构化的风险管理和全面的恢复策略相结合，使其成为寻求提升自动交易表现的交易者的强大工具。

在进行真实交易之前，请始终在模拟账户上进行测试，以确保您熟悉EA的工作方式和策略。这样，您可以调整设置，使其符合您的个人风险承受能力和交易风格。

Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

作者的更多信息
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
专家
SmartChoise EA – 基于神经网络的XAU/USD（金）M1时间框架交易系统 用户手册可通过我个人资料页面上的链接获取 —— 其中详细解释了所有设置和选项。 在 Telegram 频道中，您还可以找到几个运行 SmartChoise 的账户，它们拥有不同的余额、风险级别和设置。这是一个很好的方式来查看 EA 在多个经纪商和不同条件下的真实表现。 价格暂时下调。 此EA旨在长期、稳定的增长——理解并与您的风险容忍度对齐是其成功的关键。 采用基于神经网络的引擎，持续分析实时市场数据，根据当前市场情况调整交易策略。此方法有助于优化交易入场、提高风险控制并智能管理曝险。 与依赖马丁格尔策略的系统不同，SmartChoise EA采用自适应仓位大小和明确定义的风险管理规则，适合不同经验水平和风险承受能力的交易者。 主要特点 基于神经网络的决策制定 无马丁格尔策略 基于市场条件、账户权益、趋势强度等的动态仓位调整 多种交易模式和可调风险等级 可选的支撑/阻力和蜡烛图形态策略 高级回撤管理恢复系统 内置追踪止损和新闻过滤选项 可选策略（默认禁用） 您可以手动启用两个额外的策略，以增加
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
专家
SmartChoise MT4 EA – 神经网络驱动的 XAU/USD（黄金）M15 时间框架交易系统 用户手册：可通过我主页上的链接获取。 目前与 MT5 版本一致 —— 一些选项在 MT4 版本中被移除，但所有当前设置都有说明。未来将发布专门的 MT4 手册。 SmartChoise MT4 旨在实现长期、可控的增长，由神经网络引擎驱动，可适应市场变化。它旨在提供智能入场、可控风险敞口以及稳定的回撤恢复 —— 且不使用马丁格尔策略。 此 EA 适用于那些重视一致性、透明度及风险与舒适度匹配灵活性的用户。 核心技术 神经网络驱动的决策：实时分析数据，动态调整交易行为。 无马丁格尔：专注于可持续增长，不增加风险。 动态仓位管理：基于账户权益、波动性、趋势强度及市场状况调整手数。 主要功能 多风险等级：低、中、高、极高 交易风格：保守（少交易）、激进（多交易） 仅趋势策略：增强并优化以提高可靠性 高级回撤恢复系统：智能管理回撤 虚拟止盈、止损及移动止损（隐藏于经纪商） 支撑/阻力 & K线形态识别（可选） 新闻过滤器：重大事件前后暂停交易 内置面板按钮：手动入场及恢复操作 重要说明 小
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
实用工具
SmartLimits - 可视化挂单管理器 SmartLimits 是一款专业的交易工具，可让您在图表上直接管理挂单，并实现完全的可视化控制。 它允许您通过直观的图表面板创建、调整和确认买入或卖出限价单与止损单，而无需打开任何 MetaTrader 订单窗口。 该工具专为那些希望以快速、有条理方式管理订单的交易者设计，可最大限度减少重复操作并降低输入错误的风险。 主要功能 使用 “New Order” 按钮可直接从图表创建新的挂单。 通过拖动线条或在面板中输入数值来调整入场价（Entry）、止损（SL）和止盈（TP）水平。 一键即可立即修改或删除任何订单。 可同时管理多个挂单，每个订单都有独立的控制面板。 可视化界面显示实时数据，如价格、距离和风险回报比（R:R）。 根据价格位置自动判断订单类型（Limit 或 Stop）。 支持经纪商端订单和虚拟（本地执行）订单。 在终端重启后自动保存并恢复所有挂单设置。 “Remove All” 按钮可立即删除所有订单和挂单。 输入参数 Virtual Mode ：启用虚拟模式。挂单不会发送至经纪商，而是在价格到达入场点时由 EA 自动开立真实市
FREE
Boris Jedamzik
209
Boris Jedamzik 2025.05.17 13:45 
 

I use it on H8. Backtestperformance start 1000 USD since 2023-05-17 around end 5000 USD (fusion markets) and since 2025-01-17 around end 1770 USD. The biggest DD is in moment on M10. M1 is a little bit better. Very good EA

PS: a good combination is H1 and H8.

Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

Giorgio
50
Giorgio 2025.04.23 18:57 
 

The bot performs well, as soon as the market goes against you it will lose your account trying to open more positions to offset the losses in the hope for a reversal(a bit like a martingale system without the doubling). I have lost a total of four accounts trading this bot.

