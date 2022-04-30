MetaTrader 5 Python User Group - como usar o Python no Metatrader
Um exemplo de um desenho rápido de uma matriz de correlação:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Quando um pedido de história vem de Python, o hst e tkc correspondentes são gerados em Terminal?
Gostaria de compreender como é possível trabalhar com mil símbolos simultaneamente(AMPGlobalUSA-Demo), para cada um dos quais são carregados cem megabytes de carraças.
Se alguém souber, mostre-me como criar rapidamente um gráfico semblante de MT5 a partir de dados históricos em Python. Isto é, interactivo, não uma imagem estática.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#//
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
plot.ly em geral
Eu sou um zero completo em Python. Gostaria de obter um empurrão motivacional que mostrasse a simplicidade e usabilidade do MT5-Python. Haverá um exemplo de tal ligação, por favor partilhe o código.Parece muito fixe. Gostaria de ver um código de trabalho para o MT5.
Eu sou um zero completo em Python. Gostaria de receber um empurrão motivacional que visse a simplicidade e a usabilidade do MT5-Python. Haverá um exemplo de tal ligação, por favor partilhe o código.
Sou maioritariamente a favor do MO, quase nunca visualizo nada. O material MO moderno é irrealista para reescrever naturalmente, só usar material pronto a usar. Isto é, a motivação óbvia para mim é esta.
Parece muito fixe. Gostaria de ver um código de trabalho para o MT5.
pode ser codificado mais tarde... na verdade, há exemplos prontos nos links
Por vezes preciso de ver rapidamente os carrapatos de forma mais ou menos prática, para isso utilizo o indicador ZoomPrice. Mas a visualização é muito melhor nos links. Se é muito simples transferir do MT5 para Python e obter uma tabela de carrapatos fixe - isso não é uma má motivação para muitas pessoas.
Neste momento, qualquer informação (que não sejam citações) pode ser enviada/retornada através de tomadas em tempo real. A única limitação é que eles ainda não trabalham no testador.
Infelizmente, sem códigos-fonte, esta característica para mim são apenas palavras. Muito não sei, e o início do auto-estudo deveria provavelmente ser algo prático para começar, que pode ser girado de imediato.
Estamos a preparar o módulo MetaTrader 5 para Python.
Como com o pacote R, estamos testando funções simples para extrair dados de uma cópia em execução do terminal, por enquanto.
Como você pode testar a operação:
Código de teste:
Nós adicionaremos mais funcionalidades mais tarde e colocaremos o pacote em um repositório público de pacotes Python, para que ele possa ser instalado out-of-the-box.