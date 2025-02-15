SmartBid

SmartBid – 神経ネットワークを基にした XAU/USD の M10 タイムフレーム トレーディング システム

市場の状況に応じてエントリーとエグジットを最適化するために、神経ネットワークを活用した高度なトレーディングシステムです。リスク調整されたポジションサイズ、インテリジェントな取引管理、総ドローダウンを管理するための統合された回復戦略を提供します。

カスタマイズ可能なリスクレベル、スプレッドフィルター、ストップロス設定、トレード時間により、このEAはデータに基づく自動取引アプローチを求めるトレーダーに適しています。

主な機能：

  1. リスク管理と取引フィルタリング
  • リスクレベルの選択：
    • 低 – 保守的なアプローチでリスクエクスポージャーを低減。
    • 高 – 積極的な戦略で高い潜在利益を追求。
  • 最大スプレッド制御：
    • スプレッドが設定された閾値を超える場合、取引の実行を制限してスリッページの影響を最小限に抑えます。
  1. ストップロスと回復メカニズム
  • 固定ストップロスの割合：
    • アカウントで許容される最大ドローダウンの割合を設定。ポジションベースのストップロスとは異なり、アカウント全体の資産に適用されます。
  • ストップロスレベル：
    • ポイント数で絶対的なストップロスを設定し、取引に追加の保護を提供します。
  1. 適応型の取引時間設定
  • 完全にカスタマイズ可能な取引スケジュールを設定でき、曜日ごとにアクティブな取引時間を指定可能。
  1. 神経ネットワークを活用したインテリジェントな取引
  • 機械学習モデルを使用して市場の状況を分析し、最適なエントリーおよびエグジットポイントを判断します。
  1. 統合された回復戦略
  • 総ドローダウンを効果的に管理しながら損失を回復するための戦略的な回復メカニズムを実装。
  1. その他の機能
  • マジックナンバーのカスタマイズ： 複数のEAを干渉せずに同時に動作させることが可能。
  • 取引コメント： 取引コメントにEAの名前を含めるオプションがあり、トレードの追跡と分析が容易に。

このEAは、AIベースの市場分析と構造化されたリスク管理、包括的な回復戦略を組み合わせ、自動取引のパフォーマンス向上を目指すトレーダーにとって強力なツールとなります

実際の取引を行う前に、必ずデモ口座でテストして、EAの動作や戦略に慣れていることを確認してください。そうすることで、設定を微調整し、自分のリスク許容度や取引スタイルに合わせることができます。


レビュー 11
Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Boris Jedamzik
209
Boris Jedamzik 2025.05.17 13:45 
 

I use it on H8. Backtestperformance start 1000 USD since 2023-05-17 around end 5000 USD (fusion markets) and since 2025-01-17 around end 1770 USD. The biggest DD is in moment on M10. M1 is a little bit better. Very good EA

PS: a good combination is H1 and H8.

Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

Giorgio
50
Giorgio 2025.04.23 18:57 
 

The bot performs well, as soon as the market goes against you it will lose your account trying to open more positions to offset the losses in the hope for a reversal(a bit like a martingale system without the doubling). I have lost a total of four accounts trading this bot.

I have always used the minimum lot size of 0.01

Gabriel Costin Floricel
4710
開発者からの返信 Gabriel Costin Floricel 2025.04.23 19:25
Thank you for your honest feedback — I’m truly sorry to hear about your experience. SmartBid is not a martingale system. It uses dynamic lot sizing based on your risk settings and equity, with built-in hard stop and recovery limits to manage drawdown. However, like any trading system, results can vary greatly depending on account size, broker conditions, risk level, and how it's configured. For accounts < $500 recovery might be too much, so maybe you need a different strategy... I'm running a $500 account since 24 February that got to $1000+, setting a low Hard Stop on small accounts will not do well with this strategy. I always recommend starting on a demo account and using conservative settings, especially for smaller balances. Matching the risk level to your comfort and equity is crucial. Many users (myself included) have had consistent positive results by keeping a balanced approach. That said, I really appreciate you taking the time to share your experience — every review helps me improve the EA further. I’ll keep working to make it even safer and more adaptive.
vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.03.11 10:28 
 

