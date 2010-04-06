Bazooka EA – Expert Advisor de Tendência e Momentum para MT4

As configurações padrão estão definidas para realizar o backtest do EA no timeframe M15 com o método 'Apenas preços de abertura' (Open Prices) desde o ano de 2024 até hoje. Você encontrará as configurações corretas para outros timeframes na seção de comentários.

Bazooka EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 4, desenvolvido para operar movimentos direcionais do mercado por meio da combinação de confirmação de tendência e filtragem de momentum.

O EA prioriza entradas controladas e saídas disciplinadas, evitando excesso de operações e métodos de gerenciamento de posição de alto risco.

Bazooka EA é indicado para traders que preferem sistemas estruturados, baseados em regras, com gerenciamento de risco configurável.

Descrição da Estratégia

Bazooka EA analisa as condições de mercado utilizando uma combinação de:

identificação da direção da tendência baseada em médias móveis

confirmação de momentum por meio do RSI

verificação rigorosa das condições antes da execução das ordens

As operações são abertas somente quando as condições de tendência e momentum estão alinhadas, reduzindo entradas em mercados laterais ou de baixa probabilidade.

Gestão de Operações

O Expert Advisor oferece opções flexíveis e transparentes de gerenciamento de posições:

Stop Loss e Take Profit fixos

fechamento de operações com sinal oposto

fechamento de posições em caso de mudança de tendência

limitação do número máximo de operações abertas simultaneamente

controle de slippage e execução de ordens

Todas as operações são gerenciadas automaticamente de acordo com os parâmetros selecionados.

Gerenciamento de Risco

Bazooka EA inclui ferramentas integradas de gerenciamento de capital e risco:

tamanho de lote ajustável

limite de operações abertas simultaneamente

proteção por perda flutuante máxima

Magic Number exclusivo para uso com múltiplos EAs

O EA não utiliza martingale, grid, média de posições (averaging) ou estratégias de hedge.

Configurações e Personalização

Todos os parâmetros principais estão disponíveis como entradas, permitindo adaptar o EA a diferentes ativos, períodos gráficos e estilos de trading.

O EA pode ser testado e otimizado utilizando o Strategy Tester do MetaTrader.

Recomendações de Uso

Timeframes: M1, M5, M15

Instrumentos: principais pares de Forex, ouro, índices

Tipo de conta: contas MT4 com suporte a hedge

Corretora: recomendada corretora com baixo spread / ECN

Principais Características

lógica de negociação baseada em tendência e momentum

execução totalmente automatizada

comportamento claro e previsível

ausência de métodos de alto risco

adequado para testes e uso de longo prazo

Informações Importantes

A negociação nos mercados financeiros envolve riscos.

Resultados de backtests não garantem desempenho futuro.

Recomenda-se testar em conta demo e configurar corretamente os parâmetros de risco antes de operar em conta real.