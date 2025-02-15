SmartBid – 基于神经网络的 XAU/USD M10 时间框架交易系统

一种先进的交易系统，利用神经网络根据市场情况优化交易进出场。它旨在提供智能的交易管理、风险调整的仓位大小以及集成的恢复策略，以管理总体回撤。

通过可自定义的风险水平、点差过滤、止损设置和交易时间，该EA适合寻求数据驱动的自动交易方法的交易者。

主要特点：

风险管理和交易过滤

风险等级选择： 低 – 保守策略，减少风险暴露。 高 – 激进策略，追求更高的潜在回报。

最大点差控制： 当点差超过预设阈值时，限制交易执行，以减少滑点影响。



止损和恢复机制

硬止损百分比： 设置账户允许的最大回撤百分比。与基于仓位的止损不同，它适用于账户整体权益。

止损水平： 以点数定义绝对止损水平，为交易提供额外保护。



自适应交易时间

完全自定义的交易时间表，允许交易者为每个工作日指定活跃交易时段。

基于神经网络的智能交易

使用机器学习模型分析市场情况，并根据历史模式和实时数据确定最佳的进出场点。

内置恢复策略

实施战略性恢复机制，有效管理总体回撤，同时尝试收回亏损。

其他功能

Magic Number 自定义： 支持多个EA同时运行而不干扰交易。

交易备注： 可在交易备注中包含EA名称，便于跟踪和分析。

此EA将基于AI的市场分析与结构化的风险管理和全面的恢复策略相结合，使其成为寻求提升自动交易表现的交易者的强大工具。

在进行真实交易之前，请始终在模拟账户上进行测试，以确保您熟悉EA的工作方式和策略。这样，您可以调整设置，使其符合您的个人风险承受能力和交易风格。

