SmartBid

3.82

SmartBid – Sistema di Trading Basato su Rete Neurale per XAU/USD sul Time Frame M10

Un sistema di trading avanzato che utilizza una rete neurale per ottimizzare i punti di ingresso e uscita in base alle condizioni di mercato. È progettato per offrire una gestione intelligente delle operazioni, dimensionamento delle posizioni regolato in base al rischio e una strategia di recupero integrata per gestire il drawdown complessivo.

Con livelli di rischio personalizzabili, filtri di spread, impostazioni di stop-loss e orari di trading adattabili, questo EA è ideale per i trader che cercano un approccio basato sui dati per il trading automatico.

Caratteristiche Principali:

  1. Gestione del Rischio e Filtraggio delle Operazioni
  • Selezione del Livello di Rischio:
    • Basso – Approccio conservativo con esposizione ridotta.
    • Alto – Strategia aggressiva per potenziali rendimenti più elevati.
  • Controllo dello Spread Massimo:
    • Limita l'esecuzione delle operazioni quando lo spread supera una soglia prestabilita, minimizzando l'impatto dello slippage.
  1. Stop-Loss e Meccanismo di Recupero
  • Percentuale di Stop-Loss Fisso:
    • Imposta la percentuale massima di drawdown (DD) consentita per l'account. A differenza degli stop-loss basati sulle posizioni, si applica all'intero saldo del conto.
  • Livello di Stop-Loss:
    • Definire uno stop-loss assoluto in punti per fornire un ulteriore livello di protezione delle operazioni.
  1. Orari di Trading Adattivi
  • Programmi di trading completamente personalizzabili che consentono ai trader di specificare i periodi attivi per ogni giorno della settimana.
  1. Trading Intelligente Basato su Rete Neurale
  • Utilizza un modello di apprendimento automatico per analizzare le condizioni di mercato e identificare i punti di ingresso e uscita ottimali.
  1. Strategia di Recupero Integrata
  • Implementa un meccanismo di recupero strategico per gestire efficacemente il drawdown complessivo e tentare di recuperare le perdite.
  1. Funzionalità Aggiuntive
  • Personalizzazione del Magic Number: Permette il funzionamento simultaneo di più EA senza interferenze tra le operazioni.
  • Commenti sulle Operazioni: Opzione per includere il nome dell'EA nei commenti delle operazioni per un monitoraggio e un'analisi più semplici.

Questo EA combina un'analisi di mercato basata sull'IA con una gestione del rischio strutturata e una strategia di recupero completa, rendendolo uno strumento potente per i trader che cercano di ottimizzare le loro prestazioni di trading automatizzato.

Testa sempre su un conto demo prima di fare trading live per assicurarti di essere a tuo agio con il funzionamento dell’EA e la sua strategia. In questo modo, puoi perfezionare le impostazioni per adattarle alla tua tolleranza al rischio e al tuo stile di trading.


