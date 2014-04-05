CCI with Dynamic OSB zones MT5 r
Indicador Crypto_Forex "CCI com zonas de Sobrevenda/Sobrecompra Dinâmicas" para MT5, sem repintura.
- O Índice de Canal de Commodities (CCI) é excelente para negociação de momentum na direção da tendência.
- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra dinâmicas e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda dinâmicas na direção da tendência principal.
- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.
- Zona de Sobrecompra Dinâmica - acima da linha amarela.
- Zona de Sobrevenda Dinâmica - abaixo da linha azul.
- O oscilador CCI mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
