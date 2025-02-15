SmartBid – Sistema de Trading para XAU/USD Basado en Red Neuronal para el Marco de Tiempo M10

Un sistema de trading avanzado que utiliza una red neuronal para optimizar las entradas y salidas de operaciones según las condiciones del mercado. Está diseñado para ofrecer una gestión inteligente de operaciones, dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo y una estrategia de recuperación integrada para gestionar el drawdown general.

Con niveles de riesgo personalizables, filtros de spread, configuraciones de stop loss y horarios de trading, este EA es adecuado para traders que buscan un enfoque basado en datos para el trading automatizado.

Características Clave:

Gestión de Riesgos y Filtrado de Operaciones

Selección de Nivel de Riesgo: Bajo – Enfoque conservador con menor exposición. Alto – Estrategia agresiva para mayores rendimientos potenciales.

Control Máximo de Spread: Limita la ejecución de operaciones cuando el spread supera un umbral predefinido, minimizando el impacto del deslizamiento.



Stop Loss y Mecanismo de Recuperación

Porcentaje de Stop Loss Fijo: Establece el porcentaje máximo de drawdown permitido en la cuenta. A diferencia de los stop loss basados en posiciones, se aplica al capital total de la cuenta.

Nivel de Stop Loss: Define un stop loss absoluto en puntos para proporcionar una capa adicional de protección en las operaciones.



Horarios de Trading Adaptativos

Horarios de trading totalmente personalizables, permitiendo especificar períodos activos para cada día de la semana.

Trading Inteligente Basado en Red Neuronal

Utiliza un modelo de aprendizaje automático para analizar las condiciones del mercado e identificar puntos óptimos de entrada y salida.

Estrategia de Recuperación Integrada

Implementa un mecanismo de recuperación para gestionar eficazmente el drawdown total, controlando el riesgo mientras intenta recuperar pérdidas.

Funciones Adicionales

Personalización del Magic Number: Permite operar múltiples EAs simultáneamente sin interferencia entre operaciones.

Comentarios en las Operaciones: Opción de incluir el nombre del EA en los comentarios de las operaciones para facilitar el seguimiento y análisis.

Este EA combina el análisis de mercado basado en IA con una gestión de riesgos estructurada y una estrategia de recuperación integral, convirtiéndolo en una poderosa herramienta para traders que buscan mejorar su rendimiento en el trading automatizado.

Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en real para asegurarte de que te sientes cómodo con el funcionamiento del EA y su estrategia. De esta manera, podrás ajustar la configuración para que se adapte a tu tolerancia al riesgo y estilo de trading.



