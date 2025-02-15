SmartBid

SmartBid – Sistema de Trading para XAU/USD Basado en Red Neuronal para el Marco de Tiempo M10

Un sistema de trading avanzado que utiliza una red neuronal para optimizar las entradas y salidas de operaciones según las condiciones del mercado. Está diseñado para ofrecer una gestión inteligente de operaciones, dimensionamiento de posiciones ajustado al riesgo y una estrategia de recuperación integrada para gestionar el drawdown general.

Con niveles de riesgo personalizables, filtros de spread, configuraciones de stop loss y horarios de trading, este EA es adecuado para traders que buscan un enfoque basado en datos para el trading automatizado.

Características Clave:

  1. Gestión de Riesgos y Filtrado de Operaciones
  • Selección de Nivel de Riesgo:
    • Bajo – Enfoque conservador con menor exposición.
    • Alto – Estrategia agresiva para mayores rendimientos potenciales.
  • Control Máximo de Spread:
    • Limita la ejecución de operaciones cuando el spread supera un umbral predefinido, minimizando el impacto del deslizamiento.
  1. Stop Loss y Mecanismo de Recuperación
  • Porcentaje de Stop Loss Fijo:
    • Establece el porcentaje máximo de drawdown permitido en la cuenta. A diferencia de los stop loss basados en posiciones, se aplica al capital total de la cuenta.
  • Nivel de Stop Loss:
    • Define un stop loss absoluto en puntos para proporcionar una capa adicional de protección en las operaciones.
  1. Horarios de Trading Adaptativos
  • Horarios de trading totalmente personalizables, permitiendo especificar períodos activos para cada día de la semana.
  1. Trading Inteligente Basado en Red Neuronal
  • Utiliza un modelo de aprendizaje automático para analizar las condiciones del mercado e identificar puntos óptimos de entrada y salida.
  1. Estrategia de Recuperación Integrada
  • Implementa un mecanismo de recuperación para gestionar eficazmente el drawdown total, controlando el riesgo mientras intenta recuperar pérdidas.
  1. Funciones Adicionales
  • Personalización del Magic Number: Permite operar múltiples EAs simultáneamente sin interferencia entre operaciones.
  • Comentarios en las Operaciones: Opción de incluir el nombre del EA en los comentarios de las operaciones para facilitar el seguimiento y análisis.

Este EA combina el análisis de mercado basado en IA con una gestión de riesgos estructurada y una estrategia de recuperación integral, convirtiéndolo en una poderosa herramienta para traders que buscan mejorar su rendimiento en el trading automatizado.

Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en real para asegurarte de que te sientes cómodo con el funcionamiento del EA y su estrategia. De esta manera, podrás ajustar la configuración para que se adapte a tu tolerancia al riesgo y estilo de trading.


Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Asesores Expertos
SmartChoise Battery EA El manual de usuario está disponible a través del enlace en mi página de perfil. Una continuación refinada y estable del clásico SmartChoise Expert Advisor (v8.2). Esta edición conserva la lógica neuronal original y el sistema de filtros clásicos que muchos traders valoraron por su comportamiento estable y predecible. Está diseñada para quienes prefieren el flujo de operación original, priorizando la claridad y la sencillez en lugar de una evolución constante. Battery EA
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Asesores Expertos
SmartChoise MT4 EA – Sistema de Trading Basado en Redes Neuronales para XAU/USD (Oro) en Temporalidad M15 Manual de Usuario: Disponible a través del enlace en mi página de perfil. Por ahora, coincide con la versión para MT5: algunas opciones fueron eliminadas en la versión para MT4, pero todos los ajustes actuales están explicados allí. Se publicará un manual dedicado para MT4 en el futuro. SmartChoise MT4 está diseñado para un crecimiento controlado y a largo plazo, impulsado por un motor de re
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilidades
SmartLimits - Gestor Visual de Órdenes Pendientes SmartLimits es una herramienta profesional de trading que te permite gestionar órdenes pendientes directamente en el gráfico con control visual completo. Te permite crear, ajustar y confirmar órdenes Buy o Sell Limit y Stop a través de un panel intuitivo en el gráfico, sin necesidad de abrir las ventanas de órdenes de MetaTrader. Esta herramienta está diseñada para traders que prefieren una forma rápida y organizada de manejar las órdenes visualm
FREE
