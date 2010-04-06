Bazooka EA
Bazooka EA – Expert Advisor de Tendência e Momentum para MT4
As configurações padrão estão definidas para realizar o backtest do EA no timeframe M15 com o método 'Apenas preços de abertura' (Open Prices) desde o ano de 2024 até hoje. Você encontrará as configurações corretas para outros timeframes na seção de comentários.
Bazooka EA é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 4, desenvolvido para operar movimentos direcionais do mercado por meio da combinação de confirmação de tendência e filtragem de momentum.
O EA prioriza entradas controladas e saídas disciplinadas, evitando excesso de operações e métodos de gerenciamento de posição de alto risco.
Bazooka EA é indicado para traders que preferem sistemas estruturados, baseados em regras, com gerenciamento de risco configurável.
Descrição da Estratégia
Bazooka EA analisa as condições de mercado utilizando uma combinação de:
-
identificação da direção da tendência baseada em médias móveis
-
confirmação de momentum por meio do RSI
-
verificação rigorosa das condições antes da execução das ordens
As operações são abertas somente quando as condições de tendência e momentum estão alinhadas, reduzindo entradas em mercados laterais ou de baixa probabilidade.
Gestão de Operações
O Expert Advisor oferece opções flexíveis e transparentes de gerenciamento de posições:
-
Stop Loss e Take Profit fixos
-
fechamento de operações com sinal oposto
-
fechamento de posições em caso de mudança de tendência
-
limitação do número máximo de operações abertas simultaneamente
-
controle de slippage e execução de ordens
Todas as operações são gerenciadas automaticamente de acordo com os parâmetros selecionados.
Gerenciamento de Risco
Bazooka EA inclui ferramentas integradas de gerenciamento de capital e risco:
-
tamanho de lote ajustável
-
limite de operações abertas simultaneamente
-
proteção por perda flutuante máxima
-
Magic Number exclusivo para uso com múltiplos EAs
O EA não utiliza martingale, grid, média de posições (averaging) ou estratégias de hedge.
Configurações e Personalização
Todos os parâmetros principais estão disponíveis como entradas, permitindo adaptar o EA a diferentes ativos, períodos gráficos e estilos de trading.
O EA pode ser testado e otimizado utilizando o Strategy Tester do MetaTrader.
Recomendações de Uso
-
Timeframes: M1, M5, M15
-
Instrumentos: principais pares de Forex, ouro, índices
-
Tipo de conta: contas MT4 com suporte a hedge
-
Corretora: recomendada corretora com baixo spread / ECN
Principais Características
-
lógica de negociação baseada em tendência e momentum
-
execução totalmente automatizada
-
comportamento claro e previsível
-
ausência de métodos de alto risco
-
adequado para testes e uso de longo prazo
Informações Importantes
A negociação nos mercados financeiros envolve riscos.
Resultados de backtests não garantem desempenho futuro.
Recomenda-se testar em conta demo e configurar corretamente os parâmetros de risco antes de operar em conta real.