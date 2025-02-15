SmartBid
- Gabriel Costin Floricel
Versione: 1.9
Aggiornato: 3 agosto 2025
- Attivazioni: 20
SmartBid – Sistema di Trading Basato su Rete Neurale per XAU/USD sul Time Frame M10
Un sistema di trading avanzato che utilizza una rete neurale per ottimizzare i punti di ingresso e uscita in base alle condizioni di mercato. È progettato per offrire una gestione intelligente delle operazioni, dimensionamento delle posizioni regolato in base al rischio e una strategia di recupero integrata per gestire il drawdown complessivo.
Con livelli di rischio personalizzabili, filtri di spread, impostazioni di stop-loss e orari di trading adattabili, questo EA è ideale per i trader che cercano un approccio basato sui dati per il trading automatico.
Caratteristiche Principali:
- Gestione del Rischio e Filtraggio delle Operazioni
- Selezione del Livello di Rischio:
- Basso – Approccio conservativo con esposizione ridotta.
- Alto – Strategia aggressiva per potenziali rendimenti più elevati.
- Controllo dello Spread Massimo:
- Limita l'esecuzione delle operazioni quando lo spread supera una soglia prestabilita, minimizzando l'impatto dello slippage.
- Stop-Loss e Meccanismo di Recupero
- Percentuale di Stop-Loss Fisso:
- Imposta la percentuale massima di drawdown (DD) consentita per l'account. A differenza degli stop-loss basati sulle posizioni, si applica all'intero saldo del conto.
- Livello di Stop-Loss:
- Definire uno stop-loss assoluto in punti per fornire un ulteriore livello di protezione delle operazioni.
- Orari di Trading Adattivi
- Programmi di trading completamente personalizzabili che consentono ai trader di specificare i periodi attivi per ogni giorno della settimana.
- Trading Intelligente Basato su Rete Neurale
- Utilizza un modello di apprendimento automatico per analizzare le condizioni di mercato e identificare i punti di ingresso e uscita ottimali.
- Strategia di Recupero Integrata
- Implementa un meccanismo di recupero strategico per gestire efficacemente il drawdown complessivo e tentare di recuperare le perdite.
- Funzionalità Aggiuntive
- Personalizzazione del Magic Number: Permette il funzionamento simultaneo di più EA senza interferenze tra le operazioni.
- Commenti sulle Operazioni: Opzione per includere il nome dell'EA nei commenti delle operazioni per un monitoraggio e un'analisi più semplici.
Questo EA combina un'analisi di mercato basata sull'IA con una gestione del rischio strutturata e una strategia di recupero completa, rendendolo uno strumento potente per i trader che cercano di ottimizzare le loro prestazioni di trading automatizzato.Testa sempre su un conto demo prima di fare trading live per assicurarti di essere a tuo agio con il funzionamento dell’EA e la sua strategia. In questo modo, puoi perfezionare le impostazioni per adattarle alla tua tolleranza al rischio e al tuo stile di trading.
Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!
Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.