I have always used the minimum lot size of 0.01

Gabriel Costin Floricel
4677
来自开发人员的回复 Gabriel Costin Floricel 2025.04.23 19:25
Thank you for your honest feedback — I’m truly sorry to hear about your experience. SmartBid is not a martingale system. It uses dynamic lot sizing based on your risk settings and equity, with built-in hard stop and recovery limits to manage drawdown. However, like any trading system, results can vary greatly depending on account size, broker conditions, risk level, and how it's configured. For accounts < $500 recovery might be too much, so maybe you need a different strategy... I'm running a $500 account since 24 February that got to $1000+, setting a low Hard Stop on small accounts will not do well with this strategy. I always recommend starting on a demo account and using conservative settings, especially for smaller balances. Matching the risk level to your comfort and equity is crucial. Many users (myself included) have had consistent positive results by keeping a balanced approach. That said, I really appreciate you taking the time to share your experience — every review helps me improve the EA further. I’ll keep working to make it even safer and more adaptive.
vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.03.11 10:28 
 

very good

Akhmad Khoirul Anam
611
Akhmad Khoirul Anam 2025.02.28 15:17 
 

There is no resistance at all, and drawdown management is only done through averaging... How much money will be needed for this? Ideally, when there is a signal to go down, it should switch to sell. you have to improve it

bad entry

Gabriel Costin Floricel
4677
来自开发人员的回复 Gabriel Costin Floricel 2025.02.28 16:04
I understand your concerns. The EA’s strategy works with recovery and dynamic averaging based on the market conditions. When a position is open, the EA attempts to recover it until the Hard Stop is hit, based on the risk level you've set. This recovery method is part of the design, and the Hard Stop percentage represents the maximum drawdown you're willing to tolerate before the EA stops trading. If you're looking for a different strategy, perhaps one that switches to sell when the market turns, this EA might not align with your goals. That's why I always recommend testing on a demo account first to see if it matches your trading style and risk tolerance. In trading, there are no "bad entries"—it’s about how the strategy adapts to market conditions. If you prefer a different approach, I suggest exploring other strategies that might suit your preferences better. For me, this strategy has worked the best, and it's still performing well even now. The recovery mechanism and risk management features have proven to be effective when used with the right settings. However, I understand that every trader has different preferences and risk tolerance. If this approach doesn’t match what you’re looking for, feel free to explore other strategies, but for me, it’s been a solid method. Also, I've noticed you gave me 2 stars for User Support. I've responded to every question you had in due time and with additional details. This tells me a lot about your character. If your review is the same for the EA, it reflects the same approach—judging it based on a single instance rather than considering the overall performance and how it works with the right settings over time. I always aim to provide the best support and improve the product, and I hope you can see that in the long run.
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.02.27 12:30 
 

EA not recommended, floating long, trades open for days if the operation goes against swap costs, it is dedicated to opening other trades until at some point it possibly closes the set.

Gabriel Costin Floricel
4677
来自开发人员的回复 Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 12:59
The EA's recovery feature can be disabled by setting a small Hard Stop, which will limit the drawdown instead of allowing the EA to manage and recover positions over time. The strategy is clearly explained in the product description, and it is designed to allow for recovery rather than closing trades immediately at a loss. Always test on a demo account before trading live to ensure you are comfortable with how the EA works and its strategy. That way, you can fine-tune the settings to match your personal risk tolerance and trading style.
Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.02.27 05:01 
 

The EA need to improve a lot, entries are not very good, i had 3 trades opened for each mode, in all the accounts with diferent brokers has bad entries, i like a lot Gabriel but honestly need to improve Smartbid.

Gabriel, you know that im using default settings, same for smartchoice, is stuck in the market right know, never recovers!!

UPDATE: 11-04-25 The last updates improved a lot the EA behaviour, is a good mix with smartchoice, i increase the stars in the review, hope in a couple of months update to 5 stars!!

UPDATE: 24-04-25 Sadly again the EA blow many accounts, accounts with more than $1K, I know that these week Gabriel will update the NN but honestly i been using for a long time smartbid and smartchoise and Smartbid most of the time blow the accounts when a trend reversal happend. Ill keep only smartchoise.

Gabriel Costin Floricel
4677
来自开发人员的回复 Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 10:24
I understand your frustration, and I appreciate your honesty. The EA's strategy is designed to try and recover trades that are in drawdown, as long as the Hard Stop has not been reached.
The entries might seem off at times, but the EA is designed to manage risk and drawdowns, not to predict the market perfectly every time. While it may not always get the entries right, the recovery mechanism is there to handle situations like this and try to bring the account back to profitability over time.
Please share your settings so I can duplicate this issue. So far, on my account, SmartBid is in profit. By reviewing your settings, we can try to identify any potential adjustments to improve your results.
kemse
144
kemse 2025.02.24 17:51 
 

another good work from this dev

Alexandr Malanici
188
Alexandr Malanici 2025.02.24 01:16 
 

So far so good, I will keep updating.