Recensioni 11
Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
166
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Prodotti consigliati
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Experts
Spike Hunt EA: A Strategy to Capture Reversals After Sharp Price Spikes The Spike Hunt EA is an Expert Advisor specifically designed to profit from a common market behavior: a rapid reversal following a strong and sudden price spike. This EA employs a robust logic to identify high-probability reversal "Spike" candles. It uses Bollinger Bands breakouts as an initial alert and then performs a detailed candlestick analysis to pinpoint precise counter-trend entry points. How Does the Core Strategy
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Experts
GridMartDualSide EA è un Expert Advisor (EA) per MT5 che combina una strategia bidirezionale Grid & Martingale, gestione avanzata del rischio e compatibilità multi-asset (Forex, criptovalute, indici). Entra in posizioni virtuali prima dell’esecuzione reale per filtrare i segnali e proteggere il capitale con protezioni integrate. 1. Cosa rende unico GridMartDualSide EA Griglia bidirezionale indipendente — opera contemporaneamente in BUY e SELL con impostazioni differenziate. Operazioni virtuali
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** è un robot di trading **ottimizzato esclusivamente per BTCUSD sul timeframe M5**.   Combina livelli SL/TP dinamici basati sull’ATR, logica di trend tramite RSI, candele Heikin-Ashi e un filtro adattivo di Choppiness. Mantiene **una sola posizione alla volta**, riducendo il rischio e semplificando la gestione del conto. > ️ Nota: l’utilizzo su altri strumenti può produrre risultati imprevisti. **Avvio rapido**   1. Attiva *Algo Trading* in MT5.   2. Apri il grafico **B
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiza
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiz
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Experts
AI Impetus EA - Il Robot di Trading Forex Multi-IA Definitivo Sistema di Trading Rivoluzionario a 9 Modelli di IA con Tecnologia Grid Avanzata Sviluppato da trader esperti e specialisti di IA, AI Impetus EA rappresenta la prossima generazione del trading forex automatizzato. Questo Expert Advisor rivoluzionario integra sette modelli di IA premium (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) per fornire analisi di mercato e decisioni di trading senza precedenti. Performanc
IXAMiQ Master EA
Anwer Khaleel Mohammad Al Qaisi
Experts
Per il trading, c’è un solo nome — iXAMiQ. iXAMiQ Master EA è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato esclusivamente per il trading dell’ oro (XAUUSDm) sulla piattaforma Exness . Funziona sul timeframe M1 (1 minuto) ed è ottimizzato per un elevatissimo livello di leva finanziaria (1 : 9999) con bassa latenza (~100 ms di ping) . Il sistema utilizza una logica di esecuzione diretta e veloce, ideale per i trader che preferiscono velocità e precisione invece di impostazioni comp
FREE
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (320)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (11)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (6)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets 24H discount : $1,750  instead of $2,000 The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun ad
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.17 (24)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.83 (23)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.36 (67)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (24)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (1)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (23)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.5 (6)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Altri dall’autore
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.36 (67)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experts
SmartChoise MT4 EA – Sistema di Trading basato su Rete Neurale per XAU/USD (Oro) su Timeframe M15 Manuale Utente: Disponibile tramite il link nella mia pagina profilo. Per ora, corrisponde alla versione MT5 — alcune opzioni sono state rimosse nella versione MT4, ma tutte le impostazioni attuali sono spiegate lì. Un manuale dedicato per MT4 sarà rilasciato in futuro. SmartChoise MT4 è progettato per una crescita a lungo termine e controllata, alimentata da un motore a rete neurale che si adatta a
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilità
SmartLimits - Gestore Visivo di Ordini Pendenti SmartLimits è uno strumento di trading professionale che ti consente di gestire gli ordini pendenti direttamente sul grafico con pieno controllo visivo. Ti permette di creare, regolare e confermare ordini Buy o Sell Limit e Stop tramite un pannello intuitivo sul grafico, senza aprire le finestre degli ordini di MetaTrader. Questo strumento è pensato per i trader che preferiscono un modo rapido e organizzato di gestire gli ordini in modo visivo, rid
FREE
Filtro:
bjedpcrt
95
bjedpcrt 2025.05.17 13:45 
 

I use it on H8. Backtestperformance start 1000 USD since 2023-05-17 around end 5000 USD (fusion markets) and since 2025-01-17 around end 1770 USD. The biggest DD is in moment on M10. M1 is a little bit better. Very good EA

PS: a good combination is H1 and H8.

Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

Giorgio
50
Giorgio 2025.04.23 18:57 
 

The bot performs well, as soon as the market goes against you it will lose your account trying to open more positions to offset the losses in the hope for a reversal(a bit like a martingale system without the doubling). I have lost a total of four accounts trading this bot.

I have always used the minimum lot size of 0.01

Gabriel Costin Floricel
3885
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.04.23 19:25
Thank you for your honest feedback — I’m truly sorry to hear about your experience. SmartBid is not a martingale system. It uses dynamic lot sizing based on your risk settings and equity, with built-in hard stop and recovery limits to manage drawdown. However, like any trading system, results can vary greatly depending on account size, broker conditions, risk level, and how it's configured. For accounts < $500 recovery might be too much, so maybe you need a different strategy... I'm running a $500 account since 24 February that got to $1000+, setting a low Hard Stop on small accounts will not do well with this strategy. I always recommend starting on a demo account and using conservative settings, especially for smaller balances. Matching the risk level to your comfort and equity is crucial. Many users (myself included) have had consistent positive results by keeping a balanced approach. That said, I really appreciate you taking the time to share your experience — every review helps me improve the EA further. I’ll keep working to make it even safer and more adaptive.
vishal patel
166
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Meysam Khoobyari
285
Meysam Khoobyari 2025.03.11 10:28 
 

