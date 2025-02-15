SmartBid – 神経ネットワークを基にした XAU/USD の M10 タイムフレーム トレーディング システム

市場の状況に応じてエントリーとエグジットを最適化するために、神経ネットワークを活用した高度なトレーディングシステムです。リスク調整されたポジションサイズ、インテリジェントな取引管理、総ドローダウンを管理するための統合された回復戦略を提供します。

カスタマイズ可能なリスクレベル、スプレッドフィルター、ストップロス設定、トレード時間により、このEAはデータに基づく自動取引アプローチを求めるトレーダーに適しています。

主な機能：

リスク管理と取引フィルタリング

リスクレベルの選択： 低 – 保守的なアプローチでリスクエクスポージャーを低減。 高 – 積極的な戦略で高い潜在利益を追求。

最大スプレッド制御： スプレッドが設定された閾値を超える場合、取引の実行を制限してスリッページの影響を最小限に抑えます。



ストップロスと回復メカニズム

固定ストップロスの割合： アカウントで許容される最大ドローダウンの割合を設定。ポジションベースのストップロスとは異なり、アカウント全体の資産に適用されます。

ストップロスレベル： ポイント数で絶対的なストップロスを設定し、取引に追加の保護を提供します。



適応型の取引時間設定

完全にカスタマイズ可能な取引スケジュールを設定でき、曜日ごとにアクティブな取引時間を指定可能。

神経ネットワークを活用したインテリジェントな取引

機械学習モデルを使用して市場の状況を分析し、最適なエントリーおよびエグジットポイントを判断します。

統合された回復戦略

総ドローダウンを効果的に管理しながら損失を回復するための戦略的な回復メカニズムを実装。

その他の機能

マジックナンバーのカスタマイズ： 複数のEAを干渉せずに同時に動作させることが可能。

取引コメント： 取引コメントにEAの名前を含めるオプションがあり、トレードの追跡と分析が容易に。

このEAは、AIベースの市場分析と構造化されたリスク管理、包括的な回復戦略を組み合わせ、自動取引のパフォーマンス向上を目指すトレーダーにとって強力なツールとなります

実際の取引を行う前に、必ずデモ口座でテストして、EAの動作や戦略に慣れていることを確認してください。そうすることで、設定を微調整し、自分のリスク許容度や取引スタイルに合わせることができます。





