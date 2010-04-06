Bazooka EA

Bazooka EA – Expert Advisor de Tendência e Momentum para MT4

As configurações padrão estão definidas para realizar o backtest do EA no timeframe M15 com o método 'Apenas preços de abertura' (Open Prices) desde o ano de 2024 até hoje. Você encontrará as configurações corretas para outros timeframes na seção de comentários.

Bazooka EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 4, desenvolvido para operar movimentos direcionais do mercado por meio da combinação de confirmação de tendência e filtragem de momentum.
O EA prioriza entradas controladas e saídas disciplinadas, evitando excesso de operações e métodos de gerenciamento de posição de alto risco.

Bazooka EA é indicado para traders que preferem sistemas estruturados, baseados em regras, com gerenciamento de risco configurável.

Descrição da Estratégia

Bazooka EA analisa as condições de mercado utilizando uma combinação de:

  • identificação da direção da tendência baseada em médias móveis

  • confirmação de momentum por meio do RSI

  • verificação rigorosa das condições antes da execução das ordens

As operações são abertas somente quando as condições de tendência e momentum estão alinhadas, reduzindo entradas em mercados laterais ou de baixa probabilidade.

Gestão de Operações

O Expert Advisor oferece opções flexíveis e transparentes de gerenciamento de posições:

  • Stop Loss e Take Profit fixos

  • fechamento de operações com sinal oposto

  • fechamento de posições em caso de mudança de tendência

  • limitação do número máximo de operações abertas simultaneamente

  • controle de slippage e execução de ordens

Todas as operações são gerenciadas automaticamente de acordo com os parâmetros selecionados.

Gerenciamento de Risco

Bazooka EA inclui ferramentas integradas de gerenciamento de capital e risco:

  • tamanho de lote ajustável

  • limite de operações abertas simultaneamente

  • proteção por perda flutuante máxima

  • Magic Number exclusivo para uso com múltiplos EAs

O EA não utiliza martingale, grid, média de posições (averaging) ou estratégias de hedge.

Configurações e Personalização

Todos os parâmetros principais estão disponíveis como entradas, permitindo adaptar o EA a diferentes ativos, períodos gráficos e estilos de trading.
O EA pode ser testado e otimizado utilizando o Strategy Tester do MetaTrader.

Recomendações de Uso

  • Timeframes: M1, M5, M15

  • Instrumentos: principais pares de Forex, ouro, índices

  • Tipo de conta: contas MT4 com suporte a hedge

  • Corretora: recomendada corretora com baixo spread / ECN

Principais Características

  • lógica de negociação baseada em tendência e momentum

  • execução totalmente automatizada

  • comportamento claro e previsível

  • ausência de métodos de alto risco

  • adequado para testes e uso de longo prazo

Informações Importantes

A negociação nos mercados financeiros envolve riscos.
Resultados de backtests não garantem desempenho futuro.
Recomenda-se testar em conta demo e configurar corretamente os parâmetros de risco antes de operar em conta real.