very good

Akhmad Khoirul Anam
550
Akhmad Khoirul Anam 2025.02.28 15:17 
 

There is no resistance at all, and drawdown management is only done through averaging... How much money will be needed for this? Ideally, when there is a signal to go down, it should switch to sell. you have to improve it

bad entry

Gabriel Costin Floricel
3885
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.02.28 16:04
I understand your concerns. The EA’s strategy works with recovery and dynamic averaging based on the market conditions. When a position is open, the EA attempts to recover it until the Hard Stop is hit, based on the risk level you've set. This recovery method is part of the design, and the Hard Stop percentage represents the maximum drawdown you're willing to tolerate before the EA stops trading. If you're looking for a different strategy, perhaps one that switches to sell when the market turns, this EA might not align with your goals. That's why I always recommend testing on a demo account first to see if it matches your trading style and risk tolerance. In trading, there are no "bad entries"—it’s about how the strategy adapts to market conditions. If you prefer a different approach, I suggest exploring other strategies that might suit your preferences better. For me, this strategy has worked the best, and it's still performing well even now. The recovery mechanism and risk management features have proven to be effective when used with the right settings. However, I understand that every trader has different preferences and risk tolerance. If this approach doesn’t match what you’re looking for, feel free to explore other strategies, but for me, it’s been a solid method. Also, I've noticed you gave me 2 stars for User Support. I've responded to every question you had in due time and with additional details. This tells me a lot about your character. If your review is the same for the EA, it reflects the same approach—judging it based on a single instance rather than considering the overall performance and how it works with the right settings over time. I always aim to provide the best support and improve the product, and I hope you can see that in the long run.
Gonzalo Javier Bardesio Grana
540
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.02.27 12:30 
 

EA not recommended, floating long, trades open for days if the operation goes against swap costs, it is dedicated to opening other trades until at some point it possibly closes the set.

Gabriel Costin Floricel
3885
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 12:59
The EA's recovery feature can be disabled by setting a small Hard Stop, which will limit the drawdown instead of allowing the EA to manage and recover positions over time. The strategy is clearly explained in the product description, and it is designed to allow for recovery rather than closing trades immediately at a loss. Always test on a demo account before trading live to ensure you are comfortable with how the EA works and its strategy. That way, you can fine-tune the settings to match your personal risk tolerance and trading style.
Justin The Trader
880
Justin The Trader 2025.02.27 05:01 
 

The EA need to improve a lot, entries are not very good, i had 3 trades opened for each mode, in all the accounts with diferent brokers has bad entries, i like a lot Gabriel but honestly need to improve Smartbid.

Gabriel, you know that im using default settings, same for smartchoice, is stuck in the market right know, never recovers!!

UPDATE: 11-04-25 The last updates improved a lot the EA behaviour, is a good mix with smartchoice, i increase the stars in the review, hope in a couple of months update to 5 stars!!

UPDATE: 24-04-25 Sadly again the EA blow many accounts, accounts with more than $1K, I know that these week Gabriel will update the NN but honestly i been using for a long time smartbid and smartchoise and Smartbid most of the time blow the accounts when a trend reversal happend. Ill keep only smartchoise.

Gabriel Costin Floricel
3885
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 10:24
I understand your frustration, and I appreciate your honesty. The EA's strategy is designed to try and recover trades that are in drawdown, as long as the Hard Stop has not been reached.
The entries might seem off at times, but the EA is designed to manage risk and drawdowns, not to predict the market perfectly every time. While it may not always get the entries right, the recovery mechanism is there to handle situations like this and try to bring the account back to profitability over time.
Please share your settings so I can duplicate this issue. So far, on my account, SmartBid is in profit. By reviewing your settings, we can try to identify any potential adjustments to improve your results.
kemse
144
kemse 2025.02.24 17:51 
 

another good work from this dev

Alexandr Malanici
188
Alexandr Malanici 2025.02.24 01:16 
 

So far so good, I will keep updating.

Rispondi alla recensione