CCI with Dynamic OSB zones MT5 r

Indicador Crypto_Forex "CCI com zonas de Sobrevenda/Sobrecompra Dinâmicas" para MT5, sem repintura.





- O Índice de Canal de Commodities (CCI) é excelente para negociação de momentum na direção da tendência.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra dinâmicas e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda dinâmicas na direção da tendência principal.

- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.

- Zona de Sobrecompra Dinâmica - acima da linha amarela.

- Zona de Sobrevenda Dinâmica - abaixo da linha azul.

- O oscilador CCI mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.