very good

Akhmad Khoirul Anam
611
Akhmad Khoirul Anam 2025.02.28 15:17 
 

There is no resistance at all, and drawdown management is only done through averaging... How much money will be needed for this? Ideally, when there is a signal to go down, it should switch to sell. you have to improve it

bad entry

Gabriel Costin Floricel
4710
開発者からの返信 Gabriel Costin Floricel 2025.02.28 16:04
I understand your concerns. The EA’s strategy works with recovery and dynamic averaging based on the market conditions. When a position is open, the EA attempts to recover it until the Hard Stop is hit, based on the risk level you've set. This recovery method is part of the design, and the Hard Stop percentage represents the maximum drawdown you're willing to tolerate before the EA stops trading. If you're looking for a different strategy, perhaps one that switches to sell when the market turns, this EA might not align with your goals. That's why I always recommend testing on a demo account first to see if it matches your trading style and risk tolerance. In trading, there are no "bad entries"—it’s about how the strategy adapts to market conditions. If you prefer a different approach, I suggest exploring other strategies that might suit your preferences better. For me, this strategy has worked the best, and it's still performing well even now. The recovery mechanism and risk management features have proven to be effective when used with the right settings. However, I understand that every trader has different preferences and risk tolerance. If this approach doesn’t match what you’re looking for, feel free to explore other strategies, but for me, it’s been a solid method. Also, I've noticed you gave me 2 stars for User Support. I've responded to every question you had in due time and with additional details. This tells me a lot about your character. If your review is the same for the EA, it reflects the same approach—judging it based on a single instance rather than considering the overall performance and how it works with the right settings over time. I always aim to provide the best support and improve the product, and I hope you can see that in the long run.
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.02.27 12:30 
 

EA not recommended, floating long, trades open for days if the operation goes against swap costs, it is dedicated to opening other trades until at some point it possibly closes the set.

Gabriel Costin Floricel
4710
開発者からの返信 Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 12:59
The EA's recovery feature can be disabled by setting a small Hard Stop, which will limit the drawdown instead of allowing the EA to manage and recover positions over time. The strategy is clearly explained in the product description, and it is designed to allow for recovery rather than closing trades immediately at a loss. Always test on a demo account before trading live to ensure you are comfortable with how the EA works and its strategy. That way, you can fine-tune the settings to match your personal risk tolerance and trading style.
Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.02.27 05:01 
 

The EA need to improve a lot, entries are not very good, i had 3 trades opened for each mode, in all the accounts with diferent brokers has bad entries, i like a lot Gabriel but honestly need to improve Smartbid.

Gabriel, you know that im using default settings, same for smartchoice, is stuck in the market right know, never recovers!!

UPDATE: 11-04-25 The last updates improved a lot the EA behaviour, is a good mix with smartchoice, i increase the stars in the review, hope in a couple of months update to 5 stars!!

UPDATE: 24-04-25 Sadly again the EA blow many accounts, accounts with more than $1K, I know that these week Gabriel will update the NN but honestly i been using for a long time smartbid and smartchoise and Smartbid most of the time blow the accounts when a trend reversal happend. Ill keep only smartchoise.

Gabriel Costin Floricel
4710
開発者からの返信 Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 10:24
I understand your frustration, and I appreciate your honesty. The EA's strategy is designed to try and recover trades that are in drawdown, as long as the Hard Stop has not been reached.
The entries might seem off at times, but the EA is designed to manage risk and drawdowns, not to predict the market perfectly every time. While it may not always get the entries right, the recovery mechanism is there to handle situations like this and try to bring the account back to profitability over time.
Please share your settings so I can duplicate this issue. So far, on my account, SmartBid is in profit. By reviewing your settings, we can try to identify any potential adjustments to improve your results.
kemse
144
kemse 2025.02.24 17:51 
 

another good work from this dev

Alexandr Malanici
188
Alexandr Malanici 2025.02.24 01:16 
 

So far so good, I will keep updating.

